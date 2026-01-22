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Notícias das duas com o Miguel Videira. Miguel, bate forte, fortemente a chuva associada à passagem pelo território continental da Depressão Ingrid.

Chuva que, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deve começar a cair com mais intensidade a partir daqui a pouco. Os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra estão sob aviso amarelo entre as 15h e as 18h. Aviso que se prolonga até às 21h nos distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Vieira do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga. A situação vai agravar-se no fim de semana, já a partir da madrugada de sexta para sábado, por causa da agitação marítima. Há um aviso vermelho para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga. Para daqui a pouco, 14h30, daqui a menos de meia hora, está agendada uma conferência de imprensa da Proteção Civil por causa do acentuado agravamento das condições meteorológicas.

Miguel, o presidente do Governo Regional da Madeira diz que as declarações do primeiro-ministro sobre o subsídio de mobilidade são ofensivas.

Luís Montenegro reiterou ontem, durante o debate quinzenal no Parlamento, que as ajudas do Estado devem implicar que os cidadãos não estão em incumprimento com a administração. Em causa o novo regime de subsídio social de mobilidade, em vigor desde 6 de janeiro, que impõe a obrigatoriedade da ausência de dívidas ao fisco e à Segurança Social para aceder a este subsídio, um apoio concedido a quem vive nos arquipélagos dos Açores e da Madeira para viagens para o continente. A norma foi, entretanto, suspensa até ao final do mês, até ao próximo dia 31 de janeiro. Em declarações aos jornalistas esta manhã, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, lamentou as palavras de Luís Montenegro. Considera que prejudica a imagem do Governo da República.

Ainda agora mandámos um comunicado, o PSD, a lamentar as afirmações do senhor primeiro-ministro ontem na Assembleia da República. Não só lamentamos essas declarações, que são ofensivas para a população da região autónoma da Madeira, como essas palavras refletem um certo alheamento daquilo que é a realidade, do que os madeirenses estão a passar neste momento. Porque o que está a acontecer é insistir no erro, e nós não podemos insistir no erro. Nós temos que fazer uma retificação, uma mudança substancial daquilo que foi aprovado.

Miguel Albuquerque, à margem de uma visita a uma empresa no Funchal, sublinha que foi aprovada ontem no Parlamento Regional a proposta de lei com urgência para revogar as novas normas de acesso a este subsídio social de mobilidade.

E Luís Montenegro vai apresentar queixa contra um utilizador da rede social X.

Por causa da partilha de uma falsa publicação do presidente dos Estados Unidos, que inclui a imagem com uma mensagem alegadamente atribuída ao primeiro-ministro português, também falsa. Trata-se do utilizador Vox Vargus, a quem o chefe de governo imputa um ato de desinformação com elevada difusão pública. Num comunicado publicado nas redes sociais, o autor da publicação rejeita que tenha tido qualquer intenção de desinformar. Vox Vargus afirma que a conta é uma página de sátira política conhecida por partilhar imagens com mensagens humorísticas. Acrescenta ainda que o texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira.

E José Sócrates apresentou queixa da Justiça portuguesa às Nações Unidas.

Ao Conselho de Direitos Humanos da ONU entende que está a ser posto em causa o direito de defesa no âmbito do julgamento da Operação Marquês. O antigo líder socialista contesta a nomeação de uma nova advogada oficiosa para substituir José Preto, que, à semelhança de Pedro Delile, renunciou à defesa do antigo primeiro-ministro.

Não podendo interromper por uns dias até que o meu advogado se restabelecesse. Não, achou melhor nomear uma advogada. E então, o que é que aconteceu? Deu também a essa advogada cinco dias para se preparar. Essa advogada nem sequer consultou o processo, nem o levantou. Não sei se agora o terá levantado, mas na altura não o levantou.

Chama a atenção Sócrates para o facto de este processo ter mais de 300 mil páginas e 400 horas de gravações. Argumenta que é humanamente impossível consultar o processo desta dimensão num espaço temporal tão curto e acusa o tribunal português de ter violado a Convenção Universal dos Direitos do Homem.

Violando diretamente, grosseiramente, o artigo sexto da Convenção, a alínea B do ponto três desse artigo, que se refere exatamente ao tempo necessário para as pessoas se defenderem, que os meus advogados deram conta ao tribunal e dão conta agora também ao Special Rapporteur das Nações Unidas.

José Sócrates em conferência de imprensa esta manhã. Que consequências tem esta queixa apresentada pelo primeiro-ministro para o julgamento da Operação Marquês? Foi a pergunta que fizemos ao redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa.

