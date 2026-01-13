Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias na sua rádio com Carla Jorge Carvalho. Trinta mulheres assinam uma carta aberta a defender João Cotrim Figueiredo das alegações de assédio sexual feitas por uma ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. As mulheres que trabalham ou trabalharam com João Cotrim Figueiredo afastam qualquer comportamento inadequado e garantem que sempre foram tratadas com respeito.

A carta aberta é divulgada um dia depois da denúncia feita por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal nas redes sociais, que acusa João Cotrim Figueiredo de assédio. Entre as 30 signatárias estão as deputadas da IL, Joana Cordeiro e Angélique da Teresa, a ex-deputada Patrícia Gilvaz ou a apresentadora Iva Domingues. Todas defendem João Cotrim Figueiredo e afirmam que a ligeireza com que se colocam em causa a integridade e a reputação de uma pessoa é irresponsável. Rui Casanova.

As 30 signatárias afirmam que foram sempre tratadas com respeito, profissionalismo e consideração por parte de João Cotrim Figueiredo. Asseguram que o ambiente de trabalho junto do agora candidato a presidente da República foi sempre profissional e afirmam que foi e é um privilégio trabalhar com ele. Explicam ainda que decidiram vir a público tomar esta posição de defesa porque, e estou a citar: "O silêncio de quem conhece a realidade também pode ser uma forma de injustiça". Acusam ainda a autora das alegações, a ex-assessora da IL, que agora está no governo, de ligeireza irresponsável, sendo que João Cotrim Figueiredo também já veio a público negar de forma veemente esta acusação, fala em política suja e anuncia que vai avançar com processo na Justiça.

Tive conhecimento dessa denúncia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser obviamente objeto de processo por difamação, porque há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disto. É absolutamente inadmissível.

João Cotrim Figueiredo, em declarações aos jornalistas, a reagir de viva voz a este caso, à margem de uma ação de campanha na Covilhã. Contactada por Observador, a autora da denúncia destas alegações de assédio sexual não quis fazer mais comentários nem confirmar a veracidade desta acusação.

Rui, importa também recordar como surgiu este caso. Não se trata de uma denúncia formal de assédio sexual feita na Justiça, mas sim de uma publicação nas redes sociais.

Sim, a autora lançou a acusação numa story partilhada na rede social Instagram apenas para os amigos chegados. Os amigos chegados são uma ferramenta do Instagram para limitar o acesso ao conteúdo, mas a acusação começou rapidamente a circular logo no domingo à noite. Chegou, entretanto, aos jornalistas e acabou por marcar o dia de ontem de campanha de Cotrim Figueiredo, sendo que o Observador sabe também que estas alegações de assédio eram conhecidas há dois anos na Iniciativa Liberal.

Rui Casanova, com estas reações às alegações de assédio sexual feitas por uma antiga assessora da Iniciativa Liberal contra João Cotrim Figueiredo, 30 mulheres saem agora em defesa do candidato à Presidência da República.

Este é um caso polémico a marcar a campanha de Cotrim Figueiredo, mas, Carla, não é o único. O candidato já estava debaixo de fogo depois de não afastar a possibilidade de votar em André Ventura, no caso não passar à segunda volta, é algo que está a ser aproveitado por Luís Marques Mendes.

Candidato apoiado pela AD, que aproveita este momento de Cotrim Figueiredo para atacar o adversário e o colar ao CHEGA de André Ventura.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do CHEGA até o momento em que disseram que estariam ao lado do CHEGA. Disseram-nos que era a direita liberal e afinal parece que é a direita radical. E isto é sério porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do CHEGA. Isso não é bom para a nossa democracia.

Luís Marques Mendes, no comício de ontem à noite em Vila Pouca de Aguiar, onde contou com o apoio do eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho, que também colou Cotrim à direita radical.

E depois de Pedro Nuno Santos, Carlos César, o presidente do PS, declara oficialmente o apoio a António José Seguro nas eleições presidenciais.

