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Rafael Lopes.

Começamos esta edição do meio-dia com a notícia da morte do antigo locutor de rádio, Cândido Mota. Tinha 82 anos.

É uma informação apurada pelo Observador. O antigo locutor encontrava-se internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. De acordo com a informação obtida pelo Observador, Cândido Mota enfrentava vários problemas de saúde e sofreu, nas últimas duas semanas, uma infecção hospitalar. Acabou por morrer aos 82 anos. Neste jornal, João Gama, recordamos a vida e obra de Cândido Mota.

Nasceu em 1943, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu, por isso, num ambiente ligado à música e à palavra. Tornou-se uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, uma entrada no mundo da rádio que aconteceu por acaso.

"Sentou-me a um microfone e disse: 'Agora diz aí qualquer coisa.' Eu disse: 'O quê?' Ele foi buscar um jornal, um diário de notícias, e disse assim: 'Leia o artigo de fundo.' Eu olhei pro jornal e li um pedaço do artigo de fundo do senhor Augusto Castro. Ele disse: 'Sim, senhor. Este rapaz tem boa voz. Hoje à tarde vens fazer uma prova como deve ser.'"

A história, na voz do próprio Cândido Mota, da primeira entrevista no Rádio Clube Português. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Mota destaca-se. Foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o Passageiro da Noite, na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem pra rádio e intervirem direto em antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Mota passou pra televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José, em momentos como este.

I suddenly turn and see. Your fabulous face.

My fabulous face?

Yeah.

Dá os dois copos, pá.

I get no kick-

As vozes de Herman José e Cândido Mota. O locutor teve também um papel político. Sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada. Foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril, na Festa do Avante.

O legado e a vida de Cândido Mota, aqui um trabalho do jornalista João Gama.

Após um longo percurso na rádio, Cândido Mota passou também pra televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José.

Durante anos trabalharam em conjunto em programas como a Roda da Sorte e Com a Verdade Me Enganas. Na Rádio Observador, Herman José lembra Cândido Mota como um homem bondoso e profissional, que deixa um legado luminoso. O humorista diz que Cândido Mota só via as coisas positivas na vida.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito, enfim. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às quatro da manhã com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que já não se usa, porque hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Herman José. Na Rádio Observador, o humorista era amigo, desde a juventude, de Cândido Mota. Durante anos foram colegas de trabalho e para muitos, uma dupla irrepetível na televisão.

Cândido Mota, que sempre se assumiu também como uma pessoa civicamente empenhada.

Foi militante do Partido Comunista Português, era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril, na Festa do Avante. A diretora da festa, Madalena Santos, admite que possa existir uma homenagem, mas para já, ainda nada está fechado.

Madalena Santos, podemos esperar algum tipo de homenagem na edição do Avante deste ano?

Veremos. Estamos a considerar várias coisas. Veremos.

À Rádio Observador, a diretora da Festa do Avante diz que Cândido Mota vai ser para sempre recordado como a voz deste evento. Sublinha ainda que a integridade e a proatividade do locutor de rádio mantiveram-se sempre inabaláveis.

O Cândido mostrou sempre os grandes momentos em que o país se confrontou com problemas. Demonstrou sempre a sua postura, a sua posição, sempre ao lado dos trabalhadores. Aliás, recordo que ele também deu a voz pra alguns tempos de antena da CGTP e, portanto, estava sempre solidário com tudo aquilo que nós lhe solicitássemos. Muitas vezes, nem precisávamos solicitar. Ele era o primeiro a bater à porta, a telefonar, a dizer: "Aqui estou eu, vamos lá embora. O que é necessário ir fazer?" E, portanto, sempre teve uma postura de grande solidariedade com todas as grandes causas do Portugal de Abril.

Madalena Santos, diretora da Festa do Avante, a reagir à morte de Cândido Mota. O antigo locutor tinha 82 anos. Vamos a mais reações. O governo recorda Cândido Mota como alguém que marcou a história de Portugal. A ministra da Cultura recorreu à rede social X para lembrar Cândido Mota como um artista multifacetado, próximo de todos os portugueses. Margarida Balseiro Lopes recorda o percurso de Cândido Mota, do radialista, ator de teatro, que teve também uma passagem pelo cinema e conclui que Cândido Mota marcou várias décadas da história do país.

E mudamos o tema neste jornal do meio-dia. O presidente da República condena agressões a militares da GNR.

António José Seguro discursou esta manhã no Porto, na cerimônia que assinala os 115 anos da GNR, a Guarda Nacional Republicana. O chefe de Estado saudou o esforço no cumprimento da missão da GNR e apontou o dedo a quem ataca as forças de segurança.

Acreditar em quem nos protege é fragilizar a nossa liberdade

Em sociedade, não há liberdade sem regras, não há direitos sem deveres e não há segurança sem respeito mútuo. É por isso essencial promover uma cultura de respeito democrático, respeito pelas instituições, pelas leis e pelas pessoas que as representam no terreno. Esse respeito não se impõe apenas por via legal. Constrói-se na educação, no exemplo e no diálogo. Enquanto comunidade, devíamos reafirmar claramente que a violência nunca é aceitável.

António José Seguro, presidente da República. Aqui um registo da RTP. O chefe de Estado destacou ainda a natureza versátil da GNR e o papel que tem na prevenção de sinistralidade nas estradas portuguesas. E já a seguir na Rádio Observador, há em 40 minutos uma nova entrevista para ouvir, mas antes dela, vamos ainda a outras notícias em destaque.

O Futebol Clube do Porto é o novo campeão nacional. A equipa portista conquistou o título depois ter vencido o Alberca por 1 x 0, com um golo de Jan Bernárek. O Futebol Clube do Porto assegurou o primeiro lugar da tabela, quando faltam ainda jogar duas jornadas do campeonato. A festa azul e branca durou até de madrugada. Começou no Estádio do Dragão com uma homenagem a Jorge Costa, antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado. Ainda no desporto, o Benfica escorregou e empatou a dois gols com o Famalicão. As Águias ainda estiveram a ganhar por 2 x 0, mas permitiram o empate depois de Otamendi ter sido expulso após o encontro com o Famalicão. José Mourinho e Rui Costa deixaram duras críticas à arbitragem. E Miguel Oliveira caiu este domingo e teve de ser transportado de maca para o hospital. O piloto português da BMW sofreu uma concussão e uma lesão no ombro esquerdo. Vai falhar o Mundial de Superbikes. Miguel Oliveira estava na quarta posição quando arrancou a corrida. Terá sido tocado por Andrea Locatelli, da Yamaha, logo na primeira volta e acabou por cair. Ficou magoado. Apesar de estar consciente, foi transportado de imediato para o hospital. É mais uma queda para o piloto português.