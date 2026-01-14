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Vamos às notícias. Jornal das Quatro com Miguel Vilar. Miguel, duas fontes militares europeias dizem que os Estados Unidos podem fazer uma intervenção militar no Irão dentro de 24 horas.

É isso que avança a agência de notícias britânica Reuters, que conversou com duas fontes militares europeias. As fontes confirmam também que a maior base militar norte-americana no Médio Oriente está a ser evacuada, uma informação que também foi avançada pelo gabinete de comunicação do governo do Qatar. Isto depois de o Irão ter ameaçado bombardear bases dos Estados Unidos nos países vizinhos, caso os militares norte-americanos ataquem o Irão. De acordo com o comunicado do governo do Qatar, a base de Al Udeid é uma das visadas e já está a ser alvo de evacuação, com vários soldados a abandonarem os postos. Esta é a maior base norte-americana no Médio Oriente, com cerca de 10 mil soldados. Em junho de 2025, o Irão lançou mísseis contra esta mesma base, depois do ataque norte-americano que visaram centros nucleares iranianos.

É uma situação que vamos acompanhar e desenvolver também nas próximas horas e já de seguida, também no gabinete de guerra com a Daniela Nunes. Para já, vamos às presidenciais. António José Seguro participa a esta hora numa arruada na Amadora.

A primeira iniciativa de campanha desta tarde, depois de ter estado da parte da manhã em Vila Franca de Xira e de ter abordado a temática da segurança, que, João Gama, agora aqui em direto, não é, diz António José Seguro, tema exclusivo do Chega e de André Ventura.

Começou ao início da tarde em Vila Franca de Xira a reclamar também essa bandeira da segurança. António José Seguro, além da visita que fez ao mercado municipal, visitou também uma esquadra. Era uma ação de campanha que não estava prevista no planeamento que é enviado aos jornalistas e voltou a falar sobre isso aqui na Amadora. Diz que não estigmatiza regiões do país, zonas do país ou da cidade de Lisboa. Recusa fazer essa ligação entre a Amadora e problemas de segurança, mas diz que existe, de facto, uma perceção de insegurança, que é algo que precisa de ser dirigido, trabalhado pelo poder político em Portugal. António José Seguro aproveitou esta arruada, que agora está um pouquinho mais silenciosa. O candidato entrou num café há pouco para tomar café, aqui junto à estação de comboios na Amadora. Acabou também, Miguel, por comentar a nova entrada do primeiro-ministro Luís Montenegro na campanha de Luís Marques Mendes, mas como fez, aliás, da primeira vez que foi questionado sobre isto, logo no início da campanha eleitoral, disse que não tinha comentários a fazer, a vestir então esse fato presidenciável que António José Seguro tem utilizado durante toda a campanha para dizer que não combate na lama nem critica diretamente o que se passa nas outras candidaturas.

João Gama, jornalista do Observador, a esta hora na Amadora, a acompanhar uma arruada de António José Seguro, que não tece qualquer comentário à presença de Luís Montenegro na campanha de Marques Mendes esta quarta-feira, ao contrário do que fizeram André Ventura e Henrique Gouveia e Melo consideram que esta presença do presidente do PSD e primeiro-ministro é um sinal de desespero de Marques Mendes.

A menos de 72 horas do final da campanha, Marques Mendes sublinha que ainda está tudo em aberto.

Com os números nas sondagens que o colocam fora de uma segunda volta, o candidato apoiado pela AD puxa pelos números dos eleitores que ainda podem mudar o sentido de voto ou que ainda não decidiram em quem vão votar. Em Arcos de Valdevez, as cantorias ditaram o tom da reação às sondagens e Marques Mendes respondeu ao piscar de olho de Cotrim Figueiredo ao PSD. Miguel Vilar Dias.

A música dita o tom em Arcos de Valdevez e Marques Mendes a resposta à carta de João Cotrim Figueiredo.

Não tenho que reagir. Acho que isto é um número político, é mais um número. Não é muito para levar a sério, portanto, não levo a sério. É um número político, é um exibicionismo, é um espetáculo. A novidade que eu vos posso dar é que Luís Montenegro vai estar hoje na minha campanha.

