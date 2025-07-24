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Jornal das 11 na Rádio Observador. António, começamos com um prédio em Alcântara, em Lisboa, que foi evacuado esta noite após um incêndio ter deflagrado no interior de uma loja de roupa no andar de baixo do edifício.

A notícia foi avançada pela CNN e confirmada à Rádio Observador por fonte oficial do Regimento de Sapadores de Alcântara. O alerta foi dado pouco depois das 21h, na Rua Luís de Camões, onde estão mobilizados 32 bombeiros sapadores, assistidos por 10 viaturas. De acordo com a mesma fonte, não há registro de vítimas, mas o incêndio continua ativo.

É uma notícia para a qual vamos continuar a dar atenção nos próximos espaços informativos. Nuno Melo admite que o Estado tem de investir nos heliportos para a emergência médica.

Uma posição assumida pelo ministro da Defesa esta quinta-feira em Torres Vedras, à margem de um evento militar. Nuno Melo diz que é preciso que o Estado invista em heliportos para que os meios aéreos de emergência médica possam aterrar o mais próximo possível dos hospitais.

Onde o Koala não aterra, também não aterra nenhum outro. O problema não é do helicóptero, o problema é da infraestrutura. São infraestruturas críticas nas quais o Estado tem que investir. O fato é que se um dia tiver uma catástrofe maior e tiver que transportar pessoas em maior número, tem que ter infraestruturas críticas para que os helicópteros maiores, que transportam o maior número de pessoas, possam o mais próximo possível dos hospitais, deixar essas pessoas. E é por isso que o Estado, mais do que helicópteros, tem também que investir nestas infraestruturas críticas.

O ministro da Defesa sublinhou o fato de que o maior helicóptero em ação apenas pode aterrar em seis dos 47 heliportos analisados pela Força Aérea. Nuno Melo diz ainda que a Força Aérea não substitui os meios aéreos a contratar pelo INEM, pra emergência médica, mas atua em complementaridade e recorda que, em caso de catástrofe, só os meios da Força Aérea são capazes de garantir o transporte de várias pessoas ao mesmo tempo.

A ministra do Trabalho e da Segurança Social diz que as propostas de alteração às leis laborais visam proteger os direitos de trabalhadores e cidadãos.

Foi em entrevista esta noite, à SIC Notícias. Maria do Rosário Palma Ramalho clarificou algumas das medidas apresentadas hoje, depois do Conselho de Ministros. Sobre a possibilidade de compra de férias, a governante diz que representa um avanço nos direitos dos trabalhadores e que, apesar de funcionar de forma igual aos pedidos de licença sem vencimento, é diferente destes. Nesses dias de férias, não há retribuição, mas continuam a contar para tempo efetivo de serviço. Questionada sobre as alterações à lei da greve, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que se trata de uma medida cirúrgica, que não belisca o direito à greve, e usa o exemplo da CP para sublinhar a importância de garantir outros direitos fundamentais aos cidadãos.

É uma alteração, devo dizer, procedimental e muito cirúrgica, e que em nada belisca o direito à greve. O que vai deixar de poder acontecer é não serem decretados serviços mínimos numa área que a própria lei considere como necessidade social vital. E o transporte de passageiros é um caso desses.

Declarações da ministra do Trabalho e Segurança Social esta noite, em entrevista à SIC Notícias, no mesmo dia em foi apresentado um projeto de alteração ao Código do Trabalho.

Mariana Vieira da Silva defende que o PS apenas deve conversar com o governo depois de ver o orçamento.

A antiga ministra do Executivo de António Costa esteve no programa "Vici e Suave", da Rádio Observador. A vice-presidente da bancada socialista avisa o governo que não pode excluir o PS de todas as discussões sobre políticas públicas, mas defende que os socialistas devem ver o orçamento antes de falar com o Executivo.

Neste momento, o Partido Socialista deve ser muito claro sobre só conversar sobre o orçamento depois de ver o orçamento. Por vários motivos, também políticos, porque nós teremos um orçamento a ser entregue no último dia de uma campanha eleitoral, com tudo o que isso pode significar. Mas aquilo que aconteceu há um ano, que é uma tentativa de negociar previamente o orçamento, o que foi negativo para o país, foi muito negativo para o Partido Socialista e, portanto, as negociações podem e devem ser feitas em sede de especialidade, porque é esse o quadro político em que vivemos. Não existe nenhum acordo de incidência parlamentar, não há nenhuma necessidade de fazer isso.

