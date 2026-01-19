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As notícias na Rádio Observador com Carla Jorge Carvalho. Com a segunda volta confirmada, António José Seguro começa a receber o apoio dos partidos de esquerda e de figuras de outras candidaturas. Já Luís Montenegro, Marcos Mendes e Cotrim Figueiredo não declararam o apoio a nenhum candidato.

António José Seguro e André Ventura apelam à concentração de votos para a segunda volta, a 8 de fevereiro. Os apoios para Seguro começaram a chegar durante a noite de ontem. Recebeu as declarações de apoio de Pedro Duarte e Poiaas Maduro, que foram apoiantes de Marques Mendes, Francisco Rodrigues dos Santos, apoiante de Gouveia e Melo, e José Miguel Judice, mandatário de Cotrim Figueiredo. PCP, Bloco e Livre também já manifestaram a intenção de votar a favor de Seguro para derrotar André Ventura. Esse mesmo apelo à união foi deixado pelo candidato mais votado da noite, que diz que quer ser o presidente de todos os portugueses.

Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para unidos, derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses.

António José Seguro, no discurso de vitória de ontem à noite, teve o melhor resultado de um candidato apoiado pelo PS desde a reeleição de Jorge Sampaio, em 2001. Conseguiu 31,1%, o que equivale a mais de 1.700.000 votos.

André Ventura afirma que Portugal despertou e apresenta-se como o único capaz de combater o socialismo. Apela, por isso, à união da direita na segunda volta e deixa ainda um desafio a PSD e Iniciativa Liberal.

Como já dissemos, Luís Montenegro e Marques Mendes afirmam que não vão declarar apoio a nenhum candidato. Também João Cotrim Figueiredo afirma que não vai ficar ao lado de ninguém, sendo que a Iniciativa Liberal diz que esta questão ainda está em aberto. André Ventura avisa que só não vencerá a segunda volta por egoísmo dos partidos de direita.

A direita não perdeu estas eleições. A direita ganhou estas eleições. A direita ganhou estas eleições. Por isso, meus caros, nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

André Ventura, no discurso da noite, conseguiu 23,5% dos votos, o que equivale a 1.300.000. Destaque também para o bom resultado que conseguiu no estrangeiro. Ventura conseguiu mais de 40% dos votos da diáspora.

João Cotrim Figueiredo lamenta uma segunda volta entre Seguro e Ventura. Diz que é uma péssima escolha para os portugueses.

E responsabiliza o primeiro-ministro e presidente do PSD por este resultado.

Os portugueses estarão confrontados nessa segunda volta com uma péssima escolha entre António José Seguro e André Ventura. Embora hoje exista em Portugal uma maioria social de centro-direita, é provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

João Cotrim Figueiredo, que fala ainda de uma derrota pessoal. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ficou com 16%, o que o deixa em terceiro lugar.

Já Henrique Gouveia e Melo remete para mais tarde uma posição sobre um eventual apoio na segunda volta. O almirante diz que ainda é cedo para tomar uma decisão.

Henrique Gouveia e Melo conseguiu quase 700 mil votos, ficou em quarto lugar. Admite que o resultado ficou aquém do esperado. Sobre a segunda volta, diz que está a refletir.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Ainda agora acabamos de saber os resultados da primeira volta e eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

Henrique Gouveia e Melo a reagir aos resultados da noite eleitoral, garante que vai continuar na política e admite até uma nova candidatura em 2031.

Luís Marques Mendes repete que é independente e, por isso, assume total responsabilidade pela derrota, apesar do apoio do PSD.

Marques Mendes conseguiu apenas 637 mil votos, ficou com 11,3%. É o pior resultado sempre entre os candidatos apoiados pelo PSD. Marques Mendes afirma que a culpa é só dele.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Foi o discurso de derrota de Luís Marques Mendes. Já Montenegro também fez uma declaração para admitir que o resultado fica aquém. Como dissemos, a esquerda une-se agora em torno de António José Seguro, sendo que Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto admitem que os resultados ficaram também aquém do esperado. Destaque ainda para a descida da taxa de abstenção. Ficou nos 47,7%. Estas foram as eleições presidenciais mais participadas em 20 anos.

E na antevisão da segunda volta das presidenciais, Adalberto Campos Fernandes, apoiante de Seguro, acredita que o país vai ficar dividido em dois blocos. Cristina Rodrigues, apoiante de Ventura, alerta para a fragmentação da direita. Foi no Explicador desta manhã. Adalberto Campos Fernandes realça que a vitória de ontem à noite teve méritos muito pessoais de Seguro e fala agora numa divisão do país.

