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Boa tarde, vamos às notícias. Jornal das duas com José Rafael Lopes e começamos com o Congresso do LIVRE. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto foram eleitos porta-vozes do partido.

E por larga maioria. Os resultados foram conhecidos hoje. A lista A venceu as eleições para o grupo de contacto do LIVRE com 432 votos, o que representa 67,9%. A lista B teve 9,4%, a lista S teve 20,8%. Houve ainda 12 abstenções neste Congresso do LIVRE, para onde vamos em direto, é onde está o repórter da Rádio Observador, o Ricardo Lopes, tem estado a acompanhar este Congresso do LIVRE. Ricardo, está confirmada esta nova direção, estes dois novos porta-vozes com larga maioria. Os últimos minutos no Congresso têm sido marcados pelos discursos de encerramento.

Terminaram mesmo agora, José, esses discursos de encerramento. Ouve-se agora a presidente da Mesa do Congresso, Patrícia Gonçalves, vai fazendo aqui os últimos agradecimentos. Mas sim, saíram os grandes vencedores deste Congresso do LIVRE, Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto. Terminaram agora há breves instantes de falar enquanto integrantes desta nova liderança bicéfala do partido. Como disseste, José, esta lista A venceu com larga margem 67,9% dos votos. Consegue, inclusive, reforçar com estes resultados o número de eleitos da direção do partido. Passa de 10 a 11 membros neste órgão executivo. Primeiro, começou por falar Isabel Mendes Lopes, com um discurso de mais de uma hora. Começou por agradecer exatamente o reforço desta confiança na liderança do LIVRE, que falávamos há pouco, apesar de algumas críticas das listas da oposição. A porta-voz sublinha que este Congresso provou que existe um LIVRE aberto e plural, onde as pessoas e as opiniões contam. Não demorou, depois, a voltar o discurso para o governo. Isabel Mendes Lopes critica o PSD por se ter tornado numa direita polarizadora extremista, acusa a AD de ser forte com os fracos e fraco com os fortes. Fez também um pedido ao Partido Socialista. Se o governo avançar com o Chega para a revisão constitucional, Isabel Mendes Lopes pede aos socialistas que digam ao governo que não contam com o PS para nada, nem mesmo para acordos para o Orçamento do Estado. Começa agora a tocar Grândola Vila Morena. Julgo que me consegues ouvir agora mesmo, José. Falou também do PSD, de onde diz que saíram alhos e bugalhos com a mesma arrogância, aqui numa referência clara ao novo porta-voz dos sociais-democratas, Sebastião Bugalho. E houve também duras críticas ao ministro da Educação e à ministra do Trabalho. A última palavra foi dedicada a Rui Tavares. Isabel Mendes Lopes agradece àquela que é a maior figura do partido, diz que foi uma honra e também que foi muito divertido trabalhar com Rui Tavares, diz Isabel Mendes Lopes. Já Jorge Pinto, que vai precisamente assumir este lugar de Rui Tavares nesta dupla de porta-vozes, admite que é uma grande responsabilidade ser o sucessor de Rui Tavares. Mas Jorge Pinto trouxe consigo novidades neste discurso aqui no Congresso. Avança que o LIVRE vai apresentar no Parlamento um grande pacote para dar uma vida plena aos portugueses, em que há medidas para uma rede pública de creches, por exemplo, bem como medidas pensadas para uma reforma ativa dos mais velhos. Jorge Pinto defendeu aqui também que a regionalização é a grande reforma que o país precisa. Já no que diz, por exemplo, José, respeito à saúde, garante que há margem para que o SNS seja, e estou a dizer palavras de Jorge Pinto, o melhor dos serviços de saúde pública a nível mundial. Diz que o LIVRE quer contribuir para isso mesmo. Foram estes, essencialmente, os destaques da primeira intervenção de Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto como a nova dupla de porta-vozes do LIVRE. Entretanto, ouve-se Grândola Vila Morena. Os congressistas vão dançando ao som de Grândola Vila Morena. Termina assim, José, este 10º Congresso do LIVRE em Sintra, que marca um ponto de viragem do partido com esta nova liderança.

A reportagem do Ricardo Lopes acompanhado pela música do fecho do Congresso do LIVRE, Grândola Vila Morena. Ricardo Lopes que esteve a acompanhar o fecho do Congresso do partido, que elegeu Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto como os novos porta-vozes do LIVRE.

Ainda neste Congresso, o LIVRE quer que o ministro da Educação preste esclarecimentos no Parlamento sobre a polêmica em torno da correção digital dos exames nacionais.

E acusa Fernando Alexandre de não estar à altura dos desafios. No arranque deste último dia de congressos em Sintra, o candidato a porta-voz do partido, agora eleito, Jorge Pinto, diz que Fernando Alexandre precisa de dar a cara, porque se não o fizer, não tem condições para continuar no cargo.

