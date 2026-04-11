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Começamos com o conflito no Médio Oriente. O vice-presidente dos Estados Unidos continua reunido com o primeiro-ministro paquistanês no arranque das negociações entre Washington e Teerão.

Pelo menos ainda não há indicação de que esse encontro já tenha terminado. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, está reunido com J.D. Vance depois do encontro que teve com a delegação iraniana. Estava já previsto que primeiro as duas partes reunissem separadamente com os mediadores paquistaneses. Só depois poderá ocorrer um encontro direto entre Estados Unidos e Irão. Do lado americano, a delegação é liderada por J.D. Vance, que é acompanhado nesta ronda negocial por Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, e Jared Kushner. Quanto à delegação iraniana, é composta pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e pelo presidente do Parlamento, que se destacam numa comitiva que integra perto de 70 pessoas. Para já, o gabinete do primeiro-ministro paquistanês elogia o empenho das duas delegações para fomentarem um diálogo construtivo.

E do lado iraniano, Miguel, as linhas vermelhas apresentadas hoje ao Paquistão incluem a autoridade sobre o Estreito de Ormuz e o cessar-fogo no Líbano.

São os primeiros detalhes conhecidos do encontro desta manhã, que há pouco aludia, entre a delegação iraniana e o Paquistão, país mediador. De acordo com a televisão estatal iraniana, o descongelamento dos ativos do Irão bloqueados e o pagamento de reparações de guerra estão também entre os pontos considerados essenciais por Teerão. A inclusão do Líbano no cessar-fogo continua a ser uma linha vermelha, numa altura em que o Ministério da Saúde libanês dá conta de que 10 pessoas morreram na sequência de novos ataques israelitas.

E Miguel, horas antes desta primeira ronda de negociações, Donald Trump deixava uma ameaça ao Irão.

Sim, num tom pouco diplomático, o presidente norte-americano garantia que os Estados Unidos vão reabrir o Estreito de Ormuz, com ou sem acordo com o Irão.

Não haver armas nucleares, em primeiro lugar. Já houve uma mudança de regime, embora nunca tenha sido um critério. Nenhuma arma nuclear. Isso é 99% do acordo. Agora vamos abrir o Golfo com ou sem eles, mas estará aberto o Estreito, como lhe chamam, e acho que vai ser muito rápido. Caso contrário, seremos capazes de o fazer de uma forma ou de outra. Está a correr bem. A Marinha foi-se, a Força Aérea foi-se, as defesas antiaéreas foram-se, os líderes foram-se, o sítio inteiro foi-se. Vamos ver como correm as coisas. O J.D., o Steve e o Jared são uma boa equipa.

É isso que diz Donald Trump, declarações esta madrugada na base militar de Andrews, no estado de Maryland.

Na análise, há pouco, o historiador Bruno Cardoso Reis considera que as negociações deste fim de semana decorrem sob um clima de desconfiança.

Sim, no Cinco Continentes da Rádio Observador, que moderaste há instantes, o especialista em segurança internacional lembra que os 10 pontos do acordo de cessar-fogo propostos pelo Irão não são plenamente conhecidos. Ainda assim, Bruno Cardoso Reis entende que as exigências iranianas não são viáveis, particularmente no que diz respeito à reabertura do Estreito de Ormuz.

O Irão quer, no fundo, manter este sistema de controle e de pagamento, de portagem no Estreito, que é completamente ilegal e que seria criar aqui um precedente perigosíssimo para a liberdade de navegação a nível global. Seria algo que teria um reflexo terrível em termos também dos custos pra economia global. No fim, seria prolongar esta situação.

É uma das matérias de difícil aceitação por parte dos Estados Unidos. Bruno Cardoso Reis diz também que o Paquistão não era um mediador mais evidente, até porque Omã já estava envolvido no conflito. O historiador explica: há uma figura-chave que permitiu ao país assumir este papel.

O antagonismo central deste Marechal Munir, do chefe das Forças Armadas paquistanesas, que tem muito boas relações com os militares, com a guarda revolucionária, com a liderança, mesmo com a ala mais dura do Irão, até porque eles partilham um inimigo, que é este movimento separatista baluche. Portanto, há essa relação de confiança. E depois também ele conseguiu criar uma relação muito boa com Donald Trump, que muitas vezes gosta destes homens fortes, que no passado às vezes tinham problemas nas relações com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos valorizavam mais questões como democracia, direitos humanos, mas não é o caso de Donald Trump.

Bruno Cardoso Reis analisa as negociações que decorrem este fim de semana entre Irão e Estados Unidos.