O que vai acontecer é uma divisão na sociedade portuguesa, claramente, do ponto de vista até, se quiser, ético, cultural e político, sobre aqueles que acham e contam uma narrativa falsa de que 50 anos de democracia nos trouxe ao pior dos mundos e aqueles que acham que temos que respeitar as gerações que nos antecederam pelo quanto de positivo foi feito por este país. O país de 2026 não tem nada que ver com o país de 64.

Já Cristina Rodrigues alerta para a atual fragmentação da direita. Considera que isso ficou bem patente nos resultados de ontem. A apoiante de André Ventura afirma ainda que António José Seguro é mais do mesmo e diz que não luta pelo combate à corrupção.

O André Ventura nunca vai tentar maquilhar um problema de corrupção, que é um problema sistémico e grave que Portugal enfrenta. E se António José Seguro não tiver a coragem de fazer o mesmo, essa responsabilidade ficará com ele. Também lhe digo, ninguém espera que realmente ele vá à frente carregar a bandeira contra a corrupção. Sabemos isso perfeitamente e ninguém conta com António José Seguro para isso. E aquilo que nós vimos agora aqui também do Roberto, é que é um pouco mais do mesmo e realmente isto marca a diferença muito grande entre ambos os candidatos.

As declarações dos dois apoiantes dos candidatos presidenciais esta manhã no Explicador. A 8 de fevereiro, só Seguro ou Ventura vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República.

E continuamos a falar de António José Seguro. O vencedor da noite vive nas Caldas da Rainha, onde a Rádio Observador está desde bem cedo. E Carla, já percebemos nos outros noticiários que há alegria na terra, mas sem surpresas.

É o que nos tem descrito a Laura Figueiredo, que volta a estar em direto. Laura, os habitantes das Caldas estão satisfeitos com esta vitória e o primeiro lugar de Seguro, mas dizem também que já estavam à espera disto.

Bom dia, precisamente, Carla. Os conterrâneos de António José Seguro parecem bastante satisfeitos com o desfecho desta noite eleitoral. Foi aquele que esperavam. É pelo menos isso que me têm dito as pessoas com quem tenho falado ao longo da manhã. António José Seguro teve um resultado bastante expressivo aqui na terra onde vive há mais de 20 anos. Conseguiu cerca de 45% dos votos, mais do dobro dos que arrecadou André Ventura. Ainda assim, em Penamacor, de onde é natural, António José Seguro teve um resultado ainda mais expressivo. Conseguiu mais de 71% dos votos, mas também aqui nas Caldas da Rainha parece ser um candidato com bastante apoio. Foi até aqui que apresentou a candidatura e também que ontem acompanhou a noite eleitoral. Vou falar agora com Rosa Sousa, uma das vendedoras da Praça da Fruta. Bom dia, já me disse que não ficou surpreendida com este resultado e que ficou satisfeita. O facto de António José Seguro viver aqui pesou no seu voto?

Mais ou menos aqui.

Sim. Já se cruzou com ele aqui pelo centro da cidade?

Raramente, mas amiga da esposa e dos familiares da esposa.

E como é que explica que António José Seguro tenha tido aqui um resultado tão expressivo?

Isso agora não sei, talvez por ser da terra, ficamos orgulhosos.

E o que espera de António José Seguro se de facto se vier a tornar presidente da República?

Olhe, só peço que ele tome bem conta da gente, que bem precisamos. Acho que ele que é o homem para isso.

Está confiante na vitória?

Sim, possivelmente.

Obrigada. Aqui mais um testemunho no meio desta azáfama das compras na Praça da Fruta. É, Carla, entre o orgulho local e as expectativas para a segunda volta que os moradores fazem a leitura dos resultados da noite eleitoral e com esta esperança de que António José Seguro vença a segunda volta a 8 de fevereiro.

Muita confiança nas Caldas da Rainha, onde está a Laura Figueiredo e onde vive António José Seguro, apesar de ser natural de Penamacor.

Mais a norte fica Fafe, terra de Luís Marques Mendes, onde, Carla, o sentimento é outro.

Claro, há uma desilusão pela derrota do filho da terra. Vamos novamente ao encontro da Maria Rego. Maria, os habitantes estão desiludidos, mas também não ficaram propriamente surpreendidos com os resultados.

