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7 graus. Este é o Jornal das 3, da Rádio Observador, está em edição do Luís Soares. Luís, começamos com as escolas, que já começaram a receber as notas dos exames nacionais do nono ano de Português e de Matemática.

Quase 48 horas depois daquilo que estava previsto. Algumas escolas já começaram a receber essas notas. É o caso da Escola Secundária do Pinhal Novo e também da Básica 2, 3 de São Teotónio, no distrito de Beja. No caso da escola em São Teotónio, as classificações estiveram afixadas durante pouco tempo, foram retiradas por volta do meio-dia, por indicação do Júri Nacional de Exames. Agora os docentes desta escola estão à espera até às 17h de hoje, uma vez que as notas inicialmente indicadas podem vir ainda a sofrer alterações. O Observador sabe que as notas dos exames de nono ano já chegaram, por exemplo, também à Escola Secundária do Pinhal Novo, no distrito de Setúbal, mas ainda não foram afixadas. Agora está a ser realizado o processo de verificação e descodificação dos anonimatos e só depois serão impressas e afixadas essas pautas. Contudo, há escolas, há várias notas ainda por chegar, como é o caso de algumas escolas na área do Porto, segundo apurou o Observador. A segunda fase dos exames finais do ensino básico começa na sexta-feira, sendo que o prazo para inscrições termina hoje. O Observador já questionou o Ministério da Educação sobre se haverá uma recalendarização dos prazos de inscrição ou a da realização das provas, mas até o momento não obteve qualquer resposta.

E o PS quer explicações do ministro da Educação sobre este atraso na divulgação dos resultados dos exames do nono ano.

Um desafio deixado hoje pelo deputado do PS, Porfírio Silva. O socialista acusa o ministro Fernando Alexandre de nunca dar explicações sobre aquilo que se passa. Porfírio Silva aproveita também o momento para criticar a atuação do governo nesta área da educação.

Agora vemos o PSD com uma nova especialidade, que é estragar conclusão de anos letivos, pôr stress adicional sobre alunos que estão a tentar terminar um ciclo de aprendizagem, provas finais do ensino básico. Voltamos agora também com o Ministério da Educação e mais uma vez a um padrão preocupante, e que é: o senhor ministro nunca aparece para explicar aos prejudicados o que é que se está a passar. Há umas notas, há umas linhas que as pessoas leem nos jornais e não há uma resposta clara do seu ministro.

Declarações aos jornalistas do deputado do PS, Porfírio Silva, na Assembleia da República, numa altura em que os primeiros resultados dos exames do ensino básico começaram a chegar às escolas 48 horas depois do previsto.

Na véspera do debate do Estado da Nação e do fim dos trabalhos parlamentares, dia de muitas votações no Parlamento. Está aprovada, por exemplo, a criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras da PSP.

Passou em plenário essa proposta do governo, com os votos a favor de Chega, PSD, CDS e Iniciativa Liberal, PS e JPP abstiveram-se. A restante esquerda juntou-se pelo chumbo do documento. Também as alterações à nova lei de estrangeiros foram aprovadas na Assembleia da República, de novo, com toda a esquerda a votar contra a proposta. Por outro lado, PSD, CDS e Chega confirmaram o novo diploma. A grande novidade foi a abstenção da Iniciativa Liberal ao lado dos socialistas. Antes disso, foi ainda aprovada a proposta apresentada pelo governo de redução do IRS em 500 milhões de euros já este ano, aqui com o apoio de toda a direita contra a esquerda, novamente com a abstenção do Partido Socialista. Ainda assim, na discussão do projeto de lei, a líder da Juventude Socialista, Sofia Pereira, acusou o governo de se esquecer dos jovens.

E o socialista Sérgio Sousa Pinto acusa o governo de promover um descalabro na saúde.

Foi na estreia do programa Realpolitik da Rádio Observador, esta tarde. Sérgio Sousa Pinto fala numa derrocada no SNS promovida pela inação do governo, que diz afetar todos os portugueses. Considera mesmo que a má gestão do SNS já começa também a afetar os hospitais privados e que os portugueses não confiam na forma como a saúde é gerida em Portugal.

O governo não foi capaz de propor ao país e de se bater por uma alteração do funcionamento da saúde em Portugal, que nos permita criar confiança de que se precisarmos, numa situação de aflição, temos cuidados de saúde pelos quais pagamos com os nossos impostos. Todos os dias aparecem coisas que nos deprimem, tendo em conta que é um subsistema caríssimo, que absorve uma parte significativa dos recursos dos indivíduos e das famílias, que são transferidos para o Estado através dos impostos.

Sérgio Sousa Pinto critica também falhas no setor da habitação. Diz que as políticas que existem não têm impacto e que não conseguem nada de significativo para os portugueses. Quanto à situação atual no PS, Sérgio Sousa Pinto diz que o partido atravessa um período de recuperação, que precisa de tempo, isto para lidar com a derrota sofrida nas últimas eleições legislativas.

