Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Uma hora. Está a começar o Jornal da Uma, com edição do Miguel Videira. Miguel, está a começar esta hora, ou está agendada para esta hora, a missa que antecede o funeral de Francisco Pinto Balsemão.

Com a presença, no Mosteiro dos Jerónimos, de dezenas de personalidades de diversas áreas, da política à cultura. O último adeus ao fundador do PPD, do Expresso e da SIC, que está a ser acompanhado pelo jornalista Miguel Videira Dias. Miguel, a missa que, imagino, esteja prestes a começar, vai ser celebrada pelo antigo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

Sim, era também uma figura próxima de Francisco Pinto Balsemão. Terá sido uma escolha de Francisco Pinto Balsemão para este momento, numa altura em que já estão no Mosteiro dos Jerónimos muitas das personalidades que vão assistir a este funeral. Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa chegaram juntos, na mesma viatura, há poucos minutos. Tal como ontem não prestaram declarações à comunicação social, entraram em silêncio. Mas também muitas outras figuras passaram por aqui nos últimos minutos, incluindo o antigo presidente da República e também ex-presidente do PSD, Aníbal Cavaco Silva, acompanhado pela mulher, e ainda Manuela Eanes, para além dos presidentes das Câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Rui Moreira. Também nos últimos minutos, muitas caras conhecidas da televisão, muitas delas ligadas à SIC também há vários anos, muitos jornalistas, repórteres de imagem, que procuraram também assistir a esta cerimónia fúnebre que vai arrancar agora. É um funeral que, não sendo funeral de Estado, tem honras militares. Terá depois também um cortejo acompanhado pela Guarda Nacional Republicana, que passará pelo edifício Impresa. E no que toca a esta cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, para além da homilia presidida por Dom Manuel Clemente, como já referiste, haverá também um momento musical interpretado por Camané e ainda um elogio fúnebre do presidente da República e do filho e CEO do grupo, Francisco Pedro Balsemão. Só depois disso seguirá esse cortejo para o edifício Impresa e o funeral será depois privado, reservado à família já durante a tarde. Mas por aqui, nos Jerónimos, enquanto ainda vão chegando algumas pessoas nestes últimos minutos, já estão muitos dos protagonistas da vida política e social do país e as celebrações vão arrancar em breve.

A missa fúnebre no Mosteiro dos Jerónimos, palco destas cerimónias pela morte de Francisco Pinto Balsemão.

E à morte do fundador do PPD, junta-se hoje a notícia do falecimento de Labrinho Lúcio, antigo ministro da Justiça do primeiro governo de Cavaco Silva.

Morreu esta madrugada, aos 83 anos. Integrou, mais recentemente, a comissão responsável pela investigação de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. O primeiro-ministro destaca o exemplo de dedicação à causa pública na rede social X. Luís Montenegro enaltece o sentido de participação cívica e política de Labrinho Lúcio.

E o antigo chefe de governo e presidente da República, Cavaco Silva, também já reagiu à notícia da morte do antigo ministro.

Para lembrar a verticalidade moral do escolhido por Cavaco Silva para assumir a pasta da Justiça, numa nota enviada à Agência Lusa, o antigo presidente da República lembra também o sentido de humor de Labrinho Lúcio e o papel que teve na reforma do Código Penal e Código de Processo Civil. Quem também fez parte desse governo liderado por Cavaco Silva foi Silva Peneda, é nosso convidado nesta edição da Uma da Tarde. Boa tarde, bem-vindo, obrigado pela disponibilidade. Que memória guarda de Labrinho Lúcio?

É uma notícia triste e não esperava nada disto. Era um homem que tinha um conhecimento profundo do sistema da Justiça. No tempo em que exerceu as funções como ministro da Justiça, eu acho que foi um reformador. Foi um ministro da Justiça que tentou reformar muito o sistema, porque ele conhecia muito bem, porque ele tinha sido procurador no Ministério Público, tinha sido diretor da Escola da Polícia Judiciária, tinha estado no Centro de Estudos Judiciários, tinha sido juiz, professor de Direito. Mas além dessas credenciais que ele tinha, era um homem que nos Conselhos de Ministros, quando defendia uma posição, vinha sempre muito bem preparado, muito bem fundamentado e muitas vezes com alguma piada. Lembro perfeitamente de algumas das sessões em que ficávamos bem dispostos com os argumentos que ele introduzia e a forma como os introduzia. Era uma personalidade multifacetada, porque tinha muitos interesses diferentes. Ele era um homem apaixonado pelo teatro, apaixonado pela fotografia. Foi escritor, escreveu muitos livros sobre Justiça, com certeza, mas também foi ficcionista, foi romancista. Mas era, sobretudo, o que eu guardo a memória dele, era um excelente conversador. Dava gosto ouvir, nos almoços juntos, Labrinho Lúcio a contar histórias. Eu vou lembrar uma que ele contou há relativamente pouco tempo, na presença de alguns amigos. Um dia, Mário Soares tinha dúvidas sobre um diploma que ele tinha preparado no governo e falou com o primeiro-ministro e Labrinho Lúcio foi explicar ao Rolan, ao doutor Mário Soares, as virtualidades daquele diploma e os fundamentos porque ia ser aprovado. E depois de explicar, Mário Soares estava rodeado de uma série de elementos do seu gabinete e quando ele terminou, Mário Soares virou-se para a sua equipa e disse: "Estão a ver? Isto é que é um verdadeiro jurista". Ele contava isso com muita piada. Foi um interveniente muito grande da sociedade civil.

