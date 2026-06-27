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Agora sim, a crônica deste segundo jogo. Começamos, uma vez mais, pela Pérola.

E começamos com o autor do gol, é inevitável. Alex Baena é um médio que teve pouco destaque no Atlético Madrid nesta temporada, entrou a passos na equipe orientada por Diego Pablo Simeone. Chega aqui a esta equipe treinada por Luis de la Fuente como, notadamente, não uma das opções iniciais, até porque ele atua num dos corredores, concretamente no corredor esquerdo, onde por norma atua Nico Williams, o avançado do Athletic Bilbao. Fica bem pelo gol e acima de tudo, pela contribuição que teve ao longo da primeira parte, onde teve ações ofensivas de bastante relevância. Teve um gol que é resultado daquilo que foi um grande erro de Fernando Muslera, já lá vamos, mas destaca Baena pelo gol, que carimba não só a passagem de Espanha em primeiro lugar, mas também, se falarmos de Cabo Verde, que vai ter que enfrentar a Argentina. Ora, a Espanha com este resultado evita desde já a Argentina. Teria sido um grande jogo, 16 avos de final, já não vai acontecer, seria uma final antecipada, não é. Espanha livra-se desse monstro que se chama Argentina, monstro no bom sentido, atenção. Mas que carimba então assim esta passagem aos 16 avos de final. Já vamos na sentença dizer quem é que é o adversário desta seleção campeã da Europa.

Antes da sentença, tempo ainda para o joker.

Laporte. Aymeric Laporte, ele que esteve muito bem no capítulo defensivo, ele que conseguiu parar algumas ações da equipe uruguaia que eram um pouco desorientadas, com pouco critério e que acima de tudo, o homem a mais desta seleção uruguaia até tentou ser não só Max Irauz, mas também Rodrigo Bentancur. E Aymeric Laporte esteve muito tempo, algum tempo, na Arábia Saudita, também no clube de Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr. Regressou esta temporada ao Atlético de Bilbao. Teve esta segunda oportunidade de voltar à seleção espanhola e bem assumiu a titularidade como líder da defesa e acima de tudo ao lado de um jovem, que é o Pau Cubarsí, o central do futebol clube Barcelona. Muito bem no capítulo defensivo, exímio no jogo aéreo, deve ter a titularidade garantida nos próximos jogos, pelo menos, até porque com este resultado, mais uma vez, a Espanha segue para a próxima fase do Campeonato do Mundo. Não só devido a essa espontaneidade no ataque com Alex Baena, mas o joker fica entregue a Laporte, porque foi exímio no capítulo defensivo.

E agora sim, essa sentença.

Espanha confirma o primeiro lugar do grupo. Algo expectável, algo que seria normalizado se assim se confirmasse, e assim foi. Uma seleção que é a atual campeã da Europa, uma seleção que perdeu a Liga das Nações apenas contra a seleção de Portugal, uma seleção jovem, uma seleção com quadros como Pedri, com Lamine Yamal, com experiência nas caras de Oyarzabal, que hoje foi titular, Laporte, Unai Simon, do próprio Luis de la Fuente, que apesar de ter chegado à equipe espanhola, não foi assim há muito tempo, chegou em 2022, a tempo desse título europeu. Mas acima de tudo, é uma seleção espanhola que agora tem outros desafios pela frente. Eu estou a tentar aqui, sou franco para os nossos ouvintes, estou a tentar atualizar a tabela de quem será o próximo adversário da seleção espanhola, mas enquanto isso não acontece, dizer uma coisa: a Espanha está num lote de favoritos. Está num lote que eu considero à semelhança de Portugal, ou seja, não é um favorito direto, não é uma França, não é uma Argentina, não é uma Alemanha. Para mim, estas três seleções estão na posição da frente, na pole position, utilizando uma expressão da Fórmula 1, que possam garantir esse título mundial. A Espanha parte à semelhança de Portugal, na minha opinião, e à semelhança de Inglaterra, como alguém que pode vir por fora. Ou seja, pode vir, não digo a surpreender, mas acima de tudo, melhorar aquilo que têm sido os índices competitivos da equipe do Luis de la Fuente, a superar-se, acho que é a palavra mais concreta e mais correta, a superar-se perante que são as adversidades, lá está, da França, da Argentina e também da Alemanha. E agora encontra no grupo J, ao que tudo indica, ou Áustria ou Argélia. Em teoria, adversários muito à distância de uma vitória desta Espanha.

E agora sim, a mentira a fechar esta crônica.

Acho que é a mentira mais óbvia que eu vou dizer nos próximos dias deste Minuto 90.

Uma mentira que não surpreende, portanto.

Não, é uma mentira que surpreende, mas é tão má que não havia outra alternativa. Uruguai cai na fase grupos. Uma seleção com grandes valores individuais. Uma seleção com um treinador, na pessoa de Marcelo Bielsa, histórico Um técnico que é muito lembrado pelo seu tratamento aos jogadores, pela forma como tem a sua vida tática e os seus estudos táticos bem fundamentados. Uma seleção que tem caras bem conhecidas, mas que acima de tudo, Hugo, uma seleção que nunca na vida dávamos como eliminada a uma fase de grupos.

Uma seleção que não soube capitalizar esse potencial individual.

Sem dúvida. E uma seleção que não conseguiu ao longo destas três partidas, e vou focalizar muito na partida logo frente à Arábia Saudita, que não conseguiu emendar os erros individuais e coletivos, que nunca conseguiu encontrar um ponto rebuçado, que nunca conseguiu encontrar uma forma que conseguisse complementar alguma experiência proveniente da defesa, na cara de Fernando Muslera, e Muslera pode bem ser a cara de eliminação do Uruguai. E acima de tudo, não conseguiu capitalizar naquilo que são jogadores ainda novos, Maxi, Darwin, o Fede Valverde, o próprio Bentancur, não conseguiu capitalizar nada. Como é que o Uruguai sai desta fase de grupo? É muito fácil. É uma mentira, porque não aconteceu eles passarem, mas é uma verdade que esta seleção mostrou incompetência pura. Cheira-me que o Barcelona Bianza realizou a sua última partida ao serviço do Uruguai. Creio que Fernando Muslera também realizou a última partida à seleção desta seleção celeste, porque aquilo que aconteceu foi demasiado mau.

Uma verdade inquestionável, esse fim para o Uruguai a marcar a tua mentira. Ponto final neste Minuto 90, o jornalista João Lourenço aqui com os destaques destas duas partidas que fecharam as contas deste grupo H. Fica por aqui este Minuto 90, com estes destaques destes dois jogos muito importantes, que terminaram aqui com uma grande surpresa, com esta passagem de Cabo Verde à próxima fase. Está feito. O Minuto 90, hoje com o jornalista João Lourenço.