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Com Miguel Oliveira. Boa tarde, Miguel.

Boa tarde, Nelson.

Miguel, já são conhecidos os nomes indicados pelo Presidente da República para o Conselho de Estado.

Cinco nomes: Alberto Martins, histórico socialista, antigo ministro com a pasta da Justiça, Nuno Severiano Teixeira, foi também ministro da Defesa e da Administração Interna. Depois, três nomes fora do espectro dos partidos, Isabel Capelo Gil, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, a cientista Maria do Carmo Fonseca, foi mandatária nacional da candidatura de António José Seguro. Por fim, Miguel Bastos Araújo, geógrafo, professor universitário, distinguido com o Prêmio Pessoa. São estes os nomes que vão substituir António Lobo Xavier, Marques Mendes, Leonor Beleza, Lídia Jorge e Joana Carneiro, nomes indicados pelo anterior presidente Marcel Rebelo de Sousa. O editor da política do Observador, Rui Pedro Antunes, salienta que há uma semelhança nos critérios que nortearam as escolhas do novo chefe de Estado.

Os cinco nomes de Marcelo Rebelo de Sousa eram, de facto, mais partidarizados, mais politizados e tinham esses senadores. Só o fato da Leonor Beleza torna três nomes partidários, só que acaba por ser um pouco na mesma linha. Não há aqui um corte total, até porque não deixa de nomear António José Seguro, dando essa importância à experiência política e intervenção na vida pública e política ao escolher Alberto Martins, principalmente, esse tem a principal carga, e depois Nuno Severiano Teixeira, não deixou de ser ministro também de dois governos do Partido Socialista e, portanto, também é sinal de António José Seguro que não se esqueceu de onde vem. Ao contrário do que parece muitas vezes de querer fugir dessas referências ao Partido Socialista, não deixou de nomear quem entendia, não obstante essa ligação, que é óbvia, a governos do Partido Socialista.

A análise do editor de política do Observador às escolhas de António José Seguro para o Conselho de Estado.

O líder parlamentar do PSD pede responsabilidade na votação para o novo Provedor de Justiça.

Com notícias de que existe desconforto entre os deputados do PSD quanto ao nome de Tiago Antunes, Hugo Soares apelou ao voto indicado pelo PS. Fonte da bancada parlamentar diz ao Observador que nenhum deputado manifestou desconforto com esta indicação de voto, mas admite que um ou dois possa furar o acordo entre socialistas e social-democratas. Ainda assim, o PSD garante que vai honrar a combinação que fez com o PS. A votação para Provedor de Justiça e para o Conselho de Estado decorre hoje a partir das três da tarde.

Esta escolha tem merecido críticas das bancadas do CGD e Iniciativa Liberal, que questionam a independência desse nome que foi indicado pelo PS.

Pelo fato de esse nome indicado pelo PS, Tiago Antunes, ter integrado os governos de José Sócrates e António Costa. O antigo ministro socialista, Manuel Pizarro, não compreende as críticas.

Uma espécie de terrorismo contra essa pessoa. Assim não vamos lá. Eu estou muito preocupado com a incapacidade que os líderes partidários têm demonstrado de compreender que o país não pode estar à espera destas indecisões e deste questionar permanente de tudo.

Manuel Pizarro, o que é o terrorismo contra um candidato? Está a referir-se concretamente aqui?

Estou me referindo a qualquer suspeição que ponha em causa a total integridade profissional e pessoal do doutor Tiago Antunes, que é o candidato indigitado para Provedor de Justiça. O fato de as pessoas terem um percurso partidário não pode significar que elas estão inibidas de ocupar lugares que exigem adequada isenção.

É isso que diz Manuel Pizarro, entrevistado esta manhã pela jornalista do Observador, Carla Jorge Carvalho.

O Conselho de Administração do IPO do Porto garante que os cuidados de saúde dos doentes oncológicos não estão em risco.

