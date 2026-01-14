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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Retomamos a mais recente sondagem das eleições presidenciais. Caso o ato eleitoral se realizasse hoje, André Ventura e António José Seguro ficavam na frente, com João Cotrim de Figueiredo em terceiro lugar. É o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica para a RTP Antena 1 e jornal Público. De acordo com este estudo, André Ventura surge em primeiro, com 24% dos votos, menos um ponto percentual, aparece António José Seguro com 23%. Cotrim de Figueiredo surge no terceiro posto, com 19% dos votos. Pode ainda assim passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro desta sondagem. De fora de uma possível segunda volta ficam Henrique Coveia Melo e Luís Marques Mendes, ambos empatados com 14% dos votos. Esta sondagem mostra ainda que há 15% de eleitores indecisos. E vamos agora recuperar mais um dia de campanha eleitoral. Os candidatos têm agora menos de 72 horas para convencer os últimos eleitores rumo às idas às urnas no próximo domingo. António José Seguro faz das eleições presidenciais uma batalha com André Ventura. O candidato quer vencer os extremismos e diz, pela primeira vez, que quer ser o mais votado na primeira volta. Uma ideia sublinhada no dia em que a sondagem da Católica para a RTP coloca o candidato apoiado pelo PS a apenas um ponto percentual atrás de André Ventura. O candidato também apoiado pelo Partido Socialista tem ensaiado vários apelos ao voto durante esta campanha eleitoral. Mas agora, pela primeira vez, diz que quer ultrapassar André Ventura e ficar em primeiro lugar na primeira volta. Uma fasquia que João Gama coloca ao som de uma canção.

Diz que os astros parecem que se estão a alinhar. Vamos a isso. Corpos não são matéria, desfo-

Embalado pela música e pelo apoio de Agir, e também por sondagens favoráveis, António José Seguro lembra a herança do 25 de Abril e dá o tudo por tudo para ficar à frente de André Ventura.

Mas não chega passar à segunda volta. E aqui sou muito exigente. Nós temos que passar à segunda volta em primeiro lugar, porque não podemos permitir que passado 50 anos sobre o 25 de Abril, o candidato do extremismo e do radicalismo, que insiste em nos dividir e pôr portugueses contra portugueses, possa passar em primeiro lugar nesta eleição.

Um apelo que faz não só à esquerda, nem só à direita, mas em nome da democracia.

Este é um dever não apenas dum campo político, da esquerda ou do centro-esquerda. É um dever de todos os que querem continuar a viver em democracia, em liberdade, onde avançamos todos.

As sondagens animam, mas servem também de aviso. Seguro quer iluminar o caminho que aí vem.

É claro que as sondagens animam-nos, mas hoje saiu uma sondagem em que nos dá, embora pertinho, em segundo lugar.

E mesmo admite Seguro que a sua candidatura não seja a primeira escolha para muitos, é nesta altura a única. E lembra que está fora da influência do Partido Socialista.

Depois de Mário Soares, de Jorge Sampaio, de Manuel Alegre, e eu, num escalão obviamente diferente, não me ponho ao mesmo nível, mas foi muito bom receber esse apoio do Partido Socialista. Ele não contamina esta candidatura.

Ao décimo dia de campanha, Seguro sobe a fasquia. Quer ser o candidato mais votado e já na primeira volta. Trabalho do jornalista João Gama com a nova meta de António José Seguro no Barreiro. O candidato também admite que quer chegar à segunda volta, mas agora como o candidato mais votado. E João Cotrim de Figueiredo considera que Luís Marques Mendes já está fora da segunda volta e apela ao voto útil dos eleitores da AD, para evitar que tanto António José Seguro como André Ventura fiquem nos dois primeiros lugares no dia 18 de janeiro. O candidato, apoiado pela Iniciativa Liberal, fez esta noite um jantar-comício, onde lançou farpas aos adversários, em destaque Luís Marques Mendes, utilizando um lema bem conhecido da direita portuguesa: "Mi miał gato".

Galvanizado pelo resultado nas sondagens, João Cotrim de Figueiredo não tem dúvidas.

Marques Mendes já está fora da corrida. E com Marques Mendes sem qualquer hipótese, a nossa candidatura é a única alternativa para mudar Portugal.

Cotrim apela aos eleitores da AD para que capitalizem os votos na candidatura que lidera e explica o porquê.

Para quem não quer Ventura ou Seguro como presidente da República, só pode votar nesta candidatura. Um voto em Marques Mendes ou em Coveia e Melo já não conta, porque não tem hipótese de chegar à segunda volta. Um voto em André Ventura garante que António José Seguro do Partido Socialista é eleito.

Com o embalo das críticas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal deixa ainda um conselho aos adversários.

Sabemos que há muita gente desesperada a tentar suster um voto que, na verdade, não lhe pertence, que já lhe escapou, mas não vale tudo. Se estão desesperados, trabalhem melhor.

E Cotrim de Figueiredo está tão confiante numa passagem à segunda volta que até já faz apelos ao voto útil.

