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Não se fala de outra coisa do ChatGPT, que segundo o novo relatório da OpenAI, é o novo médico de família para 40 milhões de pessoas.

Ainda bem. A falta é tanta de médicos de família. Está resolvido o assunto.

Parece que o Dr. Google ganhou um concorrente de peso e este é muito mais falador. O ChatGPT está a tornar-se a primeira linha de apoio para uma quantidade impressionante de pessoas que procuram respostas sobre saúde. Dos 800 milhões de utilizadores regulares da plataforma, cerca de 40 recorrem ao chatbot diariamente para colocar questões médicas. A análise aos dados anônimos das conversas mostra que mais de metade destas interações serve para verificar ou para explorar sintomas. Mas mais do que o autodiagnóstico, muitos utilizadores procuram traduzir o calão médico para uma linguagem que consigam compreender. Por exemplo, aqueles relatórios médicos que às vezes recebemos.

Sim, claro.

Ficamos a olhar para aquilo e a pensar: "Será que temos uma doença grave?"

Vai ao Google Tradutor.

Neste caso, vão ao ChatGPT.

Perfeito.

As tecnológicas podem, de facto, ter razões para estarem entusiasmadas com estes números, mas é importante lembrar que os grandes modelos de linguagem como o ChatGPT, Grok e outros, têm um defeito conhecido como as alucinações. Em linguagem corrente, isto significa que o chatbot pode inventar factos com total confiança e, portanto, se num trabalho escolar isto já é um problema.

Total confiança e impunidade.

É verdade, na saúde isto pode ser mesmo questão de vida ou de morte. Os riscos não são teóricos, há perigos reais e por isso a tecnologia, no estado atual, não deve nunca ser usada para autodiagnóstico ou tratamento sem a supervisão de um profissional.

Quem diria?

O problema é que há muita gente que continua a confiar cegamente. Como se fosse um profissional que estivesse do outro lado, um profissional de saúde.

É ótimo para os hipocondríacos.

Sim, pois. Mas é uma espécie de segunda opinião, que muitas vezes é tornada na primeira opinião.

E na última.

E pessoas a desafiar, isto é muito discutido há muito tempo, e a pressão que põe sobre os médicos que têm de justificar. Não que as pessoas não tenham direito a saber a sua situação clínica e a saber os pormenores, eu acho que têm, mas isto, de facto, põe uma pressão grande sobre os médicos, que muitas vezes têm de explicar o beabá a pessoas que acham que sabem mais do que eles, porque leram umas coisas. E agora com o ChatGPT ainda pior.

Claro. Continua a falar-se da Venezuela, por tudo e mais alguma coisa. E eu parei num artigo do Observador que me levou para o advogado de Nicolás Maduro. Estávamos há pouco a falar em quem quer ser o advogado de José Sócrates. Que tarefa difícil esta que será defender e representar Nicolás Maduro nos Estados Unidos, por tudo e pelas circunstâncias particulares. Quem é o advogado? Barry Pollack. Ele ficou conhecido pelo caso de Julian Assange, um feito extraordinário, mas ele tem um vastíssimo currículo de 30 anos e tem uma reputação rara nos tribunais norte-americanos. É descrito como um advogado capaz de defender casos indefensáveis, e tem algumas provas disso mesmo. Especializou-se em crimes financeiros complexos, corrupção pública, segurança nacional e processos de alto risco político. Está tudo aqui, não é? Agora no seu representado. E já defendeu executivos de topo, responsáveis governamentais, organizações envolvidas em investigações que tiveram muito peso mediático. Claro que o ponto alto foi a forma como negociou a libertação de Julian Assange depois de 15 anos de batalhas judiciais. Mas há outros casos que tiveram muito interesse mediático. O escândalo da Enron, Paulo, deves lembrar-te, uma empresa de energia norte-americana.

Uma das grandes falências.

Exatamente. Investigada por crimes financeiros. Fraude contabilística. Pois bem, fraude contabilística, estás a dizer. Ele defendeu o contabilista, que viria a ser um dos poucos arguidos absolvidos, o que revela.

Sim, na Enron, isso foi um feito, claramente.

Exatamente.

Porque as contas estavam, em linguagem popular, todas marteladas.

Exatamente. E ainda assim o contabilista foi absolvido graças a este homem. Há outros processos. Ele deu algumas entrevistas e é curiosa a forma como fala de si próprio. Considera-se um criativo e diz que procura sempre formas de analisar as provas que tem em mãos. Há uma frase dele, ou várias: "Há advogados que são excelentes no tribunal, depois há advogados que realmente se aprofundam nos factos e conhecem o caso, às vezes, muito melhor do que o governo ou o próprio cliente. Eu gosto de ser as duas coisas, acho que tenho a capacidade de comunicar bem com o júri". E diz que é uma das características que tem, é ser muito sincero com o cliente. Diz sem rodeios perante o caso, quais são os pontos fortes, quais são os fracos, e apresenta os riscos. E depois deixa o cliente tomar a decisão com pleno conhecimento daquilo que está a aceitar. Grande tarefa que vai ter este advogado agora, Barry Pollack, mas tem um currículo que lhe dá alguma segurança. É para continuar a falar deste tema.

Certo. E estou com uma dúvida neste momento, é se vamos ter as sessões em direto. Das sessões. O O. J. Simpson, se quiser.

Pode ser.

Isso era excelente.

Eu fiquei com outra dúvida: quem paga este homem? Se calhar, ele não precisa, este caso será tão interessante que ele paga ele próprio.

Pela publicidade, estamos aqui a falar dele.

Diria também que Nicolás Maduro não terá problemas de recursos para lhe pagar.

Agora, se calhar, já tem. Porque os bens foram congelados, por exemplo, na Suíça.

Não terá falta de aliados. Não sei. Estou a especular. Na Colômbia, tem muitos.