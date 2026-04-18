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18 com o Carlos Pedro. Olá, Carlos, boa noite mais uma vez. Começamos a olhar para a lei laboral, que não deve voltar a passar no Secretariado Nacional da UGT. A central sindical prepara-se para rejeitar novamente a proposta do governo.

A mais recente e a previsão é levantada pelo secretário-geral adjunto, Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública. Primeiro, Tiago Oliveira, da CGTP, disse esperar que a UGT não assine este acordo sobre as alterações à lei laboral. Sérgio Monte, da UGT, respondeu dizendo que os cerca de 85 membros que pertencem ao secretariado da Central Sindical concordam com os quase 80% dos portugueses que rejeitam esta proposta laboral. Palavras de Tiago Monte. A UGT decide, de resto, na quinta-feira, se está de acordo ou não com a versão final da lei laboral. Caso não haja entendimento, o governo ameaça enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial enriquecido com contributos.

Entretanto, o porta-voz do LIVRE, Rui Tavares, acusa a direita de querer apressar a aprovação de várias propostas, entre as quais se conta o pacote laboral.

Tudo por receio de um ricochete da opinião pública, diz o porta-voz do LIVRE. Rui Tavares acusa a direita parlamentar de estar distante do sentido social.

Eu creio que a direita, neste momento, sente que alguma está com raiva na barriga, com a ilusão de que pode fazer tudo. Outra percebe que o tempo até que haja um ricochete da opinião pública em relação às atitudes da direita nos últimos tempos é curto e, portanto, tem que avançar com o máximo das suas propostas antes que percam definitivamente a opinião pública. Também, de certa forma, as sondagens começam a refletir isso e no próximo ano vamos vê-las refletindo isso cada vez mais.

Otimismo do porta-voz do LIVRE, que acusa ainda o governo e os partidos que o apoiam de viver no passado.

E ainda pela atualidade nacional, falamos agora, Carlos Pedro, da rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O Instituto Nacional de Emergência Médica reconhece a existência de dívidas que só poderão ser regularizadas com o reforço orçamental.

Sendo que este reforço está dependente da revisão interna do INEM, que está atualmente em curso, diz o organismo. Em comunicado, o INEM explica que os pagamentos até janeiro deste ano estão fechados, bem como parte de fevereiro, que será regularizado, entretanto, na próxima semana. O instituto assegura ainda que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem sido informada sobre as dificuldades em cumprir os prazos dos pagamentos. E quanto ao acordo para este ano, o INEM admite que não consegue aplicá-lo sob pena de piorar a situação para todos os parceiros. Diz-se, entretanto, disponível para dialogar com os bombeiros.

É a resposta do INEM depois do anúncio da Liga dos Bombeiros Portugueses e é uma decisão, Carlos, irrevogável.

Tal como referiu aqui na Rádio Observador o presidente do organismo durante esta tarde, António Nunes assegura que não há margem para voltar atrás.

Esta decisão é irrevogável. Aquilo que nós admitimos é poder fazer um novo acordo de parceria e cooperação. Agora, este vai ser rescindido na próxima segunda-feira, com uma carta registrada com aviso de recepção, de acordo com aquilo que está escrito. Se quiserem negociar um novo acordo, nós estamos disponíveis para isso.

A decisão foi aprovada hoje por unanimidade no Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. Vai demorar 120 dias a efetivar-se. Não havendo acordo, o INEM terá de negociar individualmente com cada uma das mais de 400 associações humanitárias dos bombeiros.

Escutamos agora nesta edição das 18 o líder parlamentar do PSD, que avança uma justificação para aqueles que saíram do partido para o CHEGA. Falta de qualidade, diz Hugo Soares.

E falta de espaço também. Uma posição tomada por Hugo Soares em Cabo Verde, o líder da bancada parlamentar dos sociais-democratas deixa críticas a quem saiu e diz que quem foi não deixou saudades.

Eu não conheço um dirigente ou militante do PSD que tenha saído para o CHEGA e que eu quisesse que ele voltasse para o PSD. Era sempre gente que nunca teve espaço por falta de qualidade, por falta de capacidade, muitas vezes por falta de caráter, porque atenção, nós nos nossos partidos também os temos menos bons. É assim mesmo, é verdade. Há de tudo. Nós representamos partidos que representam a sociedade, e nas sociedades e nas comunidades há tudo.

Palavras de Hugo Soares em Cabo Verde, onde foi um dos oradores convidados da Conferência Internacional Democracia em África.

E em África, no primeiro dia de visita à Angola, o Papa Leão XIV apelou, Carlos Pedro, ao diálogo e lembrou o passado no continente africano.

Aterrou por volta das 15h, em Luanda, hora de Lisboa. Pouco depois, falou no Salão Protocolar ao lado do presidente João Lourenço e em português, o Papa deixou elogios ao continente africano, apelos e críticas a uma lógica extrativista.

Sempre que essa harmonia foi violada pela prepotência de alguns, o vosso povo sofreu. Ele traz as cicatrizes tanto da exploração material como da pretensão de impor uma ideia sobre outras. A África tem uma necessidade urgente de superar situações e fenômenos de conflitualidade e inimizade, que dilaceram o tecido social e político de tantos países. No princípio, está o diálogo. Ele não exclui a divergência, que, contudo, pode tornar-se conflito.

O Papa Leão XIV em Angola, aqui no registro captado pela RTP. Antes, o chefe de Igreja Católica esclareceu que as declarações da semana passada não eram dirigidas a Donald Trump.

E como dissemos, Leão XIV esteve acompanhado de João Lourenço. Ora o presidente angolano apelou ao fim da guerra e à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial.

Sem nunca referir nomes, João Lourenço condenou ainda a tomada dos recursos naturais e energéticos pelos exércitos mais poderosos do mundo e com recurso à força.

Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região. Lamentavelmente, assistimos cada vez mais a uma corrida desenfreada às matérias-primas, aos recursos energéticos, aos recursos minerais e outros, tomados pela força das armas dos exércitos mais poderosos do mundo contra países soberanos.

O apelo do presidente da República Angolana, num registro captado pela RTP. João Lourenço pediu ainda ao Papa Leão XIV para que continue a ser um construtor de pontes.

E precisamente sobre o Médio Oriente e precisamente também sobre o Estreito de Ormuz, vai continuar encerrada esta noite a garantia deixada, Carlos Pedro, pelo Irão.

Em comunicado por parte da Guarda Revolucionária Islâmica, cita a Al Jazeera, os iranianos justificam com a alegada violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos, que não suspendeu o bloqueio naval aos navios e portos iranianos. Antes, noticiou a CNN Internacional, o Irão tinha admitido dar prioridade à passagem de embarcações que paguem uma taxa, isto por questões de custos dos serviços e de segurança.

Fica por aqui esta edição das 8. O Carlos Pedro está de regresso às 08h30 para atualizar e resumir as notícias. Contamos contigo. Um abraço, Carlos. Até já.

Até já.