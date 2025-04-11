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Começar com aquilo que está agendado para esta hora: a coligação PSD e CDS dá a conhecer, daqui a instantes, o programa eleitoral com que se apresenta às legislativas do próximo mês de maio.

Uma sessão que vai decorrer no Centro de Congressos de Lisboa e que vamos acompanhar aqui em direto. Na última hora, o Observador antecipou algumas medidas, por exemplo, Miguel, a meta para o salário mínimo nacional.

A coligação, liderada pelo Partido Social-Democrata, traça o objetivo de atingir os € 1.100 em 2029 e espera que o salário médio suba para os 2 mil. Há também propostas de descida de impostos.

Tanto o IRS como o IRC. No caso do IRS, a ideia é promover um alívio de 2 mil milhões de euros em quatro anos, 500 milhões já em 2025.

Já são também conhecidas, Vanessa, as previsões orçamentais que estão na base da proposta que daqui a pouco é apresentada.

PSD e CDS afastam, por exemplo, o risco de déficit nos próximos anos, ao contrário do que admite o Conselho de Finanças Públicas. De resto, esta manhã, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, expressou a convicção de que, apesar das interrogações que decorrem da guerra comercial promovida pelos Estados Unidos, Portugal vai continuar a ter excedentes.

Naturalmente que a incerteza sobre a economia gera maior dificuldade, mas com crescimentos na ordem dos 2%, nós estamos confiantes que manteremos superávits nos próximos anos.

A convicção manifestada esta manhã por Joaquim Miranda Sarmento à entrada para a reunião do Eurogrupo.

Com a apresentação do programa eleitoral da AD marcada para esta hora, ainda não começou, o PS convocou os jornalistas para uma conferência de imprensa na sede do partido, com início às 16h, uma hora antes, para falar de quê? Do caso Spinonviva.

Carlos Pedro, agora aqui em direto do Largo do Rato, sede do Partido Socialista em Lisboa. O que disse Marcos Perestrello, o porta-voz da candidatura socialista às legislativas 18 de maio?

O porta-voz da candidatura socialista às eleições de 18 de maio aproveitou esta conferência de imprensa para voltar a apontar o dedo ao executivo, pelo que diz ser um padrão de falta de ética. Em causa está uma notícia avançada hoje pelo jornal Expresso, que dá conta de que foram doados cerca de € 27 mil ao PSD por parte de membros da gasolinera Joaquim Barros Rodrigues e Filhos, incluindo não só o proprietário, como o filho, neste último caso, candidato social-democrata à Câmara de Braga. Isto desde 2021, altura em que Luís Montenegro apresentou a candidatura à liderança do PSD. Informação avançada pelo Expresso dá conta ainda de que dos 83 maiores financiadores do PSD, 43% são do distrito de Braga. Ora, há instantes, em conferência de imprensa, o porta-voz da candidatura socialista, Marcos Perestrello, criticou a promiscuidade que diz existir entre o PSD, o governo e o Estado português.

O que esta notícia do Expresso hoje revela é a promiscuidade profunda entre o que é do partido, o que é do primeiro-ministro e o que é do Estado. É um padrão de falta de ética e de falta de seriedade que se reflete na afetação dos recursos do Estado ao serviço da campanha do PSD.

Marcos Perestrello voltou, por isso, a apelar os esclarecimentos do primeiro-ministro. Diz que apenas Luís Montenegro pode descansar os portugueses. Questionado sobre a queixa apresentada pelos socialistas à CNE, depois do Conselho de Ministros realizado pelo governo no Mercado do Bolhão, no Porto. Na altura, o PS acusou o executivo de utilizar fundos do Estado para a realização de uma ação de campanha. Agora, Marcos Perestrello revela que a queixa sofreu alterações. É agora apresentada contra o governo e não contra o PS.

A queixa do Conselho de Ministros do Mercado do Bolhão foi reformulada pelo Partido Socialista e foi agora dirigida contra o governo e não contra o PSD, que tinha sido dirigida contra o PSD, e penso que até antes de ser arquivada, foi retirada pelo Partido Socialista e reformulada.

