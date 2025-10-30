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As notícias com Carla Jorge Carvalho. A economia portuguesa acelerou e cresceu no terceiro trimestre do ano, uma subida acima do esperado.

É um crescimento de 2,4% em termos homólogos, ou seja, em comparação com o mesmo período do ano passado, e de 0,8% em cadeia. É o que se pode ler nos dados avançados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística. Temos agora aqui conosco a editora de economia do Observador, Alexandra Machado, para nos ajudar a olhar pra estes números. Alexandra, esta subida estava acima do previsto? Há expectativas para isto?

Muito acima. Está acima do previsto. De fato, os economistas apontavam para crescimentos um pouco abaixo, entre 1,9% e 2,2% em termos homólogos. Termos homólogos é o terceiro trimestre este ano em comparação com o terceiro trimestre do ano passado. E de fato, houve aqui uma aceleração da economia, mas não esquecer que foi nesse terceiro trimestre que foram aplicadas as novas tabelas de retenção na fonte, que puseram mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, por via desse ajustamento das tabelas de retenção na fonte. E também foi em setembro que foi novamente dado aos pensionistas o suplemento extraordinário. Daí os portugueses terem ficado com um pouco mais de dinheiro na sua carteira e isto impulsionou o consumo privado, que foi isso, precisamente, o que puxou pela economia neste terceiro trimestre. De notar que o INE, nesta primeira leitura, não dá ainda as várias componentes da evolução do PIB. Ainda assim, já faz aqui uma análise geral, um chapéu de chuva sobre o que se poderá ter passado na economia no terceiro trimestre, e é precisamente o consumo privado que impulsionou a economia. E neste terceiro trimestre, em comparação com o ano passado, foram também as exportações. As exportações já não cola tanto na comparação em cadeia, ou seja, terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre. O crescimento foi de 0,8%, também acelerou ligeiramente, mas as exportações no terceiro trimestre, em comparação com o segundo trimestre, já não houve esse efeito das exportações, porque nessa comparação entre estes dois trimestres, as exportações até desaceleraram.

Ora, aqui fica a leitura destes números com Alexandra Machado. Obrigada. O crescimento da economia portuguesa neste período em que, como a Alexandra recordou, entraram em vigor as novas tabelas da retenção e foi pago o suplemento extraordinário aos pensionistas.

Há novos suspeitos na operação Haircut. O Observador sabe que está a ser investigada a ligação de Volker Schmidt a dois quadros de topo do Novo Banco.

Tratam-se do atual administrador financeiro e também de um dos membros do Conselho Geral de Supervisão do banco, além do empresário Vasco Pereira Coutinho e de dois sócios estrangeiros, suspeitos do alegado crime de corrupção ativa de Volker Schmidt. O redator principal do Observador, Luís Rosa, explica que em causa está o envolvimento destas cinco pessoas na subavaliação de ativos imobiliários.

Cinco carteiras de crédito, aliás, que geraram perdas de 611 milhões de euros, estão a ser passadas a pente fino. À hora que nós estamos a falar, a informação que eu tenho é que ainda não houve constituição de arguidos. São considerados suspeitos, nomeadamente Volker Schmidt, que é considerado o principal suspeito. Vasco Pereira Coutinho também, assim como dois sócios estrangeiros de Vasco Pereira Coutinho que participaram nos negócios. Perceber se os ativos imobiliários foram vendidos, de fato, abaixo do seu valor real de mercado, perceber se gestores do Novo Banco beneficiaram de alguma forma de benefícios ou de incrementos patrimoniais.

Luís Rosa, o redator principal do Observador. Apesar da execução de dezenas de mandatos de busca a escritórios e sociedades, a esta hora, ainda, ao que se sabe, não foram constituídos arguidos, há apenas suspeitos.

E pode saber mais sobre a operação Haircut no artigo assinado por Luís Rosa, que faz neste momento manchete no site do Observador. O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos, assegura que o governo tem todas as condições para executar 100% dos fundos comunitários. Mostra-se alinhado com as expectativas do governo.

O ministro da Economia foi há dias ao Parlamento assegurar que o país vai utilizar a totalidade das subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta manhã, aqui no Explicador, Pedro Dominguinhos acompanha a posição do executivo.

Com a reprogramação que está em curso, a probabilidade de cumprirmos as subvenções é de 100%. Tal como o senhor ministro diz, foi criada uma possibilidade, e nós neste momento temos um instrumento financeiro pra inovação e pra competitividade, que permite duas coisas. Por um lado, fazer uma reorientação dos investimentos para o setor privado, em detrimento do setor público, porque é aquele que não está a conseguir, naturalmente, entregar aquilo que era exigido. E em segundo lugar, eu acho que isso é extremamente importante, permite prorrogar a execução do PRR.

Pedro Dominguinhos, o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, a revelar-se otimista com a execução das verbas da ajuda europeia. O prazo final para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência é 31 de agosto de 2026.

Falamos de outras datas, Carla. Dezoito de janeiro é o dia escolhido pra as eleições presidenciais. O anúncio foi feito esta manhã por Marcelo Rebelo de Sousa.

