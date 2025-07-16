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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. José Luís Carneiro promete fazer uma oposição firme ao Governo e garante que vai atacar a aliança espúria da AD com o Chega. A Comissão Nacional do Partido Socialista esteve reunida esta noite para preparar o debate de amanhã sobre o Estado da Nação. Na abertura do encontro, Carneiro acusa o Governo de se aliar com o Chega na imigração, mas também noutras áreas, como na saúde, na cultura e também na habitação. Na abertura dos trabalhos, Carneiro criticou Luís Montenegro por misturar nacionalidade, imigração e segurança, e também o voto à pressa das alterações legislativas em algumas destas matérias. O líder socialista promete ainda que o PS vai apresentar propostas. Também no Partido Socialista, o PS mantém o apoio a Ricardo Leão, autarca de Loures. O secretário-geral do Partido Socialista diz que a autarquia teve todos os cuidados com as pessoas afetadas pela demolição de construções ilegais no bairro do Tamudo, em Beja, antes da apresentação dos candidatos socialistas para as eleições autárquicas. José Luís Carneiro diz ter sido informado pela Câmara de Loures que foram tomados todos os cuidados com os moradores do bairro. A autarquia de Loures iniciou, na passada segunda-feira, uma operação de demolição de 64 habitações precárias, onde vivem mais de 160 pessoas. Esta operação, entretanto, foi interrompida por uma providência cautelar interposta por uma advogada em representação de 14 moradores do bairro. O líder socialista pede soluções equilibradas com humanismo e sensibilidade social, mas admite que é necessário compreender as dificuldades de um conjunto de autarquias na área metropolitana de Lisboa. Em defesa da autarquia socialista, sai também Eurico Brilhante Dias, à entrada da Comissão Política Nacional do PS em Lisboa. O líder parlamentar socialista reconhece que Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, não passou a perceção de empatia e humanismo com a demolição de barracas, mas assegura que o partido mantém o apoio no autarca.

Conheço o autarca Ricardo Leão há muitos anos. Conheço a sua capacidade de trabalho e de servir a população do Conselho de Loures. Tenho pena que, em muitas circunstâncias, essa capacidade de trabalho e humanismo nem sempre transpareça para fora, em particular através dos meios de comunicação social. O partido reconhece o enorme trabalho que tem feito. Isso não significa que, em circunstâncias dadas e em circunstâncias concretas, não achemos que a iniciativa que tomou não está posta em causa. O Ricardo Leão é um autarca que não se avalia por um episódio como este. Avalia-se por muitos dias e meses de trabalho ao serviço da comunidade.

As palavras de Eurico Brilhante Dias à entrada da Comissão Nacional do Partido Socialista, declarações essas captadas pela RTP. Opiniões diferentes têm vários ex-governantes e deputados do PS que estão indignados com a demolição de habitações no bairro do Tamudo Militar e, por isso, avançaram com uma carta aberta. Nomes como João Costa, Isabel Moreira ou até António Mendonça Mendes assinaram, nesta terça-feira, uma carta aberta onde manifestam indignação com as recentes decisões do autarca do PS, com o título "Sobre a demolição de princípios e de barracas". A carta aberta de militantes e simpatizantes do PS manifesta indignação e preocupação com a demolição do teto de dezenas de famílias. Os socialistas explicam que não foi previamente acautelada a proteção dos moradores. Na Justiça, José Sócrates acusa o Supremo Tribunal de Justiça de ter como único objetivo proteger a Procuradoria-Geral da República. Em causa está a rejeição do pedido de recusa de Sócrates contra Amadeu Guerra, por ter nomeado o representante do Ministério Público no julgamento da Operação Marquês e a respetiva equipa de apoio. À saída do tribunal, depois do quinto dia de julgamento, Sócrates pediu o afastamento de Amadeu Guerra e acusou o tribunal de andar a brincar com coisas sérias.

O Supremo deve estar a brincar. O Supremo está a brincar com coisas muito sérias. Quando um procurador diz o que disse, dizendo que eu tenho que provar a minha inocência em tribunal, esse procurador devia ser afastado de tomar decisões no processo. Eu acho que isso é muito razoável, mas protegem-se uns aos outros. Protegem-se todos uns aos outros. Por que o Supremo toma essa decisão? Apenas com um objetivo, é proteger o procurador. É muito lamentável.

Já sobre este quinto dia de julgamento e antes das férias judiciais, Sócrates faz um balanço positivo. O antigo primeiro-ministro acredita que rebateu todas as acusações do Ministério Público.

