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É uma hora. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. É uma da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. André Ventura e Pacheco Pereira protagonizaram um longo debate sobre o passado colonial, em que a atualidade não ficou de fora. Sócrates e a corrupção foram temas num debate longo, que começou por falar do antigo regime. O historiador desafiou André Ventura para um debate sobre o passado colonial português, mas André Ventura aproveitou para passar algumas mensagens sobre temas da atualidade e recusou pedir desculpa pelos danos causados pelo Estado Novo, Miguel Viterbo Dias.

Foi um debate longo, tenso e com ícones visuais como uma palmatória levada por Pacheco Pereira para ilustrar as torturas corporais.

Gostas de levantar a mão.

André Ventura manteve o que disse na cerimónia dos 50 anos da Constituição, procurando documentar-se.

Lerramos, havia menos de 200 presos políticos em Portugal, na metrópole, na noite de 25 de abril.

Mas Pacheco Pereira contrapunha.

André Ventura, você mete-se em cada sarilho.

Justificando que o número de presos em todas as colónias era muito superior, afastando a tese de que os militares que defenderam Portugal foram maltratados.

O número de presos que eram guerrilheiros, chamemos assim, era relativamente pequeno. Por uma razão, ou iam parar à PIDE ou iam parar aos aquartelamentos militares e muitos deles foram executados e torturados.

Pacheco Pereira apontava como exemplo negativo Marcelino da Mata, André Ventura, Otelo Saraiva de Carvalho, com o líder do Chega a recusar pedidos de desculpa.

Não venha cá dizer que nós devemos pedir desculpa pelos nossos 500 ou 600 anos em Angola, em Moçambique, na Guiné. Então quer dizer, e as igrejas que construímos, e as barragens, e as estradas, e os hospitais, e as escolas, e tudo aquilo que construímos lá?

Mas a relativização levou Pacheco Pereira a colar Ventura ao antigo regime.

Está a justificar a ditadura. Está, ao fazer uma comparação que é ela toda falsa, o que está a dizer é que o que aconteceu depois era semelhante ao que acontecia antes. Só que você não pode comparar 10 ou 20 mil casos de tortura que ocorreram durante 48 anos com meia dúzia de casos de tortura que ocorreram- Foi em dois anos, Pacheco Pereira

E para lá da história, à atualidade.

O José Sócrates roubou muito mais que o Salazar. Isso não tenham dúvidas, desculpem dizer isto assim, mas roubou muito mais. Claro que o Estado não tinha corrupção, como o regime a seguir ao 25 de abril teve corrupção, como a nossa democracia hoje está cheia de corrupção.

André Ventura socorreu-se dos argumentos habituais, a defesa dos militares, das forças policiais e a crítica ao caso José Sócrates, com Pacheco Pereira a expor a mensagem subliminar do presidente do Chega.

O que está a dizer é que a democracia é um regime naturalmente corrupto e o Estado Novo não era. Não, está 50 anos de democracia. Então, mas o Estado não cartaz porque os anteriores não são? Não, não está. Agora, por isso estou a falar de mil anos antes. Você pensa que está a falar com um atrasado mental?

O debate histórico entre Pacheco Pereira e André Ventura, com laivos de atualidade, depois de um desafio público do historiador e antigo líder parlamentar do PSD ao presidente do Chega.

Miguel Viterbo Dias, com alguns dos destaques do debate transmitido pela CNN Portugal entre o historiador José Pacheco Pereira e André Ventura. O debate tinha a duração prevista de uma hora, mas acabou por durar mais de uma hora e 20 minutos. A concertação social tem encontro marcado para quinta-feira para discutir a lei laboral, depois de uma reunião sem avanço no Ministério do Trabalho. Uma reunião que demorou uma hora. Terminou a pedido da UGT, que alegou falta de condições para continuar. O secretário-geral Mário Mourão dá a entender que a decisão é motivada pela ausência dos presidentes das quatro confederações patronais.

A UGT esteve sempre e continuará a estar disponível para o diálogo e para a concertação. Eu disse uma vez: quando não nos quiserem na concertação, nem no aprofundamento do diálogo, digam-me. Agora a UGT, por sua iniciativa, não o fará. Se alguém quer empurrar, se alguém quer criar fatos para que a negociação e o diálogo acabe, que assumam, que não o façam por interpostas pessoas, nem por comunicados. Que assumam, venham aqui e digam como eu fiz hoje. Vim aqui intermediar à senhora ministra que hoje não teria condições para continuar na reunião.

