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Código do Trabalho.

Jornal das quatro, com edição do Miguel Videira. E Miguel, André Ventura reagiu há instantes aos apoios à direita a António José Seguro. Já vamos saber o que disse o candidato à Presidência da República antes a reunião que junta a esta hora, na residência oficial do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro e uma delegação da CGTP.

Liderada pelo secretário-geral Tiago Oliveira, em cima da mesa, o anteprojeto do governo de alterações ao Código do Trabalho, uma proposta que motivou a greve geral conjunta do passado dia 11 de dezembro, convocada pela CGTP e pela UGT. Rumamos até ao Palácio de São Bento, é lá que está a repórter do Observador, Beatriz Félix. Beatriz, alguma declaração à entrada?

Miguel, para já, nenhuma declaração à entrada, nesta que foi uma reunião que começou à hora prevista, às 15h30. A ministra do Trabalho chegou mais cedo para participar também nesta reunião, sem declarações, também sem nenhuma palavra aos jornalistas, Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, mas que já prometeu falar no fim aos jornalistas, nesta que é uma reunião, como disseste, para discutir o pacote laboral. A CGTP admite discutir as mudanças à lei do trabalho, mas exige a retirada deste pacote do governo. É uma reunião que continua a decorrer aqui no Palácio de São Bento. Foi difícil de marcar. Esteve uma vez marcada para 7 de janeiro, foi adiada primeiro, depois para dia 14, entretanto, adiada novamente devido às eleições presidenciais, até que chegamos ao dia de hoje, em que a reunião está, de facto, a acontecer. Esperamos agora que ela acabe e então que saibamos o que sai deste encontro entre o governo e a CGTP.

À terceira foi de vez a reunião junta a esta hora, Luís Montenegro e a delegação da CGTP, liderada por Tiago Oliveira. Um encontro que está a ser acompanhado pela jornalista do Observador, Beatriz Félix.

E antes deste encontro, o primeiro-ministro salientou a importância de promover um equilíbrio das relações laborais.

Foi à margem da assinatura de contratos de investimento entre o AICEP e um grupo de empresas. Luís Montenegro afirma que devem ser salvaguardados os direitos dos trabalhadores, sim, sem, no entanto, pôr em causa a competitividade das empresas.

Nós queremos uma economia com relações laborais sólidas, com certeza garantindo os direitos dos trabalhadores, garantindo a estabilidade laboral, mas garantindo também que o mercado laboral tenha flexibilidade suficiente para as empresas serem competitivas. Eu vejo muita gente a reclamar, e bem, mais salários, melhores salários. Eu vejo muita gente, e bem, a reclamar pagar menos impostos e, portanto, ter um rendimento disponível maior. Só que para isso é preciso criar mais riqueza, para isso é que é preciso sermos mais produtivos.

Declaração do primeiro-ministro que antecedeu o encontro que decorre a esta hora em São Bento com uma delegação da CGTP.

O primeiro-ministro, que amanhã de manhã marca presença na cerimónia da assinatura do acordo de valorização de rendimentos dos trabalhadores do Estado.

Vai ser às 11h30 da manhã. Duas das três federações de sindicatos da Administração Pública subscrevem o acordo, a FESAP e o STE. De fora fica a Frente Comum, afeta à CGTP. O acordo vigora até 2029, ou seja, até o final da legislatura, e prevê aumentos anuais de 2,3%, no mínimo de €60,52. Para o coordenador da FESAP, José Abrão, não é o ideal, merece ainda assim a assinatura da FESAP.

É um acordo que vai melhorar salários, vai melhorar carreiras. É evidente que gostaríamos que fosse mais além, mas é como digo, é um acordo que é um compromisso que nos tem vindo a permitir, tratando-se de um processo dinâmico, ir corrigindo, ir ajustando e procurando melhorar as condições de vida e trabalho dos trabalhadores da administração pública. É o acordo que resulta de um caminho que se começou em 2022, melhorou-se em 2024, melhora-se em 2026 e esperamos que nos próximos anos, até ao final da legislatura, ele possa ser melhorado.

É essa a expectativa de José Abrão, que amanhã assina o acordo alcançado com o governo para aumentos de salários na administração pública até 2029.

E o ministro dos Negócios Estrangeiros revela que o governo é favorável a uma resposta europeia às tarifas anunciadas por Donald Trump.

Que visam, para já, os oito países que decidiram enviar militares para a Gronelândia para participarem num exercício da NATO, da Aliança Atlântica. O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, concorda com uma resposta dos 27 Estados-membros.

Nós somos favoráveis a que, havendo tarifas, haja uma reação da União Europeia. Há várias reações que estão em estudo e nós estamos disponíveis para acompanhar, como ontem disse o senhor Ministro das Finanças, a União Europeia na sua reação. Por quê? Porque, como eu digo, até mesmo independentemente da questão da Gronelândia, o lançar tarifas põe em causa o acordo que estava feito e que nós considerávamos um acordo equilibrado e aceitável. A partir do momento em que ele fica em causa, tem que haver uma resposta nossa, com certeza.

Posição assumida durante uma audição na Comissão de Negócios Estrangeiros na Assembleia da República.