Foi numa nota publicada no portal da Presidência da República, com as presidenciais marcadas para 18 de janeiro, uma eventual segunda volta, que por lei acontece três semanas depois, calha assim no dia 8 de fevereiro. O chefe de Estado já tinha confirmado a meio de setembro que estava inclinado a marcar as eleições para esta data, explicando que queria evitar que o prazo limite para a entrega de candidaturas coincidisse com o Natal e que a segunda volta calhasse no domingo de Carnaval.

Os Estados Unidos anunciam que podem assinar em breve um acordo comercial com a China. Donald Trump diz também que quer trabalhar com Xi Jinping para acabar com a guerra na Ucrânia.

Anúncios feitos depois da reunião a dois na Coreia do Sul esta madrugada, à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Pequim e Washington prometem o alívio das tensões comerciais. Já depois do encontro e a bordo do avião presidencial, Trump mostra-se otimista com os resultados da reunião e anuncia também uma redução das taxas alfandegárias a produtos importados da China.

Acho que foi uma reunião incrível. Ele é um líder incrível. Tomamos uma quantidade espantosa de decisões. Vocês sabem que nós aplicamos uma taxa de 20% à China por causa da droga que chega aos Estados Unidos e por causa das discussões de hoje, vamos reduzir essa taxa para 10% com efeito imediato.

Xi Jinping também promete estabilizar as relações comerciais com os Estados Unidos. Já sobre a Ucrânia, Trump diz que teve a garantia da China de que vão trabalhar juntos para resolver o conflito.

O tema da Ucrânia apareceu também em força. Vamos trabalhar juntos para ver se conseguimos fazer algo. Concordamos que os dois lados estão ainda predispostos a lutar e às vezes temos mesmo de os deixar lutar. É uma loucura. A China compra petróleo à Rússia, mas não discutimos bem isto. Discutimos mais a forma como vamos trabalhar juntos para acabar com a guerra.

Esta foi também uma reunião que a delegação chinesa elogiou, falando do esforço norte-americano para o plano de paz em Gaza. Trump informa ainda que tem a intenção de visitar a China daqui a sensivelmente meio ano e diz que Xi Jinping poderá ir à Casa Branca nos meses que se seguem. São 10:09, Carla, antes do Contracorrente, que outras notícias estão em destaque? Nova atualização da contagem dos votos nos Países Baixos, com 98% dos votos contabilizados. A extrema-direita está agora empatada com os liberais do partido D66. As previsões durante a noite davam a vitória ao partido centrista, mas Geert Wilders recuperou esta manhã e neste momento há uma indefinição sobre quem será o vencedor destas legislativas. Os resultados finais das eleições gerais devem ser conhecidos nas próximas horas. O Metro de Lisboa vai investir cerca de € 7 milhões na substituição das máquinas de bilhetes. Vão ser adquiridas mais de 160 novas máquinas para substituir as atuais. O contrato autorizado pelo governo é válido para os próximos dois anos. O mau tempo veio para ficar. Para os próximos dias, é esperada chuva forte para amanhã e sábado nas regiões Norte e Centro. O alerta do IPMA, que prevê chuva persistente e severa nestas regiões. A chuva vai começar a cair no norte do país já no final de hoje. As condições vão agravar-se a partir de amanhã. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera dá também conta de uma frente fria que vai passar por todo o território continental. E amanhã, não estranhem, se além da chuva, encontrarem alguns monumentos em Lisboa iluminados a roxo. Roxo? Ou a uva? É, não é.

Não, o Prince.

O Prince.

Olha, juntava Purple Rain, não?

Pois, olha. Sim, fica para o ano. Ajuda. É uma iniciativa que vai recordar o terramoto de 1755, que aconteceu a 1 de novembro.

1755 é uma data mais ou menos redonda.

Tudo bem, tudo bem.

Sim, estava lá.

Amanhã à noite. Eram outros tempos. Eram outros tempos.

Era pequeno, era jovem.

Amanhã à noite.

Foi um abalo para toda a gente.

Vocês querem ficar prevenidos para o que vai acontecer amanhã, não é? Sim, diz-nos tudo, Carla. Castelo de São Jorge, Cristo Rei e Museu dos Coches vão estar iluminados a roxo. Mas também Leiria, Setúbal e Lagos vão ter monumentos iluminados, sensibilizando todos nós para os riscos do terramoto. De certeza que o Museu dos Coches também vai fazer qualquer coisa. Também.

O terramoto de Lisboa não foi só em Lisboa, atenção. É centralização, é centralismo, é macrocefalia.

Por isso é que outros monumentos... Diz, José Manuel.

Estava a dizer: na margem sul morava pouca gente, mas morava muita no Algarve.

E no Algarve, no Algarve há poucos monumentos. Sim, sobram poucos.

Sobraram poucos do terramoto.

Aliás, a fortificação recorda o terramoto. Foi aí que percebi também. Atenção, o Museu do Coeque vai organizar uma sessão especial chamada precisamente Movimento Recordar 1755. Isso é já no dia um, não é, Carla? No dia um, com simulador e cenários muito realistas, onde se pode sentir de uma forma verdadeiramente intensa o que aconteceu há 270 anos. Goodbye!