É útil porque é ambicioso. É útil porque traz mudança. É útil porque incomoda os interesses instalados. É útil porque coloca Portugal à frente.

"Portugal à frente" tem sido um dos lemas da campanha presidencial de Cotrim de Figueiredo. Coincide com o nome da coligação liderada por Pedro Passos Coelho em 2015, mas coincidência dizem que há poucas. E com a ajuda dos eleitores do PSD e do CDS, Cotrim já só pensa num cenário no próximo domingo.

Vamos fazer história juntos? Vemo-nos na segunda volta.

Jornalista Miguel Gato, a partir de Coimbra. A campanha de João Cotrim de Figueiredo contou esta noite com o apoio de mais um nome do PSD, Nuno Freitas, antigo deputado social-democrata. E André Ventura avisa Cotrim de Figueiredo que o país não pode ser liderado por quem não está bem da cabeça. É um ataque depois de Cotrim ter dito que não sabe o que lhe passou pela cabeça para admitir apoiar Ventura numa possível segunda volta. Em Guimarães, o candidato apoiado pelo Chega discursou para apontar problemas no país, pedir mobilização para dia 18 e fazer mira ao candidato apoiado pela Iniciativa Liberal. Um discurso acompanhado pelo repórter Miguel Cordeiro, em frente ao Castelo da cidade vimaranense.

Nada melhor do que começar em Guimarães os últimos dias para a grande vitória eleitoral do próximo domingo. Vamos vencer a primeira volta.

Confiante na vitória, André Ventura diz que vai vencer, mas avisa que ainda não ganhou.

Tal como vos dizia no passado, não se deixem condicionar por más sondagens, agora não se deixem condicionar pelas boas. Nada está ganho até ganharmos.

Perante cerca de uma centena de apoiantes que agitaram bandeiras entre chuva miudinha, Ventura falou de vários problemas. O SNS à cabeça.

A saúde em Portugal está lamentável, está de cacos.

Os que saíram também estão na lista.

O meu mandato não vai estar completo. Enquanto eu não for buscar todos os que tiveram que sair deste país, porque este país lhes virou as costas.

E ainda há espaço para símbolos.

Ninguém manda abaixo estas muralhas, elas são a nossa nacionalidade, elas são a força de um país inteiro.

Perante os problemas, sem apresentar soluções concretas, Ventura pergunta:

Onde é que estamos a ser radicais? Não estamos. O país é que precisa que alguém com radicalismo de convicções venha a estar à frente dele.

O candidato apoiado pelo Chega quer os problemas na campanha e por isso repete que não quer atacar os adversários, mas ataca.

João, se não estás bom da cabeça, este país não é para quem não está bom da cabeça.

Entre risos na plateia, também ataca os discursos da campanha de Seguro.

Não se trata de romper com a Constituição, embora em muita parte merecesse. Isto é romper com a corrupção, que é uma coisa diferente.

Ataque moderado de André Ventura, num discurso de 15 minutos, que culminou, mais uma vez, na vontade de abanar o país.

Porque este país precisa de uma mudança e de um abanão, o maior desde o 25 de abril de 74.

André Ventura num comício em Guimarães. Já Gouveia Melo define-se como um candidato social-democrata à antiga e recusa o neoliberalismo. Num discurso na Terruga, no Conselho de Sintra, o almirante defende que é preciso um novo contrato social para o país. Gouveia Melo defende que é preciso investir no país para melhorar as condições de vida.

Eu não vou falar dos meus adversários. Eu vou falar do meu sonho de Portugal. O meu sonho de Portugal é de um Portugal com um novo contrato social. E, por isso, eu naturalmente acredito na social-democracia antiga, a que foi praticada no norte da Europa e que desenvolveu, no norte da Europa, uma economia competitiva, altamente tecnológica, mas também um povo com elevada coesão social, em que ninguém fica para trás. Como ex-comandante de submarinos e do navio de superfície, eu era incapaz de conceber partir para um destino qualquer, deixando metade ou um quarto ou 10% da minha tripulação, no caso Marinha de Guerra chama-se guarnição, para trás. É isso que alguns arautos do desenvolvimento vêm dizer. Eu não sou um neoliberal, mas eu sou um liberal da economia, mas numa economia que ajude a população, porque no fim, a economia somos todos nós, são as pessoas, e são as pessoas que fazem a economia.

Os destaques do discurso de Gouveia Melo no jantar comício na Terruga, em Sintra. O almirante diz também não entender, por exemplo, como 18% da população está em risco de miséria. E o Irão acusa os Estados Unidos de utilizarem um guião repetido para justificar a intervenção militar, através de um comunicado deixado nas redes sociais, a missão iraniana junto das Nações Unidas atira críticas aos últimos discursos do presidente dos Estados Unidos. Teerão quer os membros do Conselho de Segurança da ONU a condenarem o incitamento à violência, as ameaças de utilização de força e a interferência nos assuntos internos do país. O Irão reforça ainda que o povo iraniano vai defender o país e garante que os Estados Unidos vão falhar novamente. Tudo dito neste noticiário da 01:00. A informação na Rádio Observador regressa à 13h30.