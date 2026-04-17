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Jornal das 7 com Luís Soares. Os patrões dão por terminada a negociação das mudanças nas leis laborais. A UGT fica à espera da versão final para depois decidir o que vai fazer.

São as conclusões da reunião que esta tarde juntou UGT, patrões e governo no Ministério do Trabalho. Uma reunião que terminou na última hora, foi acompanhada pela Laura Figueiredo, agora em direto. E Laura, a Ministra do Trabalho já tem uma estratégia caso a UGT não dê aval a esta última versão.

Boa tarde, Luís. Sim, a ministra diz que se a UGT não der luz verde depois da reunião extraordinária do Secretariado Nacional, a versão que vai seguir para o Parlamento será uma coisa meio entre o anteprojeto do verão e o que foi alcançado hoje. São palavras de Maria do Rosário Palma Ramalho, que explica também que esta reunião de hoje serviu para fazer apenas pequenas afinações sobre a versão final do projeto. Diz também que agora é tempo de aguardar serenamente pela proposta final da UGT, posição que vai ditar, finalmente, o final desta fase negocial. Também os patrões dão as negociações por terminadas, admitem que não sendo a versão que gostariam, é aquela que foi possível consensualizar. Armindo Monteiro, presidente da CIP, diz que agora a bola está do lado da UGT.

Este processo, quanto a nós, terminou hoje pela parte das confederações. Nós, por unanimidade, subscrevemos este documento. O que a UGT deliberar, naturalmente, dirá respeito à própria UGT. Esperamos que, naturalmente, também a UGT corresponda a este esforço que fizemos de aceitar os ganhos e cedências que todos fizemos. O processo negocial é assim mesmo.

Para as confederações patronais, o processo negocial chegou hoje ao fim. Quanto à UGT, Mário Mourão garante que ainda não há acordo.

Há matérias que ainda não há consensualizadas, mas o governo e os patrões entendem que havia que haver já a versão final, isso foi feito. Agora a UGT vai ouvir os seus órgãos.

Quando?

Na próxima semana. Vai marcar uma reunião extraordinária para que o Secretariado possa se debruçar sobre a versão final, que não sei se ainda será hoje enviada ou segunda-feira logo de manhã, mas se calhar ainda hoje.

Quinta-feira é o dia apontado para esta reunião extraordinária do Secretariado Nacional da UGT. Só então depois desse encontro é que a Central Sindical vai revelar se dá ou não luz verde à versão final da reforma laboral.

A Laura Figueiredo aqui em direto, ela que acompanhou o final desta reunião que juntou patrões, governo e UGT, terá sido então a última e derradeira reunião sobre as mudanças nas leis laborais.

E ao mesmo tempo que decorria esta reunião, milhares de pessoas manifestavam-se em Lisboa contra as mudanças na lei laboral.

Manifestação que começou no Saldanha, terminou junto à Assembleia da República. No final, o secretário-geral da CGTP, que convocou esta manifestação, voltou a criticar o governo. Foi também questionado Tiago Oliveira sobre a posição do Presidente da República. O secretário-geral da Intersindical não quis dizer se esperava ou não por um veto de António José Seguro, se a legislação seguir como está para o Parlamento e depois para Belém. Tiago Oliveira relembra apenas que a CGTP continua à espera de uma reunião com o Presidente da República.

A CGTP já pediu por duas vezes uma reunião ao Presidente da República. Por duas vezes, uma delegação da CGTP já se encontrou com o Presidente da República numa iniciativa da Presidência Aberta, em Leiria, em que questionou o Presidente da República qual era o ponto da situação do nosso pedido de reunião. E aquilo que o Presidente da República disse na altura foi que estaria para breve essa reunião. Ainda hoje estamos à espera.

Tiago Oliveira diz que a CGTP continua à espera de uma reunião com o Presidente da República, que já fez saber que iria ouvir os parceiros sociais.

O preço do gasóleo pode baixar entre 10 a 15 cêntimos na segunda-feira. Já a gasolina, aí a descida será mais modesta, um cêntimo, mas os preços mais elevados dos combustíveis não é desta que vão embora.