Perante tudo aquilo que está a acontecer, perante todas as trapalhadas que foram criadas por culpa do próprio, não venha dar a cara imediatamente à Assembleia da República por tudo o que está a acontecer, é o ministro da Educação que se calhar não está à altura dos desafios que tem e não está certamente à altura dos milhares de jovens que vão entrar no ensino superior no próximo ano.

Jorge Pinto, porta-voz do LIVRE, recém-eleito, à entrada para este último dia do Congresso do partido em Sintra, que terminou há instantes, como nos dava conta o Ricardo Lopes. Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes, os novos porta-vozes do Partido LIVRE.

E José, o Irão voltou a fechar o Estreito de Ormuz por tempo indeterminado, até que os Estados Unidos abandonem a região do Golfo Pérsico.

A última madrugada foi marcada por ataques entre os dois países. Washington atingiu 140 alvos militares do Irão, incluindo instalações de mísseis e drones. Os norte-americanos concluíram, durante a última madrugada, uma nova ronda de ataques contra alvos iranianos. Foi a resposta a um bombardeamento iraniano contra um navio de bandeira cipriota que circulava junto ao estreito de Ormuz. Já Teerão diz que várias embarcações ignoraram os avisos para corrigirem a rota e navegarem pelo corredor autorizado. A Marinha do país encerrou, até nova ordem, o estreito de Ormuz e avisa que qualquer tentativa de impor uma rota de navegação vai receber uma resposta firme por parte do Irão.

E na análise a esta escalada de tensão no Médio Oriente, a especialista em Relações Internacionais, Liliana Reis, diz que não acredita no colapso das negociações.

Liliana Reis destaca este acordo frágil, que sofreu mais um contratempo, mas no gabinete de guerra prevê, Liliana Reis, que estas negociações entre Irão e Washington vão continuar.

Podemos dizer que está bastante comprometido. Não podemos é falar em colapso, porque se houvesse um colapso final, naturalmente que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Araghchi, não se tinha dirigido a Omã, ainda ontem, para negociações. Aquilo que nós continuamos a observar é que há, efetivamente, uma vontade de cada uma das partes assegurar uma vantagem negocial do ponto de vista dos seus objetivos estratégicos.

Liliana Reis, no gabinete de guerra, aqui na Rádio Observador, a destacar o papel das negociações entre Washington e Teerão.

E o Papa Leão XIV apela para o caminho do diálogo na Ucrânia e no Médio Oriente.

Locais onde estão de novo a soprar os ventos da guerra, é o que diz o líder da Igreja Católica. O Papa aproveitou a oração deste domingo no Vaticano para abordar a violência à volta do mundo e dizer que há pessoas que continuam a sofrer com os conflitos.

"Voltam, infelizmente, a sofrer os ventos da guerra, o Médio Oriente, a Ucrânia e muitas outras partes do mundo que semeiam a violência, o terror e a morte e que atingem, mais uma vez, tantos inocentes. Não deixemos que estes ventos apaguem a esperança e a paz, mesmo quando ela parece frágil e instável. Renovo o meu apelo para que se percorra com perseverança a via do diálogo, do encontro e da diplomacia, o único caminho capaz de conduzir a uma paz justa e duradoura".

O Papa Leão XIV, no Vaticano, a apelar para um caminho do diálogo para tentar contrariar os ventos da guerra.

Em Espanha, está estabilizado o incêndio em Almeria, que provocou 12 mortes, o que vai permitir o regresso a casa de cerca de mil pessoas.

O incêndio em Los Gallardos já consumiu 7 mil hectares, chegou a ter um perímetro de 40 quilômetros. Os esforços de combate ao incêndio continuaram durante a madrugada de domingo, marcando este terceiro dia de luta contra as chamas. Ontem, a evolução mais favorável ao combate ao incêndio permitiu que 600 moradores fossem autorizados a regressar a casa em várias localidades. Agora, está previsto o regresso de mais mil pessoas, que vai ser feito de forma progressiva. Isso mesmo explica o presidente da Junta da Andaluzia, Juanma Moreno.

"Uma equipa de cerca de 90 profissionais permanece no local e as mil pessoas que haviam sido retiradas de casa receberam autorização para regressar. Ontem, 600 moradores foram autorizados a voltar às próprias casas. No entanto, este regresso está a ser realizado de forma faseada para garantir que todas as medidas de segurança e precauções necessárias sejam observadas. Trata-se, portanto, de mais uma boa notícia para os moradores que, infelizmente, enfrentaram situações de grande perigo".

Para já, o perímetro está estável, as perspectivas são favoráveis. Ontem chegaram a estar 32 meios aéreos no combate às chamas em Almeria. No terreno, operacionais e voluntários continuam pelo local onde as chamas já foram extintas para tentar encontrar possíveis vítimas.

José Rafael Lopes com o Jornal das Duas.