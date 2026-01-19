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Jornal das seis com Luís Soares. Mário Centeno desistiu da corrida à vice-presidência do Banco Central Europeu. O croata Boris Vujčić foi o escolhido para o lugar.

Decisão tomada na reunião do Eurogrupo, de acordo com a notícia da agência Bloomberg. À entrada para a reunião, o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, tinha dito que seria difícil eleger Mário Centeno para o cargo. Também durante o encontro, a Lituânia e a Estónia retiraram as candidaturas em favor da Letónia, mas no final foi este croata, Boris Vujčić, que será o nome escolhido para o cargo. Conosco em estúdio está o jornalista de economia do Observador, Edgar Caetano, que tem acompanhado este tema. Edgar, o que explica, em primeiro lugar, a desistência de Mário Centeno?

No fundo, a desistência tem a ver com o facto de se perceber que não ia ter muitas possibilidades de conseguir. Aliás, é curioso que quando se viu a desistência do candidato da Lituânia e da Estónia, percebeu-se que aqueles três países bálticos, aos quais se juntaria a Letónia, estavam a unir-se a tentar ganhar força para que se elegesse aquele que era visto como o principal rival de Mário Centeno. Pelo menos o letão e o português tinham sido escolhidos pelo Parlamento Europeu. Mas percebe-se que Mário Centeno não teria muitas possibilidades porque o cargo de vice-presidente do BCE estava a ser exercido por um espanhol, antes tinha sido exercido por um português, Vítor Constâncio, antes por um grego. E nós estamos a viver uma fase em que a Croácia, que é o país natal do novo vice-presidente do BCE, é um país que entrou na zona euro no dia 1 de janeiro de 2023. Portanto, é um sinal que é dado.

Questão de equilíbrios regionais.

É isso, a zona euro está a expandir-se e nós não podemos estar constantemente para sempre a dar os cargos às mesmas pessoas, muito menos sempre a pessoas do sul da Europa.

E é isso que explica a escolha do croata para este cargo?

Sim. O nome dele é Boris Vujčić, penso que estou a pronunciar bem.

Nunca sabemos muito bem.

Sim, ele é governador do Banco Central da Croácia desde 2012. É uma pessoa muito experiente e teve um papel certamente muito importante nesta fase de adaptação da Croácia à entrada para a zona euro, como eu disse há pouco, foi em 2023, há pouco tempo. Não deixa de ser um sinal que é dado, que seria dado de qualquer forma se fosse para um dos três países bálticos, neste caso, o mais provável seria o da Letónia. Mas ainda assim, é no fundo, um sinal que é dado de que a zona euro está a expandir-se e quer respeitar os países que estão a entrar. E essa é mais uma escolha que tem que ser sempre vista à luz do facto de no próximo ano se ter que escolher um presidente para o BCE. Portanto, tem esse simbolismo acrescido.

Edgar Caetano, obrigado pela tua análise. Jornalista de economia que tem acompanhado esta escolha para vice-presidente do Banco Central Europeu. Mário Centeno está de fora, fica o croata Boris Vujčić.

E um dia depois da primeira volta das presidenciais, António José Seguro considera que o apelo de apoio que fez para a segunda volta está a ser bem-sucedido, mas lembra que nada está ganho.

O candidato mais votado na primeira volta das presidenciais considera que o resultado conquistado nas eleições é fruto da confiança entre o candidato e os portugueses. Sobre o apelo de apoio que fez para a segunda volta, considera que está a ser bem-sucedido, até porque já tem conseguido apoios, nomeadamente de figuras do PSD. E revela António José Seguro: "Vêm aí mais apoios".

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo. E isto surge também como uma resposta à atitude de Luís Montenegro? Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz, e sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

Declarações de António José Seguro, que vê estes apoios como uma manifestação de confiança na candidatura, uma candidatura que diz ser pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente, tanto a nível nacional como internacional. Lembrando que nada está ganho, Seguro regressa já amanhã à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa.

E vários nomes ligados ao PSD já declararam apoio a Seguro na segunda volta, mas há um nome que está em silêncio.

