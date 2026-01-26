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Vamos às notícias. Jornal das três, com edição do Miguel Videira. Miguel, foi resgatado o corpo do último refém na posse do Hamas.

Tem dupla nacionalidade, israelita e portuguesa. Trata-se do sargento Ran Gavili. Foi localizado pelo exército de Israel num cemitério na zona leste da cidade de Gaza. Disse mesmo, dão conta as Forças de Defesa de Israel, era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano.

Vamos às presidenciais. Num caso, surpreendido, no outro, nem por isso. André Ventura já reagiu ao apoio de Cavaco Silva e Paulo Portas a António José Seguro.

Foi em Évora. No caso de Cavaco Silva, André Ventura afirma que era um apoio esperado e que até pode ser positivo para o candidato apoiado pelo Chega.

Não era muito expectável que o professor Cavaco Silva fizesse outra declaração. Já nas várias eleições, em todas elas, mesmo quando não eram eleições de natureza pessoal, o professor Cavaco Silva apelou sempre ao voto contra o Chega e esteve sempre contra o Chega. Também diga-se, em bom rigor, nós vencemos sempre na terra do próprio Cavaco Silva, mesmo quando ele apelou ao voto. Aliás, foi nos momentos em que o professor Cavaco Silva apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega. Portanto, eu hoje até estava a perceber que este deve ser uma espécie de talismã para estas eleições, o fato de ter Cavaco Silva a apoiar António José Seguro.

O apoio do antigo presidente e primeiro-ministro Cavaco Silva a António José Seguro não surpreende André Ventura, ao contrário do apoio anunciado por Paulo Portas.

Por exemplo, o doutor Paulo Portas é um pouco surpreendente. Que alguém que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata, alguém que estava, aliás, no governo quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Era uma boa questão saber o que pensará Pedro Passos Coelho deste apoio de Paulo Portas.

André Ventura, em declarações aos jornalistas ao final desta manhã, em Évora, à margem de uma visita a uma queijaria. O candidato apoiado pelo Chega expressou ainda oposição ao acordo da União Europeia com o Mercosul, considera que pode ser prejudicial para alguns produtores e desafia Seguro a dizer o que pensa sobre o tema.

Mau tempo. Seis portos da ilha de São Miguel estão encerrados até à próxima quarta-feira.

Mosteiros, Rapo de Peixe, Porto Formoso, Vila Franca do Campo, Caloura e Carneiros. A decisão da capitania de Ponta Delgada é motivada pelas previsões de forte agitação marítima. São esperadas ondas de 10 metros. As ilhas do grupo central e oriental estão sob aviso vermelho. É uma consequência da passagem pelo arquipélago da Depressão Joseph, que afeta também o estado do tempo na Madeira e no território continental.

E Miguel, um cargueiro está à deriva à saída da Barra da Figueira da Foz e corre o risco de naufragar.

Sim, continua já há algumas horas. A embarcação perdeu o leme. De acordo com a Comunidade Portuária da Figueira da Foz, o navio terá embatido no fundo por causa da acumulação de areia, o que provocou danos no leme. O navio aguarda a chegada de rebocadores do Porto de Leixões. Era isso que revelava aos jornalistas, ao final da manhã, Paulo Mariano, vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz.

Os reboques, que não há na Figueira da Foz para rebocar um navio daqueles, que nem é grande, é um navio de 88 metros, não há nem em Aveiro também, têm que vir de Leixões. Agora vamos ver se chegam a tempo de o salvar, porque se ele começar a meter água na casa das máquinas, no casario atrás, está sujeito a ir ao fundo. Portanto, estamos aqui na iminência, e não estou a exagerar, estamos aqui na iminência de uma tragédia.

Era o que dizia ao final da manhã Paulo Mariano, vice-presidente da Comunidade Portuária da Figueira da Foz. O cargueiro tem bandeira dos Países Baixos e transporta celulose do grupo Altri.

Vamos ao desporto. Portugal defronta a esta hora a Noruega no terceiro jogo da fase principal do Campeonato da Europa.

Depois das derrotas frente à Alemanha e à França, ainda há uma ténue possibilidade de Portugal chegar às semifinais do Europeu. Uma porta estreita, muito estreita, que obriga a vitória na partida desta tarde. Ora, nesta altura, a primeira parte está prestes a terminar. Estão cumpridos os primeiros 27 minutos de jogo e as duas seleções, Portugal e Noruega, estão empatadas nesta altura. Dezesseis a 16 é o resultado. A Noruega acaba de marcar. Está na frente por um gol, 17 para a Noruega, 16 para Portugal. Estamos na reta final desta primeira parte.

Miguel, vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos por Santarém. O mau tempo continua a afetar algumas vias de comunicação e a condicionar a circulação em algumas vias de comunicação. Mais de 20 estradas em todo o distrito. O mau tempo e os caudais elevados do Tejo levaram ao corte da circulação em 26 estradas. É um cenário que se deve prolongar durante os próximos dias. Em Lisboa, arrancam hoje as obras de conservação na estação de metro do Marquês de Pombal. A empreitada tem uma duração prevista de quatro meses. O Metropolitano de Lisboa explica que a estação vai continuar de portas abertas. Os trabalhos permitem melhorar as condições desta estação, incluem a pintura de paredes e teto, o tratamento de infiltrações e a limpeza da rede de drenagem. A Câmara Municipal de Aveiro vai apoiar clubes desportivos em mais de 1 milhão de euros. Disse mesmo, deu hoje conta a autarquia. A cerimônia da assinatura dos protocolos de apoio para a época 2025/2026, decorreu na passada sexta-feira. Vão ser apoiados 39 clubes e associações desportivas, naquela que é uma aposta da Câmara no fortalecimento do movimento associativo municipal. Entre hoje e amanhã, a Unidade Local de Saúde de Almada Seixal vai promover encontros de medicina interna 2026. O evento decorre no Instituto Português da Qualidade, no Monte da Caparica. A iniciativa é dirigida a especialistas em medicina interna, medicina geral e familiar e também internos de formação específica e geral. A edição deste ano inclui temas de interesse para os enfermeiros, desde a integração de cuidados à inteligência artificial. Em Leiria, a inteligência artificial, precisamente, é o tema do 4º Festival Leiria Cidade Criativa da Música, de 13 a 15 de fevereiro. Estão agendados três espetáculos com mais de uma dúzia de obras em estreia este ano. A direção artística do evento é garantida pelo pianista e investigador João Costa Ferreira, que a partir da música quer lançar uma reflexão sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade contemporânea. No Porto, arranca hoje a décima edição do IndieJúnior. Porto, o Festival Internacional de Cinema Infantil, apresenta mais de 50 filmes, oficinas e atividades. Decorre até ao próximo dia 2 de fevereiro, no Batalha Centro de Cinema, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Coliseu do Porto, na Sala Estúdio Perpétuo e na Reitoria da Universidade do Porto. A sessão de abertura é hoje no Batalha Centro de Cinema.

É assim que fechamos o jornal das 15h. Voltamos a atualizar as notícias quando forem 16h.