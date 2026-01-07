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Momentos de glória.

Isto hoje vai ser muito bom.

Não é sempre?

Mas hoje ainda vai ser melhor. Uma campanha eleitoral é sempre uma ocasião ideal para situações inusitadas e onde anda André Ventura, o inusitado tem alguma tendência a acontecer. Em Sines, o candidato apoiado pelo Chega, entrou num salão de beleza e digamos que foi mais ou menos 50/50.

Vou votar, eu não sei se vou votar no André Ventura, a minha mãe vai de certeza, mas eu ainda não sei.

Já não é mau, se tem dois teremos um.

Pronto, se fosse assim em todo lado já estava ganho, era metade, era 50. Mas André Ventura quis confirmar que aquele voto estava seguro, salvo seja.

Mas a sua mãe vai?

A minha mãe vai, já votou em si, a minha irmã também, aquilo é tudo uma paixão por si.

A mãe e a irmã, isso já vai nos 75%. Não, 66%. 66% já dá os dois terços.

Dá para rever a Constituição a partir de mãe e tudo o que for preciso.

E é então que André Ventura entra em contacto telefónico com a mãe desta senhora, que tem uma paixão pelo líder do Chega.

Mãe, olha, está aqui uma pessoa para ti.

Tudo bem?

Eu não acredito.

Olha aqui, está a ver?

Eu vou-lhe tentar dar as minhas.

Não, isso tudo não.

Eu peço a Deus que você ganhe.

Eu vou ganhar. Não é preciso Deus, basta as pessoas irem votar.

Calma que temos aqui o momento mais polémico desta campanha. Vamos só ouvir outra vez este bocadinho.

Eu peço a Deus que você ganhe.

Eu vou ganhar. Não é preciso Deus, basta as pessoas irem votar.

Depois de ter garantido que Deus lhe deu a missão de salvar Portugal, André Ventura rescinde contrato com o Divino e muda de agente. Agora só precisa que as pessoas vão votar, já não precisa de Deus para nada.

Isto há gente, de facto.

Muito mal-agradecido.

Agora já não precisa de Deus para nada.

Não, ele disse, não fui eu. Mas há mais revelações.

Acredite que eu sou a sua maior acompanhante em tudo.

Obrigado!

Pronto, a senhora é que disse, também não fomos nós. Manchete: Ventura tem acompanhante. E faltava confirmar o voto.

Eu desligo já.

Obrigado. Um beijinho e bom ano para si.

Bom ano, eu estou na Alemanha, mas dia 14 estou aí a votar.

Ok, não se esqueça de votar. Beijinhos.

Beijinhos.

Pronto.

De uma fã mesmo.

De uma fã. Meu Deus, isto é o número um do clube de fãs de André Ventura. Nós sabemos que os imigrantes têm alguma dificuldade em votar.

Alguma? Muita.

Muita dificuldade. Mas neste caso, nada impedirá esta senhora, fã número um de André Ventura.

Acompanhante de André Ventura.

Acompanhante de André Ventura, vai votar.

Vem cá votar.

Vem cá votar. E não precisa da ajuda de Deus.

Estão a ver como é fácil para os imigrantes votarem?

Basta vir de avião.

Apanhar o avião ali na paragem.

Ou apanhar o Flixbus. Por último, há um candidato que nos últimos dias tem parecido um bocadinho mais animado. Não tem hino, que eu saiba. Já foram divulgados hinos ou não?

Sim, andam por aí uns.

Andam alguns.

De quem?

Mas este não é um hino, este é um cântico. É um cântico de vitória, de gole e mel.

Há um hino dele.

Já tem um hino? Então temos de trazer.

Este é o cântico.

Mas este é um cântico.

Termina alguns vídeos com esse cântico.

Não, isto é um cântico de vitória, com ou sem Deus a ajudar.

Pessoal, esta senhora está a perguntar se vamos ganhar, como é que é?

Já só faltam 15 dias pra vitória, pra vitória. Já só faltam 15 dias pra vitória.