Luís Montenegro vai voltar a estar ao lado do candidato, que contou esta manhã com Rui Moreira a falar também sobre cantorias.

Nós não temos dúvidas. Aqui ouvimos a música, a música do minho. Não é como outras campanhas. Há outras campanhas, nomeadamente a Iniciativa Liberal, em que dizem que tenho dois amores e que em nada são iguais. Um dia querem Ventura, no dia seguinte querem Montenegro. Nós queremos outra coisa. Nós queremos Luís Marques Mendes como presidente.

Num comício improvisado, Luís Marques Mendes foi recebido pelas gentes da terra, que também vaticinam um futuro melhor.

Não ligue mais às sondagens. Vê Deus direito lá de cima. E diz o povo e tem razão, até a vargem dos cestos é vendima.

E em resposta às sondagens, o candidato apoiado pela AD olha pro copo meio cheio.

Está tudo em aberto, porque mesmo as sondagens, mesmo que falhem, o que elas estão a dizer é que metade dos cidadãos inquiridos, só metade é que tem o seu voto fidelizado.

Tudo em aberto para terminarem primeiro nesta volta inicial, numa manhã em que Marques Mendes conseguiu mobilizar vários apoiantes numa arruada em Arcos de Valdevez.

Miguel Vilar Dias a acompanhar o dia de campanha de Marques Mendes, que esta tarde vai passar pela terra natal, Fafe. O dia termina ao lado do primeiro-ministro Luís Montenegro, num comício em Famalicão.

André Ventura reforça que quer mudar a Constituição e diz que é uma das grandes diferenças que tem para António José Seguro.

Na visita ao Mercado das Caxinas, Ventura quis deixar claro que tem essa intenção. Perante um forte apoio, o candidato apoiado pelo Chega atacou João Cotrim de Figueiredo, Luís Montenegro e o Partido Socialista. O repórter Miguel Cordeiro descreve uma enchente no mercado para receber Ventura. Depois de 45 minutos de espera e perante tamanha expectativa, André Ventura foi recebido em festa no Mercado das Caxinas.

Vamos abrir espaço aqui.

Em frente ao mar, cerca de 250 pessoas inundaram o candidato com pedidos de selfie, beijinhos e queixas.

Vai poder fazer o caraças a estes comedores que estão aí no governo, para pegar a quem não quer trabalhar e anda nos homens a trabalhar 20 horas por dia e mais, e dois meses, e três no mar.

Antes, Ventura pediu espaço para depositar uma coroa de flores no memorial ao Náufago. Depois, seguiu novamente inundado de carinho e pelo meio, à imprensa, falou das cartas de amor que não esperava ver agora.

Não, eu francamente, achava que as cartas que ia haver de amor e de todos contra mim, ia acontecer só na segunda volta. Mas aparentemente o desespero está tão grande que já está nesta primeira volta.

Ventura também toma nota de um desespero no PSD.

É uma entrada desesperada. O primeiro-ministro deve evitar fazer esta entrada.

Entre relações, o candidato do Chega já vê uma novela a dois com Seguro.

É provavelmente a luta mais simbólica do nosso tempo, porque é a luta entre tudo o que o socialismo representa contra o antissocialismo, que quer cortar com o espírito do socialismo.

E para marcar uma clara diferença com o PS.

Eu quero mesmo mudar a Constituição. Ouçam, leiam os meus lábios. Vou, porque a Constituição não é a Bíblia.

Perante a enchente nas Caxinas e com segurança apertada, Ventura deixou o mercado depois de uma curta, mas calorosa visita.

Um abraço pessoal, estamos juntos.

Momento acompanhado pelo jornalista do Observador, Miguel Cordeiro, que acompanha a caravana de André Ventura.

Gouveia e Melo tenta angariar votos junto do eleitorado Chega. O almirante defende que André Ventura não quer ser presidente.

Ninguém fica de fora, André Ventura, Cotrim de Figueiredo, que para Gouveia e Melo se tornou num servidor do governo, e o candidato critica ainda Nadine Soares, a pose de Seguro e o que classifica de desespero de Luís Marques Mendes.