É, ainda estão para ficar, diz o secretário-geral da Associação de Empresas de Combustíveis e Lubrificantes. António Comprido felicita a reabertura temporária do Estreito de Ormuz, diz que é um primeiro passo para um regresso à normalidade. No entanto, António Comprido explica que os efeitos positivos dessa reabertura ainda vão demorar a chegar.

O efeito ainda vai durar. Obviamente que isto são boas notícias, seria péssima notícia que continuasse tudo fechado, mas não podemos ter expectativas muito altas, no sentido que a situação se vai normalizar a muito curto prazo, vai demorar algum tempo. E como disse e recordo, há que perceber a extensão dos danos que foram causados nas instalações portuárias, não só, e também no aparelho produtivo e no aparelho refinador naquela área do globo.

O secretário-geral da Associação de Empresas de Combustíveis e Lubrificantes adianta também que Portugal ainda não sentiu uma interrupção crítica de carregamentos de petróleo e, por isso, António Comprido alerta que os preços dos combustíveis ainda vão manter-se elevados.

Não nos vamos livrar da questão dos preços altos tão depressa. Eles podem regredir, podem reduzir, isso é natural, mas voltar aos níveis pré-conflito poderá demorar mais algum tempo, resultante da tal normalização.

Declarações de António Comprido, ele que esteve no Explicador da tarde política, também o especialista em mercados de energia, Ricardo Marques, aponta ou calcula que na próxima semana o preço do gasóleo, do litro do gasóleo, pode descer entre 10 e 15 cêntimos.

O secretário-geral da ONU saudou a reabertura do Estreito de Ormuz. António Guterres diz que é um passo na direção certa.

Foi numa publicação nas redes sociais. António Guterres sublinha que a posição das Nações UnidasPermanece clara: precisamos de restaurar completamente os direitos e liberdades de navegação no Estreito de Ormuz, é o que escreve António Guterres. Direitos que têm que ser respeitados por toda a gente. No entanto, apesar do anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz, ainda não é possível clarificar exatamente qual o estado desta passagem. A NATO diz estar a monitorizar a navegação. Um responsável da NATO diz ao "The Guardian" que tomou conhecimento desta reabertura e está a analisar de perto o planeamento militar que está a ser implementado. São declarações também depois de Donald Trump ter voltado a criticar a NATO numa publicação na rede social Truth Social. Do lado do Irão, a imprensa iraniana diz que este anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz ainda precisa de ser clarificado, em um anúncio feito pelo ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. Já a agência noticiosa iraniana Tasnim noticiou esta abertura como uma decisão tomada depois de terem sido aceites várias condições.

E Donald Trump garante que o Irão vai suspender o programa nuclear de forma indefinida.

Depois das publicações nas redes sociais, Donald Trump realiza agora uma série de conversas telefônicas com a imprensa norte-americana internacional. A agência Bloomberg declara que o Irão irá suspender o programa nuclear de forma indefinida. Esta exigência norte-americana foi até aqui uma linha vermelha de Teerão. Já a Agência Reuters, Donald Trump insiste que as forças norte-americanas vão retirar o urânio enriquecido do Irão para o levar para os Estados Unidos, uma colaboração com as autoridades iranianas, e a Agência France-Presse diz que não há pontos de discórdia nas negociações entre Estados Unidos e Irão e, por isso, um acordo está muito próximo. É pelo menos o que diz Donald Trump.

E a primeira reunião da era António José Seguro, a primeira reunião do Conselho de Estado arrancou com três cadeiras vazias. A reunião tem lugar esta tarde e olhando aqui para o relógio, Luís Soares, já leva quatro horas.

Mais de quatro horas, até porque começou às 15h. Miguel Bastos Araújo ainda não tomou posse. António Ramalho Eanes também faltou, o antigo presidente da República também faltou à reunião e o lugar do Provedor de Justiça continua por preencher. Nesta tarde, ainda antes da reunião, tomaram posse os novos conselheiros e o primeiro, Vasco Maldonado Correia, foi mesmo o antecessor de António José Seguro.

Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra, que cumprirei com lealdade às funções-

De presidente da República passa para conselheiro de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa passa a marcar presença no órgão de consulta do presidente, mas agora como ex-inquilino do Palácio de Belém. Na primeira reunião da era António José Seguro, centrada nos temas da segurança e da defesa, há ainda cinco caras novas, que só não são seis porque o investigador Miguel Bastos Araújo está fora do país e não tomou posse.

Doutor Alberto de Sousa Martins.

Dos indicados pelo Presidente da República, tomaram posse Alberto Martins, líder parlamentar do PS nos últimos dois anos da liderança de António José Seguro, o antigo ministro socialista Nuno Severiano Teixeira e ainda nomes ligados à academia, Isabel Capelo Gil, reitora da Universidade Católica Portuguesa, e a cientista Maria do Carmo Fonseca, que foi mandatária nacional da campanha presidencial de Seguro.

Doutor Pedro Miguel de Azeredo Duarte.

Dos nomes indicados pelo Parlamento, há apenas um estreante, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, pelo PSD. Leonor Beleza e Carlos Moedas continuam a sentar-se à mesa do Conselho de Estado, assim como os presidentes do Chega, André Ventura, e do PS, Carlos César. A esta primeira reunião faltou também o antigo presidente da República, António Ramalho Eanes. Há outra cadeira vazia, é do Provedor de Justiça, que continua por eleger.

Vasco Maldonado Correia a acompanhar a reunião do Conselho de Estado no Palácio de Belém, minutos antes do encontro, António José Seguro convidou Marcelo Rebelo de Sousa para uma curta reunião no gabinete do Presidente da República.

E apesar da reunião ainda não ter terminado, André Ventura já saiu e quis falar aos jornalistas sobre um outro tema, a Lei da Nacionalidade.

Não falou sobre o que se passa no Conselho de Estado, naturalmente, mas deixou críticas ao PS no dia em que o partido decidiu enviar mais uma vez a lei aprovada no Parlamento para o Constitucional. André Ventura apela aos juízes do Supremo Tribunal para que sejam céleres na decisão. Também Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, já saiu desta reunião do Conselho de Estado.

E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira.

Uma centena de personalidades assina uma carta aberta dirigida à comunicação social e também à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uma carta em que transmitem um repúdio em relação às controversas declarações da apresentadora Cristina Ferreira sobre um caso de violação. São psicólogos, atores, políticos, entre outros, que assinam esta carta, em que deixam várias reivindicações sobre a forma como estes temas devem ser tratados no espaço mediático. O ministro da Administração Interna manifesta o firme repúdio pelo ataque ocorrido hoje na Esquadra da PSP dos Marrazes. Um homem de 57 anos foi esfaqueado no interior da esquadra, ficou ferido, mas não corre perigo de vida. O ministro Luís Neves diz que este é um ato de particular gravidade, que atenta não apenas contra um profissional das forças de segurança, mas contra o próprio Estado de direito democrático. Eu, Ricardo, gosto muito de queijo, não sei se também partilhas desta-

Partilho, gosto cada vez mais.

Há aquele mito que o queijo pode provocar perda de memória, até pode bem ser um mito, mas há uma investigação também publicada numa revista científica que revela que consumir queijo e também natas com maior teor de gordura pode ser associado a um menor risco de desenvolver demência. Portanto, é ao contrário daquilo que poderíamos pensar.

Portanto, é ao contrário.

Exatamente.

Não afeta a memória.

Exatamente. Os investigadores acompanharam mais de 27 mil adultos com média de 50-

Era isso que ia perguntar, se a amostra era significativa.

É, 27 mil adultos, 58 anos de média de idade, ao longo de cerca de 25 anos, foi uma coisa a longo prazo, e perceberam que mais de 3 mil pessoas neste período desenvolveram demência, mas lá estão os resultados. Quem consumia queijo mais gordo apresentava um risco 13% mais baixo de demência. Ainda assim, os autores deste estudo sublinham que estes dados desafiam essas ideias antigas relacionadas com gordura e com saúde cerebral. Há sempre novidades sobre o queijo para sabermos.

Mas o problema é o mal que faz-

Ao colesterol, por exemplo.

Às outras coisas. E já daqui a pouco vamos ter o Fora do Baralho. Bom fim de semana!