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Vamos às notícias. Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. Diana, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal considera que a UGT não reúne condições internas para aprovar um pacote laboral.

Álvaro Mendonça foi o entrevistado do programa "Sob Escuta", da Rádio Observador. Diz-se surpreendido pelo chumbo unânime da UGT ao pacote laboral e manifesta-se disponível para discutir novas propostas. No entanto, duvida que a Central Sindical as apresente. Vamos ouvir aqui Álvaro Mendonça.

A avaliação que eu faço neste momento é de que não vai haver propostas novas da UGT. Vamos aguardar até o dia 7. Mas com toda a franqueza, o que me parece é que a UGT não tem condições internas para aprovar um pacote laboral. Esta é a avaliação que eu faço.

E acha que não tem interesse em aprová-lo?

Acho que, neste momento, a UGT não tem condições internas para o aprovar.

O "Sob Escuta", com entrevista a Álvaro Mendonça da CAP, já está disponível em podcast.

E seguimos agora com a conclusão do relatório da equipa que analisou o apagão de abril do ano passado. O sistema elétrico português precisa de ser alvo de modernização.

É preciso investimento, inovação, ainda que a infraestrutura seja segura e relativamente robusta, é o que adianta o grupo de aconselhamento técnico que apresentou hoje o documento. Sublinha que o sistema português é muito centralizado, é pouco digital, precisa de mais independência, não só de Espanha, como também do resto da Europa. E deixou ainda cinco recomendações essenciais, como explica aqui o jornalista Martim Madeira.

A começar por menos burocracia no Parlamento. O relatório critica o atual modelo por ser demasiado lento e complexo e a recomendação é clara: o Estado tem de simplificar os processos, retirar a Assembleia da República das decisões puramente técnicas e planear com base na incerteza e não em calendários fixos. A segunda medida fala numa tecnologia e gêmeos digitais. Não basta estender mais cabos e linhas. O futuro passa por baterias gigantes, centrais hídricas reversíveis e pela criação de um digital twin, um modelo digital de todo o sistema ibérico para prever falhas antes que elas aconteçam. A terceira medida fala numa governação mais clara. O GAT pede para que se clarifique quem manda no quê entre o governo, a ERSE e a REN, para evitar a atual opacidade e os incentivos desalinhados que podem prejudicar o investimento. A quarta medida fala numa digitalização total. A rede precisa de ser inteligente com sensores avançados que permitam uma resposta automática e em tempo real a qualquer perturbação na frequência da rede. A última e quinta proposta fala em novos mercados. Propõe-se que o consumidor seja remunerado por ser flexível, ou seja, criar mercados locais onde quem ajuda a equilibrar a rede possa ganhar com isso. Em suma, este relatório diz que Portugal tem hoje bons níveis de segurança, mas sublinha que para manter as luzes acesas nesta transição energética, precisamos de uma execução pragmática e, acima de tudo, de uma cooperação muito estreita com Espanha e o resto da Europa.

Martim Madeira, que esteve a acompanhar a apresentação do relatório sobre o apagão.

Confrontada com as conclusões do relatório, a ministra do Ambiente, Maria Graça Carvalho, afirma que o governo já tinha adotado grande parte das recomendações.

E justifica com falhas no sistema espanhol.

O relatório da ENTSO-E era o primeiro passo, porque é ele que identifica as razões técnicas do evento. Não indica uma só, indica um conjunto, mas é claro onde é que foi e o tipo de falhas onde foi. Não há nenhuma dúvida que não foi em solo português e, portanto, que foi em solo espanhol e o que é que os diversos atores e as diversas falhas técnicas, não foi só uma, foram várias, mas estão bem identificadas no relatório da ENTSO-E.

A ministra Maria Graça Carvalho sublinha que a base da decisão política assenta na componente científica e técnica, mas há também questões orçamentais.

O Partido Socialista acusa o governo de não ter implementado nenhuma das medidas necessárias depois do apagão. André Moz Caldas, do Secretariado Nacional do PS, afirma que o Executivo não cumpriu com o que prometeu aos portugueses.

O governo anunciou depois 31 medidas com grande estrondo, mas a própria REN confirmou em audição parlamentar que os grandes investimentos já estavam programados antes do apagão. Não foram medidas novas. Foi a aceleração de um calendário que já existia e nenhuma das medidas está implementada. Um ano depois, a ERSE ainda não classificou juridicamente o evento. Os portugueses que sofreram prejuízos continuam sem saber a que compensações têm direito. Os apoios às populações afetadas pelas tempestades chegaram tarde ou não chegaram e com dificuldades de execução. As falhas de coordenação que o apagão revelou não foram corrigidas. O mesmo guião, os mesmos problemas.

