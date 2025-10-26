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Muito boa noite, dez minutos das 19h. Agora, de facto, já é noite, António, porque a hora mudou e, portanto, a esta hora, regra geral, ainda havia um chamado lusco fusco, agora é mesmo noite. A começar no desporto, Rui Costa venceu a primeira volta das eleições presidenciais do Benfica, mas o clube vai para uma segunda volta.

É verdade. Nuno Rui Costa alcançou 42,13% dos votos. Em segundo ficou João Noronha Lopes, com 30,26%. O atual presidente dos Encarnados afirma que o resultado o deixa orgulhoso, mas lamenta que o processo eleitoral tenha de se estender por mais duas semanas.

É uma pena, porque todos nós queríamos que isto acabasse na primeira volta para não se ter mais 15 dias e para que o clube se possa concentrar naquilo que é o dia a dia do próprio, da equipa de futebol e das modalidades. Mas era inevitável. Acho que era uma situação muito fácil de prever.

Rui Costa revela também que está disponível para debater com João Noronha Lopes antes da segunda ida às urnas. A segunda volta das eleições do Benfica está marcada para dia 8 de novembro.

E quanto a João Noronha Lopes, assegura que não vai desistir do Benfica e que pretende manter-se na corrida à presidência do Benfica.

É a reação do candidato que ficou em segundo lugar. Diz que espera um resultado melhor no dia 8 de novembro. Assegura que quer falar com todos os benfiquistas e que vai andar a viajar pelo país para o fazer. João Noronha Lopes deixou os parabéns a Rui Costa, mas sublinha que 60% dos benfiquistas não querem o projeto atual do clube.

Não acho que a segunda volta com dois candidatos é uma eleição nova. E mais uma vez, havendo dois candidatos, acho que nós vamos poder concentrar-nos mais nas ideias e nos projetos, que é isso que os sócios do Benfica querem ver discutidos. Este não era o resultado que eu esperava, como eu já lhe disse, mas mais uma vez, há quase 60% dos sócios que desejam que se tome outro rumo e, portanto, o meu trabalho vai ser um trabalho incansável, é de ir de encontro a esses sócios, explicar ainda melhor as minhas ideias, explicar ainda melhor o meu projeto.

Martim Mayer também já reagiu, mas para já não diz quem vai apoiar na segunda volta das presidenciais do Benfica.

Primeiro, também tenho que fazer o meu próprio balanço com a minha equipa e com as pessoas que estiveram mais próximas de mim. Entendo, obviamente, que vamos para uma segunda volta. Enquanto candidato nesta primeira volta, isso será um tema importante, mas eu diria que não é para hoje.

Recordamos que nas contas finais, Rui Costa venceu a primeira volta das eleições presidenciais do Benfica com cerca de 42% dos votos, seguido por João Noronha Lopes com 30,26%. Luís Filipe Vieira alcançou o terceiro lugar com quase 14%. João Diogo Mantegas foi quarto com 11,48%, Martin Mayer 2,10% e Cristóvão Carvalho 0,18% dos votos.

Agora na política, Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República.

O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. À margem de uma visita à Feira de Santa Iria, em Tomar, no distrito de Santarém, Marques Mendes classificou como lamentáveis as declarações de Ventura, que disse que Portugal precisava de três Salazares. Afirmou ainda que André Ventura não respeita nada nem ninguém e que só quer criar ruído, confusão e provocação, e concluiu que o seu adversário na corrida a Belém representa o contrário daquilo que os portugueses esperam de um presidente da República.

Ficamos a sete minutos e meio das 19h. Quanto ao Bloco de Esquerda, vai votar contra o orçamento do Estado para 2026.

Mariana Mortágua acusa o PS de permitir a aprovação de um orçamento muito pouco transparente. Em conferência de imprensa, a ainda coordenadora do partido afirmou que se trata de um documento que castiga as pessoas e beneficia a banca. Foram acusações feitas numa conferência de imprensa na sede do Bloco em Lisboa. Recordamos que o orçamento de Estado começa a ser discutido amanhã. A votação na generalidade está marcada para terça-feira.

O governo vai vender 16 imóveis do Estado para investir em habitação pública.

O objetivo é arrecadar cerca de mil milhões de euros para investir. O executivo de Luís Montenegro quer concretizar esta alienação durante o primeiro semestre do próximo ano. Dez destes imóveis localizam-se em Lisboa e os restantes no distrito do Porto. Entre os imóveis que o governo está a vender, encontra-se o edifício que durante vários anos acolheu a presidência do Conselho de Ministros em Lisboa, na zona de Campo de Ourique.

António, vamos agora para a atualidade internacional. A China anunciou um acordo preliminar com os Estados Unidos.

É o resultado de dois dias de negociações comerciais que estão a decorrer na Malásia. O anúncio foi feito pelo representante do comércio internacional da China, mas não esclareceu os termos desse acordo preliminar. Washington e Pequim discutiram ainda alterações ao acordo comercial bilateral, devido ao clima de tensão levantado pela China ao impor novas restrições ao comércio de terras raras. Este acordo é anunciado a poucos dias da reunião de Xi Jinping e Donald Trump na Coreia do Sul.

E o professor de Estudos de Desenvolvimento, Luís Ma, diz que as tarifas e as taxas portuárias vão dominar o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping.

O investigador acredita que esses dois temas vão estar no centro do encontro, mas também o futuro do TikTok pode ser abordado. Em declarações à Rádio Observador, Luís Ma destaca ainda o regime de controle de exportações das terras raras e acredita que os Estados Unidos vão para esta reunião com vontade de apaziguar a China.

Pequim está a dar resposta ao mesmo nível que os Estados Unidos, ou seja, Washington está a perceber que tem perante si um adversário ao mesmo nível. E é isso que, no fundo, este encontro pessoal entre Trump e Xi Jinping é uma forma de tentar apaziguar talvez mais Pequim para que reduza esse controle sobre essas terras raras, que são fundamentais para a indústria de defesa norte-americana, para a indústria tecnológica a nível internacional. E por mais que se esteja a fazer um investimento muito rápido norte-americano nesses setores, na verdade, vai demorar algumas décadas para conseguir competir com a China nessa área das terras raras.

Luís Ma, em conversa com a jornalista Teresa Freire, da Rádio Observador, o investigador sublinha ainda que a China pode considerar que venceu a guerra comercial.

Ainda no plano internacional, o primeiro-ministro israelita garante que Tel Aviv, Israel, controla a própria política de segurança e rejeita as acusações de pressão dos Estados Unidos.

Benjamin Netanyahu relembra que Israel é um Estado independente e considera ridícula a ideia de que Washington interfere na tomada de decisões. Netanyahu vai mais longe e reforça que o país se defende por conta própria e continua a controlar o próprio destino. São declarações que surgem depois da imprensa norte-americana ter noticiado que o primeiro-ministro israelita teria pedido permissão aos Estados Unidos para quebrar o cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Agora, para fechar, ainda tempo de desporto e no futebol, o Sporting a ganhar o intervalo 1x0 em Tondela.

É um jogo da nona jornada do campeonato. O golo dos Leões foi marcado por Suárez. A partida em Tondela está agora no intervalo e a emissão especial de desporto é retomada já a seguir a este jornal.

Ficamos a três minutos das 19h. A informação com António José Soares quando terminado o jogo entre Tondela e Sporting. Até já.

Até já, Nuno.