Eu acho que o PS está a tentar afastar-se daquele PS que perdeu as eleições legislativas. Agora se o está a conseguir ou não, ainda é cedo e, portanto, está à procura de seu caminho. Eu acho que está a tentar fazer um caminho, que é o caminho necessário para o país, porque o PS é um instrumento do país. O PS pertence aos portugueses. O PS está aqui para poder oferecer uma alternativa aos portugueses, quando os portugueses sentirem que é preciso uma alternativa, que é preciso mudar, é preciso que pensem no PS como a única alternativa possível.

Sérgio Sousa Pinto na estreia do programa Realpolitik da Rádio Observador, aqui também a analisar e a dar conta da tentativa do PS de encontrar um novo caminho.

Realpolitik é o novo programa da Rádio Observador. Estreou hoje, acontece sempre às quartas-feiras com Sérgio Sousa Pinto e também com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro. O candidato à Presidência da República, António José Seguro, apela ao governo para que se reúna com as autarquias a propósito do problema das barracas na Grande Lisboa.

Apelo deixado pelo candidato presidencial, que falava a propósito das demolições das barracas no bairro do Taludo Militar, em Loures, que desalojaram 161 pessoas. António José Seguro quer soluções para o problema no setor da habitação, um problema que considera ser estrutural.

Em quase um terço dos concelhos, a média do preço de arrendamento de uma casa é superior a 50% do salário ou dos rendimentos que as famílias têm. Isto é inaceitável. Neste momento, o que é importante é soluções, porque temos um problema de emergência, sobretudo nas áreas metropolitanas. O país erradicou as barracas há umas décadas atrás Não podemos voltar, não podemos retroceder, não podemos voltar ao mesmo. Portanto, há uma emergência. Eu apelo ao Governo, conjuntamente com os autarcas, façam de imediato uma reunião para que possam resolver esses problemas. E depois, há uma solução estrutural, que não é só das pessoas que vivem em barracas, é de muitos portugueses e de muitas pessoas.

Declarações de António José Seguro à margem de uma reunião com o Patriarca de Lisboa, em Sacavém. O candidato presidencial apela ao Governo para que se reúna com os autarcas das áreas mais afetadas pelo problema das barracas.

O Presidente da República lamentou hoje a morte do antigo deputado socialista José Junqueiro.

Tinha 72 anos. A notícia da morte de José Junqueiro, um histórico do Partido Socialista, foi dada por José Pedro Aguiar Branco, o presidente da Assembleia da República, no início dos trabalhos parlamentares desta manhã. José Junqueiro foi secretário de Estado e também vereador da Câmara Municipal de Viseu, de onde era natural. Numa nota publicada no site oficial, Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as condolências à família, aos amigos e também ao PS. O candidato presidencial António José Seguro também já reagiu, diz estar em choque e com profunda consternação pela morte do antigo dirigente do Partido Socialista. Através das redes sociais, António José Seguro destaca a dedicação de José Junqueiro à causa pública e aos valores da democracia e da justiça social.

Temos agora notícias de âmbito local.

Em Almada, o serviço de ginecologia do Hospital Garcia de Orta realizou as primeiras cirurgias com recurso a tecnologia robótica. De acordo com a unidade de saúde, este tipo de cirurgia garante uma recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório e internamentos mais curtos. São previstos mais quatro procedimentos com esta tecnologia até ao fim do mês. Em Odivelas, um homem foi condenado a sete anos de prisão pela prática de sete crimes de incêndio florestal agravado. De acordo com a Procuradoria Regional de Lisboa, o caso é do verão do ano passado. O homem ateou os fogos depois de consumir bebidas alcoólicas. Os incêndios consumiram mais de 2 mil m² de vegetação. Em Leiria, o trânsito vai estar cortado entre a Rotunda do Sinaleiro e o Largo do Papa Paulo VI, a partir de amanhã e até sábado. Amanhã e sexta o trânsito vai estar cortado a partir das 18h. Já sábado e domingo, as restrições à circulação começam depois do meio-dia. O corte do trânsito deve-se ao Festival Leiria Medieval, que arranca por estes dias. O Hospital de Aveiro volta a receber o programa Prescrições Culturais. O objetivo é promover a literatura e a música junto de públicos em contexto hospitalar. No âmbito deste projeto, a partir de hoje, a Biblioteca Municipal Itinerante está de regresso ao hospital. As vendas de garagem da Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto já permitiram a reutilização de mais de mil artigos. São mais de 3 mil kg de objetos que voltaram a ser recuperados. O objetivo é promover a reutilização e também a redução de resíduos. O Cadaval recebeu o maior evento de ciclismo da Zona Oeste no fim de semana. O Grande Prêmio Internacional de Torres Vedras contou com mais de 100 ciclistas de 18 equipas, seis delas eram estrangeiras. Alexis Guerin foi o vencedor da edição. Foi a primeira vez que um atleta francês venceu esta prova.