Numa publicação nas redes sociais, Carlos César reforça o apelo a uma concentração de votos no candidato apoiado pelo PS. O presidente socialista reforça que só António José Seguro pode tranquilizar o eleitorado de esquerda numa eventual segunda volta e na defesa da Constituição. Carlos César refere ainda que não é segredo que gostaria de ter tido outras opções no espaço do centro-esquerda e da esquerda democrática, mas lembra a resolução de apoio formal a António José Seguro, aprovada na Comissão Nacional em outubro. Nessa altura, e quando questionado sobre se Seguro era o nome ideal ou o nome possível, Carlos César frisou que António José Seguro era o melhor candidato a estas eleições presidenciais.

O antigo deputado do PS, João Paulo Rebelo, considera que António José Seguro está a conseguir mobilizar o eleitorado do Partido Socialista e desvaloriza apoios de socialistas a outros candidatos.

Posição defendida agora há instantes na comissão de inquérito da Rádio Observador. João Paulo Rebelo aponta para as sondagens para sublinhar o crescimento de Seguro nas intenções de voto. Quanto a possíveis votos de socialistas noutras candidaturas, João Paulo Rebelo recusa dramatismos, diz mesmo que é um cenário comum e recorda até Mário Soares.

O Partido Socialista tem uma longa história, como sabemos. Vamos falar do doutor Mário Soares. Houve muitos socialistas que se dividiram naquelas famosas eleições de 85, 86. Enfim, não é assim tão anormal, eu diria. O que é verdadeiramente importante é que hoje estamos, de facto, todos muito mobilizados à volta da candidatura do António José Seguro e, ao que parece, muito sintonizado também com uma grande parte do povo português que, pelo menos a atender às sondagens

O antigo deputado socialista João Paulo Rebelo na comissão de inquérito desta manhã da Rádio Observador, diz ainda que Pedro Nuno Santos continua a ter futuro na política nacional, apesar da derrota nas últimas legislativas. Hoje a campanha entra no décimo dia rumo às presidenciais, que são já no próximo domingo. As dificuldades de acesso ao SNS estão a empurrar cada vez mais pessoas para o privado. Quem tem recursos, dificilmente volta ao público. Para o médico Rui Nogueira, estes dados são prova de uma má gestão dos recursos humanos. Esta é a principal conclusão de um estudo feito pela Nova SBE, divulgado esta manhã, mostra que os utentes estão a ser cada vez mais empurrados para o setor privado, devido às dificuldades de acesso aos cuidados de saúde públicos. Para Rui Nogueira, que foi presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral, estes novos dados são o reflexo da má gestão de recursos humanos. Explica que não há falta de médicos de família, estão apenas mal distribuídos e prova disso, diz, é que as urgências que mais falham são aquelas onde há menos médicos de família.

É muito fácil relacionar esta pressão que há nas urgências com a falta de médicos de família. Repare, no Norte e mesmo no Centro, não há as notícias que tem havido de pressão nas urgências como há em Lisboa e na região da Grande Lisboa. Mesmo na região de Lisboa e Vale do Tejo, a pressão é onde há mais doentes sem médico de família. Se se vir nas ULS, onde a situação não é tão grave, também não é tão grave na urgência.

Rui Nogueira, antigo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, em declarações à Rádio Observador. Este estudo da Nova SBE mostra ainda que a maioria dos inquiridos recorre à automedicação sem informar o médico. São agora 10h09. Já a seguir, no ControCorrente, voltamos a falar sobre a campanha presidencial. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O regresso do julgamento da Operação Marquês está marcado para hoje no Juízo Central Criminal de Lisboa, mas o advogado José Sócrates está com uma virose que terá contraído depois de ter estado internado com uma pneumonia. A informação é avançada pela CNN Portugal. José Pedro explica que a necessidade de utilizar uma máscara torna impossível estar hoje presente em tribunal. A representação legal do antigo primeiro-ministro deverá, por isso, ser assegurada por um advogado oficioso. Donald Trump ameaça aplicar tarifas de 25% aos países que façam negócios com o Irão. Em causa estão os protestos contra o regime, que se arrastam há duas semanas e que já terão feito mais de 600 mortos. O presidente dos Estados Unidos convocou também para hoje uma reunião para discutir possíveis ações contra Teerão. A estrada de acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrada ao trânsito desde a madrugada, devido à queda de neve. É o que informa a Proteção Civil. Os meios do Centro de Limpeza de Neve estão no terreno, mas ainda não há uma previsão para a reabertura da estrada. Oito distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo por causa da chuva e da neve. É o que nos indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.