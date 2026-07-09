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Das duas da tarde. Está a começar o Jornal da Uma, com edição do Vasco Maldonado Correia. Vasco, o Tribunal da Relação de Lisboa confirma a prisão preventiva dos sete polícias suspeitos de tortura na Esquadra do Rato, em Lisboa.

Em comunicado, o tribunal justifica a decisão com o perigo de os arguidos continuarem a cometer estes mesmos crimes de que são acusados. Assinala o desrespeito dos agentes pela ética da função atribuída. O fato destes atos terem sido praticados em grupo foi também decisivo, diz o tribunal, para a aplicação da prisão preventiva. Os sete agentes, recordo, foram detidos em março por crimes cometidos na Esquadra do Rato. Estão acusados de tortura, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física.

E o líder parlamentar do PSD garante que o Governo não tem responsabilidades pela distribuição de água no município de Almada.

Em conferência de imprensa no Parlamento, Hugo Soares contraria assim o que disse a autarca Inês de Medeiros e também o secretário-geral do PS. Assegura que a Câmara de Almada não se candidatou a qualquer apoio para melhorar a rede de distribuição de água.

Eu não tenho dúvidas de que a senhora presidente da Câmara faltou à verdade. Teve anos para se candidatar ao PRR e para fazer os investimentos que Almada precisava em matéria de distribuição e captação de água e não o fez. Ponto. Quanto a isso, não há dúvida. É lamentável que a senhora presidente da Câmara não tenha assumido a responsabilidade por inteiro, mas já estamos habituados a que o Partido Socialista tenha muita dificuldade em assumir as suas responsabilidades.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, numa conferência de imprensa no Parlamento. Ele prevê para hoje uma visita da ministra do Ambiente ao município de Almada, sendo que esta manhã José Luís Carneiro acusou Maria da Graça Carvalho de ter faltado com a verdade em relação aos esforços feitos pela autarquia para garantir o abastecimento de água.

Este é um assunto de natureza local e que está a ser acompanhado pelo Ministério do Ambiente. Sei que a ministra do Ambiente ontem fez declarações que são afirmações que não correspondem à realidade, nomeadamente dizer que a Câmara Municipal de Almada não se candidatou ao PTR para fins de investimento na rede de água. Mas é um assunto de natureza local, eu não quero substituir as autoridades locais. E aquilo que se pede aqui é que o Ministério do Ambiente mobilize todas as suas forças para responder a estas necessidades.

Troca de acusações entre PSD e PS, numa altura em que a situação da falta de água em Almada continua por resolver.

E os comerciantes da Costa de Caparica alertam para prejuízos elevados por causa do problema da falta de água. Avisam que se nada for feito, a situação pode piorar nas próximas semanas e por isso exigem mais respostas da parte da Câmara Municipal de Almada.

Sentem-se abandonados e alertam para uma situação dramática, sendo que o problema não é novo, este ano está a sentir-se com mais intensidade. O Rui Casanova, repórter do Observador, passou a manhã na Costa de Caparica, ouviu moradores e comerciantes que pedem respostas e soluções para o imediato, de forma a salvar estas próximas semanas.

Pode abrir aqui a torneira do café?

Sim, por enquanto tem.

Esta manhã tem, a questão é que este problema é muito imprevisível.

Exatamente.

Esta incerteza é realidade para milhares de pessoas em Almada há várias semanas. Pedro Monteiro, dono de um restaurante-bar no paredão da Costa da Caparica, teme prejuízos avultados.

Tem sido horrível, tem sido muito complicado.

Isabel Coimbra também vive e trabalha na Costa da Caparica. O restaurante do qual é proprietária também não está a conseguir faturar.

Nós estamos sempre prejudicados com isso. A gente chega lá, abre a água, por exemplo, uma hora, uma hora e pouco, na hora dos almoços tem que fechar as casas de banho, como ficamos?

Ali perto fica uma lavandaria. A dona, que prefere não ser identificada, alerta que não consegue abrir portas.

Tenho sido 100% afetada, porque eles não avisam quando é que vão fazer os cortes d'água.

E por isso mesmo, pede consequências políticas.

É vergonhoso, é só o que eu tenho a dizer, é que isto é uma vergonha enorme. Eu acho que a senhora Inês de Medeiros e o senhor Luís Palma dos CMAS deviam se demitir.

As queixas de quem vive e trabalha na Costa da Caparica lembram que o problema não é novo e por isso pedem soluções imediatas.

Reportagem do Rui Casanova na Costa de Caparica, uma das freguesias mais afetadas pelas falhas no abastecimento de água no município de Almada.

E no Parlamento, a lei das burcas foi aprovada na especialidade com votos a favor da AD, do Chega e da Iniciativa Liberal. Toda a esquerda votou contra.

