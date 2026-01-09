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Rádio Observador, são 10 da noite. Atualizamos as notícias com o José Rafael Lopes e começamos com Henrique Gouveia e Melo, que considera que está mais perto de Belém e critica Marques Mendes e André Ventura por terem marcado presença no Conselho de Estado.

Para o almirante, trata-se de ética e Gouveia e Melo considera que os adversários deviam ter evitado marcar presença no Conselho de Estado.

Como disse, eu acho que os dois candidatos deviam ter evitado essa participação, pelo menos enquanto são candidatos. Fica-lhes na consciência terem feito isso. Nós, quando nos predispomos a fazer uma determinada função, há coisas que em termos éticos não devem ser feitas. Fizeram, fica na consciência deles e na apreciação dos portugueses.

Gouveia e Melo falava aos jornalistas na feira de São Gonçalinho, onde ao mesmo tempo estava também João Cotrim Figueiredo. Devido aos atrasos, os dois candidatos acabaram por não se cruzar, mas o almirante admite que não é contra os liberais.

Não é contra os liberais. O que eu acho é que o neoliberalismo excessivo não pode disfarçar quando falamos de assuntos que são resolvidos pelo Estado Social e parece que esses problemas, afinal...

Declarações de Henrique Gouveia e Melo, em Aveiro. No balanço da primeira semana de campanha, o almirante acredita estar mais próximo de Belém.

Bem perto também em Aveiro, João Cotrim Figueiredo comprometeu-se a apoiar qualquer governo e não apenas o atual.

É um esclarecimento que surge depois de ontem João Cotrim Figueiredo ter anunciado que enviou uma carta aberta a Luís Montenegro, em Aveiro, também na festa de São Gonçalinho. O candidato liberal sublinha que independentemente da cor política, vai apoiar um governo que esteja em funções.

Eu sou, serei o presidente da República mais parceiro e mais respaldador político de qualquer governo que queira fazer reformas significativas. Ou seja, não é de um governo em particular. Qualquer governo que queira fazer as reformas que o país precisa, eu estarei lá para ser seu aliado.

Declarações de João Cotrim Figueiredo, em Aveiro. O candidato presidencial sublinha que esta aliança entre presidente da República e governo é importante para o país evoluir e para implementar reformas. Sobre a corrida a Belém, o candidato mostra-se otimista.

E as dificuldades no setor da saúde prejudicam primeiro as mulheres. É o aviso da candidata Catarina Martins.

A candidata presidencial alerta que são as mulheres que sofrem com o fecho recorrente das urgências de obstetrícia e de pediatria. É um aviso deixado por Catarina Martins durante uma visita ao Liceu Camões, em Lisboa.

Acho mesmo que precisamos de falar de novas formas de fazer política e que a democracia se reforça quando sai do debate institucional, em que se discutem cartas e conselhos de Estado, para podermos ouvir as pessoas e falar da saúde, falar da vida de todos os dias, falar das crises do país. É uma coincidência trágica que estejamos a falar destas coisas no momento em que a saúde em Portugal está a viver uma crise tão grande e em que as mulheres sentem esse impacto pela falta de acesso à saúde.

Além da saúde, Catarina Martins quer desmistificar os tabus da desigualdade de gênero na política.

E voltamos a falar do Conselho de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso ter atenção à forma como a Europa se relaciona com os Estados Unidos para ajudar a Ucrânia.

Foi uma das preocupações em discussão na reunião de hoje do Conselho de Estado, no Palácio de Belém. A garantia é do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa destaca que é essencial acompanhar os portugueses que estão da Venezuela, na Venezuela, sem esquecer a situação na Ucrânia.

Quanto à Ucrânia, era esta: como é que a Europa está a conseguir relacionar-se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte, que é fundamental, para enfrentar a situação que se vive no terreno. A outra era só os nossos compatriotas na Venezuela. Felizmente, as notícias que chegam são boas.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, aqui um registo da RTP, feitas à margem de um jantar com os vencedores do Prêmio Gazeta 2025, em Cascais.

E a Federação Nacional dos Médicos e o Ministério da Saúde assinaram um protocolo negocial para a valorização de carreiras.

Foi o início de uma nova fase de negociação para este setor da saúde. A presidenta da FNAM, Joana Bordalo e Sá, diz que o governo se disponibilizou a rever um largo conjunto de parâmetros e explica quais.

