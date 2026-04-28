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Começa agora mais um Momentos de Glória. Com o mundo que parou por causa da tentativa de ataque durante o jantar dos correspondentes em Washington, mas ainda há aqui muita coisa por explicar.

Porque andarem aos tiros a um presidente já é normal no mundo de 2026. Agora, a equipa de segurança do Donald Trump, não estou a perceber. E até lhe digo mais, senhor presidente, qualquer gajo da margem sul que tenha andado na Casilhas Teles estava mais bem preparado para fazer esse tipo de situação. Problema número um: faz-se um evento em que o presidente e o vice-presidente estão na mesma mesa, no mesmo sítio, no mesmo local, à mesma hora. Estranho. Problema número dois: quando acontece o incidente, o vice-presidente é evacuado primeiro da sala do que o presidente. Hum, no bueno.

Quem é que não parou nisso? Aí está. As dúvidas da influencer Rude Sousa são as dúvidas de muitos de nós e aqui vale sempre o espírito prático dos portugueses.

Queridos, é como vos digo, qualquer pessoa aqui da margem sul estava muito mais bem preparada para fazer esse plano de segurança. Se vocês quiserem, nós estamos disponíveis. A malta aqui safa passaportes fácil. Podemos ir lá pra próxima e eu organizo o dispositivo todo de segurança do presidente. Eu tenho uns amigos até que fazem esse tipo de coisas, não se preocupem. Nós tratamos. Passar bem, bom dia. E olhem, segurança do Donald Trump, no bueno.

No bueno. Pronto.

Está aqui uma oferta.

Isto estás a ouvir. Por cá temos um regresso ao Parlamento. Pedro Nuno Santos retomou o lugar de deputado na bancada do Partido Socialista. A deputada do Chega, Rita Matias, não podia estar mais satisfeita.

Eu acho fantástico que Pedro Nuno Santos volte e que levante todas as causas polémicas possíveis, porque isto garante que partidos de direita podem continuar a consolidar-se e, portanto, desejo-lhe votos de um bom trabalho.

Agora.

Certo.

É uma boa maneira de ver as coisas. Agora, quem diria que este assunto está a dividir a bancada parlamentar do Chega? É porque Cristina Rodrigues não concorda nada com Rita Matias.

Não vejo razão, sinceramente, até para este alarido todo. Acho que o Pedro Nuno Santos vai passar completamente despercebido agora. Percebi que ele vem cheio de vontade, que diz que vai ajudar a combater um governo medíocre, mas vamos ver quantas vezes é que o Pedro Nuno Santos vai intervir. Eu aposto que serão poucas.

Ora bem. Quem também tem coisas a dizer sobre isto é João Cotrim Figueiredo.

Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos entra pra atrapalhar. Não tem grande hipótese de voltar a ser secretário-geral do PS, na minha modesta opinião. E agora pra frente, o José Luís Carneiro vai ter que pensar o que é que faz à vida.

Muita gente a opinar.

Muita gente a opinar.

E N leituras diferentes, completamente propostas.

É, leituras diferentes. E horas a discutir o regresso de Pedro Nuno Santos à vida política ativa. Tu, Paulo, que estás mais habituado a estas coisas do comentário, o que é que se passa com Pedro Nuno Santos? Isto chama-se carisma? É isso? Será isso?

Chama-se carisma, que provavelmente está a ter dificuldade em afirmar-se.

Pois. Porque é carisma, há quem aqui aponte anticorpos, mas é melhor deixar Francisco Rodrigues dos Santos explicar o que tem Pedro Nuno Santos.

Relativamente a Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos está para o Partido Socialista como o Pedro Santana Lopes está para o Partido Social-Democrata. É uma espécie de afrodisíaco político. Quando aparece, as atenções viram-se imediatamente para eles.

Ora, está aqui uma explicação. Agora, será que Pedro Nuno Santos é o único afrodisíaco político nacional? Para isso, recorramos ao último debate quinzenal com o primeiro-ministro.

O senhor primeiro-ministro pode querer comparar-se a Meloni. Ela é um bocadinho mais bonita, não leva a mal. Ela é um bocadinho mais bonita, mas além disso tem outra coisa. É que em Itália, a Giorgia Meloni governa para os italianos. O senhor não governa para os portugueses. Esse é que é o problema.

É só um bocadinho mais bonita.

Aqui está uma afirmação de André Ventura que passará nos fact-checks.

E até ver não foi contestada. Faça parte do Momentos de Glória, envie-nos as suas sugestões de vídeos para o ouvinte@observador.pt ou então por WhatsApp 91 002 41 85.