A vice-presidente da bancada socialista, Mariana Vieira da Silva, no programa "Vici e Suave", da Rádio Observador.

E que já está disponível em podcast. Marcelo Rebelo de Sousa enviou a lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional, mas não poupou nas críticas ao governo e ao Chega.

Para o Presidente da República, trata-se de um diploma feito à pressa, sem audições constitucionais, sejam elas obrigatórias ou não, e que podem promover a discriminação. O chefe de Estado lembra que há várias instituições jurídicas que têm de ser ouvidas nesta matéria e ataca conceitos da lei proposta pelo governo que violam o princípio constitucional da segurança jurídica. Uma das maiores preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa é a questão do reagrupamento familiar.

Luís Marques Mendes considera arrepiante a situação na Faixa de Gaza e condena o silêncio do Ocidente, sobretudo da Europa.

Foi em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. O candidato à Presidência da República diz que a Europa tem um comportamento hipócrita face a uma situação que considera ser preocupante.

Acho que aquilo que acontece em Gaza é, em primeiro lugar, arrepiante do ponto de vista humanitário. E aquilo que é a resposta do Ocidente, e sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável O silêncio do Ocidente e, sobretudo, da Europa, é absolutamente inaceitável. Mais ainda, acho que a Europa tem aqui um comportamento de enorme hipocrisia, porque a Europa, e bem, sempre criticou a Rússia pelos ataques a civis na Ucrânia e agora não tem uma palavra forte relativamente a Israel, que está também a atacar civis na Faixa de Gaza. Não pode haver dois pesos e duas medidas.

Luís Marques Mendes considera que tanto a Europa como Portugal devem agir rapidamente e dizer a Israel que há barreiras que estão a ser ultrapassadas e que os direitos humanos têm de ser repostos na Faixa de Gaza.

E António, no futebol, já conhecemos os resultados dos jogos do Sporting de Braga e Santa Clara nas competições europeias.

Na Liga Europa, João, a equipa bracarense empatou a zero frente ao Levski Sofia, da Bulgária. Já o Santa Clara, na Liga Conferência, perdeu frente ao Varaždin, da Croácia, por 2 x 1. As equipas portuguesas ainda vão disputar a segunda mão destas eliminatórias. São jogos que estão marcados para a próxima quinta-feira.

11h07, António, tempo ainda para atualizar a informação de âmbito local.

E vamos começar na Marinha Grande. Uma loja da Avenida Vítor Gallo voltou a ser atacada por disparos. Foi a segunda vez em quatro meses que este estabelecimento foi atacado a tiro. De acordo com uma fonte da PSP de Leiria, os indivíduos que dispararam estavam dentro de um carro e acabaram por fugir. Não foram registados feridos. A Polícia Judiciária está a investigar o caso. A PSP deteve dois homens suspeitos de tráfico de droga no bairro Pinheiro Torres, no Porto. Foram apreendidas mais de 300 doses de cocaína, quase 900 de heroína e cerca de 40 de haxixe. No total, são mais de mil doses de droga. Os suspeitos, de 24 e 42 anos, foram presentes hoje às autoridades judiciárias. Em Oeiras, o trânsito vai estar condicionado amanhã na Avenida Pierre de Coubertin. Os constrangimentos devem-se à realização do Troféu Cinco Violinos durante a tarde desta sexta-feira. Um evento organizado pelo Sporting Clube de Portugal conta com a apresentação da equipa principal aos sócios e um jogo frente ao Villarreal. O trânsito vai estar cortado na segunda-feira no Barreiro, na Rua Dez, na Cidade Sol, durante oito dias. Vão ser feitas pavimentações na estrada para melhorar a circulação automóvel. A Trofa Saúde comprou o Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar, no distrito do Porto. Em comunicado, o grupo diz que a aquisição trata-se de uma estratégia de expansão da rede, tem como objetivo aumentar a acessibilidade a cuidados de saúde, ampliar a cobertura geográfica e consolidar o compromisso com a investigação científica. Santa Maria da Feira vai receber mais uma edição da Feira Medieval. De acordo com a organização do evento, esta é a maior feira da Europa. Vai acontecer entre os dias 30 de julho e 10 de agosto. Conta com torneios de cavaleiros, desfiles temáticos, música e dança.

E é desta forma que fechamos o Jornal das 11, teve a edição do António José Soares, que está de regresso às 11h30. Até já.

Até já.