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É uma hora. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. O incêndio em Ligares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, continua com duas frentes ativas, mas já está a arder com média intensidade. Quem o diz é o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentas, que está no local a acompanhar a evolução do incêndio e garante que as chamas já estão a ceder aos meios. Ainda assim, neste balanço que faz à Rádio Observador, Vítor Rentas admite que a noite ainda vai ser longa e de muito trabalho para os mais de 100 bombeiros no terreno.

Neste momento, o incêndio continua com duas frentes ativas, a arder com média intensidade. O flanco esquerdo do incêndio está praticamente dominado, o flanco direito ainda está a arder com alguma intensidade, pouca intensidade. Meios no terreno a trabalhar e a progredir favoravelmente. E vai ser uma noite em que teremos combate e assim que conseguirmos dominar o incêndio, passaremos para a fase de vigilância e será para estar aqui durante a noite.

O comandante Vítor Rentas, que diz também que a aldeia de Ligares está a salvo e por isso não há populações em risco, pelo menos para já, e deixa um apelo a quem vai andar na estrada por esta zona.

A aldeia de Ligares está em perfeita segurança. Aconselhamos todos os transeuntes que façam a ligação da estrada de Ligares-Barca d'Alva pelo estradão, que vai estar cortado. Por isso agradecemos a colaboração no sentido de manifestar essa informação. Ligares-Barca d'Alva pelo estradão de Ligares vai estar cortada.

Conselhos do comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentas, em declarações à Rádio Observador, a partir do terreno onde na última hora estavam 145 operacionais apoiados por 65 veículos e agora já sem a presença de meios aéreos. E o risco de incêndio pode agravar-se com o calor que se vai fazer sentir esta semana. A partir de quinta-feira, uma nova onda de calor vai passar por Portugal e de olhos postos nestas temperaturas, o Instituto do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo cinco distritos do interior do país. Já a partir de amanhã são eles Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, que esperam temperaturas máximas até aos 37 graus. A partir de terça-feira, este aviso estende-se aos distritos de Bragança e Vila Real e na quarta-feira o aviso amarelo estende-se a todo o território nacional. Passamos à política. Carlos César, o presidente do PS, diz que o primeiro-ministro tem síndrome de Estocolmo em relação ao Chega. Diz Carlos César que Luís Montenegro, apesar de maltratado e enganado pelo Chega, o primeiro-ministro gosta e vai voltar a tentar negociar com o partido de André Ventura. Carlos César fez uma curta intervenção na Comissão Nacional do PS, que decorreu este domingo em Lisboa, no Hotel Altis. O presidente do Partido Socialista diz que não é pelo PSD ter recorrido ao PS, no caso da Prestação Social Única, que o paradigma político português mudou.

A circunstância do PSD ter recorrido ao PS, no caso da PSU, não traduz uma mudança substancial na política portuguesa e na orientação do Governo da República. É que, apesar de maltratado e enganado sucessivamente pelo Chega, o doutor Montenegro revela inequivocamente estar tocado pela síndrome de Estocolmo.

Intervenção de Carlos César, que acrescenta que na sociedade portuguesa está cada vez mais evidente que a alternativa ao extremismo não são os menos extremistas, mas sim os não extremistas. Também sobre as negociações entre os partidos, André Ventura deixa um aviso. Diz que a aproximação dos partidos do governo ao PS tem consequências. Foram declarações do líder do Chega sobre a votação da reapreciação do decreto sobre a perda da nacionalidade. Essa votação vai acontecer na próxima sexta-feira no Parlamento, mas André Ventura espera do PS e do CDS uma tomada firma de posição.

O que eu espero é que o PSD e o CDS não deixem passar a oportunidade de assumirmos na sexta-feira uma coisa que nos comprometemos, que é quem vem para Portugal adquirir a nacionalidade portuguesa e comete crimes com essa nacionalidade, deve perdê-la. Isto não parece ser nem desumano, nem injusto. Nós damos um benefício a uma pessoa que vem de fora, obtém a nacionalidade através de um processo. O que nós propusemos na nossa lei é que se cometer um crime de violação, de terrorismo, de homicídio, perde essa nacionalidade, se tiver outra nacionalidade, evidentemente. Isto parece-me do mais justo que há. Se o PSD e o CDS também mudarem nisso, significa que se estão a aproximar mais do Partido Socialista do que daquilo que é a visão do Chega. E isso, obviamente, tem consequências.

