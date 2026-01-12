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Às notícias. São as notícias das 10 da Rádio Observador, edição do jornalista José Rafael Lopes. E José Luís Marques Mendes cola João Cotrim Figueiredo ao Chega.

Depois da declaração do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sobre um eventual apoio a André Ventura, a caravana de Luís Marques Mendes aproveitou a oportunidade para atirar a Cotrim Figueiredo e tentar conquistar votos à direita. Miguel Viterbo Dias.

De manhã já tinha deixado uma primeira achega a João Cotrim Figueiredo, mas ao final de tarde, Luís Marques Mendes insistiu.

Andaram durante uma eternidade a dizer que eram diferentes do Chega, até ao momento em que disseram que estariam ao lado do Chega. Disseram-nos que era a direita liberal e, afinal, parece que é a direita radical. E isto é sério, porque significa, na prática, a candidatura da Iniciativa Liberal querer entregar Portugal aos cartazes do Chega. Isso não é bom para a nossa democracia.

O candidato apoiado pela AD aproveita esta declaração de Cotrim Figueiredo para se assumir como o candidato mais fiável.

Não há o risco de acordarem de manhã e ter uma notícia de que o presidente pensa tudo ao contrário do que as pessoas achavam que pensava.

E conquistar os indecisos à direita e à esquerda.

Tem que ser também, e vai ser, a candidatura da defesa da democracia para as pessoas moderadas do centro-direita ou do centro-esquerda.

Mas se Marques Mendes foi direto no ataque ao candidato liberal, já antes o eurodeputado Sebastião Bugalho tinha aquecido a sala.

Perguntaram-lhe se descarta ou não descarta, e ele não descarta. Até lhe chama moderado. Vejam bem. É caso para dizer que o João Cotrim é liberal até dizer Chega.

Concluindo assim:

Esta é uma eleição para o Palácio de Belém, não é uma eleição para o Palácio da Bazófia.

Sebastião Bugalho e Luís Marques Mendes, num dia em que a caravana aproveitou o deslize de Cotrim Figueiredo para conquistar eleitores à direita.

Um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias no comício de Luís Marques Mendes, em Vila Pouca de Aguiar. Amanhã, a caravana de Marques Mendes começa o dia em Ourém.

E João Cotrim de Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal.

O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. A notícia caiu que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa uma publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IL a acusar o então presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, de assédio sexual. O candidato a Belém nega as acusações e assegura que o caso vai para a Justiça.

Tive conhecimento dessa notícia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de processo de difamação, porque há política, há política suja e depois há isto, que ainda é baixo disso. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isso só acontece porque de facto a gente não sei, com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não vos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e porque é que mente desta forma descarada.

Em declarações aos jornalistas, João Cotrim Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres. A IL diz que o candidato que apoia está a ser alvo de uma calúnia.

E António José Seguro rejeita comentar a acusação de assédio.

O socialista diz que só comenta matérias de facto. Em Vila Real, António José Seguro fez como Luís Marques Mendes e rejeitou comentar este tema quente depois de, durante o discurso, ter alertado para os riscos do extremismo encapotado e acusar as candidaturas de direita de se juntarem umas às outras para tentar chegar à segunda volta. António José Seguro insiste: não votaria em André Ventura numa eventual segunda volta.

Não, não admito e vou ser muito claro. Eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de ganhar estas eleições. E quando eu afirmo a moderação, quer dizer que eu rejeito radicalismos e rejeito os extremismos. Como presidente da República, eu venho para unir. Os extremismos e o radicalismo só vêm para semear ódio e vêm pôr portugueses uns contra os outros. Ora, eu venho fazer o contrário.

António José Seguro a assegurar que não votaria em André Ventura numa eventual segunda volta das eleições presidenciais.

E vamos agora escutar Augusto Santos Silva, que votou em mobilidade, diz que Portugal merecia melhor, mas decidiu também por António José Seguro.

O antigo ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República esteve no Explicador da Tarde Política. Admite que, apesar de nada ter mudado na convicção de que António José Seguro não é o candidato ideal para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, é o que entre os candidatos disponíveis, diz Augusto Santos Silva, é o que tem melhor perfil.

Eu continuo a achar que o país merecia uma paleta de candidatos mais qualificada do que aquela que acabou por apresentar-se. E dentro dessa paleta, a pessoa que me parece aproximar-se mais dos requisitos mínimos do exercício do cargo do Presidente da República é o António José Seguro e por isso votei nele.