A ministra do Trabalho desvaloriza a duração da reunião, garante que decorreu com normalidade, mas diz que o processo não vai durar para sempre.

Para já, nós temos que ver a concertação social, a CPCS. O que vos quero dizer é que as negociações não se vão eternizar, coisa que sempre disse e volto a repetir, e, portanto, passar-se-á, de uma forma ou de outra, à fase seguinte.

Aviso da ministra do Trabalho, sendo que no horizonte, ainda sem data marcada, ainda está uma reunião no Palácio de Belém com o presidente da República e também com todos os parceiros sociais. Seguimos com alerta das organizações financeiras mundiais. Vai haver graves consequências económicas, principalmente para os países com baixos rendimentos, devido ao conflito no Médio Oriente. Em causa está um choque petrolífero, uma rutura no fornecimento dos combustíveis e um aumento acentuado de preços que ainda está por vir. O aviso é deixado pelos diretores do Fundo Monetário Internacional, também do Banco Mundial e da Agência Internacional de Energia, num comunicado conjunto. Os países mais pobres ou importadores de energia vão ser os mais afetados. Citado pela Associated Press, Fatih Birol, diretor-executivo da Associação Internacional de Energia, afirmou que as perturbações no abastecimento de petróleo decorrentes do conflito constituem o maior desafio à segurança energética da história, temendo que a situação ainda seja pior em abril do que em março. O Irão ameaça os Estados Unidos e Israel com capacidades bélicas inimagináveis se a guerra continuar, especialmente se o país voltar a ser atacado depois de um cessar-fogo. O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão adianta que o país vai revelar métodos de guerra inovadores, para os quais os adversários terão uma capacidade limitada de resposta. Sem desvendar mais detalhes, é aquilo que adianta um artigo do New York Times O presidente do Irão falou ao telefone com Emmanuel Macron. Nesta conversa, o líder iraniano afirmou que as exigências excessivas dos Estados Unidos impediram o acordo nas negociações realizadas no fim de semana. Masoud Pezeshkian afirma que o Irão está empenhado em cumprir as condições para um cessar-fogo e que neste momento vai continuar as negociações apenas no âmbito do direito internacional. Pezeshkian disse ainda que qualquer ameaça ao Estreito de Ormuz poderá ter consequências globais, referindo-se às declarações do presidente norte-americano sobre o bloqueio à passagem de qualquer navio. Donald Trump deu um prazo para que seja alcançado um acordo. São duas semanas. Foi um novo ultimato depois de negociações falhadas no passado fim de semana, um objetivo que para o presidente dos Estados Unidos vai ser fácil de alcançar. As pessoas certas e apropriadas ligaram-nos esta manhã. Eles querem negociar um acordo. O presidente norte-americano diz ainda que já tem planos para depois do conflito com o Irão. Está a pensar em levar a cabo ações em Cuba. Benjamin Netanyahu pede à Europa que se junte à guerra pelo bem e por obrigação moral, enquanto discursava na abertura das cerimónias em memória das vítimas do Holocausto no museu em Jerusalém. O primeiro-ministro israelita afirma que a Europa jurou defender o bem depois da Segunda Guerra Mundial. Na segunda-feira, Netanyahu reivindicou, em conjunto com os Estados Unidos, o golpe mais duro da história do regime iraniano. Ainda tempo para o desporto. Tondela e Gil Vicente empataram a duas bolas, em Tondela. A equipa da casa foi a primeira a estrear o marcador aos 15 minutos com gol de Rony Lopes. Perto da meia hora, Murilo empatou o jogo na conversão de uma grande penalidade. Aos 90 minutos, Carlos Eduardo fez o segundo dos gilistas. O empate final apareceu já nos descontos, na recarga de um pênalti desperdiçado. Joe Hodges fechou as contas da jornada 29 da Primeira Liga de futebol. Com este resultado, o Tondela fica mais perto da despromoção, ocupa o 17º lugar com 21 pontos. Já o Gil Vicente está em sexto com 46. Ponto final neste jornal da 1:00 a.m. A informação está de regresso à 1:30 p.m, já com a edição do jornalista Martim Madeira. Uma boa noite.