Em causa, as escusas de responsabilidade apresentadas por 23 cirurgiões do IPO do Porto. Os cirurgiões de medicina geral explicam que estão a ser chamados para assegurar casos clínicos especializados nas áreas de urologia e otorrinolaringologia. Isto durante a noite, fins de semana e feriados, quando não existem especialistas na escala. Por isso, defendem que só devem atuar no âmbito das competências médicas que têm. Num comunicado enviado ao Observador, o Conselho de Administração do IPO explica que a organização dos cuidados urgentes funciona em rede, por decisão da tutela e, neste caso, a urgência das especialidades de urologia e otorrinolaringologia funciona no Hospital de São João. A unidade hospitalar garante ainda, na mesma nota, que este esquema de funcionamento nunca colocou em causa, nem coloca, a segurança dos doentes.

O Eurostat prevê que a população da União Europeia diminua em cerca de 12% nas próximas décadas.

As projeções demográficas hoje divulgadas prevêem um decréscimo de 53 milhões de pessoas entre 2025 e 2100. A população europeia foi estimada em mais de 450 milhões de pessoas em 2025. Já em 2100, o valor está ligeiramente abaixo dos 400 milhões. Teresa Freire, está aqui conosco em estúdio. Quais são as projeções do Eurostat para Portugal?

A população portuguesa vai diminuir ainda mais. A média europeia apresenta um decréscimo de quase 12%, enquanto Portugal apresenta uma redução de quase 20%. Em 2025, a população portuguesa foi estimada nos 10,7 milhões. Já em 2100, devemos ser apenas 8,6 milhões, o que representa uma redução de dois milhões de pessoas. Se falarmos de outros países, em 2100, a Alemanha vai continuar a ser o país mais populoso da União Europeia, vai decrescer apenas 10%. Seguem-se a França e a Espanha. Quanto a crescimentos entre 2025 e 2100, são previstos para Malta e Luxemburgo. No entanto, devem continuar a ser os países menos populosos da União Europeia, com ambas as populações a permanecer abaixo do milhão de habitantes.

E Teresa, há projeções para a idade média da população?

Sim, o Eurostat revela ainda que a idade média da população europeia deve aumentar 6,6 anos entre 2025 e 2100. Isto porque o número de pessoas com mais de 65 anos deverá mais do que duplicar até 2100, passando de 33 milhões para 68 milhões. No caso de Portugal, o aumento é de 20%Em 2025, são estimados 2,6 milhões de idosos. Em 2100, deverão ser mais de 3 milhões.

Teresa Freire com os destaques dessas projeções demográficas hoje divulgadas pelo Eurostat.

O Presidente da República recorda o compositor José Luís Tinoco como uma pessoa discreta, amável e entusiástica.

O compositor, pintor, arquiteto e ilustrador José Luís Tinoco morreu esta madrugada aos 93 anos. Nasceu em Leiria, estudou no Porto, trabalhou em Lisboa. Foi distinguido com o Prêmio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. Escreveu músicas como "No Teu Poema", música interpretada por Carlos do Carmo. António José Seguro, através de uma nota no site da Presidência da República, recorda o talento extraordinário e multidisciplinar de José Luís Tinoco. Já Mário Laginha, compositor e pianista que colaborou várias vezes com José Luís Tinoco, recorda-o como um compositor iluminado e inspirado.

Foi um dos compositores de canções mais iluminados, porque era muito inspirado. Percebia-se que ele era mesmo muito bom. Ele sabia muito. Eu acho que ele fez muitas canções que são standards, são canções que soam bem tocadas de muitas formas. Eu acho que as grandes canções resistem, às vezes, a que se faça muito com elas, e ele tinha muitas dessas canções.

O compositor José Luís Tinoco, aqui por Mário Laginha. José Luís Tinoco morreu esta madrugada. Tinha 93 anos.

Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Ficou em prisão preventiva o homem suspeito de ter atirado um coquetel molotov contra os manifestantes que participavam na iniciativa Marcha pela Vida. É a medida de coação mais gravosa. A informação é avançada por fonte judiciária à Agência Lusa. O homem, de 39 anos, foi ontem detido pela Polícia Judiciária. De acordo com o comunicado da PJ, está indiciado pela tentativa da prática dos crimes de infrações terroristas, posse de arma proibida, incêndio, explosão e ofensas à integridade física. Agora é oficial: Bernardo Silva vai mesmo deixar o Manchester City. O internacional português publicou há instantes uma longa mensagem nas redes sociais a despedir-se dos adeptos. O anúncio acontece quase duas semanas depois de ter-se tornado público que Bernardo Silva deveria sair de Inglaterra no final da temporada.