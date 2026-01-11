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Dezoito horas em ponto. Temos notícias na Rádio Observador com a edição da Beatriz Félix. Beatriz, há nova sondagem para as eleições presidenciais. António José Seguro mantém a liderança, mas agora mais próximo dos adversários.

Precisamente, é o que nos mostra a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, RJN e TSF, ao sétimo dia. Este estudo mostra pela primeira vez um empate a quatro, e não a cinco, com Luís Marques Mendes agora fora deste empate técnico. Mas vamos a números. António José Seguro lidera a tabela com 21,4% das intenções de voto e Cotrim Figueiredo logo atrás, com 21,1%. A fechar o pódio está André Ventura, que hoje conta com 19,7% das intenções de voto e a seguir, Henrique Covey Melo, em quarto lugar com 17%. Marques Mendes consolida o quinto lugar, mas com uma descida para os 14,5. Mais abaixo na tabela, temos Catarina Martins com 2,6%, António Filipe com 2% e Jorge Pinto em último com 0,9.

E agora na campanha presidenciais, do falso socialista ao tio de Cascais, o almirante sobe o tom das críticas e quase nenhum adversário ficou de fora.

No comício num teatro de Ponte de Lima, Gouveia Melo carregou baterias e disparou para várias direções. Isto para defender que é o candidato transparente e mais preparado.

E há uma coisa que podem ter certeza: eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população. E com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

Antes do candidato, falou também o apoiante Isaltino Morais, deu alcunhas aos adversários do almirante, neste caso, Ventura e Cotrim.

Votar na pacotilha liberal é votar nos Queques. Nos Queques, nos Queques privilegiados, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que traie a nossa história?

São alguns destaques do discurso de Isaltino Morais em Ponte de Lima, no arranque da segunda semana de campanha, Gouveia Melo sobe o tom contra os adversários.

Já António José Seguro estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta.

Um dia que terminou mais cedo pra caravana do socialista, com um comício ao início desta noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final de dia de campanha, que passou João Gama por Aveiro, em plenas festas de São Gonçalinho.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

Os cavacos assustam ou não?

Não, as cavacas, os cavacos. Eu sou pela igualdade de gênero. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho.

Só um bocadinho.

Um quarto, só para provar. Basta. Não!

Olha, é só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

A reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar amanhã no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real.

E André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país.

Em campanha por Aveiro, o candidato do Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. Ventura diz que prefere falar dos problemas do país do que atacar quem está na corrida a Belém. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve de enfrentar as cavacas.

Dezoito de janeiro.

Como é que é?

Ventura!

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nesses dias celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir

E, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Estão a aproveitar.

Com os chapéus de chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Acham que os guardas gostavam de estar lá em cima a atirar umas cavacas? Acho que sim, acho que eles gostavam de estar lá em cima. Mas eu também estou meio espremido aqui. Se salvaram aquilo, mas só com três. Ia atirar alguma cavaca a alguém. Não, eu sou de paz. É descavaca de cavaca. É descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Vai pessoal, muita força!

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guardas-chuva. Olha, isto é segurança. Fica aí. Tranquilo. Caraças, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sair agora, está bem?

André Ventura em campanha pelo distrito de Aveiro.

Luís Marques Mendes elogia Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes.

Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, isto devido aos vários anos de comentário televisivo e atirar que não se candidata por vaidade. Mas numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com os adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Passos Coelho para cima da mesa, Miguel Vítor Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005, que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de facto transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias, quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Vítor Dias com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. A caravana do candidato apoiado pela AD arranca amanhã em Paredes.

Catarina Martins diz que a intenção da Alemanha e do Reino Unido de criar uma missão conjunta da NATO na Gronelândia é absurda.

É a reação a uma notícia da Bloomberg, que diz que este movimento tem como objetivo mostrar a Donald Trump que a Europa leva a sério a segurança do Ártico, começou a ser planeado depois de o presidente norte-americano ter insistido na vontade de controlar a Gronelândia. Ora, Catarina Martins aproveitou uma sessão pública dedicada à habitação para fazer alguns comentários sobre o atual contexto internacional. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda garante que está na hora da Europa começar a pensar em estratégias para a defesa sem os Estados Unidos.

Este é o momento, sim, de a Europa estar a pensar formas de cooperação para a sua segurança, de cooperação na Europa, não com os Estados Unidos, mas apesar dos Estados Unidos. E é também o momento de a Europa ter capacidade de cooperação com o resto do mundo. Donald Trump não está numa deriva perigosa, ele é um perigo.

Foram declarações da candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

Na atualidade internacional, há novidades para a defesa. A Comissão Europeia vai aprovar na próxima semana o plano para que Portugal possa aceder a um empréstimo para investir no setor.

São quase seis mil milhões de euros que vão poder ficar disponíveis. O objetivo é criar condições favoráveis para que Portugal possa investir em capacidades de defesa. Faz parte de um anúncio que foi feito por Ursula von der Leyen numa conferência de imprensa a partir de Bruxelas. Este plano faz parte das intenções para aumentar o investimento em defesa por toda a União Europeia. Portugal faz parte deste plano conjunto que engloba oito dos 27 Estados-membros. O valor do empréstimo vai ser aprovado já esta quarta-feira.

E fica por aqui o Jornal das 10, edição da jornalista Beatriz Félix.