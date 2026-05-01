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Onze em ponto. O Jornal das Onze, na Rádio Observador, com edição de Nadine Soares. Nadine, a reforma laboral foi o tema dominante deste 1º de maio. Luís Montenegro pressiona a UGT e acusa a central sindical de ser o parceiro social que menos cedeu até agora.

A uma semana de uma reunião na Conciliação Social, que pode ser decisiva para o futuro da lei laboral, o tema marcou este feriado, o 1º de maio. O primeiro-ministro acusou a UGT de teimosia e pressiona a central sindical ao dizer que o governo já cedeu nos pontos mais sensíveis do documento.

As traves-mestras a que a UGT se refere, têm a ver com os contratos a termo, com o regime de reintegração em caso de despedimento, com o banco de horas por acordo, e com o chamado outsourcing. Eu quero aqui dizer-lhes, que em todas estas matérias, o governo já cedeu. Em todas! Numas mais do que noutras. Destas propostas, há algumas em que o governo cedeu praticamente integralmente e outras em que cedeu parcialmente.

Luís Montenegro, que diz ainda que a UGT foi esse parceiro social que menos cedeu até agora.

O governo há uma coisa que não faz: é abandonar as suas convicções. Isto não é teimosia. São convicções. A UGT tem toda a legitimidade e liberdade de dizer: "Nós não queremos ceder." Não tem é o direito de dizer que a teimosia é nossa. Isso não tem. Porque, francamente, isso não é justo e não é real.

Declarações de Luís Montenegro no início desta noite de visita a uma feira em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. O primeiro-ministro garante que o governo não vai abandonar as suas convicções.

Já na capital, nas celebrações deste Dia do Trabalhador, a UGT remeteu as responsabilidades de uma eventual falta de acordo para o governo e garante, Nadine, não vai ceder.

Em Oeiras, centenas de pessoas participaram nestas celebrações do 1º de maio da UGT. O secretário-geral, Mário Mourão, defende que as pressões sobre a central sindical falharam, garante que não vai ceder quanto às traves-mestras do governo.

A responsabilidade de não aproveitar os resultados do diálogo social será sempre do governo. A responsabilidade de ter apresentado um projeto que o país não precisa e não pediu, e que os trabalhadores portugueses recusam, é deste governo. E dizemos aqui, bem alto e bom som: não há pressões partidárias ou quaisquer outras, porque a UGT só não cede a uma pressão, à pressão dos trabalhadores. É aquelas a que nós temos que ceder.

O secretário-geral da UGT, neste discurso no Dia do Trabalhador.

E a correr em pista própria, a CGTP pediu a derrota do pacote laboral e apelou, Nadine, à participação na greve geral.

Que está marcada para 3 de junho. Neste Dia do Trabalhador, a CGTP pediu ao governo para deixar cair o pacote laboral. Num discurso na Alameda, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, diz que o país já se pronunciou claramente sobre esta matéria.

Nós já sabemos a resposta. Os trabalhadores já deram a resposta. Os trabalhadores e a sociedade no seu todo, já deram a resposta. Nós rejeitamos o pacote laboral, não queremos o pacote laboral. Retirem o pacote laboral. Foi isso, camaradas. Foi isso que disseram os trabalhadores da grandiosa greve geral do passado mês de 11 de dezembro. Foi isso que disseram os trabalhadores nas mais de 190 mil assinaturas que entregamos ao primeiro-ministro.

Tiago Oliveira, que apela à participação na nova greve geral marcada para 3 de junho, tal como os partidos mais à esquerda, como o PCP e o Bloco de Esquerda.

E ainda dentro da atualidade nacional, mudamos de tema para a Operação Influencer. Isto porque o Chega quer avançar, Nadine, com uma comissão parlamentar de inquérito, se necessário, de forma potestativa, para ouvir o ex-primeiro-ministro António Costa no Parlamento.

O presidente do Chega anunciou que o partido vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer, com o objetivo, precisamente, de chamar o antigo primeiro-ministro ao Parlamento. André Ventura garante que o partido vai procurar consensos com as restantes forças políticas para aprovar este instrumento. Se tal não acontecer, não exclui avançar com um pedido potestativo.

É incompreensível que alguns tenham insistido, e bem, numa comissão de inquérito à Spinum Viva, devido a atos eventualmente ilícitos do primeiro-ministro, mas acham que não é precisa uma comissão de inquérito a um ex-primeiro-ministro que, comprovadamente e verificadamente, permitiu ou fechou os olhos à influência indevida sobre negócios de milhões dos contribuintes portugueses. Espero que o Parlamento possa consensualmente aprovar esta comissão de inquérito. Caso isso não aconteça, o Chega vai avançar potestativamente para essa comissão de inquérito, garantindo que ela ocorre, mesmo se alguns partidos a tentarem bloquear.

Declarações de André Ventura aos jornalistas na sede do partido em Lisboa. O líder do Chega, que compara este caso Influencer de António Costa ao caso Spinum Viva, de Luís Montenegro, defende que é necessário passar por uma comissão parlamentar de inquérito. Em causa, estão os recentes desenvolvimentos da Operação Influencer, que mostram que, afinal, o antigo primeiro-ministro António Costa falou com Diogo Lacerda Machado sobre o processo do Star Campos, construído em Sines.

E a marcar a atualidade internacional deste 1º de maio, Donald Trump informou o Congresso norte-americano, Nadine, de que as hostilidades no Irão

Terminaram.