Por cá, a antiga ministra do Trabalho socialista, Ana Mendes Godinho, diz que a proposta laboral do governo vai contra as tendências do resto do mundo.

Foi a convidada do Explicador desta manhã de fim de semana aqui na antena do Observador, depois do não da UGT à mais recente versão das alterações ao Código do Trabalho. A antiga governante do governo de António Costa diz que não houve até agora uma verdadeira negociação com os parceiros sociais e que esta proposta de alteração do Código do Trabalho é um erro estratégico.

Esta proposta, que não teve a capacidade de evoluir desde o seu momento inicial e que assenta muito nesta lógica de que a insegurança na relação de trabalho é aquela que gera o dinamismo e, nomeadamente, volta a colocar os jovens numa precariedade permanente só por serem jovens, está em contraciclo com tudo que é tendência mundial. Neste momento, o que as empresas precisam é atrair e fixar talento. Essa é a grande discussão do mundo.

Não é uma opinião partilhada por um também antigo ministro com a pasta do Trabalho. Pedro Mota Soares defende que este é o momento certo para reformar a legislação laboral e pede uma lei mais flexível ao encontro das atuais necessidades do mercado de trabalho.

O que nós estamos a viver neste momento é um momento de termos um código de trabalho que

Se voltou a tornar muito inflexível. E convém lembrarmos que a flexibilidade nas relações laborais é bom para todos. É bom para os agentes económicos, é bom para a economia, mas também é bom para os próprios trabalhadores, porque se nós tivermos uma lei laboral muito inflexível, isso tem uma penalização do ponto de vista da produtividade do país.

É isso que defende Pedro Mota Soares, que com o Ani Mendes Godinho estiveram esta manhã no Explicador, que pode ouvir em podcast, em observador.pt. Os dois antigos governantes concordam numa coisa: saúdam a postura do presidente da República, António José Seguro, que tem apelado de forma reiterada à negociação entre todas as partes para que seja possível alcançar um acordo em sede de concertação social.

E mais de 50 anos depois, o homem voltou a viajar nas proximidades da Lua. Missão concluída com sucesso, Miguel. A Artemis 2 já está de regresso à Terra.

Aconteceu por volta da 01:00 da manhã, hora de Lisboa, o regresso dos quatro astronautas. A amaragem aconteceu no Oceano Pacífico, na costa de San Diego, na Califórnia. Há uma hora conversámos aqui com o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conte. Admite que este pode ter sido um passo em direção a Marte, apesar de ser uma realidade bastante mais complexa?

Olhe, ele está sempre na mesma posição, diria orbital. A questão aqui será o ponto de partida para nós termos uma permanência mais constante na Lua, mas também uma base de partida para outras aventuras. Marte é uma grande aventura. Claro que temos de pôr sempre o objetivo, temos que sonhar, mas ir a Marte, de facto, estamos a falar de outra missão, estamos a falar de outra complexidade e num horizonte temporal ainda muito longínquo.

Para já, e mais próximo, em 2028, a possibilidade do homem voltar a pisar a Lua.

Vamos ainda ao desporto. O treinador do Futebol Clube do Porto fez há pouco a antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, na Amoreira. Francesco Farioli antecipa um jogo difícil.

O técnico azul e branco não poupa nos elogios aos torilistas. Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva. Jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos gols, têm um dos melhores ataques da liga. Vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma. Francesco Farioli, técnico do Porto, na antevisão da partida frente ao Estoril. É amanhã, 20h30, Estádio da Amoreira, um dos jogos mais difíceis dos líderes do campeonato até ao final da competição.

E com relato aqui em direto na Rádio Observador. Miguel, há outros temas em destaque a esta hora.

A Polícia Judiciária deteve no Porto um português procurado na Alemanha por crimes de burla e fraude fiscal qualificados. O cidadão de 52 anos terá causado um prejuízo superior a seis milhões de euros. Em comunicado, a PJ explica que entre 2018 e 2025, na qualidade de administrador de uma empresa de construção civil, o homem terá implementado um esquema fraudulento com o objetivo de maximizar lucros. Está previsto para as 14h00 o arranque do cessar-fogo na Ucrânia, a pretexto da Páscoa Ortodoxa. O presidente ucraniano diz que se a Rússia respeitar a trégua, Kiev fará o mesmo. Mas Volodymyr Zelensky diz também que a Ucrânia está preparada para retaliar caso a Rússia, Moscovo, venha a violar essa mesma trégua. O cessar-fogo deve estender-se até ao final de domingo.