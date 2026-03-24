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Não se fala de outra coisa de Georgina Rodríguez, que partilhou através de uma história no Instagram uma imagem que mostra bem a pequenina fortuna que tem com o seu CR7, o seu Cristiano. Uma pequenina. Na fotografia ela aparece de mão dada com o futebolista, que se encontra a recuperar de uma lesão na casa de Madrid. Por isso é que não vai aos jogos da seleção no final do mês, mas a imagem mostra o casal dentro de um Bugatti Centodieci, avaliado em cerca de 11,7 milhões de euros.

O que é isso?

São pessoas muito discretas mesmo.

Não, espera, isto não fica por aqui. A imagem é das mãos em cima assim, junto ao volante, vê-se que é este Bugatti. Os dois com relógios de luxo, cheio de diamantes. O do Ronaldo é um Patek Philippe, custa perto de €610 mil. Ela tem outro Patek Philippe no valor de €383 mil.

Até aí há discriminação de género.

Exato. É o tamanho, não é?

Certa razão.

O pulso dele é maior. E claro que bem visível na foto estava também o anel de noivado da Georgina, estimado em qualquer coisa como 5,2 milhões de euros. Só nesta fotografia estão mais de 15 milhões de euros.

É patrocinado isso ou não?

Eles não precisam.

Não sabe? Aquela foto em si, aquela produção?

Não se sabe.

Não sei se viram aquilo nas redes sociais, se está indicado ou não.

Aliás, qualquer pessoa vê essa publicação e vai logo correr a comprar um desses relógios.

Sim, ou o anel. Mas este anel não deve dar jeito nenhum para lavar a loiça. É que nós estamos a falar do Ronaldo que recebe 560 mil euros por dia.

O quê?

567 mil euros. Ele, por dia.

Pois, sim.

Salvo e se pagar o relógio dele, não é? Um dia.

O relógio por dia não sabe o que é isso.

E meio dia o relógio dela.

É mesmo, é uma realidade.

É uma realidade paralela.

Paralela à nossa. São muitos zeros.

A discrição e o bom gosto é da sinal.

Sim. E não gostam de ostentar.

Nada.

O post é super discreto.

Quanto é que lhes deverá render um post destes? Fora publicidade, só com os likes.

Um milhão um post no Instagram.

Um post pode render um milhão.

Então dá para comprar um relógiozinho.

Diz.

Dá para comprar um relógio.

Dá para comprar dois.

Dois. Pronto.

Estava a tentar entrar aqui.

Para fazer uma coisa fofosa.

Se for um Timex, dá para comprar muitos.

Houve um treinador de futebol há pouco tempo.

O Rui Borges era o caso.

Manteve um relógio de €20 para não se esquecer de onde é que ele vem.

Com um bom post.

Mas estás a ver o exibicionismo desses tipos? "Ah, tenho um relógio de €20".

É o exibicionismo ao contrário.

Estava a querer ver aqui o Instagram, mas tenho quase certeza que não há qualquer referência à publicidade.

"Eu podia comprar um relógio de, mas tenho um relógio de". Vamos ao Brasil.

Deixa lá ver. Não. Ela só escreve Madrid.

Madrid?

Ok.

Não quero referência a marcas.

Para quê? Estamos nós a fazê-las.

É meio-dia, exatamente.

Vamos ao Brasil.

Os Da Vinci?

Não se fala de outra coisa. Não sei, Chappell Roan acho que nunca cantou esse grande sucesso dos Da Vinci.

Por acaso é um grande sucesso.

Pois é. Ricardo Landún também estava lá. O grande Ricardo Landún, autor de tantos e tantos êxitos da música portuguesa, incluindo esse, que ganhou o Festival RTP da Canção em 1989 e depois acabou por ir em 17º no Festival Eurovisão. Também, um clássico português. Chappell Roan nunca deve ter cantado, nem deve saber quem são os Da Vinci, mas está envolvida numa polêmica e não se fala de outra coisa, porque Jorginho, o internacional italo-brasileiro.

Italo? Percebi entalou. Pensei que tinha entalado o Brasil.

Não, quem entalou foi a Chappell Roan. Entalou um bocadinho. O Jorginho está a jogar no Flamengo, ele que já jogou em Inglaterra, no Arsenal e no Chelsea, e contou um episódio nas redes sociais que deixou Chappell Roan em maus lençóis. Isto por quê? A filha de Jorginho, tem 11 anos, não é filha, é enteada. Ele trata por filha. Ela é filha de Kate Harding, com o ator Jude Law. Portanto, é filha do Jude Law. Esta menina de 11 anos é enteada do Jorginho. Estava num hotel com a mãe e viu a Chappell Roan numa mesa no pequeno-almoço e passou pela mesa para confirmar que era a cantora que estava no Brasil para uma atuação no Festival Lollapalooza. Parece que os seguranças de Chappell Roan não gostaram muito. São muito pró-ativos e dirigiram-se à mesa onde estava a criança e a mãe, e terão tido umas palavras ríspidas para não se aproximar da Chappell Roan. E Jorginho veio para as redes sociais condenar este comportamento, quer da cantora, quer do seu corpo de seguranças. Ele disse que o que aconteceu depois da criança passar pela mesa foi completamente desproporcional: "Um segurança grande foi até à mesa delas e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que a minha filha desrespeitasse ou assediasse outras pessoas". Chappell Roan já tem tido várias publicações nas redes sociais, também a criticar a forma como por vezes os fãs a abordam e tentam aproximar-se dela. E no espetáculo que deu agora no Brasil, teve uma palavra para os seus seguranças, a elogiar o comportamento deles, dizer que a protegem muito. Mas também se viu obrigada, depois das reações suscitadas por este post do Jorginho, a desculpar-se, a dizer que aquela pessoa afinal não era segurança dela e não tinha sido ela a dar essas indicações, porque houve uma grande reação, logo tentativas de cancelamento. Houve, para já, um cancelamento que foi o da própria filha do Jorginho, do jogador, que não quis assistir ao concerto de Chappell Roan. Foi assistir ao de Sabrina Carpenter.

Ficou desiludida.

Ficou desiludida, pois os cantores e as figuras públicas, por vezes, também não têm noção. Claro, têm preocupações com a segurança e isso tudo é legítimo, mas por vezes falta-lhes esta sensibilidade para lidar com fãs que só querem, às vezes, olhar para eles mais de perto, e não será propriamente assédio dos fãs. E é preciso encontrar aqui o equilíbrio. E Chappell Roan, com todas as reações que a polêmica gerou, veio desculpar-se.

A mim o que me interessa é saber a reação do Jude Law.

Quando eu estava a ler a notícia.

É o único nome que eu conheço.

Também eu. Aquilo que me chamou a atenção foi precisamente esse facto.

Ser enteada.

A enteada do Jorginho é filha do Jude Law. Isso é que é notícia.

Exato.

O que o Jude Law tem a dizer sobre isto? Eu estou contigo, Carla. Até agora não sabemos.

Temos que o convidar.

É uma comissão de inquérito.

Pode ser, sim.

Achas que-

Era um sacrifício, mas fazia-se. Fazíamos o esforço.

Fazias, Carla. Fazias o esforço.

Tinha que ser.

Pronto, lá tem que ser. É assim, estas coisas nas redes sociais ganham proporções por vezes inesperadas. Chappell Roan vai ter que aprender a conviver com estas coisas. Ela também chegou a este mundo há relativamente pouco tempo.