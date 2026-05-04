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Observador, é uma hora. Este é o Jornal da Uma, com edição do Miguel Videra. Miguel, ainda não há nenhuma reação oficial, mas um alto funcionário dos Estados Unidos nega, em declarações ao site de notícias Axios, qualquer ataque contra um navio de guerra norte-americano.

Foi essa a informação avançada pela agência de notícias iraniana Fars, dá conta que um navio militar dos Estados Unidos tentou entrar no Estreito de Ormuz. As forças de Teerão emitiram um aviso para que a tripulação travasse a marcha. Os avisos foram ignorados, pelo que, em resposta, foram lançados dois mísseis. A notícia não avança com detalhes sobre danos provocados por esses mísseis. Ainda não há qualquer reação oficial por parte do Pentágono ou da Casa Branca. No entanto, como aqui referiste, João, um alto funcionário do centro de comando dos Estados Unidos, responsável pela missão militar no Estreito de Ormuz, nega qualquer ataque.

E esta manhã o Irão ameaçou responder de forma muito dura a qualquer agressão dos Estados Unidos.

Depois de Donald Trump anunciar que as forças norte-americanas vão garantir a navegação segura de navios retidos no Estreito de Ormuz, o Comando Central dos Estados Unidos mobilizou mais de uma centena de aeronaves, contratorpedeiros, drones e 15 mil militares.

E o alegado ataque iraniano a um navio de guerra dos Estados Unidos, entretanto já desmentido por Washington, teve repercussões no mercado do barril de Brent.

Sim, o preço do petróleo chegou a disparar 5%. Por esta altura, o Brent, negociado em Inglaterra e que serve de referência para Portugal, está a subir mais de 3%, na casa dos $111 por barril, pouco depois do ataque ter sido noticiado. A Reuters avança que também o dólar subiu. Já as ações e títulos europeus caíram.

E o presidente francês foi esta manhã confrontado com a iniciativa dos Estados Unidos de garantir a navegabilidade segura no Estreito de Ormuz. O que disse Emmanuel Macron?

Sublinha que o ideal mesmo era que a reabertura do estreito fosse concertada entre Estados Unidos e Irão.

Ao analisar a situação, se os Estados Unidos quiserem reabrir ou se estiverem prontos para o fazer, tudo bem. Aliás, é o que temos vindo a pedir desde o início. Mas não vamos participar em qualquer tipo de operação de força, num quadro que, da minha parte, não me parece claro. Por isso criámos uma missão ad hoc, na qual estamos a trabalhar, mas acima de tudo, gostávamos de assistir a uma reabertura conjunta entre o Irão e os Estados Unidos. Essa é a única solução do estreito a longo prazo, permitindo uma livre navegação e fazendo-o sem restrições, nem portagens.

Declaração de Emmanuel Macron à entrada para a oitava cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre em Erevan, na Arménia. Reúne chefes de Estado e de governo dos 27 Estados-membros da União Europeia, a que se juntam Reino Unido e Canadá. É a primeira vez que um representante de um Estado não europeu participa no encontro. Mark Carney, primeiro-ministro canadiano, encontrou-se com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e foi nessa ocasião que sublinhou a importância da presença na cimeira.

Há várias ligações entre o Canadá e a União Europeia e uma delas é a questão da segurança. Somos o único aliado não europeu aqui presente. Acabámos, inclusivamente, de sair de uma reunião sobre a Ucrânia. São iniciativas onde podemos aprofundar as nossas conversações sobre a indústria da defesa para protegermos os nossos cidadãos. E há também oportunidades económicas. Por isso, é um prazer estar aqui.

O primeiro-ministro do Canadá, em conversa com António Costa, destaque também para a presença nesta cimeira do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, não está presente por motivos de agenda.

Uma hora e quatro minutos, seguimos com as reações à promulgação pelo presidente da República da chamada Lei da Nacionalidade.

O secretário-geral do PS foi confrontado há instantes com o reparo de António José Seguro, de que era desejável que as alterações merecessem um consenso maior. José Luís Carneiro, reencaminha a pergunta sobre o tema.

Quem tem de responder esse assunto é o primeiro-ministro, porque foi o primeiro-ministro que levou um reparo do senhor presidente da República. E, portanto, não sou eu que tenho de responder. O primeiro-ministro tem de responder ao reparo que foi feito por parte do senhor presidente da República.

A mesma pergunta foi feita à presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, questiona a observação feita pelo presidente.