Marcos Perestrello, esta tarde, na sede do Partido Socialista, a reagir a mais uma polêmica em torno da empresa familiar de Luís Montenegro, aqui no Largo do Rato. Aproveitou ainda para reforçar a ideia de que as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio não vão absolver Luís Montenegro destes problemas.

Tudo escutado pelo repórter do Observador, Carlos Pedro marcou presença nesta conferência de imprensa do PS, que foi agendada para uma hora antes, tendo em conta a hora agendada para a apresentação do programa eleitoral do PSD e do CDS. Ora, ouvimos as críticas de Marcos Perestrello. Pedro Nuno Santos também apontou esta sexta-feira o dedo a Luís Montenegro e ao governo que lidera.

Foi à margem de uma visita à Confederação Empresarial de Portugal. O secretário-geral do PS comparou o primeiro-ministro a um antigo chefe de governo social-democrata, Pedro Santana Lopes.

Nós voltamos a ter um governo que em pouco tempo vai para eleições de má memória. Faz-me lembrar um governo de um antigo primeiro-ministro do PSD que sucedeu a Durão Barroso. Eu diria que este é um governo igual, com mais cinco meses. É um governo que nos envolveu a todos em trapalhadas para as quais nós não tínhamos nem queríamos ser chamados.

A comparação feita por Pedro Nuno Santos, que já mereceu, Vanessa Cruz, uma reação de Pedro Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro sublinha que quando governou, nenhum ministro se esqueceu de ter autorizado uma indenização de meio milhão de euros, uma referência à indenização paga à antiga administradora da TAP, Alexandra Reis, de que Pedro Nuno Santos não se recordava de ter autorizado no momento inicial.

Santana Lopes refere também que quando foi primeiro-ministro, não houve registro de colaboradores a andarem à pancada no gabinete, numa referência ao episódio ocorrido no Ministério das Infraestruturas.

Já a pensar no pós-eleições, José Pedro Aguiar-Branco defende que quem quer vencer deve ter condições para governar.

O presidente da Assembleia da República e cabeça de lista da AD por Viana do Castelo não quer falar em nome do Partido Social-Democrata, até porque diz que não é dirigente partidário, mas defende o princípio que vigorou até à formação da geringonça. Quem vence as eleições deve assumir a chefia do governo.

Eu acho que a AD deve garantir que quem ganhe Quem ganha possa governar. O princípio que sempre existiu até 2015 foi a força maioritária. A partir de 2015, criamos uma situação onde o poder dos pequenos partidos acaba por superar o condicionamento dos partidos maiores.

O presidente do Parlamento, convidado desta semana do programa "Vixi Suave", programa da seção de política do Observador.

Sobre o futuro, Aguiar Branco deixa a porta aberta, tanto para continuar a ser a segunda figura do Estado, como por exemplo, para voltar a um cargo executivo.

Sempre critiquei quem faz essas observações de bancada e depois não está disponível para a ação política.

Mas concorda que faria mais sentido continuar?

Acho que devemos avaliar na altura. Acho que fará parte da minha avaliação sobre o sentido da intervenção cívica em que eu posso ser mais útil, se essa é a via para continuar a intervir.

Aguiar Branco, na sequência desta declaração, foi questionado sobre se está ou não disponível para voltar a ser ministro. Aguiar Branco já foi ministro da Defesa. Recusou responder, embora não coloque de parte nenhuma possibilidade.

A caminho das legislativas de 18 de maio, foram hoje divulgadas, Miguel, mais duas sondagens.

Uma da Intercampus, a outra da Aximage e os dois estudos da opinião colocam o PS na frente das intenções de voto, ainda que com uma vantagem curta e dentro da margem de erro. O Chega surge como a terceira força política.

Vai recorrer o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, vai apelar ao Supremo Tribunal de Justiça para reverter a decisão do Tribunal da Relação hoje conhecida.

