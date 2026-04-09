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Jornal do Meio-Dia. Com edição do Miguel Vilela. Miguel, é um dia decisivo para o projeto de alteração ao Código do Trabalho. Está a esta hora reunido o Secretariado Nacional da UGT.

Que vai dizer se concorda ou não com a última versão negociada com o governo e com as confederações patronais, uma longa negociação que se arrasta há vários meses. Não são conhecidos os detalhes do documento que saiu da última reunião. Rumamos de imediato até à sede da UGT, em Lisboa, é lá que está a jornalista do Observador, Laura Figueiredo. Laura, alguma indicação de como acolhe o Secretário Nacional da União Geral de Trabalhadores, a proposta de alteração às leis do trabalho?

Para já, ainda não, Miguel. Bom dia. Fomos também informados de que não vai haver declarações aos jornalistas no final. Mário Mourão chegou aqui à sede da UGT por volta das 10h40. A reunião estava marcada pras 10h30. Chegou com Lucinda Damas, presidente da UGT, representante também da ala social-democrata da Central Sindical e também acompanhado por Sérgio Monte, secretário-geral adjunto. Antes de os jornalistas terem de abandonar o anfiteatro da UGT para o início da reunião, o dirigente sindical anunciou que existia quórum com cerca de 45 pessoas. A votação deve decorrer de braço no ar, salvo se houver um outro entendimento para recorrer ao voto secreto. Ao fim de 53 reuniões, o governo, as quatro confederações empresariais e a UGT chegaram a um nível de construção da proposta de reforma da Lei do Trabalho, que exige que cada estrutura consulte os órgãos internos. E é isso mesmo que a Central Sindical, liderada por Mário Mourão, está a fazer esta manhã no encontro do órgão executivo máximo. O documento agora em debate tem várias mudanças face ao que foi apresentado em julho, nomeadamente nos despedimentos, nas férias, no outsourcing e até nos serviços mínimos em caso de greve. Por agora, continuamos a aguardar pelo fim desta reunião. A informação que temos é de que a decisão vai ser transmitida através de um comunicado. Não estão previstas declarações no final, Miguel.

Aguardada com expectativa essa decisão do Secretariado Nacional da UGT para sabermos se, de facto, esta confederação sindical, a única que negociou o documento, concorda ou não com as alterações ao Código do Trabalho.

E o secretário-geral do PCP espera que a UGT não dê luz verde às alterações propostas pelo governo.

Paulo Raimundo reafirma as críticas ao anteprojeto do Executivo e, apesar de não ser conhecida a última versão da proposta, entende que o projeto, seja ele qual for, deve ser rejeitado.

Não será compreensível que estruturas, sejam elas quais forem, que defendem trabalhadores e os seus direitos, possam pôr a assinatura em algo que vai fragilizar ainda mais os direitos dos trabalhadores. Mas cada um assumirá as suas responsabilidades.

Foi o que disse esta manhã Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Isto numa altura em que o primeiro-ministro aumenta a pressão e avisa que um chumbo da reforma seria indesculpável. Um aviso deixado por Luís Montenegro ontem à noite, na reunião do Conselho Nacional do PSD.

Isto numa altura, Miguel, precisamente em que o primeiro-ministro aumenta a pressão e avisa que um chumbo da reforma seria então desculpável. Vamos avançar na atualidade. Olhando para o Médio Oriente, o último balanço feito pelo governo libanês aponta para mais de 200 mortos na sequência dos ataques israelitas da última noite.

Tiveram como alvo vários pontos do território e ainda regista perto de mil feridos. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão reagiu a estes ataques em entrevista à BBC esta manhã. Saeed Khatibzadeh fala numa grave violação da trégua acordada com os Estados Unidos.

"Foi uma grande violação, uma violação grave e intencional deste cessar-fogo. Não pode ter um bolo e comê-lo ao mesmo tempo. Essa foi a mensagem que o Irão enviou, de forma bastante clara, a Washington, para a Sala Oval, ontem à noite. O nosso ministro dos Negócios Estrangeiros disse também que não se pode pedir um cessar-fogo, aceitar os termos e condições, aceitar as áreas de aplicação do cessar-fogo, incluir o Líbano, exatamente o Líbano, e depois o teu aliado começa o massacre".

As críticas e condenação, por parte do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, dos ataques desta noite a vários pontos do território libanês que provocaram, pelo menos, 200 mortos.

Ataques que já mereceram a condenação pública de vários países.

É o caso da ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido. Para além de condenar o ataque, Yvette Cooper sublinha que é urgente incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Não é a única condenação que chega da Europa. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros também já disse hoje que os ataques de Israel são inaceitáveis e vêm minar a trégua em vigor. É também esse o entendimento do chefe da diplomacia espanhola, que acusa Israel de violar o direito internacional.

Indiferente às críticas, o primeiro-ministro israelita já vai dizer que os ataques contra o Hezbollah vão acontecer sempre que necessário.

Benjamin Netanyahu sublinha que os ataques são para continuar até que seja garantida a total segurança da população que vive no norte do país, na zona de fronteira com o sul do Líbano, onde está implantado o Hezbollah. Antes, o chefe do governo de Israel já havia dito que o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irão não inclui o Líbano. Não é uma opinião partilhada pelo regime iraniano.

