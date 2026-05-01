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Boa tarde, vamos às notícias. Jornal das 6 na Rádio Observador, com Miguel Vitor Dias. E Miguel, a CGTP pede ao governo que deixe cair o pacote laboral.

Tiago Oliveira pediu ao governo o fim da proposta de revisão da Lei do Trabalho, no discurso na Alameda, no 1º de Maio, o secretário-geral da CGTP pediu o fim da proposta.

Nós já sabemos a resposta. Os trabalhadores já deram a resposta. Os trabalhadores, a sociedade no seu todo, já deram a resposta. Nós rejeitamos o pacote laboral, não queremos o pacote laboral. Retirem o pacote laboral. Foi isso, camaradas. Foi isso que disseram os trabalhadores da grandiosa greve geral do passado mês de 11 de dezembro. Foi isso que disseram os trabalhadores nas mais de 190 mil assinaturas que entregamos ao primeiro-ministro.

Tiago Oliveira, que apelou à participação na nova greve geral, marcada agora para 3 de junho.

Vamos afirmar a nossa indignação e protesto, a exigência de uma vida melhor, da derrota do pacote laboral. Vamos afirmar a poderosa força dos trabalhadores. Todos juntos, camaradas, vamos realizar uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho.

O líder da CGTP no final da manifestação do Dia do Trabalhador.

Já a UGT vinca que não cedeu a pressões e que não vai recuar na posição quanto à reforma laboral.

Em Oeiras, centenas de pessoas participaram nas celebrações do 1º de Maio da UGT, com o secretário-geral Mário Mourão a dizer que as pressões sobre a central sindical falharam.

Tentaram pressionar, dividir e fragilizar a UGT. Quero deixar aqui uma mensagem muito clara a quem tentou enfraquecer a nossa central: falhou! Falhou! Falharam as tentativas de dividir a UGT. E falharam porque não entenderam a nossa essência. A UGT é e continuará a ser uma instituição de sindicalistas e não de militantes partidários, como querem fazer crer.

Mário Mourão que garante que a UGT não vai ceder quanto às traves-mestras do governo.

A responsabilidade de não aproveitar os resultados do diálogo social será sempre do governo. A responsabilidade de ter apresentado um projeto que o país não precisa e não pediu e que os trabalhadores portugueses recusam é deste governo. E dizemos aqui, bem alto e bom som: não há pressões partidárias ou quaisquer outras, porque a UGT só não cede a uma pressão, à pressão dos trabalhadores. É aquelas a que nós temos que ceder.

Secretário-geral da UGT no discurso do Dia do Trabalhador, em que contou também com a presença e intervenção do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.

E José Luís Carneiro insiste com Luís Montenegro para deixar cair a reforma laboral.

Depois de ter ido cumprimentar a CGTP ao Martim Moniz, o secretário-geral do PS passou pelo Jamor, na concentração da UGT, e em declarações aos jornalistas, insistiu com o primeiro-ministro para deixar cair a proposta de revisão da Lei do Trabalho.

As propostas que o governo apresentou são inaceitáveis. Do meu ponto de vista, o primeiro-ministro, faço-lhe um apelo, deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque é ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas.

José Luís Carneiro, em declarações recolhidas pela RTP, expectante para saber com quem vai negociar este governo a proposta laboral.

O PS já disse que esta proposta, que o governo apresentou, contará com o voto contra do PS. Mas eu estou agora para ver o que é que o governo vai fazer, se vai ou não coligar-se com o Chega, porque o Chega disse que viabilizaria a proposta do governo. Vamos aguardar que a proposta chegue à Assembleia da República. O mais importante é: os jovens deste país, as mulheres deste país, os trabalhadores deste país merecem condições para o exercício digno do trabalho e da sua atividade profissional.

José Luís Carneiro, em declarações na concentração da UGT do Dia do Trabalhador, o líder do Partido Socialista, que já tinha escrito hoje um artigo de opinião no jornal Público a pedir ao primeiro-ministro para acabar com a iniciativa de revisão da lei laboral.

E a subida do preço dos combustíveis da próxima semana será aliviada pelo aumento do desconto no ISP.

O governo aprovou uma nova descida do imposto sobre os produtos petrolíferos. Será de um centimo e meio por litro no gasóleo e de 0,6 cêntimos na gasolina simples. Assim sendo, em vez de um aumento de 10 cêntimos, o gasóleo deverá subir 8 cêntimos. Já a gasolina, com o alívio no ISP, vai ficar mais cara cerca de 6 cêntimos, ao invés de seis e meio.

E Miguel, Donald Trump já reagiu à nova proposta de paz apresentada pelo Irão.

Questionado pelos jornalistas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos mostrou-se insatisfeito com o documento, sem revelar detalhes sobre a proposta que lhe chegou às mãos. Donald Trump garante que o Irão quer chegar a um acordo, mas diz ter dúvidas sobre a capacidade de negociação dos iranianos para lá chegar. Ainda assim, admite progressos vindos do governo de Teerão. Esta tarde, mas através da rede social Truth Social, o presidente norte-americano anunciou tarifas de 25% sobre viaturas e caminhões produzidos na União Europeia. Donald Trump diz que é uma retaliação pelo bloco dos 27 não estar a cumprir o acordo comercial celebrado com os Estados Unidos em julho do ano passado.

No futebol, José Mourinho garante que não foi contactado pelo Real Madrid.

O treinador do Benfica diz que não recebeu nenhuma chamada do clube espanhol. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Famalicão, José Mourinho reafirmou o contrato que tem com o Benfica.

Não, do Real Madrid ninguém falou comigo. Isso eu posso garantir. E relativamente ao Benfica, vocês conhecem a situação. Eu tenho mais um ano de contrato com o Benfica e já está.

José Mourinho, que admite que depender apenas de si próprio para conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões acaba por causar menos desgaste à equipa encarnada. O jogo entre o Benfica e o Famalicão arranca amanhã quando for 18h. Duas horas depois, às 20h, é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo frente ao Alverca, no jogo que pode determinar a conquista do campeonato por parte da equipa de Francesco Farioli.

Miguel Vitor Dias com o Jornal das Seis.