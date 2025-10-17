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José Rafael Lopes. A começar exatamente no desporto, Zé, com o Benfica que venceu o Desportivo de Chaves 2 x 0 e segue em frente na Taça de Portugal.

Dois gols de Pávlovidis, que bisou na vitória encarnada em Trás-os-Montes. Um gol no primeiro tempo, outro na segunda parte. Com este resultado, o Benfica segue em frente na prova rainha do futebol português. Está agora na quarta eliminatória. Após a partida, José Mourinho mostrou-se satisfeito, mas fez apontamentos ao rendimento da equipa.

Se me perguntar se estou contente, estou contente com o objetivo. Se me perguntar se estou contente com o jogo global da equipa, eu diria posicionalmente sim, mas a uma intensidade muito mais baixa daquilo que eu esperava. E nem as seleções são desculpa para isso, porque esta equipa que começou hoje o jogo, treinaram comigo nos últimos dois dias, foram jogadores não utilizados ou pouco utilizados nas seleções. Portanto, isso não é desculpa para mim.

José Mourinho, na flash interview após o final da partida, aqui um registo da Sport TV. Os encarnados venceram por 2 x 0 o Desportivo de Chaves segue em frente na Taça de Portugal.

Amanhã mais Taça de Portugal com o Porto, que joga com o Celoricense.

Partida que está marcada para às 18h. Francesco Farioli admite que os Dragões têm toda a responsabilidade na partida. Nesse sentido, o treinador do Futebol Clube do Porto deixa a garantia de que os Dragões vão entrar a carregar no acelerador.

"Tomorrow we will go full gas." Amanhã vamos com o tanque cheio, com os melhores jogadores para tentar ganhar o jogo. Depois, segue-se um bloco de jogos intensos. Vamos ter seis jogos, cinco fora de casa. Vai haver um período desafiante, mas para amanhã conto ter o apoio total dos adeptos.

Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Celoricense, encontro que está marcado para as 18h. Amanhã também o Sporting joga para a Taça de Portugal, enfrenta o Paços de Ferreira às 20h15.

Agora na política, com André Ventura, diz que Gouveia e Melo se tornou no candidato do Partido Socialista.

Foi o que disse o presidente do Chega, em declarações aos jornalistas, à entrada de uma conferência dos Patriotas pela Liberdade, que decorreu no Centro Cultural de Belém. André Ventura recorre às opiniões defendidas pelo almirante, que diz ser, André Ventura, o novo candidato do PS.

O almirante Gouveia e Melo tornou-se no candidato do Partido Socialista nestas eleições. É contra a lei de estrangeiros, é contra a lei que proíbe as burcas no espaço público, diz que o ódio está a tomar conta da sociedade. Quer dizer, eu ainda o vou ver ao lado da Mariana Mortágua e do Rui Tavares a desfilar pela Avenida da Liberdade, só falta isso. Portanto, eu acho que o país precisava de clarificar isto antes das eleições presidenciais. Quem é o almirante Gouveia e Melo? Quer dizer que eu vi hoje ir buscar o apoio a um autarca socialista e dizer-

Declarações de André Ventura, que diz ainda que quer perceber se está a combater com um adversário antissistema ou fora do sistema, ou combater um adversário do PS. Deixou ainda um desafio ao almirante para clarificar o posicionamento sobre imigração.

Ainda André Ventura, que respondeu a críticas de Gabriel Mithá Ribeiro, que o acusou de ser um predador narcísico.

Foi a primeira reação do líder do Chega ao artigo de opinião escrito pelo ex-deputado no Observador. André Ventura sublinha que a política não deve ser uma luta por lugares, por isso diz ter ficado triste com a atitude de Gabriel Mithá Ribeiro.

Eu não quero alimentar muito isto, nem fazer grandes comentários. Eu vejo a política como um serviço e não como uma disputa ou como uma disputa de lugares. Quando as pessoas dizem que ficaram muito chateadas ou muito tristes porque não tiveram determinado lugar, é completamente ao contrário do que eu vejo a política. A política não pode ser um exercício de querer lugar, seja no governo-sombra, seja noutro qualquer.