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho vai manter-se em silêncio na segunda volta das eleições presidenciais. Numa resposta a uma pergunta escrita da Agência Lusa, Pedro Passos Coelho diz que não deseja fazer qualquer comentário ou declaração sobre estas eleições. Alguns militantes do PSD já fizeram saber que vão votar em Seguro na segunda volta, por exemplo, Miguel Peixoto Maduro, Pedro Duarte ou José Eduardo Martins. Também o mesmo vai fazer o deputado do PSD, Cristóvão Norte. Em entrevista à Rádio Observador, considera que o sentido democrata de Seguro se sobrepõe às visões diferentes sobre a sociedade.

É alguém que eu considero que respeita princípios democráticos fundamentais e que, na sua ação política, não tem como propósito exaltar ânimos, instigar ódios, estimular divergências entre as pessoas. E portanto, por isso, nessa circunstância, entendi tornar público

O meu apoio e o meu voto nessa candidatura.

Cristóvão Norte vai votar António José Seguro na segunda volta das presidenciais. Admite que compreende a decisão do PSD de não endossar votos a nenhum dos dois candidatos. Considera que é uma questão de governabilidade. Ontem, Luís Montenegro anunciou que o PSD não vai dar qualquer indicação de voto na segunda volta.

E o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, diz que a direita e o centro-direita tiveram uma derrota monumental nestas presidenciais.

Considera que a fragmentação desta ala política transformou o que parecia ser uma consolidação do poder num fracasso. Miguel Albuquerque afirma que não vai apoiar também nenhum candidato na segunda volta e diz que o PSD regional também não vai dar qualquer indicação de voto.

Já pelos Açores, José Manuel Bolieiro diz que vai respeitar a decisão do povo, mas também não vai dar indicação de voto para a segunda volta das presidenciais.

O presidente do Governo Regional dos Açores reconhece o mau resultado de Luís Marques Mendes. Bolieiro esteve ao lado do candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, que ficou em terceiro lugar no arquipélago. António José Seguro foi o candidato mais votado na região, André Ventura ficou em segundo. O líder regional afirma ainda que espera que o próximo presidente entenda a importância geopolítica e geoestratégica dos Açores.

O secretário-geral do PS desafia, entretanto, o primeiro-ministro a ser mais claro sobre um eventual apoio na segunda volta.

Sobre se Luís Montenegro está, no fundo, ao lado de André Ventura ou ao lado de António José Seguro, José Luís Carneiro desafia Montenegro a clarificar.

Entre a democracia e aqueles que atentam contra a democracia, não pode haver neutralidade política. Do meu ponto de vista, ele deve ter uma posição mais clara sobre se está do lado dos valores constitucionais e do lado dos valores democráticos, ou se está do lado daqueles que atentam contra os valores constitucionais e contra os valores democráticos.

Ideia deixada por José Luís Carneiro esta manhã à margem de uma iniciativa em Braga.

E são muitas as reações. Por exemplo, o antigo líder do PS, Pedro Nuno Santos, considera que Montenegro está a facilitar a vida a André Ventura ao não manifestar apoio a Seguro.

Numa mensagem nas redes sociais, Pedro Nuno Santos diz que esta decisão do líder do PSD faz mal à democracia. O antigo líder socialista considera que ao sinalizar aos eleitores da AD que o PSD está à mesma distância do Chega que está do PS, legitima a transferência de votos da AD para o partido de André Ventura. Diz que Montenegro tinha, na segunda volta, a possibilidade de recentrar o partido, mas não percebeu que no atual contexto político, mais facilmente se transferem eleitores da AD para o Chega do que do Chega para a AD. Pedro Nuno Santos termina a dizer que o primeiro-ministro deve pedir e deve esperar que André Ventura não tenha mais votos do que os que Montenegro conseguiu nas duas legislativas.

António José Seguro teve um resultado expressivo em casa, nas Caldas da Rainha, o concelho onde vive há mais de 20 anos.