Declarações de André Ventura, que defende a perda de nacionalidade para cidadãos estrangeiros que cometam crimes graves e diz que se o PSD e o CDS mudarem de opinião, estão a aproximar-se do Partido Socialista e sublinha que tudo o que for feito pelos partidos do governo será avaliado quando chegar o momento do Orçamento do Estado para o próximo ano. O PCP acusa o PS de dar a mão a um governo derrotado e isolado para salvar a prestação social única. No final da reunião do Comitê Central do Partido, Paulo Raimundo acusou os socialistas de darem cobertura ao Executivo de Montenegro, um Executivo que classifica como derrotado e isolado, a quem o PS estendeu a mão sem ser capaz de resolver o problema da prestação social única. Paulo Raimundo recusa também atribuir qualquer mérito ao PS pela queda da reforma laboral. O líder comunista diz que a vitória pertence sim aos trabalhadores e deixa um aviso: se o governo tentar voltar à carga com o mesmo pacote laboral, pode esperar a rejeição dos trabalhadores. Na Venezuela, subiu para 53 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na sequência dos sismos que afetaram o país. É o que revela o novo balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Dos 53 mortos, 46 são lusodescendentes, seis são portugueses, uma pessoa tinha nacionalidade portuguesa atribuída através de casamento. Neste balanço é também dada a informação de que entre as vítimas estão 45 adultos e oito crianças. O total de mortes na Venezuela já ultrapassa as 1400. O Irão não marcou presença nas negociações deste domingo. Entretanto, os dois países já concordaram em voltar a interromper ataques, os dois países entendem-se o Irão e os Estados Unidos, e a interromper os ataques e a voltar a sentar-se à mesa negocial já esta semana. O Irão justifica a não presença nas negociações de ontem com os ataques dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz. Tratava-se de uma nova ronda negocial de negociações técnicas ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos. Segundo a Reuters, uma fonte iraniana explica que além dos ataques dos últimos dias, o facto de haver ainda algumas condições por cumprir também levou a que o Irão não participasse nesta ronda negocial. Estados Unidos e Irão concordaram, entretanto, em voltar a interromper os ataques. Os dois países querem sentar-se novamente para conversar já esta semana, é o que garante o portal Axios este domingo. Estava previsto falar-se da questão nuclear. O encontro ia acontecer na Suíça, mas as negociações não foram retomadas na sequência dos ataques trocados entre os dois países nos últimos dias. No desporto, o Benfica é bicampeão nacional de futsal. Venceu o Sporting em casa por 4 x 3, num jogo em que quem ganhasse era campeão nacional. O Benfica levou a melhor na última partida da final, que é jogada à melhor de cinco. Há 18 anos que a equipa da Luz não ganhava dois campeonatos seguidos. Do lado do Benfica, os gols desta noite foram apontados por Léo Gugielmo, o guarda-redes, que fez uma excelente exibição, André Coelho e Silvestre, bem como Cucci. São estes os quatro gols dos encarnados. No final do jogo, o treinador do Benfica, Cassiano Clei, destaca o apoio dos adeptos e fala também na importância deste título para alguns jogadores do Benfica que estão de saída do plantel.

Esse carinho dos adeptos é incrível. Desde que nós chegamos aqui, o que mais é gratificante não é agora que nós vencemos. E nós conseguir presentear eles com o bicampeonato, dentro do nosso pavilhão, foi algo muito marcante pra nós. Marca uma geração de jogadores que estão encerrando o ciclo, trabalharam muito no clube, passaram por momentos desafiantes, porque a equipe está sendo construída, faz parte, e hoje ele sai daqui junto com o grupo, de cabeça erguida e sabendo que conseguiram conquistas grandiosas pelo Benfica.

Declarações de Cassiano Clei, o treinador de futsal do Benfica. Já nesta partida, os responsáveis pelos gols do Sporting foram Diogo Santos e Tomás Passos. Na zona de entrevistas rápidas, Nuno Dias, o técnico leonino, dá os parabéns ao adversário, mas ressalva que se não fossem os milagres de Léo Gugielmo, o guarda-redes encarnado, o desfecho do jogo podia ter sido outro.

Da maneira como nós, condicionados, mais uma vez, viemos jogar o quinto jogo e em que equilibrámos e em muitos momentos fomos melhores. E não tivesse sido o Léo Gugielmo a fazer alguns milagres, o jogo poderia ter sido outro. Parabéns ao Benfica, só isso.

Declarações de Nuno Dias, aqui a parabenizar o Benfica, que se tornou este domingo bicampeão de futsal. É a notícia de fecho neste jornal da uma da manhã. A informação regressa à antena da Rádio Observador à 13h30. Até lá.