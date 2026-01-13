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Boa tarde. Jornal da Uma, com edição do Luís Soares. Luís, Portugal e Espanha chamaram os embaixadores do Irão, em Lisboa e Madrid, para condenar a repressão das manifestações no país.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Ministério Português dos Negócios Estrangeiros explica que o objetivo é transmitir ao diplomata iraniano, de viva-voz, a condenação veemente da repressão violenta das manifestações no Irão. O Ministério Português apela ainda para que sejam respeitados os direitos de todos os cidadãos iranianos. Além disso, sublinha que, no quadro da construção europeia, Portugal está disponível para reforçar as sanções ao Irão. Também em Madrid, o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros chamou o embaixador iraniano junto de Espanha para o mesmo efeito, para lhe transmitir forte repúdio e condenação pela forma como as manifestações no Irão estão a ser reprimidas.

E a presidente da Comissão Europeia condena de forma inequívoca o excessivo uso da força no Irão.

Na rede social X, Ursula von der Leyen diz que a subida do número de mortes é horrenda, promete propor mais sanções contra os responsáveis pela repressão no Irão, em cooperação com a alta representante para a política externa, Kaja Kallas. A agência Reuters fala de, pelo menos, 2000 mortos no Irão.

E, Luís, várias embaixadas estão a aconselhar os cidadãos a abandonar imediatamente o Irão.

É o caso dos Estados Unidos. A embaixada fez um alerta a apelar aos norte-americanos para que abandonem imediatamente o país por via terrestre, através da Arménia ou da Turquia, procurando um plano de saída que não dependa da ajuda governamental dos Estados Unidos. O alerta explica que os protestos em todo o Irão estão a escalar e podem tornar-se violentos, resultando em detenções e em ferimentos. Também a diplomacia australiana pediu a todos os australianos que abandonem o Irão enquanto há opções comerciais disponíveis.

Vamos às presidenciais. João Cotrim de Figueiredo quer que a queixa por difamação que fez contra a antiga assessora da Iniciativa Liberal, que o acusou de assédio sexual, seja entregue à Justiça até ao final da semana.

Reação do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal depois da polêmica que estalou ontem à tarde. A antiga assessora do partido não fez queixa formal contra Cotrim de Figueiredo. Fez apenas um post nas redes sociais com acusações para um grupo privado, mas o candidato quer ainda assim levar o caso à Justiça. Sobre o estado de espírito da candidatura durante a manhã, Cotrim de Figueiredo admite que ninguém é imune a uma acusação destas, ainda assim, garante que não vai desistir.

Foram, de facto, horas e dias difíceis. Agradeço a todos aqueles que vieram publicamente e privadamente expressar muitas centenas de mensagens que recebi. E sobre o assunto, que como devem imaginar, é pessoalmente muito doloroso, quero apenas dizer que vos informei ontem que estava em curso a entrada de uma queixa por difamação. Estou a esperar que o meu advogado confirme em que data isso pode ocorrer, porque eu gostava que fosse antes do fim da campanha eleitoral. O timing é realmente suspeito. Se isto tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo de que eu possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai derrubar.

O candidato volta a deixar no ar a hipótese de ser um ataque orquestrado de outra candidatura, mas diz que cabe ao trabalho jornalístico investigar o caso. Cotrim de Figueiredo diz ainda, referindo-se à mulher que o acusa de assédio, que é grave alguém que agora está num dos gabinetes do governo estar a mentir sobre um assunto tão grave.

E outra das polémicas que marca esta semana, a segunda semana de campanha de Cotrim de Figueiredo, são as declarações de ontem sobre André Ventura.

Em que o candidato liberal não excluiu apoiar nenhuma candidatura, incluindo a apoiada pelo CHEGA. Hoje, à terceira vez, falou sobre o assunto. Assume que errou.

Eu não me quero desculpar com as notícias que vieram entretanto a lume, mas está a ser um dia difícil e isso talvez tenha toldado o discernimento e a capacidade de corrigir as declarações logo à primeira. O que eu quis, nas declarações iniciais, dizer, foi que não me quero comprometer com nenhum cenário de segunda volta, porque os únicos cenários de segunda volta em que admito elaborar são aqueles em que eu sou um dos candidatos que vai a essa segunda volta e continuo plenamente convicto disto, apesar destes dias difíceis. E era isso que eu devia ter dito. Quis mostrar claramente que não me comprometo com nenhum candidato e acabei a comprometer-me com todos. E por que eu fiz aquelas declarações? Eu próprio gostava muito de as perceber. Não consigo explicar o que me passou pela cabeça.

Alguma falta de discernimento, assume Cotrim de Figueiredo, com estas duas polémicas a marcar a candidatura apoiada pela Iniciativa Liberal.

E André Ventura critica Cotrim de Figueiredo por ter mudado de opinião relativamente a apoios na segunda volta.

Em Braga, antes de uma arruada, o candidato apoiado pelo CHEGA reagiu ao esclarecimento que ouvimos de Cotrim de Figueiredo. André Ventura diz que não se pode estar sempre a mudar de opinião durante a campanha.

João Cotrim de Figueiredo disse que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça ontem quando disse aquilo. Um candidato presidencial não pode andar um dia a dizer uma coisa, no outro dia a dizer que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça e agora diz uma coisa que não é nem uma coisa, nem outra. Eu gostava que o João Cotrim de Figueiredo parasse para pensar um bocadinho. Isto é uma eleição presidencial, não é uma eleição para o condomínio da casa dele. Isto é uma eleição presidencial. Nós temos que ter visão, temos que ter estabilidade e temos que saber o que é que queremos.