E a guerra na Ucrânia. Vamos à guerra na Ucrânia, os incêndios em Los Angeles e a ação do ICE foram algumas das inspirações dos vencedores do World Press Photo 2026.

Foram anunciados hoje os prêmios do maior concurso de fotojornalismo do mundo. Foram submetidas quase 60 mil fotografias por mais de 3 mil fotógrafos. Foram premiadas 137. As imagens refletem, Matilde Malva-Sabino, histórias comoventes sobre o impacto humano de acontecimentos globais, incluindo a crise climática, os cortes na ajuda dos Estados Unidos e as guerras com drones.

A fragilidade da vida humana não escolhe idades nem origens. É a lição deste conjunto de fotografias que retrata o mundo contemporâneo

Valeriia Snihur foi fotografada por Evgeniy Maloletka a 24 de abril de 2025, sentada junto à casa gravemente danificada. Estava a dormir quando um míssil russo destruiu o edifício em frente. Valeriia veste apenas uma T-shirt branca ensanguentada, nas pernas sujas de terra e poeira escorre sangue. À volta do pulso esquerdo tem uma ligadura e falta-lhe a mão. Está rodeada de dois paramédicos, mas o olhar de Valeriia Snihur perde-se no horizonte. Este foi um dos ataques mais mortíferos da Rússia contra Kiev desde o início da invasão em 2022. Morreram 13 pessoas e 90 ficaram feridas. E quando a doença chega sem avisar, resta a esperança. É a mensagem da fotografia "A Canção de Tanner", tirada em Provo, no Utah, nos Estados Unidos. Jari Chikwendiu captou a 15 de abril de 2025, o momento em que Shay e Tanner observam as imagens da ecografia da filha durante uma consulta pré-natal. O último desejo de Tanner era lutar contra o cancro de cólon em fase quatro, a tempo suficiente para ver o nascimento da bebê. Na fotografia a preto e branco, a mãe deitada na maca sorri e aponta para a ecografia. À direita está o pai, sentado, na face observa-se espanto, como quem está a ver algo que nunca pensou vir a tempo de testemunhar. Pelas costas tem uma manta e debaixo do nariz uma cânula nasal a administrar oxigênio. À esquerda de Shay está a médica a realizar o exame, encara com um sorriso no rosto os futuros pais. Tanner Martin acabou por morrer aos 30 anos. Viveu os primeiros 41 dias da filha.

As histórias premiadas vão poder ser vistas por milhões de pessoas no âmbito da exposição anual da World Press Photo, em mais de 60 locais em todo o mundo. O melhor do fotojornalismo em 137 fotografias. É um artigo que pode ler no site do Observador, julgo que ainda estará em manchete a esta hora, e assinado pelo fotojornalista João Porfírio, que está agora aqui conosco. João, bom dia, bem-vindo, obrigado pela tua disponibilidade. João, és um jornalista multipremiado. Não estás aqui apenas por seres fotojornalista do Observador, mas também por esse facto. Já recebeste imensos prémios, imensas distinções, pese embora a tua tenra idade. Pedia-te que, de entre estas fotos, elegesses três que para ti te marcaram particularmente.

Muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu destacava esta fotografia que ouvimos aqui na peça do Evgeniy. Todos nós nos lembramos da fotografia e da história deste fotojornalista. Foi o último fotojornalista a sair de Mariupol, saiu mascarado de médico, esteve no cerco de Mariupol durante todo aquele tempo em que as tropas russas cercaram aquela cidade no sul da Ucrânia. E o Evgeniy foi o último jornalista a abandonar Mariupol. Só conseguiu sair, como disse há pouco, mascarado de médico, dissimulado numa ambulância e chegou a porto seguro com fotografias inacreditáveis daquele primeiro cerco a Mariupol. Mas esta fotografia não é desse cerco, até porque esse cerco aconteceu em 2022. Esta fotografia é em Kiev, na capital ucraniana, e é uma fotografia extraordinária. O World Press Photo, que é o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do mundo, está dividido por continentes, portanto Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e Oceania. E esta fotografia concorre na categoria Europa e é uma fotografia, como ouvimos na peça, de uma mulher deitada no chão, ensanguentada, muito ferida, depois de um grande ataque ucraniano. Mas o World Press Photo, como dizia há pouco, é o mais prestigiado prémio de fotojornalismo do mundo e é para isso mesmo que este prémio serve, que é para amplificar, e qualquer outro prémio de fotojornalismo serve, para amplificar, sobretudo, as histórias que acontecem.

João, mais uma foto, porque já amplificámos o tempo do nosso noticiário do meio-dia. Mais uma foto que, de resto, eu julgo que podem ser vistas todas já no nosso site.

Exatamente. Estão no nosso site todas, são 137 fotografias e destacar uma história inacreditável de uma bailarina de balé que sofre de anorexia desde os 10 anos e este trabalho fotográfico é inacreditável. Ela hoje, com 46 anos, é alimentada por uma sonda e é um trabalho fotográfico brilhante, muito bonito visualmente e, sobretudo, respeita muito a pessoa que está a ser fotografada, que é também esse o nosso papel.

Ficam aqui os aperitivos para este artigo assinado pelo João Porfírio, que pode ver e ler em observador.pt, sobre as 137 fotos distinguidas no âmbito do World Press Photo 2026.