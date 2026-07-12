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Jornal das três, com José Rafael Lopes. E começamos com o Congresso do LIVRE. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto criticam a maneira como o governo tem feito reformas.

E anunciam que vão apresentar à Assembleia da República um pacote de medidas para tentar melhorar a vida dos portugueses. A nova dupla de porta-vozes do partido foi eleita no Congresso do LIVRE, em Sintra, com cerca de 70% dos votos, e encerraram o congresso com críticas ao governo. Isabel Mendes Lopes subiu ao palco primeiro para intervir. Agradeceu o reforço de confiança na liderança do LIVRE, mas não demorou a virar o discurso para as críticas ao executivo. A líder da bancada parlamentar do partido diz que as reformas do executivo têm feito são apenas desmantelamentos dos serviços públicos e utiliza a situação na educação como um exemplo.

Precisamos também de equilibrar e ter um Estado mais forte, um Estado que não faz reformas, que na prática são desmantelamentos dos serviços públicos, que desmantela os próprios ministérios e que depois dá o caos que nós assistimos, por exemplo, nos exames nacionais. Nós vamos chamar o ministro ao Parlamento e vamos também propor que o prazo para candidaturas ao ensino superior seja alargado para permitir que os estudantes não sejam prejudicados por este absoluto caos.

Isabel Mendes Lopes considera que o que está a ser feito pelo PSD e pelo Chega é um ataque à Constituição e pede ao PS que faça alguma coisa em relação a isso.

Um pedido ao Partido Socialista. O Partido Socialista tem os votos para conseguir negociar com o PSD e dizer claramente ao PSD: "Se vocês avançarem para uma revisão constitucional feita com o Chega, então não contam conosco para mais nada, inclusive Orçamentos de Estado".

O pedido de Isabel Mendes Lopes ao Partido Socialista, a porta-voz terminou a intervenção com uma mensagem para Rui Tavares, que está de saída do cargo de porta-voz. O lugar vai ser assumido por Jorge Pinto, sendo que o novo porta-voz dedicou as primeiras palavras precisamente a Rui Tavares.

É um prazer e uma honra ter esta responsabilidade, por um lado, renovada, de me manter no grupo de contacto, por outro lado, alargada, ao passar a ser co-porta-voz com a Isabel Mendes Lopes e com a enormíssima responsabilidade de vir a seguir ao Rui Tavares neste mesmo cargo.

Jorge Pinto assegura ainda que o LIVRE vai anunciar no Parlamento um pacote de medidas para os portugueses terem o que o LIVRE considera ser uma vida plena.

Aquilo que o LIVRE vai ter como prioridade, já imediata e para os próximos meses, é mostrar como é que se constrói uma vida plena, como é que conseguimos ter uma vida plena em todas as fases da nossa vida, desde logo, quando nascemos. Por isso, vamos apresentar no Parlamento um grande pacote de medidas para que consigamos todos ter uma vida plena. E isto passa por uma rede pública de creche, porque nenhuma criança deve ser obrigada a ficar em casa, porque o Estado não lhe garante lugar numa creche.

Este pacote, segundo Jorge Pinto, vai também contar com medidas para a população idosa e para o setor da saúde. São os destaques do Congresso do LIVRE, que terminou em Sintra.

O secretário-geral do PS quer explicações do primeiro-ministro sobre os constrangimentos na correção dos exames nacionais do 12º ano.

José Luís Carneiro volta a insistir no tema, quer que Luís Montenegro justifique os problemas na classificação dos alunos. Estas palavras de Carneiro surgem numa altura em que o prazo para as correções dos exames do 12º ano foi alargado até sexta-feira, na sequência de uma falha na plataforma dos exames nacionais, o que tem levado o Ministério da Educação a ser alvo de críticas por parte dos professores e de pedidos de demissão por parte da Fenprof. Há ainda milhares de alunos à espera de conhecer as classificações dos exames, situação que leva José Luís Carneiro a pedir esclarecimentos de Luís Montenegro e uma ação do executivo.

Primeiro, há que resolver os graves problemas que se instalaram no processo de classificação dos alunos. Há que solucionar, há que resolver esses problemas. Em segundo lugar, do meu ponto de vista, o primeiro-ministro, mesmo antes do debate do Estado da Nação, tem o dever de vir ao país explicar o que é que está a ser feito para solucionar os graves problemas que se colocaram sobre a classificação dos alunos. Terceiro, o governo tem o dever, a começar pelo primeiro-ministro, de garantir confiabilidade.

José Luís Carneiro, que volta a insistir que Luís Montenegro precisa abordar diretamente o problema da correção dos exames. Uma reação que surge depois de ontem o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, ter dito que está a ser planeado o pagamento de horas extra a professores que estão a corrigir os exames nacionais.

E os Estados Unidos asseguram que o estreito de Ormuz está aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura.

