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Notícias das 11 com José Rafael Lopes e José Henrique Gouveia e Melo defende que não tem amarras e avisa que não se está a escolher o comandante da intriga político-partidária.

Num jantar com apoiantes em Aveiro, o almirante volta a puxar pelo percurso militar para realçar as qualidades de liderança. No púlpito, promete contrariar os interesses aliados e proteger o interesse do país. A acompanhar este discurso esteve a jornalista Nadine Soares, que se junta agora em direto. Nadine, que mais mensagens é que deixou esta noite Henrique Gouveia e Melo?

O almirante começa este discurso exatamente por utilizar a sua experiência militar para reforçar que está mais do que preparado para assumir o cargo da presidência. Num jantar com apoiantes em Aveiro, o almirante lembra que o que está em causa é a escolha de um presidente da República para ajudar a governar um país que vai viver um período difícil e que é o comandante supremo das Forças Armadas também. E, por isso, lamenta o facto de considerar que acham que se está aqui em causa o comandante da intriga político-partidária e essa escolha. Gouveia e Melo lembra que o cargo de Presidência da República é o que está em jogo. Diz ainda que os militares não costumam fazer automarketing, mas que tem de o fazer por ser candidato. Como presidente, promete contrariar os interesses aliados e, para isso, deixa claro que não tem qualquer amarra partidária.

Eu não tenho nenhum rabo preso a uma porta de um partido qualquer onde tenha passado a minha vida. E quando alguém olhar para mim, vê-me como um árbitro isento, independente, honesto, que quer, na realidade, resolver um problema e não que quer entrar numa lógica de poder político-partidário, que tem a ver mais com a lógica da Assembleia da República e da governação, e não a lógica presidencial.

E, por isso, diz que está igualmente preparado para resolver os problemas entre os partidos, porque não está associado a nenhum nome. Neste jogo de Belém, Gouveia e Melo promete ser um árbitro isento e honesto. Deixa avisos ao Chega, por exemplo, a prometer combater as falsas maiorias que comprometem tudo o que são interesses humanos, uma expressão utilizada por Gouveia e Melo neste discurso. E na saúde, citou até Camões: "O fraco rei faz a fraca, forte gente", para dizer que é preciso reforçar e também criticar António José Seguro e o pacto de regime de saúde, para questionar se se trata de mais uma generalidade do candidato apoiado pelo PS. Esta crítica de Gouveia e Melo a António José Seguro, que acusa de ter um discurso redondo nesta campanha, são os destaques do discurso de Gouveia e Melo esta noite aqui em Aveiro.

A reportagem da Nadine Soares a acompanhar a campanha de Henrique Gouveia e Melo em Aveiro.

Também em Aveiro, João Cotrim Figueiredo comprometeu-se a apoiar qualquer governo e não apenas o atual.

É um esclarecimento que surge depois de ontem João Cotrim Figueiredo ter anunciado que enviou uma carta a Luís Montenegro em Aveiro, na Festa de São Gonçalinho. O candidato liberal sublinha que, independentemente da cor política, vai apoiar o governo regente.

Eu sou, serei o presidente da República mais parceiro e mais respaldador político de qualquer governo que queira fazer reformas significativas. Ou seja, não é de um governo em particular. Qualquer governo que queira fazer as reformas que o país precisa, eu estarei lá para ser seu aliado.

João Cotrim Figueiredo, em Aveiro, o candidato presidencial sublinha que esta aliança entre presidente da República e governo é importante para o país evoluir.

E as dificuldades no setor da saúde prejudicam primeiro as mulheres, é o aviso da candidata Catarina Martins.

Candidata que alerta que são as mulheres que sofrem com o fecho recorrente das urgências de obstetrícia e de pediatria. Catarina Martins deixou este aviso durante uma visita ao Liceu Camões, em Lisboa.

Acho mesmo que precisamos de falar de novas formas de fazer política e que a democracia se reforça quando sai do debate institucional, em que se discutem cartas e Conselhos de Estado, para podermos ouvir as pessoas e falar da saúde, falar da vida de todos os dias, falar das crises do país. É uma coincidência trágica que estejamos a falar destas coisas no momento em que a saúde em Portugal está a viver uma crise tão grande e em que as mulheres sentem esse impacto pela falta de acesso à saúde.

