Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Estão a sentir?

Feeling.

Está no ar. Momentos de glória. E dia 8 lá vamos nós outra vez, não é?

Preparem-se que dia 8-

À escola.

À escola.

Eu vou.

Eu também à escola. Também. Também vais à escola dia 8?

Não, vou ao pavilhão.

Ah. Pois tu és mais de desporto. Ia fazer diferença. Tinha que ser diferente.

Vai atrás do pavilhão.

Por acaso a entrada é por trás.

Eu sei que ainda falta, mas nada como conhecermos melhor os dois candidatos, mas não como políticos, como seres humanos.

Somos humanos.

Do candidato André Ventura, confesso que foi difícil encontrar entrevistas em que ele fale mais de si, mas pelo menos deu para saber o que faz quando está mais embaixo.

Rezo, primeiro ponto, sou uma pessoa de fé. Levanto-me sempre no dia a seguir com mais vontade ainda de lutar e de conseguir aquilo que não consegui. Eu sou um lutador, eu gosto mesmo de lutar. Eu acho que nós na vida temos que lutar. Lutar até conseguir aquilo que queremos e em que acreditamos. Eu sou assim.

Eu também tenho sempre muita vontade de me levantar no dia a seguir.

Não no próprio dia.

Não no próprio dia.

Lutar, também?

Lutar, claro.

Sempre a lutar. Mas se nada disto resultar, tem sempre os gatos. Sim, gatos. Já não é só o António.

Nós neste momento temos dois. Não é só este que vocês estão a ver, o António. Nós temos outro que é o Santiago, que é um gato bebé, e que eu resgatei também. E eu acho, por que fiz isto e por que aquilo vai para a sede do partido, e eles estão lá, trabalham lá comigo.

Os gatos trabalham contigo?

Sim, ajudam mesmo. São eles minha companhia durante muitas horas, às vezes de noite.

Bons conselheiros.

Também.

O António e o Santiago.

São.

E à noite todos os gatos são pardos. E ajudam imenso, quando estão a passear para cima do teclado.

Exato.

E caem sempre de pé.

Além do RP António, porque ele é assim que está no Instagram, @rpantonio, é o relações públicas. Agora há também um Santiago para dar mimos ou receber mimos do André Ventura. Então e sobre António José Seguro, o que sabemos? Por exemplo, como é que ele é com a esposa?

Sou romântico. Escrevo poemas de amor, agora escrevo menos poemas de amor, mas escrevo. E sobretudo, agora já não me preocupo se são poemas ou não são poemas. Escrevo.

A lista do supermercado.

Exatamente, a lista das compras.

Não te esqueças de ligar a caldeira.

Discursos de campanha.

Pronto, ele diz que é romântico. Check.

Eu sou romântico.

Aqui está a conversa com o Gerânios. Poemas também com ele, mas então e o amor, o que é o amor para António José Seguro?

O amor tem que ter alguma dimensão de paroliço. As cartas de amor.

A frase das cartas de amor são ridículas.

São ridículas. O amor são sentimentos, são coisas humanas. E nós também somos às vezes ridículos, mas qual é o problema? Eu não quero ser perfeito.

Claro.

A minha ambição é ser feliz.

São coisas humanas.

São coisas humanas, como as pessoas.

Pessoas humanas.

É. Então e o que é que Seguro gosta mais numa pessoa?

Os olhos para mim são das coisas mais bonitas que as pessoas têm. As pessoas que falam com os olhos são mais sinceras.

Sim, o Pedro Abrunhosa é um mentiroso.

Não digas o que estás a pensar.

Não, mas é verdade, os olhos são das coisas mais bonitas que as pessoas têm. Quem é que pode desmentir?

O Pedro Abrunhosa, quer pensar no José Cid, no Anselmo Ralph, sei lá. Temos romântico, parou.

Não, desculpa.

Acho que já não entra aqui.

Nesta categoria.

Parou o QB e se for preciso, DJ nos tempos livres. Lembram-se, aliás, como vimos no último dia de campanha, em que recordou os velhos tempos.

Cheguei a ser disc jockey de uma discoteca. Epá, mas foi só três ou quatro dias, porque o dono depois veio ter comigo a dizer: "Epá, isto não está a correr bem, é melhor pôr aqui outro tipo."

A sério?

Exatamente.

Estavas a matar a pista?

Não, estava completamente. Mas a minha carreira durou três dias.

O António José Seguro já tinha dito que fumou uma vez um charro, uma vez.

E não tentou mais.

Agora disc jockey foi três, quatro dias. Epá, isto não.

Vamos ver como lhe correm as coisas no dia oito, mas se não acabar bem, Seguro já escolheu o nome para uma segunda tentativa como DJ.

Tony Sixty-Two.

Podia ser pior.

Podia era mais sete números.

É melhor perguntar aos filhos essas coisas.

É melhor. Tony Sixty-Two.

Sixty-Two, Sixty-Four, Sixty-Five.

E por aí.