Conseguiu cerca de 45% dos votos, mais do dobro dos conseguidos por André Ventura. A Rádio Observador passou a manhã precisamente nas Caldas da Rainha, onde esta notícia da vitória de Seguro foi recebida, Laura Figueiredo, com entusiasmo.

Com pouca surpresa e muita satisfação, foi assim que a manhã começou na Praça da Fruta, onde o resultado das eleições é hoje o principal tema entre os moradores. A jogar em casa, António José Seguro tem a simpatia dos conterrâneos e por isso o resultado não surpreende.

Já esperava e fiquei satisfeita pelo político que é, e sendo aqui, que foi aqui, está aqui a morar em Caldas da Rainha, fiquei muito satisfeita por ele ter ganho.

Satisfação e um sentimento de proximidade que alguns admitem ter influenciado o voto. Afinal, António José Seguro é uma figura conhecida nas Caldas da Rainha.

Algumas vezes, a passear, até às compras, no café. Sim, ele faz muito a vida por aqui ao fim de semana.

Entre orgulho local e expectativas para a segunda volta, é assim que se faz a leitura da noite eleitoral no Mercado da Fruta.

Penso que ele, seja, tenho a certeza que ele vai vencer esta vitória, que ele já a tem na mão.

Opinião que se repete.

Eu espero muito bem e para isso lutarei, que o António José Seguro seja presidente.

Esperança depositada em António José Seguro.

Olhe, só peço que ele tome bem conta da gente, que bem precisamos. Acho que ele é o homem para isso.

Confiança não falta no candidato que vive nas Caldas da Rainha já há mais de 20 anos. Dia oito, os moradores prometem não ter dúvidas na hora de ir votar.

Laura Figueiredo, que hoje andou pelas Caldas da Rainha, o concelho onde vive António José Seguro.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 19 de janeiro.

Pelo menos dois cidadãos portugueses estiveram envolvidos no descarrilamento de dois comboios em Espanha, que matou mais de 30 pessoas. Informação confirmada à Rádio Observador por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Um dos portugueses está em casa, bem de saúde. Sobre o outro, que foi sinalizado pelas autoridades espanholas, ainda não há detalhes em relação ao estado de saúde. Entretanto, os especialistas espanhóis que estão a investigar o acidente encontraram uma junta partida na zona da linha onde aconteceu o descarrilamento. Era o elo de ligação entre partes dos carris, bem perto do local onde ontem dois comboios de alta velocidade descarrilaram em Córdoba, na Andaluzia. O Ministro da Defesa da Dinamarca e a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia já se reuniram com a chefe da diplomacia da União Europeia, que garante nessa reunião que eles não estão sozinhos. Os mesmos responsáveis também já estiveram com o secretário-geral da NATO, que sublinhou que essa reunião também correu bem. Entretanto, Donald Trump, em entrevista à NBC News, não quis comentar se pode ou não usar a força militar para anexar a Gronelândia. Nesta entrevista, também disse que os europeus se deviam focar na guerra da Ucrânia, em vez da Gronelândia, e ameaçou novamente com tarifas, assegurando que não vai mudar de ideias. Ainda a notícia da morte do designer de moda italiano Valentino, tinha 93 anos. Notícia avançada pela imprensa italiana, que cita a fundação Valentino Garavani, que era também o seu companheiro. A Rádio Observador conversou com o estilista português José Luís Buchinho, que considera Valentino, que criou uma imagem forte de um pronto a vestir italiano, mas com características muito próximas daquilo que eram os códigos da moda parisiense.

Eu acho que ele marcou uma imagem muito forte de um pronto a vestir muito perto da alta costura. Foi muito revolucionário nisso e incitou um pouco uma elegância italiana, a meu ver, com códigos bastante próximos da alta costura parisiense. Acho que foram esses ingredientes que contribuíram para marcar um pouco a sua diferença em relação àquilo que era o consensual do made in Italy e passou a haver algo que foi acrescentado a uma linguagem que já se conhecia.

Luís Buchinho, estilista português, a recordar o designer de moda italiano Valentino, que morreu hoje aos 93 anos.

Luís Soares vai regressar às 18h30 para atualizar as notícias.