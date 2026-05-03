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Tino Soares. Nadine, boa noite. Começamos com a atualidade internacional. O Irão confirma que recebeu a resposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra. A delegação iraniana diz estar a analisar a proposta.

Teerão confirma que já recebeu a resposta de Washington ao plano iraniano de 14 pontos, desmente ter dado um prazo de 30 dias aos Estados Unidos para pôr fim ao conflito no Médio Oriente. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que o documento está agora a ser analisado e uma vez concluída essa análise, garante que será apresentada também uma resposta. Esmaíl Baghaei insiste que o plano apresentado ontem pelo Irão tem como único objetivo pôr fim ao conflito. Sublinha que Teerão não vai manter negociações sobre o programa nuclear, pelo menos para já, o plano de 14 pontos do Irão, que inclui garantias de não agressão militar e ainda o levantamento do bloqueio por parte dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz.

Seguimos agora com a atualidade nacional. As cerimônias fúnebres de Cândido Mota decorrem a partir de amanhã em Lisboa.

É uma informação avançada pela família, à Agência Lusa, o velório do radialista, que morreu hoje aos 82 anos, realiza-se amanhã e a cremação está marcada para terça-feira em Lisboa. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério do Alto de São João, com a cremação a decorrer à 13h. O antigo locutor de rádio morreu esta madrugada no Hospital Santa Maria, onde estava internado.

Cândido da Mota, que António José Seguro descreve como radialista, Nadine, de voz inconfundível.

Uma mensagem deixada pelo presidente da República na página da presidência. António José Seguro recorda Cândido Mota pela voz inconfundível, que diz ter acompanhado durante muitos anos o chefe de Estado, que apresenta as condolências à família e escreve que o legado de Cândido Mota vai ficar para sempre na memória coletiva dos portugueses.

E para além de locutor, era também braço direito de Herman José em vários formatos televisivos.

Sim, trabalharam durante vários anos em conjunto em programas como por exemplo a "Roda da Sorte" e "Com a Verdade Me Enganas". Herman José, em declarações à Rádio Observador, relembra Cândido Costa como uma pessoa positiva e fala em algumas memórias.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 04h com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas tinham uma dialética formidável, daquelas que já não se usa, que hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém.

Declarações de Herman José na Rádio Observador, a recordar a parte importante da carreira de Cândido Mota.

Damos de tema nesta edição das 20h, mas mantemo-nos pela atualidade nacional. Isto porque, Nadine, o Partido Socialista volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada socialista, João Torres, insiste nessa redução de 23 para 13% do IVA dos combustíveis.

No primeiro trimestre deste ano, os portugueses pagaram mais €36 milhões de imposto sobre os produtos petrolíferos e que esse aumento corresponde ao dobro do aumento médio da receita fiscal. A descida do IVA dos combustíveis para a taxa intermédia, quer o IVA zero para um cabaz de produtos alimentares, são medidas que já aprovaram no passado. Nós já temos procurado manter um diálogo, mas vamos chamar à Assembleia da República as associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas para que também em sede parlamentar, possam partilhar aquela que é a sua visão e as suas preocupações sobre o momento que estamos a atravessar.

João Torres, neste registo captado pela Antena 1, a partir de amanhã, o gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro e a gasolina 95 fica €0,065 mais cara.

E em São João da Madeira, na sequência dos festejos do Bloco do Porto, dois jovens foram detidos e também entretanto libertados, na sequência também de um atropelamento de ontem durante essas festas.

Vão estar presentes a juiz amanhã, é o que escreve o Jornal de Notícias. Estão indiciados por condução perigosa da colisão entre duas viaturas que acabou por projetar um dos carros para o passeio. Resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. A PSP está a investigar as circunstâncias em que aconteceu este acidente.

E no desporto, Nadine, mais concretamente no basquetebol, o Sporting venceu o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos.

Resultado final de 79-77. Um encontro jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar. Depois de conquistarem a prova rainha da modalidade frente ao Porto, os Leões conseguiram agora mais um troféu esta época. No final da partida, o treinador-adjunto do Sporting, Sérgio Ramos, fala num jogo difícil, mas considera que a equipa verde e branca ganhou nos detalhes.

Estes jogos ganham-se em detalhes. Foi um jogo muito intenso, talvez também muito difícil de arbitrar, algumas questões difíceis ao longo de todo o jogo. E depois foi a questão de detalhes. Acho que a equipa teve muito coração, conseguiu nos momentos difíceis não se desorientar, conseguiu voltar ao jogo e acho que na parte final fomos mais equilibrados, procurámos as melhores soluções e atacáramos por ganhar com alguma justiça.

Do outro lado, o treinador dos encarnados, Norberto Alves, admite que faltou eficácia. Lamenta uma derrota por apenas dois pontos.

Faltou marcar mais três pontos. Ganharam por dois. Hoje estivemos muito pouco eficazes. No lançamento exterior, muito pouco eficazes. Tivemos muitos lançamentos abertos que não concretizámos e nós queremos é ter os lançamentos abertos para os concretizar. Lance livre a mesma coisa

E teve muito a ver com essa questão da eficácia e um ou outro turnover que cometemos em momentos que estávamos bem, que não foram provocados pela qualidade defensiva deles, mas teve um pouco mais a ver com o nosso demérito na maneira como iniciamos o ataque.

Declarações de Norberto Alves aos microfones da RTP. Resultado final: o Sporting venceu a Taça Hugo dos Santos frente ao Benfica por 79 a 77.

No futebol, Rui Borges diz que quer estabilizar o Sporting na ADIN, mas o Vitória Sport Clube garante que vai jogar de igual para igual.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. Depois, o treinador do Sporting reforçou que as últimas semanas não apagam uma época com mérito para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Já Gil Lameiras, treinador do Vitória, diz que a equipa quer jogar de igual para igual.

Nós jogamos sempre de igual para igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que, por vezes, há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre para ganhar. Obviamente que estamos no momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

O técnico do Vitória Sport Clube, que defronta o Sporting em Alvalade amanhã, às oito e um quarto da noite.

Emissão especial de desporto com relato em direto deste encontro, que conta para a 32ª jornada do campeonato, jornada em que houve a consagração do Porto como campeão. Seguimos agora para a Inglaterra, para a Premier League. O Manchester United, de Bruno Fernandes, venceu o Liverpool por três bolas a duas.

O Manchester esteve a vencer por 2 x 0, mas no arranque da segunda parte deixou-se empatar. Perto da reta final, conseguiu selar o resultado por 3 x 2. Pelo United, valeram os gols de Matheus Cunha, Sesko e Mainoo. Pelo Liverpool, os marcadores foram Szoboszlai e Gakpo. Com este resultado, o Manchester United cimenta o terceiro lugar com 64 pontos, mais seis que o Liverpool. Antes desta partida, uma nota: o antigo treinador Alex Ferguson sentiu-se mal, foi levado até o hospital. No entanto, é esperado que o antigo treinador possa recuperar em casa.

Notícia de fecho desta edição das oito, com a Nadine Soares, que está de regresso às oito e meia com a síntese de notícias. Até já.

Até já.