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Braços no ar, amigos.

Mariana Leitão.

Estás muito alfa, lá-lá-lá.

Lá-lá-lá-lá-lá.

Alfa.

Mariana Leitão é alfa?

Mariana Leitão, não sei. Ela está a fazer a pergunta, aquela que muitos fazem.

Estava aqui a ver o meu feed e não param de me aparecer coisas sobre um Diogo, uma Eva e uma Ariana. Alguém me consegue explicar, em termos políticos, o que é que é isto?

Pois.

Pois é.

Já devia ter ouvido o nosso programa.

Pois, mas toda a gente está a falar sobre isto e ela fez este apelo nas redes sociais, a presidente da Iniciativa Liberal. Vamos achar estranho que uma líder partidária se interesse por reality shows? Não. Diogo Dores está com ela.

É pertinente falares do caso da Eva, do Diogo e da Ariana, porque nos últimos anos a cultura habituou-nos a que sempre que se fala deste tipo de rambóias, a coisa envolva poliamor, senhoras que se identificam como gatos, senhores que querem dar à luz e coisas do género. Ora, com a Eva, o Diogo e a Ariana, voltamos a um bom, velho e simples triângulo amoroso. Duas senhoras que apreciam senhores estão envolvidas com o mesmo indivíduo e esse espartalhão tenta, como mandam as regras, manter o mini harém recorrendo a todas as petas possíveis e imaginárias.

Pois, Tiago Dores. O Diogo é outro.

É um pseudónimo.

É um pseudónimo do Tiago Dores, que explica o que está em causa. Entretanto, o eurodeputado do Chega, António Tanger Correia, deu uma entrevista.

Saudades.

Deu uma entrevista, perguntam-lhe onde é que ele está hospedado em Bruxelas. Ele diz não estar hospedado em nenhum hotel, ele vive em Bruxelas. E esta distinção é importante, porque isto é uma indireta muito direta.

Porque é evidente que, para me concentrar no trabalho, não posso andar a fazer de espanador, a ir e vir a Lisboa todas as semanas. Não quero criticar a maior parte dos meus colegas, praticamente todos, que fazem isso, mas não é esse o meu objetivo. Quando fui eleito deputado para o Parlamento Europeu, foi para trabalhar no Parlamento Europeu. Não foi para estar a fazer programas na televisão, não foi para estar a tentar promover a minha imagem ou a imagem de alguém na comunicação social em Portugal.

Ora bem. Para quem será?

Para quem será?

Será para João Cotrim Figueiredo? Ele é eurodeputado, sim, check. Faz comentário em Portugal também. Agora, aparecer para se promover, talvez não. Pelo menos se pensarmos na história que ele levou recentemente à SIC, a história de um australiano que está a tentar curar a cadela.

E usou, num primeiro momento, ChatGPT e Google Gemini. Todos nós se calhar usamos isso no dia a dia. Depois, para a parte da chamada dobragem das proteínas, usou uma coisa também, a AI, chamada Alpha Fold, que foi criada pela DeepMind, também da Google, e pediu a sequenciação à Universidade da Nova Gales do Sul. Bem, resumindo e concluindo, conseguiu desenvolver uma vacina em meses, uma vacina de que a Rosie já levou duas doses. O tumor reduziu-se, felizmente, já em 75%. Eu creio que para a semana vai voltar a haver mais injeção. Mesmo que não seja remissão total, só a redução do tumor já lhe aumentou a esperança de vida, que era de poucos meses na altura. Já lhe aumentou. Ela continua viva passado um ano, e muito bem-disposta. Já voltou a brincar e a caçar os animais que gostava de caçar. Portanto, é uma história simultaneamente quentinha, emocionante e se calhar podemos estar aqui no princípio da cura para o cancro.

Quem sabe? Muito rápido.

Tudo com IA. Já lá estou, na IA. Como voltar a crescer cabelo? Olha, não.

Não, não tem ainda.

Não estamos no comentário político. Isto é divulgação científica.

Claro, serviço público.

Serviço público. E agora reparem como o Cotrim termina esta história.

E felicidades para a Rosie e para o Paul.

Felicidades para a Rosie.

Rosie é o cão?

É a cadela. E o Paul é o dono que está a descobrir a cura para o cancro da pata.

Muitos parabéns.

Já repararam como os nossos políticos andam cheios de amor para com os animais?

É verdade. O algoritmo gosta.

O algoritmo gosta. E aqui temos um grande beijoqueiro.

Estão a ver quem está aqui na sede comigo e que não deixa trabalhar? Não deixa trabalhar, não me deixa fazer nada. Está sempre aqui, não me deixa fazer nada, não me deixa trabalhar. Porquê? Só querem mimos. Hoje é domingo, já viemos trabalhar aqui à sede e agora temos que continuar. Ainda há mais um fim de semana. Estão a ver para que é isto?

Seis deco estes beijinhos.

Ora dá cá.

Eles não nos deixam trabalhar.