Garantia do Comando Central Norte-Americano, num comunicado, apresenta um cenário diferente do que é contado pelo Irão. As forças iranianas tinham assegurado que a passagem estava encerrada até que os Estados Unidos abandonassem a região do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos desmentem e sublinham que o Irão não controla o estreito de Ormuz e que a navegação através desta via marítima pode continuar. A última madrugada foi marcada por ataques entre os dois países. Washington atingiu 140 alvos militares do Irão, incluindo instalações de mísseis e drones. Já Teerão diz que várias embarcações ignoraram os avisos para corrigirem a rota no estreito de Ormuz. Como tal, obrigou essa situação a uma ação por parte das forças iranianas.

E na análise a esta escalada de tensão no Médio Oriente, a especialista em Relações Internacionais, Liliana Reis, diz que não acredita no colapso das negociações.

Ainda assim, destaca um acordo frágil, que sofreu mais um contratempo. No gabinete de guerra, Liliana Reis prevê ainda assim que as negociações sejam para continuar.

Podemos dizer que está bastante comprometido. Não podemos é falar em colapso, porque se houvesse um colapso final, naturalmente, que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Araghchi, iraniano, não se tinha dirigido a Oman ainda ontem para negociações. Aquilo que nós continuamos a observar é que há, efetivamente Uma vontade de cada uma das partes assegurar uma vantagem negocial do ponto de vista dos seus objetivos estratégicos.

Liliana Reis no Gabinete de Guerra, na Rádio Observador, a destacar a importância das negociações entre Washington e Teerão.

E o Papa Leão XIV apela para o caminho do diálogo na Ucrânia e no Médio Oriente.

Locais onde estão de novo a soprar os ventos da guerra. É o que diz Leão XIV. O Papa aproveitou a oração deste domingo no Vaticano para abordar a violência à volta do mundo. Diz o líder da Igreja Católica que há demasiadas pessoas que continuam a sofrer devido a conflitos levados a cabo por homens.

"Voltam, infelizmente, a sofrer os ventos da guerra, o Médio Oriente, a Ucrânia e muitas outras partes do mundo que semeiam a violência, o terror e a morte e que atingem, mais uma vez, tantos inocentes. Não deixemos que estes ventos apaguem a esperança e a paz, mesmo quando ela parece frágil e instável. Renovo o meu apelo para que se percorra com perseverança a via do diálogo, do encontro e da diplomacia, o único caminho capaz de conduzir a uma paz justa e duradoura".

O Papa Leão XIV, no Vaticano, a apelar para um caminho de diálogo no sentido da paz.

José, vamos agora atualizar as notícias de âmbito local.

Começamos em Almada. Os espaços de exercício estão com restrições devido à situação de alerta decretada no conselho para diminuir o uso não essencial de água. As piscinas municipais estão encerradas e só devem voltar a abrir no próximo mês. A autarquia assegura que quem paga as atividades de piscina não vai perder dinheiro. Já o Parque Urbano da Costa da Caparica, ginásios e salas de exercício em Almada podem ser utilizados, mas a zona de duchas dos balneários está interdita. Em Santarém, a ponte entre Amiais de Cima e Monsanto está a preocupar a Câmara Municipal. O eleito da Assembleia Municipal, João Quineto, chamou a atenção para a necessidade de obras urgentes ou até mesmo da possível substituição da ponte do Rio de Porto. Era o que recomendava uma inspeção feita há três anos, mas entretanto não foram realizadas as obras necessárias. O presidente da Câmara, confrontado com a situação, diz que há um anteprojeto a ser preparado. Em Leiria, está em funcionamento uma unidade de família no Hospital CUF para complementar a falta de médicos de medicina geral e familiar no SNS. É o que avança o Jornal de Leiria. Esta unidade de família pretende acompanhar a família ao longo da vida, com respostas na área da saúde da mulher e na saúde infantil, bem como na vigilância de doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes. No Porto, o palacete abandonado há vários anos na Rua do Bom Jardim está a ser reabilitado para receber um segundo polo da Escola Superior de Saúde de Santa Maria. A intervenção está a ser feita no âmbito da estratégia de expansão de atividades da Escola Superior de Saúde. Este novo espaço vai ter salas de aulas, laboratórios, gabinetes dos serviços e mais espaços para os estudantes. Esta expansão da Escola Superior de Saúde vai estar pronta em menos de dois anos, é o que diz a Câmara Municipal do Porto. Em Oeiras, terminou ontem o Nós Live, mas a próxima edição do festival já tem data marcada. O evento regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 8, 9 e 10 de julho do próximo ano. Anúncio feito ontem, no último dia do festival, que acabou com lotação esgotada. Em Estarreja, a paróquia de Salreu foi vítima de burla informática. Um esquema de phishing resultou numa perda significativa de dinheiro da igreja. Nas redes sociais, a paróquia de Salreu esclarece que assim que a situação foi detetada, foram acionados os mecanismos legais competentes.