Gouveia e Melo chega ao mercado de Alvalade com elogios. Esta é aqui uma banca fabulosa.

Ainda é a minha banca. E a minha filha.

Alguns vendedores descontentes com o rumo do país até arriscam fazer perguntas. O que já teria feito se fosse presidente?

O que eu teria feito? Teria posto o dedo na ferida verdadeiramente.

Pôr o dedo é uma coisa, resolver é outra. Entre bancas e mais bancas e a poucos dias das eleições, Gouveia e Melo tenta angariar votos nas ruas. Para isso, fala até o eleitorado do Chega.

Não quer ser presidente, quer ser governo. Quando se manifestou sobre o que queria fazer, se fosse presidente, era uma mudança revolucionária e uma rutura constitucional. Isso é um perigo para a democracia como nós a concebemos hoje.

Já sobre a carta enviada por Cotrim Figueiredo ao primeiro-ministro a pedir apoio, o almirante não poupa o adversário.

Não vou escrever cartas a primeiros-ministros para fingir que estou alinhado ou estou desalinhado, porque isso até, de alguma forma, mostra uma subserviência.

António José Seguro também não fica de fora das críticas com o almirante a atacar os candidatos de posse.

Pau pausado, nunca criou problemas e as pessoas confundem isso, pose com a substância.

E atira ainda o desespero de Marques Mendes, que neste dia conta com Luís Montenegro na campanha.

Tentativa desesperada. O lugar do primeiro-ministro obriga a um conjunto de responsabilidades que não podem ser dissociadas do papel que ele tem como primeiro-ministro. Não me parece que seja uma boa ideia.

O almirante que volta a defender que o único voto útil é na mudança sem lógica partidária.

É o que diz o candidato Henrique Gouveia e Melo, que visita esta tarde uma empresa em Abrantes e tem marcado um jantar comício em Carnaxide. Dois momentos de campanha que vão ser acompanhados pela repórter do Observador, Nadine Soares.

João Cotrim de Figueiredo diz que só agora ficou a conhecer as acusações de assédio sexual de que é alvo.

Por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal, o Observador noticia que as alegações já circulavam na IL há dois anos. Ora, o candidato à presidencial garante que só agora ficou a conhecer a acusação.

Eu não tinha conhecimento nenhum daquelas situações que foram relatadas. Elas não correspondem à verdade, são completamente falsas, não tinha conhecimento. Estamos há dois dias a falar desse assunto, não quero voltar a falar esse assunto. Vou quando falar, falarei em tribunal, está entregue à minha advogada. Não quero dizer mais uma palavra sobre o assunto.

Nem mais uma palavra, pelo menos para já. João Cotrim de Figueiredo explicou também de viva voz o porquê da carta enviada a Luís Montenegro a pedir o apoio do PSD.

O que eu estou a tentar fazer com o seu primeiro-ministro, como eu próprio disse aqui há umas semanas, isto não é uma brincadeira. Portanto, se não quer esse risco, nomeadamente de ter António José Seguro na Presidência da República ou ter essa escolha entre António José Seguro e André Ventura, deve ele próprio recomendar o voto na minha candidatura, sem menosprezo pelo trabalho e pelo mérito que Marques Mendes teve durante a sua candidatura, mas é óbvio que não vai conseguir lá chegar.

O porquê desta carta enviada a Luís Montenegro, presidente do PSD, pede João Cotrim de Figueiredo, que os social-democratas apoiem o candidato, antigo presidente da Iniciativa Liberal, em detrimento de Luís Marques Mendes.

Vamos ainda a outras notícias que estão a marcar a atualidade.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Groenlândia e da Dinamarca já chegaram a Washington para a reunião com o vice-presidente norte-americano. A reunião vai ter lugar no Edifício Executivo Eisenhower, mesmo ao lado da Casa Branca, onde estão os escritórios de J.D. Vance. Para além do vice-presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, também vai estar presente. Na reunião vai ser discutida uma proposta de compra da ilha por cerca de US$700 mil milhões, uma proposta desenhada por Marco Rubio.