Estamos aqui a falar de questões salariais, das questões de revermos as condições de trabalho. Estamos aqui a falar também de revisão da nossa jornada de trabalho semanal, as questões do internato médico, de reintegrarmos o internato médico na carreira, questões que têm a ver com a parentalidade, a negociação de um novo regime de trabalho de exclusividade.

A presidenta da FNAM espera transparência e seriedade por parte do governo. A nova ronda de negociações está marcada para dia 20 de janeiro.

Ainda na saúde, o PSD insiste que a ministra Ana Paula Martins tem condições para continuar no cargo.

Os problemas na saúde estiveram em destaque no explicador da tarde política, aqui na Rádio Observador. Semana marcada por três mortes em dois dias, por atrasos no socorro do INEM. O coordenador do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do PSD, Francisco Sousa Vieira, diz que os pedidos de demissão dos outros partidos são um obstáculo a quem governa.

E por isso eu creio que a ministra da Saúde, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, na recuperação do INEM, do SNS, tem condições para continuar, que nós tenhamos a capacidade de despolitizar, não só estas mortes, mas grandes problemas que têm que ser resolvidos, e com este consecutivo pedido de demissão não ajudará em nada.

Já Marta Silva, coordenadora do grupo parlamentar da Comissão de Saúde do Chega, aponta falhas recorrentes ao Executivo.

O que se passou nos últimos dias é uma falha política grave, decorrente de problemas crónicos conhecidos quando este governo tomou posse e não tomou posse ontem. Portanto, é uma falha recorrente e que tem responsáveis com nome e cargo. E perante isto, a ministra da Saúde não pode continuar em funções.

Já pelo PS, Sofia Andrade, a coordenadora da Comissão de Saúde do Partido Socialista, acusa a ministra da Saúde de incompetência e recorda as promessas feitas pelo governo quando assumiu funções.

A senhora ministra Ana Paula Martins já mostrou toda aquela que é a sua incapacidade absoluta para gerir uma pasta tão importante como é a pasta da Saúde. E começou logo no início, porque este governo, quando assumiu funções, veio dizer de uma forma muito simplista que todos os problemas que existiam na saúde seriam fáceis de resolver e que se resolveriam em 60 dias com o plano de emergência e transformação para a saúde.

Os representantes do PSD, Chega e PS no explicador desta tarde sobre os problemas no SNS e a posição da ministra da Saúde.

E Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a recuperar o que lhes foi tirado pela Venezuela no que diz respeito ao petróleo.

O presidente dos Estados Unidos acusa a Venezuela de Nicolás Maduro de roubar a indústria petrolífera e assegura que os Estados Unidos vão explorar petróleo de forma indefinida até recuperarem o que Donald Trump diz ter sido tirado de forma injusta. O líder norte-americano vai mais longe, diz que a Venezuela já aceitou as imposições americanas e que já começou o processo de refinação e venda de até 50 milhões de barris de petróleo. Donald Trump diz ainda que os Estados Unidos se anteciparam à China e à Rússia para tomar conta da indústria petrolífera da Venezuela. O presidente norte-americano falou ainda sobre a questão da Gronelândia. Assegura que algo vai ser feito, quer a Europa goste ou não. Ainda assim, Donald Trump não entrou em detalhes sobre o que pode estar em cima da mesa. Estas são declarações citadas pela AP.

José, vamos agora conhecer outros temas que marcam a atualidade.

O novo Hospital Central do Algarve deve estar operacional em 2031. O anúncio foi feito pelo governo. A construção, que já tinha sido aprovada em Conselho de Ministros, foi anunciada esta sexta-feira. O valor do investimento é de mais de €420 milhões, repartido por 27 anos em regime de parceria público-privada. A Liga dos Bombeiros Portugueses vai disponibilizar quatro ambulâncias para socorro pré-hospitalar este fim de semana. Vão ficar na sede desta confederação para operar em regime de ambulâncias adicionais das 08h às 20h. A medida surge depois de três pessoas terem morrido nos últimos dias devido a alegados atrasos no socorro médico. Reino Unido, França e Alemanha condenaram a morte de manifestantes no Irão, num comunicado conjunto. Dizem que as autoridades iranianas têm a responsabilidade de proteger a população e devem permitir a expressão livre e pacífica do povo, sem medo das consequências. Os três países deixam ainda um apelo ao regime iraniano, pedem contenção e o fim da violência.