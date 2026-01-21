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Vamos às notícias . Jornal das 11 com a Diana Rosa. Diana, começamos com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que vai voltar a ser militante do PSD.

A partir de março, quando deixar de ser chefe de Estado. A revelação foi feita pelo próprio, numa reunião com eurodeputados em Estrasburgo. O presidente da República aproveitou, na despedida das instituições europeias, para deixar vários recados em público e em privado. Miguel Viterbo Dias.

E uma dessas revelações privadas é de que vai voltar a ter cartão de militante do PSD, que tinha deixado na São Caetano à Lapa, quando se candidatou a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa esteve num encontro com eurodeputados e ao que foi relatado ao Observador, o ainda presidente da República diz que já perdeu a mão do comentariado. Também nesse encontro, o chefe de Estado mostrou-se um adepto do centro-moderado ao dizer que começou com o governo mais à esquerda de sempre, o da Geringonça, e termina com aquele que tem o apoio parlamentar mais à direita, o de Luís Montenegro. Já em Ione, aos jornalistas, o chefe de Estado elogiou os portugueses por fazerem pontes impossíveis e, no plano nacional, desvaloriza eventuais conflitos político-partidários.

As pedradas, mesmo quando são entre portugueses, descobre-se depois que é uma pedra mole. É uma pedra de lioz, calcária, que é muito mais flexível e maleável, não fere tanto.

Marcelo Rebelo de Sousa, perto do seu deserto, mas antes de deixar o lugar, ainda vai procurar visitar os Açores, a Madeira, Espanha e o Vaticano.

Miguel Viterbo Dias, que está com o Rui Pedro Antunes e o Diogo Ventura em Estrasburgo, a acompanhar a sessão solene dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia.

André Ventura acredita que na segunda volta das presidenciais vai contar com o voto dos sociais-democratas. Volta ainda a acusar António José Seguro de não assumir compromissos.

Deu hoje a segunda entrevista depois da primeira volta das eleições. A RTP volta a desvalorizar os apoios que têm surgido da direita a favor de António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega diz que do lado dos sociais-democratas vai haver votos na sua candidatura.

Eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outro. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à presidência da República, é evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe de corrupção, de desorganização do Estado, de despesismo, de bancarrota.

Ventura diz que vai ser difícil debater com António José Seguro. Diz desconhecer as ideias do candidato com o apoio do PS.

Nós não conhecemos uma ideia de António José Seguro. Não conhecemos uma ideia. António José Seguro não se compromete sobre nada. Faz-se lhe uma pergunta sobre saúde, quer agregar toda a gente, sobre habitação, quer agregar toda a gente, sobre combate à corrupção, quer agregar toda a gente.

Sobre António José Seguro, o senhor terá a oportunidade num algum debate que venha a acontecer com ele para colocar essas questões.

André Ventura esta noite no programa Grande Entrevista da RTP. O candidato à presidência comentou ainda a detenção dos três militantes do Chega que pertencem ao grupo extremista 1143. André Ventura diz que num partido grande é difícil controlar toda a gente, mas garante que pelo menos dois dos detidos já tinham sido afastados do partido Chega.

António Costa deixa claro: vai votar em António José Seguro na segunda volta das presidenciais.

Admite, de resto, que é um voto repetido. Para o presidente do Conselho Europeu, não há dúvidas.

Como sabe, eu estou impedido de intervir na política interna portuguesa. Obviamente, não fiz nas eleições na primeira volta, não faço nesta segunda volta. Irei votar como já votei na primeira volta.

E da primeira volta votou em qual campo? No democrático ou no extremista?

O que é que acha? Acha que eu voto em quem?

Apesar de assumir que ainda não falou diretamente com o candidato apoiado pelo PS, a escolha é óbvia.

O presidente do Conselho Europeu falou também sobre o acordo com o Mercosul. Garante que o envio do documento para o tribunal não significa o fim da parceria comercial.

António Costa assegura que a decisão do Parlamento Europeu não tem efeitos suspensivos, adianta que há mecanismos para ultrapassar esta decisão. Diz que o acordo está vivo.

Não há nenhuma razão para ser a morte do acordo. Primeiro, como disse, na sexta-feira passada, quando o Conselho aprovou, aprovou uma decisão com dois pontos. Primeiro, autorização de assinatura. Segundo, decisão de aplicação provisória. O que é que falta para a aplicação provisória? Dois fatores. Primeiro, a comissão notificar o Brasil, Uruguai, a Argentina e o Paraguai de que vamos aplicar provisoriamente. Segundo, que cada um desses países concluam o seu processo nacional de ratificação.

