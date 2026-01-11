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Temos notícias na Rádio Observador, edição da jornalista Beatriz Félix. É dia de voto antecipado para as eleições presidenciais. Lisboa passa à frente do Porto e regista uma taxa de participação de 77%.

É o que diz o balanço feito por Carlos Moedas, que esteve na cidade universitária. Quanto aos números de afluência às urnas, o presidente da Câmara de Lisboa garante que a participação é alta e que está em linha com as eleições europeias e legislativas.

Numa amostragem que temos daqueles que são os 27 mil inscritos, dos quais 15 mil do distrito de Lisboa, é bom que se diga, nós tivemos aqui 77% de participação. Ou seja, 77% de participação por esta amostragem, o que está em linha com aquilo que aconteceu também, seja nas europeias, seja nas legislativas. Mas sobretudo hoje é um dia de agradecimento. Estou aqui com o senhor vice-presidente da Câmara, houve um trabalho de um envolvimento muito grande. As pessoas estão aqui desde as 06h e é importante agradecer a todos. Correu tudo pelo melhor.

São declarações do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, num registo captado pela CNN Portugal. Carlos Moedas destaca também a facilidade com que os munícipes podem exercer o direito de voto e agradece aos voluntários presentes nas mesas de voto.

E Beatriz, no Porto, a taxa de participação é ligeiramente menor. Ainda assim, os números são animadores.

Isso mesmo. O balanço mais recente, feito com dados até às 16h, aponta para uma afluência de 73%. Claro, falamos num universo de cerca de 35 mil inscritos.

A campanha presidencial continua na estrada entre os sabores de Vila Real e uma viagem de mota. Gouveia e Melo vai dar as voltas que os portugueses quiserem.

Na feira gastronómica de Boticas, o almirante apelou à ida às urnas para combater a abstenção e admitiu que gostava que ficasse tudo resolvido na primeira volta eleitoral. Ainda deu um passeio de mota para defender que o destino final de Nadine Soares está nas mãos dos portugueses.

Em Boticas, entre licores e enchidos, Gouveia e Melo apelou à ida às urnas.

Participar na vida política, como cidadão, é votar. Então não fique em casa, por favor, venham votar.

Houve ainda tempo para um pezinho de dança. O almirante mostrou-se confiante e admitiu que gostava que a corrida terminasse à primeira.

Eu quero passar à segunda volta. De preferência, era bom que se resolvesse à primeira volta, mas tenho muita confiança.

Mas em caso de segunda volta, Gouveia e Melo não descartou o apoio dos partidos, mas há limites.

Eu não quero um apoio partidário, no sentido em que o apoio partidário possa condicionar a minha ação. Eu tenho apoios à esquerda, tenho apoios à direita. Pode parecer um slogan, mas não é, é o que eu sinto verdadeiramente. O meu partido é Portugal.

Já em Chaves, o almirante partiu do quilômetro zero numa mota Harley para dar um pequeno passeio. Se deu uma ou duas voltas:

É o que os portugueses quiserem. Se quiserem só uma volta, damos só uma volta. Se quiserem duas, damos duas. O destino é o que os portugueses quiserem.

Os destaques das ações de campanha de Gouveia e Melo no distrito de Vila Real, em dia de voto antecipado.

A jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia e Melo neste dia dedicado ao distrito de Vila Real.

E na passagem por Aveiro, António José Seguro avisa para os riscos criados pelos inimigos da democracia.

Numa referência ao Chega, o candidato a Belém almoçou com apoiantes para puxar atrás a fita do tempo e avisar que os inimigos da democracia continuam a ser um risco em Portugal.

Que permite que os inimigos da democracia se aproveitem disso, de uma forma populista e radical, para prometerem um mundo novo no dia seguinte a eles serem eleitos. Mas eles não querem um mundo novo. Eles querem o regresso a um mundo velho que nós acabamos 50 anos atrás. É claro que não está na perspetiva nenhum golpe militar para dar cabo da democracia. Os inimigos da democracia já não funcionam assim. Vão dentro das eleições, metem-se dentro das instituições e depois fazem tudo para as destruir.

António José Seguro, em Aveiro, depois do almoço, participou nas festas de São Gonçalinho para assegurar que avançou para a corrida a Belém com coragem. O candidato apoiado pelo PS ainda tem mais um momento de campanha na agenda de hoje. Vai para um encontro com apoiantes em Viana do Castelo.

E Luís Marques Mendes acena com o fantasma de uma nova crise política para puxar pelo voto da AD.

O candidato presidencial reafirma o slogan da firmeza e estabilidade e, por isso, acena com uma possível crise política daqui a um ano, na discussão do Orçamento Estado para 2027. No almoço comício em São João da Madeira, Marques Mendes contou com o apoio de Castro Almeida e Rui Moreira para insistir nos votos dos que querem dar tempo ao governo para governar. Miguel Viterbo Dias.

