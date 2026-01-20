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Jornal das cinco, com Luís Soares. Dois dias depois da primeira volta das presidenciais, os dois candidatos mais votados já estão de regresso à estrada. António José Seguro mostra-se feliz com os apoios que tem recebido e André Ventura diz que quer o apoio do povo.

André Ventura, que esteve de visita esta tarde ao comércio local de Sacavém, diz estar estupefacto com os apoios à candidatura de António José Seguro. Considera que são a prova de como o sistema está corrompido há 50 anos. André Ventura, de certa forma, ridiculariza esses apoios que têm surgido de vários quadrantes políticos. Diz mesmo estar nas tintas para essas figuras, porque para André Ventura apenas importa o apoio dos portugueses.

Eu já disse isto na primeira volta. Eu quero o apoio do povo português. A minha comissão de honra é o povo português. É o povo que não quer mais PS, que não quer mais socialismo. À medida que estes senhores se enrolam uns atrás dos outros, que se atrapalham uns atrás dos outros, do PSD, da Iniciativa Liberal, para ir atrás do António José Seguro, mostra bem como este sistema está tão corrompido há 50 anos, como este sistema está tão fechado há 50 anos e como é a primeira vez em 50 anos que podemos quebrá-lo.

André Ventura, que lança também um desafio ao adversário.

Quando ele quiser, onde ele quiser, nos moldes que quiser, lançar-lhe o desafio para que tenhamos três debates em todos os canais ao longo destas três semanas e para termos um debate específico sobre saúde, porque o doutor António José Seguro não pode pensar que vai passar três semanas de uma segunda volta inédita das eleições a dizer generalidades, baboseiras da luta contra a extrema-direita e contra o extremismo e pensar que aqui faz o seu caminho para ser presidente da República.

André Ventura diz que os portugueses não querem conversa fiada, mas sim saber o que pensa António José Seguro sobre temas como economia, saúde, segurança e migração. O candidato apoiado pelo Chega falava numa ação de campanha esta tarde em Sacavém.

António José Seguro foi o primeiro a sair à rua no dia de hoje. Visitou um centro de saúde esta manhã em Odivelas.

E disse que está muito feliz de receber o apoio dos mandatários de Marques Mendes e Cotrim de Figueiredo para a segunda volta das presidenciais. O candidato apoiado pelo Partido Socialista tem recebido apoios formais e informais da esquerda à direita desde domingo à noite, dia em que venceu a primeira volta da corrida a Belém. Seguro agradece o apoio de todos, mas esta manhã fez em particular a Rui Moreira e José Miguel Judice.

Eu fico muito feliz de ter o apoio do doutor Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura do doutor Marques Mendes, e também do doutor José Miguel Judice, que foi mandatário da candidatura do doutor Cotrim de Figueiredo. Naturalmente, fico muito feliz, e fico muito feliz com todos os apoios que têm chegado, quer da esquerda, quer da direita.

António José Seguro diz também que não vai pressionar o Governo, mas garante exigir melhores resultados, nomeadamente na saúde, caso seja eleito presidente da República.

Entretanto, no Palácio de São Bento, decorre a esta hora a reunião entre o primeiro-ministro e a CGTP, uma reunião que já leva cerca de hora e meia.

Reunião sobre o pacote laboral que o Governo tem vindo a discutir com os parceiros sociais e que acontece no seguimento da greve geral de 11 de dezembro. Marcam presença, além do primeiro-ministro, o secretário-geral da CGTP e a ministra do Trabalho. Vamos em direto ao encontro da repórter Beatriz Félix, que está no Palácio de São Bento. Beatriz, por enquanto, essa reunião ainda decorre.

Isso mesmo, ainda decorre esta reunião, Luís. Maria Rosário Palma Ramalho, a ministra do Trabalho, também Luís Montenegro e Tiago Oliveira, o secretário-geral da CGTP, ainda se encontram dentro do Palácio de São Bento nesta reunião que acontece ao fim de três tentativas. A primeira a 7 de janeiro, adiada novamente para dia 14, mas que acabou por não acontecer por causa das eleições presidenciais. Agora sim, hoje está a decorrer, ainda não acabou. Precisamente há cerca de uma hora e meia, como disseste, o secretário-geral da CGTP já tinha admitido discutir as mudanças à lei do trabalho, mas exige a retirada do pacote do Governo. Há também uma inflexibilidade aparente por parte do Governo para esta retirada. É uma reunião que mesmo assim está a demorar mais tempo do que aquilo que seria previsto. Continuamos a aguardar aquilo que dela vai sair. Poderá estar em cima da mesa uma nova greve, desta vez sem a parceria e a adesão da UGT. Mas para já é isto que podemos adiantar. Tiago Oliveira continua em negociações com o Governo dentro do Palácio de São Bento.