Os juízes desembargadores confirmaram a decisão de primeira instância, que condenou Manuel Pinho a 10 anos de prisão efetiva por dois crimes de corrupção passiva, um crime de fraude fiscal e branqueamento.

O advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, revela ao Observador que vai recorrer entre críticas aos magistrados da relação.

Que é errónea, que não está correta, que viola princípios do direito a um processo equitativo, da presunção de inocência e, portanto, esta é a primeira linha de argumentação contra a decisão do Tribunal da Relação.

Não se conforma Manuel Pinho e o advogado Ricardo Sá Fernandes com a decisão dos juízes desembargadores do Tribunal da Relação hoje conhecida. O antigo ministro da Economia vai recorrer para o Supremo.

São agora 17h09. Destacamos ainda outras notícias nesta edição das 17h.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, foi alvo de uma queixa-crime apresentada ao Ministério Público por uma dezena de empresas de tuk-tuks.

Os empresários alegam que houve violação de decisões judiciais e favorecimento a cinco empresas do setor no concurso lançado no ano passado pela autarquia.

No documento entregue à Procuradoria, os empresários alegam que os factos relatados podem constituir crimes de prevaricação, abuso de poder, participação económica em negócio, corrupção passiva e tráfico de influência.

À Agência Lusa, a Câmara do Porto diz que nem o município nem o autarca foram notificados. Estão em causa despachos assinados pelo próprio Rui Moreira no início deste ano, que culminaram na suspensão das restrições no centro da cidade a todos os operadores de veículos turísticos.

Está eleito o novo presidente da Liga Portuguesa de Futebol, com 81% dos votos. Reinaldo Teixeira sucede a Pedro Proença. A votação decorreu na sede da Liga, no Porto.

O novo líder do organismo que gere o futebol profissional considera que há problemas urgentes para resolver e garante que vai começar a trabalhar já hoje.

Não vou dramatizar, mas também não vou pintar uma realidade paralela. A realidade é crua e pede urgência. A palavra Liga Portuguesa tem as assimetrias conhecidas e está a cair no ranking da UEFA. E é um futebol também despido de recursos e de adeptos nas bancadas. Temos de começar imediatamente o nosso trabalho.

E não demora. Reinaldo Teixeira agendou para hoje mesmo a primeira reunião estratégica com a equipe que o acompanha na liderança da Liga Portuguesa de Futebol. O antecessor, Pedro Proença, agora presidente da Federação Portuguesa, já felicitou Reinaldo Teixeira, diz que hoje começa uma nova era na relação entre Federação e Liga de Portugal.

No Brasil, Jair Bolsonaro está internado num hospital do Rio Grande do Norte, depois de ter sido transportado num helicóptero de urgência, na sequência de fortes dores abdominais.

De acordo com a CNN Brasil, o ex-presidente brasileiro participava num evento com apoiantes na cidade de Santa Cruz, quando foi chamada a equipe de emergência médica.

Em declarações à agência Reuters, o médico que está a acompanhar Bolsonaro diz que o ex-chefe de Estado brasileiro está a receber terapêutica para aliviar a dor resultante de uma obstrução intestinal.

Já começou a reunião que junta o enviado de Trump e Vladimir Putin. Informação adiantada à agência TASS.

A reunião tem lugar em São Petersburgo, na Rússia, a mesma cidade onde os representantes diplomáticos dos dois países se reuniram esta manhã. Para já, ainda não foram avançados detalhes sobre os temas em discussão.

Em Washington, esteve hoje uma delegação ucraniana, num dia em que foram retomadas as negociações sobre o acordo de minerais entre Estados Unidos e Kiev.

Reunião que já terminou, sem declarações à margem, é o que está a adiantar o New York Times.

Donald Trump e J. D. Vance demitiram a comandante da base norte-americana na Gronelândia. No X, o porta-voz do Pentágono justifica a decisão com uma perda de confiança na capacidade de liderança de Susanna Myers.

A comandante de posta diz que não quer compreender a política atual norte-americana, mas garante que as preocupações da administração Trump não refletem a realidade da base norte-americana em território dinamarquês.