É que durante um dia inteiro eu desfiz todos os aspetos que dizem respeito à acusação do TGV e das casas da functionalismo. Deixem-me só acabar, se faz favor. O Ministério Público a isso não disse nada. O Ministério Público, a única coisa que consegue fazer é este espetáculo de recurso à minha vida privada.

Declarações de José Sócrates à saída do tribunal. O ex-primeiro-ministro passou o dia a desferir acusações contra o Ministério Público, acusa o organismo de ataques pessoais, mentiras e fantasias Vamos à saúde. É um alerta do Sindicato dos Médicos da Zona Sul: as urgências do novo Hospital de Sintra estão a funcionar à custa das equipas do Amadora-Sintra, por não terem sido recrutados clínicos para a unidade ontem inaugurada. Em comunicado, o sindicato lembra que o Hospital Fernando da Fonseca, que já tinha as equipas muito desfalcadas, vê agravadas as dificuldades ao serem retirados médicos para a urgência do novo hospital. A estrutura sindical diz que a promessa de aliviar o Hospital Amadora-Sintra vai, desta forma, transformar-se numa maior sobrecarga para os médicos desta unidade. Em declarações à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos, a que pertence o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, defende que um novo hospital tem de significar mais recursos humanos e não a realocação.

A partir do momento em que estão a usar recursos humanos partilhados com o Hospital Fernando da Fonseca, que já de si é um hospital que é extremamente carenciado, o que nós entendemos é que isto é desumano, é irresponsável e o correto não é retirar recursos de um serviço que já está tão desfalcado para colocar noutra instituição.

Joana Bordalo e Sá, à Rádio Observador, a presidente da Federação Nacional dos Médicos pede que o Ministério da Saúde aposte num reforço de recursos humanos, caso contrário, os dois hospitais vão enfrentar falhas de resposta aos utentes. Na educação, a prova de Matemática do nono ano pode ser anulada em 15 escolas a pedido dos pais. Em causa, segundo o ministério, está o tempo de compensação que foi dado aos alunos durante a primeira fase deste exame. Segundo a "Renascença", as escolas enviaram uma declaração para os encarregados de educação assinarem. Este documento reitera que os encarregados receberam informação do Júri Nacional de Exames sobre os constrangimentos ocorridos no primeiro turno da prova de Matemática. Caso a anulação fique confirmada, os estudantes vão ter a oportunidade de realizar novo exame na segunda fase, já na próxima sexta-feira. Outra alternativa é a avaliação da prova de Matemática sem a aplicação de qualquer medida excecional e sem conhecimento da nota. O Ministério da Educação alega dificuldades técnicas como justificação para o atraso no envio das classificações dos exames nacionais do nono ano. As notas deveriam ter chegado às escolas esta terça-feira. Sem essa informação, os estabelecimentos de ensino não podem afixar quaisquer classificações finais, já que os exames nacionais, em Português e Matemática, pesam 30% na nota final. A natureza das dificuldades técnicas não é explicada. Entretanto, o Júri Nacional dos Exames assegura, num e-mail enviado aos diretores das escolas, que vão ser enviados já amanhã, quarta-feira, os resultados dos exames. À Rádio Observador, o presidente da Associação Nacional dos Diretores de Escolas Públicas diz acreditar que as pautas possam mesmo sair já esta quarta-feira. Filinto Lima sublinha que a situação é incomum.

Não é normal este atraso na divulgação das classificações das provas finais. Algo se terá passado e penso que os professores, os diretores e os pais deverão ser conhecedores daquilo que de facto leviou a este atraso na divulgação das classificações. Eu faço votos para que amanhã, na verdade, as escolas do nosso país tenham acesso a essas classificações.

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas espera que o Ministério da Educação esclareça toda esta situação. Lá por fora, em Múrcia, no sul de Espanha, grupos de extrema-direita têm atacado imigrantes e usam como pretexto a agressão a um idoso por três marroquinos. Esta é a quarta noite de protestos na Torre Pacheco, em Múrcia, desta vez contra jornalistas da RTVE. A equipa estava a fazer um direto quando foi insultada, perseguida e agredida. A polícia teve de intervir e proteger os jornalistas castelhanos. Entretanto, foram já convocadas manifestações para as próximas três noites. O primeiro-ministro israelita diz que Israel não tem interesse em expandir o conflito com a Síria. Benjamin Netanyahu garante que as forças do país não vão invadir aquele país, nem aumentar o conflito na Síria. De acordo com a imprensa internacional, o primeiro-ministro israelita explica que o futuro depende do que o regime em Damasco fará ou não fará. Assegura Netanyahu que o país quer o alargamento do círculo da paz, mas que vai trabalhar para garantir a segurança. Ponto final neste noticiário da 01:00 a.m. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, continue com a Rádio Observador.