Em causa, o projeto de lei que se destina à proibição da ocultação do rosto em espaços públicos. O diploma foi aprovado na generalidade em outubro do ano passado. Nas últimas semanas houve várias alterações para a especialidade propostas pelo PSD. Queriam, por exemplo, que o documento fosse focado mais em questões de segurança inerentes à proibição da ocultação do rosto, de forma a tornar mais secundária essa questão religiosa. O partido acabou por recuar, retirou esse texto de substituição e votou a favor do projeto de lei apresentado pelo Chega, que entretanto também apresentou um outro texto, de modo a evitar eventuais inconstitucionalidades em matéria de liberdade religiosa.

E a Câmara Municipal do Porto entregou as medalhas de mérito a figuras de destaque em diferentes áreas, desde os antigos autarcas Rui Moreira e Nuno Cardoso, e até ao antigo jogador de futebol Jorge Costa.

Que morreu o ano passado. Personalidades de relevo na área da saúde, cultura, desporto, política e também solidariedade social. Uma cerimônia foi acompanhada pelo Miguel Pinheiro Correia, que contou, Miguel, com presenças a destacar, mas também uma ausência de peso.

Assim é, Vasco. A cerimónia acabou por ficar marcada pela ausência de André Villas-Boas. O presidente do Futebol Clube do Porto não conseguiu marcar presença, tal como também Carlo Oliveira, aqui também ligado ao clube, onde é atleta de boccia. Seriam os dois homenageados, agora receberão a medalha numa homenagem que será agendada. Como referíamos, não era a única personalidade ligada ao clube, ou não eram as únicas personalidades ligadas ao clube a receber este prémio. Esta manhã, Jorge Costa, o antigo central que morreu há quase um ano, recebeu a Medalha Municipal de Mérito, a título póstumo, sendo representado aqui nesta cerimónia por Stella Rizzo, a viúva do antigo jogador. Esta cerimónia terminou com o discurso do presidente da Câmara do Porto, que antes de deixar palavras muito especiais a Rui Moreira, o seu antecessor, elogiou o percurso de todos os homenageados.

Ao distinguir estes percursos, o Porto reconhece, mais do que mérito individual ou institucional, reconhece formas concretas de viver a cidade, de servir a comunidade e de renovar a identidade portuense. Na verdade, o mais belo estilo de ser português, como Eugénio de Andrade chamou aos portuenses, está bem representado nesta lista.

Perdemos o contato com o repórter Miguel Pinheiro Correia, mas fica o essencial dessa cerimónia na Câmara Municipal do Porto.

E, Vasco, morreu aos 75 anos no Algarve, a cantora Bonnie Tyler.

Anúncio feito pela família em comunicado. A artista tinha casa no Algarve, estava internada no Hospital de Faro desde maio, na sequência de uma cirurgia de emergência. A vida de Bonnie Tyler é aqui recordada pela jornalista Maria Miguel Marques.

Após 50 anos de carreira, o mundo do pop despede-se de Bonnie Tyler, autora de êxitos, nomeadamente "Total Eclipse of the Heart", lançado em 1983. Gaynor Sullivan é o nome com o qual nasceu em 1951, no País de Gales. Conhecida por uma voz rouca e inconfundível, Bonnie Tyler alcançou o destaque com o lançamento do álbum "The World Starts Tonight", em 1977, ano em que se apaixonou pela primeira vez pela região do Algarve. Nos anos 80, "Total Eclipse of the Heart" rendeu 13 milhões de cópias em todo o mundo e foi lançado como o primeiro single do álbum "Faster Than the Speed of Night". A cantora foi nomeada a três Grammys, três Brits Awards e foi condecorada com a Ordem do Império Britânico por serviços prestados à música. Bonnie Tyler estava há dois meses internada no Hospital de Faro, vítima de uma perfuração do intestino, e acabou por falecer ontem à noite, no país favorito da cantora, aos 74 anos.

Maria Miguel Marques aqui a recordar a vida de Bonnie Tyler.

13h09 min, Vasco, que outras notícias estão a marcar esta quinta-feira?

Vai regressar amanhã da Venezuela a Força Operacional Conjunta portuguesa. Depois de cerca de duas semanas no terreno, esteve a ajudar nas operações de busca e resgate das vítimas dos sismos registados no país. Vai regressar a bordo de um voo da Força Aérea Portuguesa, aterra perto das 11h00, em Beja. O PSP deteve hoje 10 pessoas ligadas ao grupo No Name Boys, por suspeita de agressões antes de um jogo de futsal entre o Benfica e o Sporting, em fevereiro deste ano. O anúncio foi feito pela força policial. A operação Kickoff arrancou às 07h00 de hoje.

Vasco Maldonado Correia e o Jornal da Uma.