Sem surpresas por aqui, Carla, como aliás é opinião também de José Freitas, que tenho comigo aqui, habitante de Fafe. Pergunto-lhe se estava à espera deste resultado.

Sim, estava à espera que não passasse à segunda volta, mediante várias coisas.

Está a falar-me concretamente de Luís Marques Mendes, correto?

Sim, Luís Marques Mendes, exatamente.

Estava à espera que ele vencesse aqui em Fafe?

Como é terra natal dele, isso estaria à espera. Mas tirando isso, não.

Estava há pouco a dizer-me que nesta má prestação, digamos assim, de Luís Marques Mendes, o culpado não foi só o próprio.

Não. O culpado é em si o partido. O partido, que é o governo de Portugal, por isso ele falou que seria o responsável por isto. Mas não foi só ele. O partido em si também, que está a governar.

O que acha que correu mal na campanha de Luís Marques Mendes?

Eu acho que o que correu mal, da parte dele, correu bem. Mas só que correu bem por um lado e correu mal por outro. Por isso mesmo isto no Código de Trabalho, que aprovaria se fosse presidente da República, aí é claro, as pessoas ao ouvir isso, os trabalhadores ao ouvir isso, é claro que não iam votar no Luís Marques Mendes.

E acha que foi isso que correu mal? Há pouco também me comentava que acha que o arranque da campanha correu muito bem, mas entretanto as coisas foram alterando ao longo da campanha.

Sim, foram alterando. Exato.

Para pior, neste caso.

Claro, para pior.

E agora, neste cenário que se coloca da segunda volta entre António José Seguro e André Ventura, o que acha que vai acontecer?

O que eu acho que irá acontecer, e espero que aconteça, é que António José Seguro ganhe as eleições. Para presidente da República, queremos uma pessoa estável e não queremos pessoas radicais, passa a falar mesmo.

Muito obrigada! Ficamos com o testemunho deste habitante de Fafe, que também mostrou interesse em António José Seguro, presidente da República nesta segunda volta das eleições presidenciais.

Maria Riego foi aqui em directo de Fafe, de onde Marques Mendes é natural. Venceu em Fafe com 31,23%. Destaque ainda para a descida da taxa de abstenção, que também desceu para os 47,7%.

São agora 10h13. Já a seguir o Contracorrente dedicado às eleições deste domingo. Primeiro, Carla, que outras notícias estão em destaque a esta hora?

O governo afirma que não há, até o momento, informação de portugueses entre as vítimas do acidente ferroviário de ontem em Córdoba, Espanha. Pelo menos 39 pessoas morreram, 150 ficaram feridas, 24 estão em estado grave. As autoridades admitem que o número de vítimas pode subir. O Ministério dos Negócios Estrangeiros afirma que, até o momento, não há indicação de vítimas portuguesas e adianta que o governo continua a acompanhar a situação. Em Espanha, foi aberta uma investigação para apurar as causas do descarrilamento. A PSP começa hoje uma operação contra a violência nas escolas, que vai durar até o final do mês. A polícia vai desenvolver ações de sensibilização com temas como a violência em contexto escolar, o uso e posse de armas. É dirigida a alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário, depois de no ano letivo passado terem sido registados mais de dois mil crimes dentro do recinto escolar. E, para fechar, voltamos a olhar para curiosidades acerca das eleições de ontem. Já viajámos até à Indonésia. Agora vamos fazer um grande desvio.

Para onde é que vamos desta vez?

Vamos até aos Açores.

Um pouco mais perto para nós. E desta vez sobre o quê?

Os resultados da freguesia com o menor número de eleitores do país, é a freguesia de Mosteiro, na Ilha das Flores.

Quantos são?

São 25 inscritos. Quantos votaram?

Meia dúzia.

Uma dúzia. Votaram 12 pessoas.

Então e quem é que venceu nessa freguesia?

Quem reinou no Mosteiro foi André Ventura. Isto foi renhido, teve mais um voto que Seguro, Cotrim e Marques Mendes, que tiveram dois votos cada. E mais abaixo ficou Catarina Martins, com um voto. Esta freguesia tem tão poucas pessoas, só para termos ideia, que houve mais portugueses a votar, por exemplo, no Quénia do que no Mosteiro.

Na Ilha das Flores.

Exatamente. Em Mosteiro.

Na freguesia do Mosteiro.

Exatamente. No Quénia votaram 25 pessoas, num universo de quase 200 eleitores inscritos.

Sim, também fica assim um pouco à queima, mas foram mais do que em Mosteiro.