Há duas mensagens que o senhor presidente da República passa que não se percebe exatamente o que está por trás dessas mensagens. Por um lado, fala nos processos pendentes, quando esta lei é explícito que só incide sobre os processos que forem solicitados de agora em diante. E depois fala que gostaria de um consenso mais alargado, quando a lei foi aprovada por dois terços do Parlamento. Eu não sei que consenso alargado é esse. Só há consensos quando incluem o Partido Socialista. É a isso que o senhor presidente da República se está a referir?

A pergunta feita pela presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, aqui questionando a observação feita pelo chefe de Estado, que desejava um consenso mais alargado em torno das alterações à Lei da Nacionalidade.

E o ministro da Administração Interna quer rever o modelo concelhio de combate à criminalidade nos grandes centros urbanos.

Em Lisboa, no Porto e eventualmente na região do Algarve. É isso que diz Luís Neves. Foi numa declaração esta manhã, num evento da Polícia Municipal de Lisboa. O ministro da Administração Interna considera que o combate à criminalidade nestas zonas não deve estar limitado às organizações municipais e, por isso, propõe um modelo global que ultrapassa as fronteiras concelhias.

Nos próximos tempos iremos refletir sobre esta ideia, quer aqui, quer no Porto e eventualmente no Algarve, para que haja constância. Penso que não seja desejável, esta é a minha ideia, sujeita ao contraditório, sujeita à discussão, que cada município tenha que ter um centro de comando, suas próprias vigilâncias. Isso poderá acontecerMas tem que haver uma integração neste espaço territorial, porque falamos de segurança urbana.

Luís Neves, o ministro da Administração Interna, sem adiantar mais detalhes sobre este novo modelo organizativo. O ministro da Administração Interna voltou ainda a contrariar a percepção de insegurança na região de Lisboa. Garante que há hoje menos criminalidade do que no passado.

Há que gerir a questão das percepções, porque Lisboa não tem mais crime do que teve no passado. O que foram os anos de 2007, 2008 até 2014 e 2015. Só para que tenha uma ideia, em 2008, entre assaltos a bancos, carrinhas de transporte de valores e postos CTT, ocorreram quase 900 ataques por ano. Hoje, porventura, não teremos 10% desses crimes. Esse tempo acabou.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, durante uma iniciativa da Polícia Municipal de Lisboa, contrariando a percepção de que há hoje mais crimes na região de Lisboa.

E Miguel, já há um balanço da greve dos profissionais de saúde, uma greve que decorre até à meia-noite.

O balanço foi feito esta manhã, ao final da manhã, pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos, Mário Rui.

Temos, neste momento, a informação que estamos nos 60% em todo o país. Temos também esta informação que ninguém gosta de dar, mas nós já tivemos com as nossas greves estas situações no passado, continuam a acontecer, então têm que ser mesmo denunciadas. Ou seja, a adesão poderia ter outro efeito do que aquilo que está a ter, se não fosse a coação praticada pelas chefias e pelas administrações das ULS aos seus trabalhadores.

É essa a denúncia feita pelo presidente desta estrutura sindical, que convocou uma greve de 24 horas. O presidente deste sindicato garante que estava aberto a negociações com o ministério e até consideraram cancelar a greve, caso fosse aceito o pedido de reunião com a ministra da Saúde. Ora, como não houve resposta ao pedido, a greve manteve-se cumprida durante esta segunda-feira, termina à meia-noite.

Uma hora e oito minutos, Miguel. Há outras notícias também a marcar a atualidade.

A dívida pública em Portugal aumentou para 91% do PIB durante o primeiro trimestre deste ano. Dados divulgados pelo Banco de Portugal representam o aumento de 1,3 pontos percentuais face ao último trimestre. A dívida portuguesa superava os 283 mil milhões de euros, mais 470 milhões face ao mês de fevereiro. De saída, dá-se ainda conta de que foi aceita uma providência cautelar para suspender a construção da dessalinizadora do Algarve. A antiga proprietária do terreno, que foi expropriado para construir esta dessalinizadora em Albufeira, interpôs uma providência cautelar contra os atos administrativos, tendo em vista a construção. Ora, segundo um comunicado que foi enviado à Agência Lusa pela empresa Ciclif, proprietária do empreendimento, a ação judicial foi entregue no Tribunal Administrativo e Fiscal, em Olhão, a 26 de abril e tem um efeito suspensivo.

Miguel Vidar, é o Jornal da Uma.