É um anúncio do presidente norte-americano feito através de duas cartas enviadas aos líderes das duas câmaras do Congresso. Acontece ao fim de 60 dias de guerra, é o prazo máximo estabelecido pela Lei dos Poderes de Guerra de 1973, isto para que as hostilidades possam prosseguir sem autorização do Congresso. Nestas cartas enviadas, citadas pela CBS, Donald Trump escreve que as hostilidades começaram a 28 de fevereiro e chegaram agora ao fim. No entanto, ainda esta tarde, nos Jardins da Casa Branca, o presidente norte-americano referia-se a esta lei como inconstitucional.

E os dirigentes da União Europeia, Nadine, consideram as tarifas impostas por Donald Trump ao mercado automóvel inaceitáveis.

Bruxelas nega estar a violar o acordo comercial assinado em julho do ano passado. É uma reação da Comissão Europeia ao anúncio de novas taxas por parte dos Estados Unidos. Donald Trump anunciou que vai aumentar para 25% as tarifas sobre carros e caminhões produzidos pelos países dos 27. Na rede social Truth Social, o presidente norte-americano escreve que decidiu avançar com estas taxas porque a União Europeia não está a cumprir o acordo celebrado com Washington.

Tempo ainda nesta edição das 11h para falar de desporto. Na véspera do jogo que pode dar o título ao Futebol Clube do Porto, o treinador azul e branco garante, Nadine, que ninguém está a pensar nas comemorações.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro frente ao Alverca, o treinador dos Dragões, Francesco Farioli, garante o foco total da equipa para este encontro.

Estamos completamente preparados para o que é que o jogo de amanhã pode significar, mas o foco está totalmente no presente e no jogo. Não temos distrações nem tempo para pensar em celebrações. Os resultados desta semana mostram que nada está garantido até estar mesmo.

Francesco Farioli, na antevisão do Futebol Clube do Porto ao Alverca, jogo que pode ser de título e arranca amanhã às 20h.

Também amanhã e antes dessa hora, o Benfica joga com o Famalicão.

E na conferência de antevisão, José Mourinho admite que depender apenas de si para conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões acaba por ser menos desgastante.

O Benfica, como vocês sabem, não teve nenhuma derrota até agora. Houve semanas em que somamos pontos, somamos. E era um desgaste extra ver o Sporting a ganhar, ver o Porto a ganhar e não tropeçavam, e quase que tropeçavam, e depois não tropeçavam, e depois nós temos que ganhar outra vez. É um tipo de desgaste extra que não é positivo. O facto de depender de si próprio, o foco está só ali. A mim dá-me igual o resultado do Vitória de Guimarães com o Sporting na próxima segunda-feira, acho que é segunda-feira, dá igual, mas temos que ganhar.

O treinador do Benfica, que garante ainda que não foi contactado pelo Real Madrid. É um jogo marcado para as 18h, conta com relato e comentário aqui na Rádio Observador.

E caso o Benfica não vença, teremos logo a consagração do Futebol Clube do Porto como campeão. Se tal não acontecer, temos depois também o futebol do Porto ao Alverca para ouvir com relato em direto na Rádio Observador. Emissão especial de desporto, a emissão que pode declarar o campeão desta época. Por já, com 10 minutos para lá das 11h, tempo ainda nesta edição, Nadine Soares, para atualizar informação de âmbito local.

Em Loures, duas crianças ficaram feridas no acidente com um insuflável. Este divertimento levantou voo e deslocou-se cerca de dois metros, isto na sequência da passagem de um avião. Os menores de seis e oito anos tiveram de ser transportados para o hospital. As autoridades investigam agora as circunstâncias deste acidente. O Tribunal de Matosinhos condenou 10 dos 15 arguidos acusados de venderem droga através das redes sociais. As penas aplicadas variam entre um ano e três meses e nove anos de prisão. Os restantes cinco arguidos que constavam do processo foram absolvidos. De acordo com o Ministério Público, o grupo comprava a droga no sul de Espanha para a distribuir em diversas localidades do país, como Viana do Castelo e Barcelos. Em Leiria, a Câmara Municipal anunciou o lançamento de um arquivo multimédia sobre as tempestades no início deste ano. O projeto pretende eternizar a capacidade de resposta, solidariedade e reconstrução do Conselho. A autarquia apela à participação de toda a população, associações e órgãos de comunicação social locais na construção deste espólio. Os conteúdos multimédia devem ser enviados até 31 de julho. Em Rio Maior, os trabalhadores da Fábrica da Nobre voltaram a parar. Vão voltar a parar, aliás, no dia 4 de maio. É a 29ª vez que isto acontece desde 2023. O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal acusa a empresa de não negociar o caderno reivindicativo e de manter salários no mínimo nacional, apesar dos resultados positivos da fábrica. São João da Madeira está entre as cinco cidades selecionadas pelo governo para receber os projetos-piloto do Programa de Ação para Resiliência e Restauro da Natureza em Áreas Urbanas. Na lista estão ainda Vila Real, Leiria, Beja e Évora. Os projetos representam um investimento de 10 milhões de euros, serão financiados pelo Fundo Ambiental. A fechar, arranca amanhã no Seixal mais uma edição do Seixal Cultura, de 2 a 17 de maio. O movimento associativo cultural do Conselho promove várias ações de dança, música, artes visuais e teatro. A entrada é gratuita. O programa completo pode ser consultado no site da autarquia.

E as notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador, às 11h30, também com a Nadine Soares. É com ela a noite informativa deste 1º de maio.