Augusto Santo Silva destaca ainda outras qualidades de António José Seguro, nomeia a experiência política, o sentido de equilíbrio e o facto de não ter embarcado numa campanha negativa.

E André Ventura posiciona-se como presidente do povo e diz que quer ser o mecânico de Portugal.

Em Mirandela, o candidato foi recebido em festa e prometeu lutar pelo país esquecido. De manhã, em Vila Real, reagiu com naturalidade às palavras de Cotrim Figueiredo e provou vinho com moderação. A reportagem é do Miguel Cordeiro em Trás-os-Montes.

Ao som de bombos de Mirandela e perante o maior banho de multidão desta campanha, André Ventura promete lembrar-se dos esquecidos.

É por eles que estamos a lutar, não nos podemos esquecer disso. É por eles, por um país, para todos.

Em cima de um palco, o candidato apoiado pelo Chega fala agora em ser o presidente do povo.

Presidente do povo

Com os apoiantes a aproximarem-se do palco, Ventura ouve uma idosa que aponta para as dificuldades de atendimento no SNS. O candidato lembra esse e outros problemas e compara o país a uma oficina.

Eu quero ser o mecânico de Portugal que vai arranjar, organizar e pôr este país a andar rápido, que é o que nós precisamos.

Pela primeira vez, Ventura não falou aos jornalistas à chegada a Marroada, mas de manhã, em Vila Real, já tinha reagido com naturalidade às palavras de Cotrim.

Já disse que procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que, na verdade, o João Cotrim de Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. Portanto, na verdade, em termos de modelo, é mais ou menos a mesma coisa. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido.

Numa visita a uma adega, o candidato provou vinho branco, tinto e até vinho do Porto e fez questão de lembrar.

Moderação, estamos hoje aqui numa adega, não é uma boa palavra.

A moderação agora cabe na campanha do candidato do Chega, Júlio Borges, que se apresenta como lacaio da cooperativa de Vila Real, até deixa uma recomendação.

Esta casa não produz vinho com qualidade menos. A qualidade menos há um lugar para expor. Transforma-se a aguardente, viniga e o bom aproveita-se.

André Ventura, entre Vila Real e Mirandela, no arranque da última semana de campanha. Este foi um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro.

E na atualidade internacional, no Irão, mais de 600 manifestantes foram mortos em 14 províncias do país desde 28 de dezembro.

Altura em que começou esta vaga de protestos contra as autoridades de Teerão. A informação é dada pela organização não governamental Iran Human Rights. Entre os mortos estão nove menores, é o que indica a organização. Há ainda o registo de milhares de feridos, num número que ultrapassa os 10 mil. Num comunicado, esta ONG manifestou profunda preocupação com a escalada e a continuidade das mortes de manifestantes, bem como com o risco de execuções em massa. Estes são os maiores protestos no Irão desde as manifestações de 2022. Duram já há vários dias, um pouco por todo o país. A repressão tem sido mais severa e as autoridades restringiram o acesso à internet em todo o país.

E agora, com oito minutos para lá das 10:00, José Rafael Lopes, que outras notícias estão a marcar esta hora?

Mais de 25 mil utentes foram atendidos no Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios, anúncio feito pela Unidade Local de Saúde de Santa Maria, que destaca a rapidez na resposta a estes utentes que foram atendidos desde 2024, quando o centro abriu. Este Centro de Atendimento Clínico de Sete Rios, o primeiro do país, foi criado para responder aos casos menos urgentes referenciados pelo SNS 24 e pelo Serviço de Urgência do Hospital Santa Maria. Carlos Humberto de Carvalho é o novo presidente do Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa. Deixa o cargo de primeiro secretário da Área Metropolitana de Lisboa para assumir este novo desafio. A eleição, por unanimidade, ocorreu ao início da noite de hoje, em reunião extraordinária do Conselho Metropolitano de Lisboa. Carlos Humberto Carvalho vai assumir este novo cargo a partir do dia 1 de fevereiro. A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima emitido para o arquipélago da Madeira, que vai agora estar em vigor até às 18:00 de amanhã. Isto com base nas previsões do IPMA. A autoridade marítima indica que as ondas vão aumentar para uma altura entre quatro e cinco metros na costa norte. Está ainda previsto vento forte na Madeira.

E assim fechamos o Jornal das 10, edição do jornalista José Rafael Lopes.