Na defesa dos direitos da criança, não foi?

Também, e foi fundador da APAV, da Associação de Apoio à Vítima. E ultimamente era meu colega na Fundação Missão Berredo, que é uma fundação pouco conhecida, mas de notável, muitas atividades. Ele fez parte do Conselho Geral, fazia, comigo e com outros, com o Cruz Vilaça, com o Abel Félix Nesse conselho e era um homem muito ativo. Eu lembro que nos últimos tempos o conselho estava debruçado sobre uma expansão do Portugal dos Pequeninos, que é uma coisa que toda a gente conhece, pelo menos da minha idade, e miúdos todos foram ao Portugal dos Pequeninos em Coimbra. Isso é gerido pela Fundação Bissaya Barreto e é uma obra de recuperação em que os arquitetos que pontificaram foi o Siza Vieira e o Souto Moura, portanto, homens de grande referência na arquitetura. Depois Laborinho Lúcio foi um entusiasta da forma que quis saber o pormenor, como era, como não era, todos os detalhes, e vibrou intensamente com essa obra que está em curso e que brevemente será inaugurada, que será o novo Parque dos Pequeninos, moldado agora à nossa época e pela mão de dois arquitetos de renome internacional, como sabemos. Era realmente um excelente companheiro de tertúlia e guardo muitas saudades dele.

Dr. Silva Pineda, muito obrigado pelo testemunho que aqui nos presta e por este olhar para Laborinho Lúcio, o antigo Ministro da Justiça do primeiro governo de Cavaco Silva, que morreu esta madrugada. Tinha 83 anos.

E Miguel, estão a decorrer buscas a esta hora na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em causa suspeitas de corrupção.

Na aquisição de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios. Estas buscas são lideradas pelo Ministério Público. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal já atuou com um comunicado na página de internet com algumas explicações sobre as diligências que estão a decorrer. O comunicado foi lido pelo jornalista João Gama e, João, estas buscas estão a acontecer na Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas não só.

Em causa estão procedimentos de contratação pública para o fornecimento de equipamentos de proteção individual para combates a incêndios florestais. Esta operação Obsequium está a ser liderada pelo DCIAP. No total, cumpre seis mandados de busca domiciliária e quatro mandados de busca em instalações empresariais e de entidade pública, o que significa que, para além da Associação Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a decorrer outras buscas em empresas de setor têxtil e de equipamentos de proteção individual, em gabinetes de contabilidade e também residências de técnicos. O Ministério Público, em comunicado, diz que estão em causa crimes de corrupção ativa e corrupção passiva e também de participação econômica em negócio. Foram identificados indícios de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos que foram realizados entre os anos de 2015 e 2023, causando prejuízo ao Estado português. São anos de governos liderados por António Costa.

João Gama com os detalhes conhecidos até agora da operação Obsequium. Nesta operação participam 48 militares da GNR e cinco magistrados do Ministério Público, magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Uma hora e nove minutos. Miguel, que outras notícias marcam a atualidade?

Um momento histórico. Quinhentos anos depois, um rei britânico volta a rezar ao lado do líder da Igreja Católica. É a primeira vez que acontece desde a separação das igrejas. O rei Carlos III, que é também governador supremo da Igreja da Inglaterra, rezou publicamente com o Papa Leão XIV num culto ecumênico especial que une as duas confissões religiosas. O momento, na Capela Sistina do Vaticano, teve como foco a proteção da natureza, mas o principal objetivo é demonstrar a harmonia entre os dois ramos do cristianismo. O líder das Forças Armadas francesas admite um choque militar com a Rússia nos próximos três ou quatro anos. É o que diz numa entrevista ao Político. Isso no dia em que os líderes da União Europeia voltam a reunir-se em Bruxelas. António Costa prometeu à Volodymyr Zelensky uma decisão política europeia para apoiar o financiamento da Ucrânia nos próximos dois anos.

Miguel Vitara e o Jornal da Uma.