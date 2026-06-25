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Estes são os momentos de glória. E não se fala de outra coisa senão na mão cheia de gols de Portugal neste mundial. E já sabemos como é o futebol. O Paulo Ferreira repetiu isso tantas vezes: razão e emoção sempre de mãos dadas.

Sempre.

Sempre.

Sobretudo.

Eu acho que o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, já deu tudo o que tinha a dar à seleção. Acho que está na altura dele se retirar, porque de facto, a performance que ele tem tido-- Gol! Gol! Gol! Ronaldo! Cristiano Ronaldo é o maior! Cristiano! Vai Cristiano, força Cristiano! É o Cristiano! Cristiano Ronaldo!

É um retrato muito fiel daquilo que se passou. É isso que se passa sempre no futebol.

Agora substitua-se Ronaldo por outro nome qualquer ou por seleção e está feito.

Está feito. Até uma das grandes lendas do futebol brasileiro tem o que dizer sobre o CR7.

Eu sou tão fã desse cara, gostaria tanto de jogar com ele. Um dos maiores profissionais que eu vi na história. Eu queria só um dia dar um abraço nele, dar um aperto de mão, dizer: "Porra, cara, tu representas bem a classe profissional de futebol".

É o Zico. Zico. Lembra-se, Paulo?

O saudoso Zico. Era o cão, não era? Não era o Zico?

Pois.

Havia um cão que era o Zico.

E quanto à escolha do melhor do mundo, Ronaldo ou Messi?

Às vezes o cara pergunta: "Você prefere jogar com o Messi ou com o Cristiano Ronaldo?" Cristiano Ronaldo. Com o Messi, com honestidade, eu faço as coisas que ele fazia. Foi botar o Cristiano toda hora na cara do gol.

O futebol e a seleção têm tanta força que até conseguiram pôr o Luís Montenegro de megafone na mão.

Portugal! Portugal! Portugal! Obrigado Portugal a ser campeão do mundo, baixam os impostos?

Os impostos já estão a baixar, mesmo sem Portugal ser campeão do mundo.

Bolas, nós achá que ia ser desta.

Nem assim, nem eu faria.

Estou em baixo, senhor primeiro-ministro.

Dia 20 de julho pode ser feriado em Portugal? Se Portugal vencer.

Temos que ir com calma, temos que ir conscientes do nosso valor, do nosso talento, da nossa força enquanto equipe e resolver os assuntos um a um.

Nem feriado, nem um feriadinho. Bolas! Correta, não é? Bem, o Ricardo Quaresma também tem comentado a prestação de Portugal. Isso e o físico do colega de painel.

Não dá nada.

Eu não posso ir como tu, quem me dera ter o teu estatuto.

Isso é grande estilo.

Venho de calções.

Não, grande estilo.

Calções, porque estou cheio de calor.

Mano, o joelho dele parece a cabeça de um bebê. Está inchado!

Não, é sempre assim.

Olha ali.

Parece! É que eu tinha lembrado o Nanuque, meu.

Tem o Nanuque no joelho.

Pronto. Por momentos pensei que fosse real.

Imagine uma cabeça de bebê no joelho.

E quanto aos jogadores? É impressionante as coisas incríveis e inesperadas que ficamos a saber durante o relato.

Tenho aqui uma informação ao Mário Cajica que Rafael Leão é génios.

Olha o Sousa Costa. Cruzamento na área, conta Nelson Semedo.

Eles ficam rico e menos perdidos só por causa disto. Parece que o Mário Cajica tem sim uns apartes e neste caso está bom de usar com ele. Isto foi em direto no canal de streaming Alive Mode, que também teve a oportunidade de entrevistar Cristiano Ronaldo logo a seguir à goleada de terça-feira frente ao Uzbequistão.

Grande jogo, parabéns.

Parabéns. Olá, Cristiano. Temos aqui duas perguntas para ti.

Tu agora és acionista Alive Mode, tu recentemente adquiriste parte da Alive Mode, portanto, tecnicamente tu és o nosso patrão. Primeiro, és o maior boss do mundo. E em segundo lugar, queríamos te perguntar quando é que podemos negociar aqui um aumento, Cristiano.

Da minha parte, não quero o aumento. Queria te perguntar se com o evoluir da nossa relação, dá para ter carro da empresa? Pode ser qualquer um dos teus.

Sentido de humor, gosto. Hoje é o dia para ter sentido de humor. Outros dias não é. Hoje é.

Pode ser qualquer um dele.

Era o Aubameyang.

Foi-lhe resposta a patrão.

Isto é patrão praticamente de quase toda a gente.

É.