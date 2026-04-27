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São 17h, vamos atualizar as notícias na Rádio Observador com o Miguel Cordeiro. Miguel, em destaque uma garantia de um dos presidentes executivos da Galp em Portugal: não se antecipam problemas com abastecimento de combustíveis.

Essa garantia foi deixada no Observador por João Marques da Silva, numa entrevista esta tarde. Este presidente executivo da Galp explica que a petrolífera não tem operações no Médio Oriente, nem importa crude da região que está atualmente em conflito.

Nós somos um player centrado na bacia do Atlântico e, portanto, temos uma exposição muito limitada ao Médio Oriente. Não temos ativos, não temos operações na região. Também não temos, do ponto de vista de crude, nós não temos e não importamos crudes do Médio Oriente. Eles não fazem parte, como chamamos, da dieta de crude. E, portanto, as origens principais são Brasil, África Ocidental e Mediterrâneo.

Entrevista de João Marques da Silva à jornalista Ana Suspiro. O responsável da petrolífera admite que existiu alguma corrida às gasolineiras no final de março, devido à expectativa de subida de preços. Ainda assim, João Marques da Silva refere que a rede da Galp praticamente não teve ruturas.

E de resto, hoje, Miguel, a Galp apresentou os resultados dos primeiros três meses do ano.

Lucro e mais lucro do que no ano passado. A Galp registou um lucro de cerca de €270 milhões nos primeiros três meses deste ano, primeiro trimestre. Isto é uma subida de 41% em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento do preço do petróleo contribuiu significativamente para este registo.

Olhamos agora para outros temas. O Irão diz que os Estados Unidos da América não alcançaram nenhum objetivo no Médio Oriente. É uma frase do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros depois de uma reunião com Vladimir Putin.

Foram divulgados novos detalhes da visita oficial do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão à Rússia. Em declarações aos jornalistas em São Petersburgo, Abbas Araqchi abordou a postura de Teerão face a Washington e diz que o Irão está a enfrentar a maior superpotência do mundo. E logo depois, acrescentou que considera que o governo norte-americano não alcançou um único dos objetivos que traçou. O diplomata iraniano diz que foi o alegado fracasso das metas de Washington que terá levado os Estados Unidos da América a procurar uma via diplomática. Araqchi diz que o Irão ainda está a analisar o pedido de negociações do presidente dos Estados Unidos da América. Sobre a relação com a Rússia, Araqchi refere que o atual cenário de conflito serviu para mostrar que o Irão tem grandes amigos e aliados, como a Rússia. O ministro iraniano diz que aproveitou a reunião de hoje para agradecer publicamente ao Kremlin pelo apoio. Esta visita de Abbas Araqchi acontece numa altura em que há um impasse em torno das negociações entre Washington e Teerão.

E de resto, o chanceler alemão, Miguel, considera que o Irão está a humilhar os Estados Unidos.

Friedrich Merz destaca a forma habilidosa como o Irão tem negociado com os Estados Unidos da América desde o início do conflito. O chanceler alemão lembra a guerra no Afeganistão para dizer que além de começar um conflito, é preciso ter um plano para pôr fim às guerras. Numa escola em Marsberg, Merz disse que este é um cenário que não está a haver nos Estados Unidos da América no que toca ao Irão, o plano para o fim da guerra. A ausência de planos é o que leva o chanceler alemão a falar dos Estados Unidos da América como uma nação humilhada.

É evidente que os americanos não têm qualquer estratégia. E o problema destes conflitos é que não basta entrar, também é preciso saber sair. Vimos isso no Afeganistão durante 20 longos anos. Eu, neste momento, não consigo perceber qual é a estratégia de saída que os norte-americanos vão escolher. Os iranianos estão a negociar com muita habilidade e deixam uma nação inteira a ser humilhada.

Friedrich Merz a dizer que os Estados Unidos da América estão a ser humilhados pelo Irão. O chanceler alemão abordou também a guerra na Ucrânia e admite que Kiev pode mesmo vir a ter de ceder território à Rússia para alcançar um acordo de paz.

Ora, e o historiador Bruno Cardoso Reis considera que esta declaração do chanceler alemão sobre os Estados Unidos foi infeliz, mas, por outro lado, tocou também em pontos certeiros.

Disse isso no Gabinete de Guerra, esta tarde, na Rádio Observador.

Parece-me realmente que se pode, de facto, dizer que a declaração é capaz de não ser muito feliz do ponto de vista diplomático. Em termos da substância dos argumentos, eu tendo a concordar com Merz. Ou seja, ele diz coisas que eu, aliás, já tenho escrito ao longo destas semanas. Ou seja, que os norte-americanos de Donald Trump subestimaram os iranianos e que os Estados Unidos não têm uma estratégia clara, não têm objetivos claros, não têm meios e uma estratégia também ao nível operacional para saber exatamente como é que vão sair disto

Bruno Cardoso Reis esta tarde no Gabinete de Guerra. O historiador sublinha também que este tipo de declarações não ajuda nas relações entre os Estados Unidos da América e a Europa e considera que Donald Trump, em breve, deve reagir a estas palavras do líder alemão.