Foram as primeiras declarações de André Ventura depois de Mithá Ribeiro ter anunciado a saída do Chega e fez duras críticas a André Ventura num artigo de opinião publicado aqui no Observador.

E na Rádio Observador, Gabriel Mithá Ribeiro reforça as críticas, acusa André Ventura de ter traído os valores do Chega.

O ex-deputado diz também que Ventura já não é o homem certo para liderar o partido. Em entrevista na Tarde Política, Gabriel Mithá Ribeiro diz que André Ventura seca tudo à volta e que o partido Chega está num ponto insustentável.

Ele quebrou aqui algumas barreiras que havia no campo político da direita. Ele criou esta direita sociológica, mas há um momento que nós percebemos que isto tem uma dimensão patológica. A pessoa tem que se articular em qualquer dimensão da nossa existência, a pessoa tem que se articular com o coletivo. E o André Ventura não é capaz de fazer isso.

Gabriel Mithá Ribeiro, na Tarde Política, aqui na Rádio Observador, o antigo deputado dá o exemplo do programa político desenhado pelo partido em 2021, que acabou por ser alterado mais tarde para ilustrar que André Ventura foi o primeiro a trair o Chega.

Agora 11:04. E nas eleições presidenciais, João Cotrim Figueiredo rejeita a ideia de que existe um movimento de passistas que apoia António José Seguro.

O também candidato à Presidência da República considera que quem se identifica com o reformismo do PSD de Passos Coelho, certamente não se revê em António José Seguro ou em Luís Marques Mendes. João Cotrim Figueiredo destaca que são os eleitores que têm de mostrar em que candidato é que se reveem quando chegar o momento de votar.

Que eu saiba, não há movimento de passistas. Eu serei tão passista e outras centenas de milhares de portugueses serão tão passistas como aqueles três. Portanto, eu não sei se aquilo é um movimento qualquer. E, portanto, veremos quem é que são as pessoas que se reveem naquilo que era um espírito reformista de um PSD de Passos Coelho, que entretanto se perdeu, em quem é que se reveem em candidato presidencial. E não me parece que seja Marques Mendes, de todo, e muito menos António José Seguro.

João Cotrim Figueiredo, à margem de uma palestra em Óbidos, aqui um registo da Agência Lusa, o candidato liberal voltou a falar sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho para assegurar que não está à procura de o ter, mas que o aceitaria de bom grado.

Ainda no tema das presidenciais, António Filipe tinha dito que ia contar com o apoio de Capitães de Abril e o general Pezerat Correia é o primeiro a chegar-se à frente.

Pezerat Correia anunciou esta tarde o apoio ao candidato comunista, apoio que é tornado público depois de o coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação dos Capitães de Abril, ter anunciado o apoio a António José Seguro e ter até pedido uma convergência à esquerda em torno do socialista. António Filipe disse que também ele iria ter apoios de Capitães de Abril para anunciar. Surge agora na voz de Pedro de Pezerat Correia. O general insiste que a candidatura comunista ultrapassa fronteiras partidárias e deixa também uma resposta a Vasco Lourenço.

O problema é que Vasco Lourenço é presidente da Associação 25 de Abril. Pode levar muitas pessoas a confundir a opinião de Vasco Lourenço com a instituição de que ele é presidente. Ele pode apoiar quem quiser. Penso que é completamente abusivo da sua parte convidar os outros candidatos para desistirem.

A justificação do general Pezerat Correia à Lusa, ele que chegou a integrar o Conselho de Revolução e é apoiante de António Filipe na corrida à Belém.

Agora na atualidade internacional, Donald Trump acredita que Vladimir Putin pode estar pronto para a paz.

Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos não exclui a possibilidade de Moscovo estar apenas a tentar ganhar tempo. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, Donald Trump diz que as indicações russas mostram intenções de querer assinar esse acordo. No entanto, diz Trump que o rancor é um obstáculo. Antes, no encontro com Zelenskyy, o presidente norte-americano abordou o que está previsto com a Rússia para breve e admitiu a possibilidade do presidente ucraniano fazer parte desse encontro, mas não de forma direta com Vladimir Putin.

Ainda a ser determinado, mas diria que vão ser duas reuniões. Mas vamos estar em contacto com o presidente Zelenskyy. Há muita tensão. Estes dois líderes não gostam um do outro e nós queremos que todos estejam confortáveis. Assim, não vão conseguir estar reunidos juntos, mas separadamente.

Donald Trump, na Casa Branca, confiante na ideia de que a Rússia está pronta para a paz.

Ora, opinião bem diferente tem Volodymyr Zelenskyy.

O presidente da Ucrânia não acredita que o homólogo russo esteja pronto para acabar com a guerra. Contudo, reconhece que o apoio dos Estados Unidos pode ajudar nas negociações. Zelenskyy aponta também a adesão à NATO como a melhor garantia de segurança no Leste da Europa.

Agora 11h07. E Zé, agora para fechar, notícias de âmbito local.

A começar em Aveiro, as urgências de obstetrícia e de ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro vão estar encerradas amanhã. Segundo o portal do SNS, estes dois serviços, o de obstetrícia e o de ginecologia, são as únicas urgências das especialidades encerradas no país este sábado. Em Setúbal, há professores que estão a ser ouvidos pela PJ por suspeitas de terem pago a assistentes operacionais para fazerem greve há dois anos. O caso foi denunciado de forma anónima. É referido que o valor pago foi superior ao que os profissionais fariam num dia de trabalho. Fontes ligadas ao processo confessaram que acham que o caso pode não levar a lado nenhum, mas queixam-se de estar a provocar um desgaste emocional muito grande. Em Vila Nova de Famalicão, a circulação nos dois sentidos da A3 ficou condicionada depois de um acidente entre um carro e um caminhão que transportava lenha. Devido à colisão, a carga do caminhão ficou espalhada pela via. Não foram registados feridos no local. A GNR e a Brisa estiveram precisamente na A3 a garantir que a lenha era retirada e que a circulação era restabelecida. Em Santarém, a casa do Benfica vai receber candidatos à presidência do clube nos próximos dias. Hoje recebeu Martim Mayer para uma sessão de esclarecimentos, sendo que o candidato também esteve a ver o jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves. Na próxima terça-feira, a casa do Benfica de Santarém recebe João Noronha Lopes para uma visita à cidade e para ver o jogo da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Newcastle. Por fim, o último candidato a visitar a casa do Benfica de Santarém é Rui Costa, que vai na próxima sexta-feira para um encontro com benfiquistas. Em Leiria, o Ministério Público avançou com o pedido de condenação do professor de Educação Física, acusado de ser responsável pela morte de um aluno de 15 anos, num caso que aconteceu há quatro anos. Isto depois de o aluno ter sido atingido por uma baliza durante uma aula de Educação Física. A acusação defende que o comportamento do professor foi descuidado e irresponsável. A defesa assegura que não foi a conduta do professor que provocou o acidente. E fechamos em Lisboa. A prova Ironman Portugal recebe amanhã mais de 4 mil atletas de mais de uma centena de países diferentes. A competição consiste em duas provas de triatlo de longa distância, que vão levar a PSP a cortar o trânsito em várias ruas de Cascais, Oeiras e Lisboa. Ora, esta prova do Ironman Portugal conta com 4 km de natação, 180 km de ciclismo e cerca de 42 km de corrida.

Ponto final no jornal das 11 com o José Rafael Lopes, de volta quando forem 11h30. Até já.

Até já.

A seguir, primeira parte dos Homens de uma Certa Idade.