Mantendo a estratégia da firmeza e estabilidade, Marques Mendes agita o fantasma de uma nova crise política no final do ano.

Eleições de ano a ano não são solução. Eleições de dois em dois anos não são modo de vida. E já estão todos aí a pensar em como chumbar o próximo Orçamento de Estado, sensivelmente daqui a um ano, e criar uma nova crise política em Portugal.

Luís Marques Mendes a puxar pela carta de ser o único candidato que garante estabilidade política em Portugal, apesar de deixar a certeza de que não vai ser amigo do governo em todos os momentos. Depois de ter poupado a Ministra da Saúde às críticas, agora, que Ana Paula Martins já tem agenda pública no arranque da semana, vem pedir que apareça.

O primeiro conselho presidencial que daria à senhora Ministra da Saúde. Daria o conselho de que ela apareça a explicar por que é que algumas coisas más estão a acontecer na saúde e que ao mesmo tempo diga aquilo que está a ser feito ou a ser preparado para corrigir essas situações.

Marques Mendes, que critica ainda a excessiva carga burocrática sobre médicos e também sobre professores, num almoço-comício em São João da Madeira, em que o antigo presidente da Câmara e ministro da Economia, Castro Almeida, quis puxar pela independência do amigo.

Ele irá fazer críticas quando for presidente da República

Irá ser incômodo algumas vezes. Vai entristecer algumas vezes a nós, social-democratas, mas há uma coisa que sabemos: ele vai criticar para bem do Governo.

Castro Almeida, que Marques Mendes disse ser um dos melhores amigos que tem. Já Rui Moreira, mandatário nacional, tratou do apelo ao voto útil.

Nós temos que votar Luís Marques Mendes agora. Não é ficar à espera lá para os idos de fevereiro. Não. Eu acho perfeitamente natural que Luís Marques Mendes tenha o apoio do seu partido, mas precisa mesmo de ter. E precisa ter o apoio da AD, e precisa mesmo de ter. E precisa ter o apoio do centro-direita, e precisa mesmo de o ter.

Rui Moreira e Manuel Castro Almeida a apoiar Luís Marques Mendes, que vai insistindo no slogan eternizado pelo socialista François Mitterrand.

Miguel Viterbo Dias com os destaques desta ação de campanha de Marques Mendes no distrito de Aveiro. A caravana segue agora para Lamego, para um comício que encerra este dia de voto antecipado.

E depois da enchente de ontem no Porto, a candidatura de António Filipe contou hoje com vários pesos pesados do PCP num comício em Lisboa.

Paulo Raimundo garante que os trabalhadores não vão esquecer a lealdade do candidato presidencial. Além do secretário-geral comunista, estiveram presentes figuras como o antigo líder Jerónimo de Sousa ou o eurodeputado João Oliveira. No discurso desta tarde, Paulo Raimundo lembrou que quando António Filipe opta por estar do lado dos trabalhadores, não se fica pelas palavras.

Não é por boca, opta não é por discurso. O António Filipe esteve lá, junto dos obreiros, junto dos lutadores, junto dos protagonistas da construção daquela extraordinária força de unidade e demonstração de força que foi a greve geral do passado dia 11 de dezembro. Esteve lá o António Filipe, esteve nos piquetes, esteve com a luta, disse não ao pacote laboral desde a primeira hora.

E depois de ontem ter puxado da Constituição para elogiar António Filipe, Paulo Raimundo acrescentou hoje novos artigos à equação, que incidem sobre a cultura, economia e proteção aos jovens.

E seguimos agora com a atualidade internacional. A Comissão Europeia vai aprovar na próxima semana o plano para que Portugal possa aceder ao empréstimo para investir em defesa.

São quase seis mil milhões de euros que vão ficar disponíveis com o pressuposto de criar condições favoráveis para que o país invista em capacidade de defesa. Uma revelação que é feita por Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa em Bruxelas. Este é um plano que faz parte das intenções europeias para aumentar o investimento em defesa por toda a União Europeia. Portugal faz parte do plano conjunto, que engloba oito dos 27 Estados membros. O valor do empréstimo vai ser aprovado na quarta-feira.

E um grupo de países europeus está a discutir planos para aumentar a presença militar na Gronelândia.

A notícia é da Bloomberg, que diz que este movimento é liderado pelo Reino Unido e pela Alemanha. O objetivo é mostrar a Donald Trump que a Europa leva a sério a segurança do Ártico. A Alemanha vai, por isso, propor a criação de uma missão conjunta da NATO para proteger a região do Ártico. A ação europeia está a ser planeada após Donald Trump ter insistido na vontade norte-americana de controlar a Gronelândia. O presidente norte-americano diz que pretende chegar a um acordo com a Dinamarca para adquirir a Gronelândia e que tal vai acontecer, quer a Europa goste, quer não.

E fica por aqui o Jornal das 7, edição da jornalista Beatriz Félix.