E voltamos agora a atenções de novo à atualidade nacional. O governo reuniu-se hoje com várias estruturas sindicais de professores. O secretário-geral da Federação Nacional de Educação falou no final do encontro e apontou para a necessidade de aumentar os apoios para os professores deslocados.

Principalmente devido ao aumento do preço dos combustíveis. Pedro Barreiros, o secretário-geral da FNE, refere que 94% dos professores já estão colocados a menos de 50 km de casa, mas explica que ainda há casos que se tornam problemáticos. Durante uma reunião negocial sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente entre o Ministério da Educação e a Federação Nacional de Educação, a Secretária de Estado da Administração Escolar falou do número de docentes perto de casa. E Pedro Barreiros explicou que nesta altura ainda há professores que fazem mais de 100 km de deslocação todos os dias para ir e para voltar do trabalho. Reconhece que o governo ficou sensível à necessidade de mais apoios.

94% dos atuais professores estão colocados a menos de 50 km. Aquilo que nós sabemos, porque contactamos com eles diariamente, é que há professores que nos dias de hoje que se deslocam entre a ida e a volta, mais de 100, 120, 140 km. Uma parte muito substancial do salário dos professores é gasto na estrada. Já para não falar que não há outro tipo de medidas, à semelhança que existe noutras carreiras, de apoio a estes profissionais. Julgamos que o Ministério da Educação e o senhor ministro ficou sensível para esta questão e esperamos que o Ministério da Educação possa também identificar formas de apoiar os professores naquilo que é o exercício da profissão.

O secretário-geral da FNE, à saída da reunião no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, uma reunião, neste caso, sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente.

E Miguel, dois agentes da esquadra da PSP do Rato, acusados de tortura e violação, vão mesmo seguir para julgamento. A decisão foi tomada no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Decisão instrutória conhecida esta tarde. Os dois agentes requereram a abertura da instrução. Entendem, por exemplo, que não existem indícios para suportar a acusação do Ministério Público, mas a juíza não tem esse entendimento. A magistrada sugere até que há uma séria probabilidade de estes dois agentes virem a ser condenados no final do julgamento. De acordo com a acusação do Ministério Público, entre julho de 2024 e março do ano passado, 2025, estes dois agentes da esquadra do Rato terão agredido com socos, chapadas e coronhadas na cabeça pessoas que tinham detido. Alguns casos, estes dois agentes terão sodomizado e tentado sodomizar com objeto alguns dos homens detidos. As vítimas eram sobretudo toxicodependentes, pessoas que cometeram pequenos delitos. Alguns eram estrangeiros, outros tinham situação irregular ainda em Portugal ou estavam em situação de sem-abrigo. Tudo isto é referido pelo Ministério Público.

Agora passam oito minutos das 17h. Há outras notícias, Miguel Cordeiro, a marcar a tarde desta segunda-feira.

O mosquito transmissor da dengue e causador da febre amarela foi identificado em 28 concelhos de Portugal no ano passado. Este mosquito da espécie Aedes albopictus está agora sinalizado em Lisboa, Oeiras, Almada e Sesimbra. Os dados estão no relatório da Rede de Vigilância de Vetores, elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Santarém quer acolher o futuro Centro Interpretativo do 25 de Abril, na antiga Escola Prática de Cavalaria. O presidente da autarquia, João Leite, já apresentou a proposta ao governo e sublinha que a cidade é o local natural por ser o ponto de partida da coluna de Salgueiro Maia. O autarca destaca a disponibilidade total e a existência de um projeto avançado para transformar o quartel num polo de memória e tecnologia imersiva. A proposta surge depois de o governo ter confirmado que não era possível fazer este centro no Terreiro do Paço, em Lisboa, uma vez que o Ministério da Administração Interna continua a ocupar essas instalações. Embora a Pontinha seja uma alternativa em cima da mesa, nesta altura, o ministro da Presidência, Leitão Amaro, já admitiu que vê com bons olhos a solução de Santarém. Para fechar, sobre o incidente na Casa Branca este fim de semana, a chefe do gabinete do presidente norte-americano vai reunir esta semana os serviços secretos e o Departamento de Segurança Interna para discutir os planos de segurança de Donald Trump em futuros eventos, depois das dúvidas em torno do plano que foi seguido no jantar de correspondentes da Casa Branca, no Hotel Hilton, em que um homem foi detido depois de vários disparos no exterior da sala onde decorria o jantar. Têm sido suscitadas dúvidas sobre como foi possível esse atacante, Cole Thomas Hallan, entrar no perímetro de segurança da forma como estava armado com pistolas e facas. O Washington Post noticia que foi estabelecido pela Casa Branca um nível de segurança mais baixo em comparação com eventos semelhantes, apesar da presença do presidente norte-americano e também de outros altos responsáveis pela administração dos Estados Unidos da América. Agora prepara-se um encontro esta semana com os serviços secretos e o departamento de segurança. Quanto ao suspeito dos disparos, hoje vai ser presente a tribunal.

Miguel Cordeiro e o Jornal das Cinco, ele que está de regresso às 17h30 para atualizar a informação.