António Costa, em Estrasburgo, à margem da sessão plenária do Parlamento Europeu. O presidente do Conselho vê ainda com bons olhos um novo encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky.

Vamos ao futebol. O Benfica perdeu na Liga dos Campeões contra a Juventus por 2 x 0.

Gols marcados na segunda parte da partida. Foram dois gols em nove minutos. Pavlidis desperdiçou uma grande penalidade ao atirar para o lado. Esta derrota coloca em risco a continuidade da equipa portuguesa na competição. Precisa de vencer na recepção ao Real Madrid. Mesmo assim, tem de esperar pelos resultados das outras equipas. Na reação ao jogo, José Mourinho considerou que os encarnados fizeram tudo para ganhar, mas só vence quem marca gols.

No futebol, ganha quem marca. E há mil exemplos de equipas que fazem pouco pra ganhar, mas ganham. E outras equipas que fazem tanto pra ganhar e não ganham. Eu acho que nós hoje fizemos muito pra ganhar. Com as nossas limitações, fazemos um jogo forte. Só que nos últimos 20 metros é preciso ser objetivo. É preciso, como eu às vezes digo, partir a baliza.

Análise de José Mourinho. O Benfica vai receber o Real Madrid no Estádio da Luz próxima quarta-feira, dia 28, às 8 da noite.

Está a chegar a depressão Ingrid. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a faixa costeira do continente sob aviso laranja. É um aviso que entra em vigor amanhã.

Além dos distritos da Guarda e Castelo Branco, neste momento já há sete distritos sob aviso amarelo, de acordo com Patrícia Gomes, meteorologista do IPMA, Rádio Observador. Amanhã piora, principalmente no centro e norte do país, e a chuva não vem sozinha.

Vamos ter também uma intensificação do vento, principalmente nas regiões do litoral norte, com rajadas previstas até 75 km/h. A neve e a agitação marítima serão os parâmetros mais significativos. A agitação marítima já se faz sentir em quase toda a costa ocidental.

De acordo com Patrícia Gomes, para amanhã o IPMA prevê uma pequena descida de temperatura. As mínimas vão estar abaixo dos 10 °C na maior parte dos distritos. Na sexta-feira, há nova descida dos termômetros.

Vamos às notícias de âmbito local.

Os bombeiros de Almada ativaram o estado de prontidão especial devido à previsão das condições meteorológicas adversas. É o que adianta o Diário do Distrito. Nos próximos dias estão previstas chuvas e ventos fortes. Como já aqui falávamos há pouco, é recomendado à população que se mantenha alerta e evite deslocações desnecessárias. A Câmara Municipal do Porto acionou a resposta de combate a fenômenos de superlotação habitacional. Em causa, as condições de insalubridade em que viviam dezenas de pessoas num alojamento na Rua dos Clérigos. A situação foi identificada durante uma operação de identificação, passe aqui a redundância, levada a cabo pela autarquia e pelas forças de segurança. O alojamento foi nesta quarta-feira selado com o objetivo de combater o fenômeno de superlotação que coloca em causa a dignidade humana. É o que adianta o presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte. O antigo edifício do Montepio, no centro histórico de Santarém, vai ser recuperado para dar lugar a 18 habitações. O autarca realça que é um passo muito importante para o Conselho. João Teixeira Leite diz ainda que a recuperação do edifício vai promover a reabilitação urbana e a criação de mais habitações para trazer mais energia ao centro histórico. A Câmara Municipal de Porto de Mós vai colocar câmaras de videovigilância nas zonas mais movimentadas, na sequência do aumento da população e também de turistas. A medida vai passar por instalar 15 câmaras, que a autarquia espera que estejam em funcionamento no início do próximo ano. É um investimento que ronda os €250 mil. De acordo com a autarquia, o objetivo é reforçar a sensação de segurança e prevenir eventual criminalidade no município. Anadia vai receber a primeira etapa do Circuito Escolas Natação Aveiro 2026. O evento tem início no próximo sábado, dia 24, nas piscinas municipais. Vai contar com cerca de 200 nadadores a representar oito escolas de natação da região. Estamos com o Encontro de Clássicos Portugal, que está de volta a Sintra no dia 8. O evento reúne entusiastas e colecionadores de automóveis clássicos a partir das 10h, em Cabra Figa. A iniciativa junta participantes de diferentes gerações no ambiente informal. Está aberto a todos os que queiram visitar, a todos os apreciadores de automóveis clássicos.

Fica por aqui o Jornal das 11, edição da Diana Rosa. Vai atualizar notícias na Rádio Observador às 11h30.