Além da saúde, Catarina Martins quer desmistificar os tabus da desigualdade de gênero na política. A candidata afirma que quebrar a ideia da política portuguesa é uma forma importante para que siga em frente todas as informações relacionadas com esta candidatura.

E voltamos a falar de Conselho de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é preciso ter atenção à forma como a Europa se relaciona com os Estados Unidos para ajudar a Ucrânia.

Foi uma das preocupações discutidas na reunião de hoje do Conselho de Estado, no Palácio de Belém. A garantia é do próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Destaca que é essencial acompanhar os portugueses que estão na Venezuela, sem esquecer a situação na Ucrânia.

Quanto à Ucrânia, era esta, como é que a Europa está a conseguir relacionar-se com a América, com os Estados Unidos, para fazer a ponte, que é fundamental, para enfrentar a situação que se viu no terreno. A outra era só os nossos compatriotas na Venezuela. Felizmente, as notícias que chegam são boas.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à RTP, feitas à margem de um jantar com os vencedores do Prêmio Gazeta 2025

Noutros temas, Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a recuperar o que lhes foi tirado pela Venezuela no que diz respeito ao petróleo.

O presidente dos Estados Unidos acusa a Venezuela de Nicolás Maduro de roubar a indústria petrolífera e assegura que os Estados Unidos vão explorar petróleo de forma indefinida até recuperarem o que Donald Trump diz ter sido tirado de forma injusta. O líder norte-americano vai mais longe e diz que a Venezuela já aceitou as imposições americanas e que o processo de refinação e venda de até 50 milhões de barris de petróleo já começou.

"Estamos a recuperar o que nos foi tirado. Eles roubaram a nossa indústria petrolífera. Nós construímos toda essa indústria, que começou há muito tempo, mas eles roubaram-na e foram muito ingratos para com este país, mas agora estão a ser muito simpáticos. As empresas americanas terão a oportunidade de reconstruir a infraestrutura energética decadente da Venezuela e, eventualmente, aumentar a produção de petróleo para níveis nunca antes vistos."

Donald Trump diz ainda que os Estados Unidos se anteciparam à China e à Rússia para tomar conta da indústria petrolífera venezuelana. O presidente norte-americano falou ainda sobre a questão da Gronelândia e assegura que algo vai ser feito, quer a Europa goste, quer não goste. Ainda assim, Donald Trump não entrou em detalhes sobre o que pode estar em cima da mesa. Estas são declarações citadas pela AP.

Sete minutos para lá das 23h, José, vamos às notícias de âmbito local.

Em Porto de Moz, um bombeiro foi agredido por um popular enquanto prestava socorro. O caso aconteceu na sequência de um acidente rodoviário. O popular foi alertado para se afastar do local e, de seguida, atingiu o bombeiro com uma muleta, bombeiro esse que acabou por ser transportado para o Hospital de Leiria com suspeita de ter o nariz partido. Em Lisboa, a Provedoria dos Animais alerta para a ausência de um médico veterinário municipal na Autoridade Sanitária Veterinária. Através de comunicado, a Provedoria dos Animais refere que a situação deixa os veterinários desprotegidos de cobertura legal e recomenda à Câmara de Lisboa que resolva a situação o mais rapidamente possível. Em Leiria, uma mulher está em estado grave depois de ter sido esfaqueada. Aconteceu esta tarde na localidade de Pousos. A vítima foi transportada para o Hospital de Santo André. O Comando Distrital da PSP diz que há duas pessoas que foram identificadas por estarem envolvidas no crime. No Porto, já há data para a Feira do Livro. Vai realizar-se entre 21 de agosto e 6 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett. A figura homenageada deste ano vai ser a poetisa Inês Lourenço. O evento vai ter três dias dedicados à autora. No Barreiro, há um passeio dedicado à observação dos cogumelos que surgem no inverno. A atividade é guiada pela Associação Nature Boscos e a participação é gratuita. Decorre amanhã no Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e do Zoopale de Coina. Em Aveiro, a Polícia Judiciária apreendeu hoje documentos em buscas que fez à sede da autarquia. Estas buscas estão relacionadas com decisões tomadas nos últimos dois mandatos, na época em que estava à frente do município Ribau Esteves, há suspeitas de prevaricação e de violação de regras urbanísticas.

Está feito o jornal das 23h.