André Ventura, em Braga, numa ação em que voltou a criticar também Luís Montenegro, candidato do CHEGA, diz que o primeiro-ministro perdeu a noção quando disse que a perceção de caos na saúde não é uma realidade.

Já Luís Marques Mendes pede atenção aos eventuais eleitores de Cotrim de Figueiredo para não se arrependerem do voto.

Foram declarações numa passagem por Fátima. Marques Mendes foi questionado também sobre o impacto destas declarações de Cotrim de Figueiredo na campanha, Miguel Vítor Dias.

Sim, garante que não vem à procura de milagres, mas neste dia 13 de janeiro escolheu começar o dia em Fátima. E depois dessa dádiva de João Cotrim de Figueiredo, desse erro cometido pelo candidato liberal, Luís Marques Mendes aproveita para lamentar os que já votaram antecipadamente em Cotrim de Figueiredo e agora podem estar desiludidos e para pedir atenção àqueles que tencionam fazê-lo.

Na minha campanha, não muda nada. Na decisão dos portugueses, acho que pode mudar muito Na minha campanha não muda nada, mas na decisão dos portugueses pode mudar muito. Por uma razão muito simples: porque aquilo que Cotrim Figueiredo ontem disse associando a candidatura liberal ao Chega, é uma desilusão para muitas pessoas. Desilusão, provavelmente, para alguns que já votaram na Iniciativa Liberal no domingo e que perante estas declarações de associação ao Chega, se sentem enganados. Provavelmente, se pudessem voltar atrás, não repetiam o voto.

Continua a pescar o olho e a aproveitar este deslize de João Cotrim Figueiredo, Luís Marques Mendes, que vai seguir agora para um almoço com empresários em Leiria, onde estará também presente o antigo ministro da Economia, Pedro Reis. Mas antes disso, e depois de Luís Montenegro ter falado sobre saúde, Marques Mendes acrescenta que não quer comentar mais o assunto, já falou o que tinha a falar, mas ainda assim pede mais humanidade ao ministério liderado por Ana Paula Martins.

Acho que o Ministério da Saúde faria bem em ter uma atitude de maior sensibilidade relativamente às questões menos boas que vão acontecendo na saúde. Isto já não é só uma questão política, é também uma questão humana e social. Quando morrem pessoas, não está apenas em causa a política. Sabe que eu sou uma pessoa com uma grande sensibilidade humana e social, e quando há questões como mortes de pessoas, é obrigatório ter uma palavra.

Luís Marques Mendes, em declarações aos jornalistas em Fátima, depois da avaliação de Luís Montenegro sobre os problemas da saúde serem apenas uma perceção e não existir caos, a pedir mais humanidade ao ministério liderado por Ana Paula Martins.

E deixar também esse recado aos eleitores de Cotrim de Figueiredo, Miguel Vítor Dias em direto a acompanhar a campanha de Marques Mendes.

Gouveia e Melo também voltou a comentar a declaração de Cotrim de Figueiredo, que dizia não excluir votar em Ventura numa segunda volta. Ora, para o almirante, é estranho.

Gouveia e Melo, que tem estado hoje por Setúbal e pela Moita, já falou de saúde e também voltou a deixar, Nadine Soares, críticas às declarações de Cotrim de Figueiredo.

Sim, Gouveia e Melo começou este dia de campanha com uma visita ao Mercado do Livramento, em Setúbal, e foi precisamente nesse local que Gouveia e Melo voltou a abordar essa declaração por parte de Cotrim Figueiredo. O almirante dizia aos jornalistas que não entende esta posição do candidato apoiado pelos liberais. Diz mesmo que foi um momento estranho.

Eu só analiso politicamente a parte política. A parte política, achei estranho o anúncio do apoio ao doutor André Ventura e acho que ele recebeu imediatamente a resposta do doutor André Ventura. Em termos políticos, ele fará o que achar bem, mas achei estranho que ele estando dentro de um campo moderado, tivesse manifestado esse apoio, mas ele saberá o que pensa.

Gouveia e Melo, que dizia mesmo que há que ter cuidado com as palavras escolhidas, especialmente em fase de campanha. Depois desta visita ao mercado, Gouveia e Melo seguiu para a Associação dos Bombeiros Voluntários da Moita, uma associação que só no ano passado realizou 15 partos em ambulâncias. Gouveia e Melo diz que a saúde está a falhar e acusa até a existência de ligações partidárias para a continuação nos cargos, ainda que sem se referir diretamente à ministra da Saúde.

Não é o presidente que tem que tirar essa conclusão, é o próprio governo. O que é que está a acontecer? A tal lógica partidária e de defesa de um poder e de uma lógica partidária, está a impedir uma solução e nós estamos a pôr o interesse nacional subjugado a uma lógica partidária. Eu isso não concordo, acho que não pode ser.

Colocando a questão noutros termos, portanto, se fosse primeiro-ministro, já tinha demitido a ministra Ana Paula Martins.

Como não sou primeiro-ministro e não estou a concorrer a primeiro-ministro, não vou responder a isso. O que lhe digo é que enquanto presidente da República, se for eu eleito, vou ser exigente e exigir as responsabilidades que todos os governantes devem ter.

Declarações de Gouveia e Melo nesta visita aos bombeiros da Moita. O almirante desafiava ainda o primeiro-ministro a explicar que tipo de boa perceção é que vê no país, quando, por exemplo, pessoas esperam mais de 20 horas para serem atendidas numa urgência. As críticas deixadas por Gouveia e Melo sobre a saúde nesta visita. Para já, agora organiza um almoço com fuzileiros no Barreiro.

Nadina Soares aqui em direto com Gouveia e Melo, a falar também de saúde e a reagir às declarações de Cotrim de Figueiredo.

E assim termina o Jornal da Uma, que teve a edição do Luís Soares.