E o ministro das Finanças admite alguns impactos de tarifas anunciadas por Trump.

Impactos, sim, mas sem contribuírem para uma divisão dos países do velho continente.

Eu creio que a administração americana estará profundamente enganada se achar que divide a Europa neste tema, não divide. Tal como Putin estava enganado quando achou que dividia a Europa sobre a Ucrânia e sobre a questão energética. E também está profundamente enganado se achar que a economia europeia Apesar de sofrer e ter consequências negativas, a economia europeia não será resiliente a estes impactos.

Foi o que disse o ministro das Finanças aos jornalistas em Bruxelas.

E agora sim, as presidenciais. António José Seguro agradeceu hoje, de forma especial, o apoio dos mandatários de Marques Mendes e João Cotrim de Figueiredo.

Motivo de satisfação para Seguro.

Eu fico muito feliz de ter o apoio do doutor Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura do doutor Marques Mendes, e também do doutor José Miguel Judas, que foi mandatário da candidatura do doutor Cotrim de Figueiredo. Naturalmente, fico muito feliz. E fico muito feliz com todos os apoios que têm chegado, quer da esquerda, quer da direita.

André Ventura foi, há instantes, confrontado com os apoios de algumas personalidades de direita a António José Seguro, depois do apelo que fez para que a direita se unisse em torno da candidatura protagonizada por André Ventura. Junta-se a este jornal das 16h, a repórter do Observador, Laura Figueiredo, que acompanhou estas declarações de André Ventura, em Sacavém. Laura, aborrecido o André Ventura com estes apoios anunciados a António José Seguro?

Boa tarde, Miguel. Diria que mais do que aborrecido, estava bastante divertido com estes apoios. Acabou mesmo por ridicularizar as figuras a quem chama notáveis, que ninguém sabe quem são, mas de certa forma, sim, criticar bastante estes apoios que têm surgido.

Eu tenho visto que o meu adversário, o António José Seguro, fica muito feliz e às vezes eu também fico, sub facto, mas é o que é, com os apoios dos notáveis, que todos os dias agora saem e algumas televisões até falam: "Última hora!" Pessoas que ninguém sabe quem são, francamente, mas que se mete. Última hora. Cecília Meireles apoia António José Seguro. E as pessoas ficavam: "Quem? Ok, muito bem." Mais, Diogo Feio apoia António José Seguro. Parámos o país. Eu até pensei: "Será que eu posso continuar nestas circunstâncias?"

André Ventura a ridicularizar estes apoios que têm surgido de figuras de vários partidos e diz que só falta vir também José Sócrates, Manuel Pinho ou até Ricardo Salgado apoiar António José Seguro. Quanto às próximas três semanas que antecedem a segunda volta, André Ventura diz que Seguro está a se preparar para evitar debates ou para fazer apenas um. Isto para o candidato apoiado pelo Chega é inaceitável.

Não é apoio medroso, nem é apoio medricas. Isto é para lutar pelo país a sério. Nós não podemos querer ir à segunda volta das presidenciais e querer fugir dos debates. Quem quer fugir dos debates é porque tem medo de debater e tem medo do confronto.

André Ventura, que deixa também um desafio a António José Seguro, quer um debate apenas sobre o tema da saúde entre os dois candidatos. Hoje, o candidato apoiado pelo Chega está aqui em Sacavém, com o intuito de falar com os comerciantes locais. Neste momento estamos a percorrer algumas ruas e devo dizer com bastantes apoiantes de André Ventura, que entoam cânticos, levam também muitas bandeiras e ao longo deste percurso, vários carros têm mesmo apitado e gritado em manifestações de apoio a André Ventura. Miguel.

Isso mesmo tem sido testemunhado pela repórter do Observador, Laura Figueiredo, aqui a trazer-nos a declaração feita há instantes por André Ventura, que comentou os apoios à direita a António José Seguro e lançou este desafio para mais do que um debate no âmbito da segunda volta da campanha para as presidenciais.

Miguel, vamos ainda a outros temas que marcam a atualidade.

A Polícia Judiciária dá a esta hora uma conferência de imprensa sobre a operação que levou à detenção de 37 pessoas, suspeitas de incitamento ao ódio contra imigrantes. Têm todos ligações ao grupo nacionalista de extrema-direita 1143, com antecedentes criminais e ligações também a grupos de ódio internacionais. Para além dos detidos, foram constituídos mais 15 arguidos. A Polícia Judiciária presta a esta hora esclarecimentos numa conferência de imprensa. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego desceu 10,8% em dezembro, face ao mesmo mês do ano anterior. São dados divulgados hoje pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Esta descida foi sentida em todo o território, mas mais acentuada na Região Autónoma da Madeira, com uma queda de 16%. Relativamente aos grupos profissionais, os trabalhadores não qualificados representam 30,2% do total de desempregados. As despesas das unidades locais de saúde com medicamentos aumentou 13,8% entre janeiro e outubro do ano passado. Representam um gasto de mais de 2.200 milhões de euros. São quase mais 270 face a igual período de 2024. São dados revelados esta terça-feira pela Autoridade Nacional do Medicamento.

Miguel Videra, com o Jornal das Quatro.