Beatriz Félix, em direto do Palácio de São Bento, a aguardar o final desta reunião. Hoje o Governo anunciou que vai assinar amanhã o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública até 2029. Vai ser também na residência oficial do primeiro-ministro, sendo que a Frente Comum, afeta à CGTP, fica de fora deste acordo.

E o Governo lançou um novo programa que poderá permitir aos empresários deixar já este mês os papéis de lado. A carteira digital da empresa vai ser lançada na próxima segunda-feira.

Revelação feita esta tarde pelo ministro adjunto e da Reforma do Estado numa audição parlamentar, numa comissão parlamentar. Gonçalo Matias sublinha que Portugal é o primeiro país a avançar com esta diretiva da União Europeia.

A carteira é uma obrigação europeia e é interoperável do ponto de vista europeu, o que significa que quando estiver adotada em toda a Europa, os empresários podem circular na Europa com esta documentação, com a vantagem de Portugal ter sido o primeiro e, portanto, os empresários portugueses já estão mais preparados mais cedo do que os outros para esta realidade que vai facilitar muitíssimo.

Gonçalo Matias, a ser ouvido na Comissão de Reforma do Estado e Poder Local no Parlamento, explica que o objetivo é expandir a documentação que pode integrar essa carteira digital para facilitar a vida aos empresários. Vai funcionar à semelhança da aplicação de acesso aos documentos digitais dos cidadãos, o ID.gov. O ministro refere também que o plano de reforma para os próximos seis meses é ambicioso.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 20 de janeiro.

O Parlamento Europeu decidiu suspender a ratificação do acordo comercial com os Estados Unidos. Os grupos políticos com assento parlamentar chegaram hoje a um acordo majoritário para travar a ratificação do acordo de comércio livre entre Bruxelas e Washington, que foi concluído no ano passado. Não sendo ratificado pelo Poder Legislativo, não entra em vigor. O presidente francês avisa que a União Europeia pode ver-se forçada a utilizar o instrumento anti-coerção comercial contra os Estados Unidos perante uma agressão que classifica de inútil e de uma loucura. Numa intervenção no Fórum Económico de Davos, de óculos escuros, Emmanuel Macron apelou aos outros Estados-membros para que não hesitem em aplicar a chamada bazuca comercial, um mecanismo aprovado em 2023 para proteger o bloco de pressões econômicas de países terceiros. Para o chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel concorda com uma resposta comum dos 27 Estados-membros.

Nós somos favoráveis a que, havendo tarifas, haja uma reação da União Europeia. Há várias reações que estão em estudo e nós estamos disponíveis para acompanhar, como ontem disse o senhor Ministro das Finanças, a União Europeia na sua reação. Por quê? Porque, como eu digo, até mesmo independentemente da questão da Gronelândia, o lançar tarifas põe em causa o acordo que estava feito e que nós considerávamos um acordo equilibrado e aceitável. A partir do momento em que ele fica em causa, tem que haver uma resposta nossa, com certeza.

Paulo Rangel ouvido hoje no Parlamento. Já o secretário norte-americano do Tesouro respondeu à Europa, disse que os europeus devem respirar fundo e não retaliar. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu quase 11% em dezembro, em comparação com dezembro de 2024. Em comparação com novembro, os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional mostram que o número de desempregados inscritos se mantém praticamente inalterado, um total de menos de 300 mil pessoas inscritas no IEFP. A Inspeção-Geral para a Área do Ambiente aplicou uma coima à ANA Aeroportos por incumprimento do plano contra o ruído do Aeroporto de Lisboa. Foi no final do ano passado. A informação foi avançada pelo inspetor-geral no Parlamento, acrescentando que se aguarda pelo pagamento da coima ou pela impugnação judicial. O responsável não indicou o valor da coima aplicada por dever de reserva, mas os limites legais situam-se entre os 12 mil e os 72 mil euros. O Luís Vares vai regressar às 17h30 para atualizar as notícias.