A implicação é absolutamente zero. Isto por uma razão muito simples, e é importante explicar isto aos nossos ouvintes. Independentemente das queixas que José Sócrates apresente em tribunais internacionais, como é o caso do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ou órgãos internacionais, nós, Portugal, somos um Estado soberano e, portanto, quem administra a justiça somos nós, portugueses. A administração da justiça é feita pelos representantes do Estado português, neste caso, juízes, procuradores, até os próprios advogados, que também fazem parte do coletivo. E, portanto, a implicação destas queixas internacionais é zero. O processo em Portugal vai seguir de forma natural, o julgamento está a decorrer de forma natural e assim continuará.

Luís Rosa, redator principal do Observador, que acompanha de forma próxima os temas relacionados com a Justiça, aqui a sublinhar esta ideia de que a queixa apresentada pelo antigo primeiro-ministro José Sócrates não tem qualquer implicação no imediato para o julgamento da Operação Marquês

Miguel, está formalmente criado o Conselho de Paz. A cerimónia presidida por Donald Trump decorreu ao final da manhã em Davos, na Suíça.

O Conselho de Paz foi anunciado no âmbito do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e tinha por missão supervisionar o cumprimento desse cessar-fogo. A verdade é que passou a ser intenção de Trump alargar o âmbito desta organização. Assim, o Conselho de Paz, de acordo com a carta constitutiva, tem por missão promover a paz em todo o mundo. Uma necessidade, diz Trump, face às dificuldades de resposta das Nações Unidas.

Eu sempre disse que as Nações Unidas têm um enorme potencial, mas não sabem aproveitá-lo. E a ONU tem ótimas pessoas, mas nas oito guerras que eu consegui terminar, não falei com nenhuma delas. Se acham que elas conseguiam acabar com oito guerras, acho que tentaram, pelo menos acabar com algumas, mas não se esforçaram o suficiente.

Donald Trump vai presidir ao novo Conselho, que de acordo com um alto funcionário da Casa Branca, integra perto de 35 países, de um conjunto de quase 60 convites que foram feitos. Israel, Arábia Saudita, Hungria, Argentina, Bielorrússia são alguns dos Estados que integram a organização. Garante Donald Trump que este número vai aumentar.

Quase todos os países querem fazer parte disto e nós enviámos as cartas há alguns dias e estes são apenas alguns dos países que estão aqui. Por acaso estão em Davos. Cada um deles é meu amigo. Eu gosto de todos.

Sendo que também há recusas. França, Noruega, Suécia e Eslovénia disseram "não". Portugal foi convidado, disso mesmo deu conta esta semana o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Paulo Rangel adianta que o governo está em consulta com outros parceiros para decidir o que fazer.

Vamos ao Europeu de Andebol. Portugal defronta daqui a pouco a Alemanha. Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol, diz que a equipa vai entrar em campo com muita garra.

É já daqui a pouco, às 14h30, daqui a menos de meia hora, que os Heróis do Mar jogam o primeiro jogo da ronda principal, ainda com a vitória frente à Dinamarca, tetracampeã do mundo, fresca na memória. Ouvido pela Rádio Observador, Miguel Laranjeiro, presidente da federação, sublinha o trajeto que define como brilhante que a seleção está a fazer neste Europeu.

Há uma coisa que posso garantir, que é o foco, uma competência, uma garra e uma força desta seleção que dá todas as expectativas positivas e de confiança para um resultado a nosso favor no jogo. Agora, claro, o jogo é um jogo, mas ainda há pouco estive com a seleção e disse que o país está a acompanhar este trajeto brilhante que está a acontecer até agora.

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação Portuguesa de Andebol, que daqui a mais um pouco vai estar a torcer pela seleção portuguesa que defronta a Alemanha na ronda principal deste Europeu de Andebol.

E fechar, Miguel, que outros temas estão em destaque?

Já são conhecidos alguns dos nomeados para os Oscars. Para melhor argumento original estão nomeados os filmes "Blue Moon", "Foi Só um Acidente", "Martin Supreme", "Valor Sentimental" e "Pecadores". Também as categorias de ator e atriz secundários já são conhecidas. "Valor Sentimental" tem duas atrizes nomeadas. A categoria de melhor ator secundário é das mais concorridas, com "Batalha" a ter dois atores nomeados. Outros atores a receber a nomeação são Jacob Elordi, Daryl Lindo e Stellan Skarsgård. Os resultados destas nomeações e a divulgação das nomeações vão ser acompanhadas pela Rádio Observador. Teremos na íntegra em futuros espaços informativos. Mais um acidente ferroviário em Espanha. Um comboio de passageiros colidiu contra uma grua em Cartagena, na região de Múrcia. O acidente ocorreu por volta do 12h, hora local, em Alumbres. Fernando López Mira, presidente da região de Múrcia, confirma que o acidente provocou cinco feridos ligeiros e que não houve descarrilamento.