Moz Caldas sublinha que Portugal viveu em abril do ano passado o apagão mais grave em mais de duas décadas.

Carlos III está na Casa Branca, reunido com Donald Trump. O rei de Inglaterra chegou acompanhado da rainha consorte Camilla Parker Bowles.

Para hoje está previsto um chá e uma festa privada que deve acontecer no jardim da residência do embaixador britânico. São momentos da agenda de hoje que estão vedados aos jornalistas. O rei deve discursar amanhã no Congresso, depois um jantar de Estado e na quarta-feira vai estar em Nova York, onde homenageia as vítimas dos ataques do 11 de setembro.

E no gabinete de guerra ouvimos o especialista em relações internacionais, Orlando Sá Moisés, acredita que esta pode ser uma boa oportunidade para que os laços entre os Estados Unidos e Inglaterra sejam restabelecidos, depois de Trump ter designado o Reino Unido como um mau aliado.

Creio que a última visita de Estado do monarca do Reino Unido foi em 2007 e, portanto, Trump, naturalmente, que está aqui a viver história a partir de hoje

Esperemos que não tenha aquelas situações um pouco indecorosas que aconteceram com o presidente ucraniano, com o primeiro-ministro do Japão, com o presidente da África do Sul e com tantos outros chefes de Estado. Aqui, de fato, é alguém que não tendo poderes executivos, e sabemos que Trump gosta muito de poder, é bom que, apesar disso, Trump reconheça nele a pessoa que pode trazer um melhor ambiente às conversações com o Reino Unido.

Orlando de Sá Moisés que esteve no gabinete de guerra esta noite, espera que não haja então nenhum momento constrangedor causado pelo presidente norte-americano. E os Estados Unidos ameaçam aplicar sanções a quem prestar serviços a companhias aéreas iranianas. É um aviso à comunidade internacional deixado pelo secretário do Tesouro. Qualquer entidade ou pessoa que colabore com companhias aéreas iranianas sancionadas vai enfrentar sanções norte-americanas no momento em que os voos comerciais em Teerão estão a ser retomados. Os Estados Unidos dão exemplo de serviços como o fornecimento de combustível de aviação, catering, taxas de aterragem ou manutenção. Uma notícia do Wall Street Journal. São agora 11:08, temos notícias de âmbito local. Em Pombal, a Polícia de Segurança Pública está a investigar furtos no interior de seis viaturas esta madrugada. A informação é avançada pela Polícia Agência Lusa. As viaturas estavam estacionadas num parque nas imediações do bairro João de Deus quando ocorreram os furtos. Em Sesimbra, a GNR teve um homem de 54 anos é suspeito de ter feito ameaças de morte a outra pessoa, exibindo uma arma de ar comprimido na Quinta do Conde. O comando territorial de Setúbal da GNR adiantou que a detenção foi efetuada na sexta-feira. O detido está indiciado por ameaça agravada, foi constituído arguido, está agora o processo no Tribunal Judicial de Sesimbra. A Câmara da Maia alerta para uma tentativa de burla que está a ser realizada por um homem com recurso a um despacho falsamente assinado pelo presidente da Câmara. Ele aborda os munícipes com propostas de investimentos em terrenos, tendo na sua posse um documento, uma folha, que tem alegadamente a assinatura de António Silva Tiago. A autarquia vai apresentar uma queixa-crime. Em Oliveira de Azeméis, o Serviço Municipal de Proteção Civil intensificou os trabalhos no terreno, trabalhos focados na mitigação dos incêndios rurais. A informação é avançada pela autarquia, que explica que pretende acautelar a aproximação dos meses de maior risco. A Câmara Municipal de Sintra vai iniciar na próxima quarta-feira trabalhos de reabilitação do piso do rodaviário em várias ruas em Vila Verde, na freguesia da Terrugem. Rua Vasco Gonçalves, Avenida da Liberdade, Rua Cortês Pinto e Rua Marquês de Pombal é onde vão acontecer as intervenções durante as próximas cinco semanas. O presidente da Câmara das Caldas da Rainha manifestou apoio à criação da Universidade de Leiria Oeste. Considera que a universidade é uma aposta fundamental para o desenvolvimento da região. É o que diz Victor Marques, na sequência dos pareceres desfavoráveis emitidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. E é o ponto final no Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. Até já. Até já.