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Notícias. Começa agora o Jornal das 11 com a edição da jornalista Beatriz Félix. Beatriz, o Irão esteve ausente das negociações deste domingo, depois dos ataques dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz.

Eram negociações técnicas, uma nova ronda ao abrigo do memorando de entendimento com os Estados Unidos, mas segundo a Reuters, uma fonte iraniana explicou que além dos ataques dos últimos dias, o facto de haver algumas condições ainda por cumprir levou também a que o Irão não participasse nas negociações do dia de hoje. Mesmo assim, ambos os países, Irão e Estados Unidos, já concordaram em suspender os ataques e voltar à mesa de negociação já na próxima semana, é o que noticia o portal Axios. As negociações em torno da questão nuclear deviam estar a decorrer na Suíça. Não foram então retomadas, na sequência de ataques trocados entre os dois países nos últimos dias.

E sobe para 53 os portugueses ou lusodescendentes mortos na sequência dos sismos na Venezuela.

É o resultado último do novo balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros. São agora mais dois do que no último. Cinquenta e três mortos, 46 são lusodescendentes, seis são portugueses, um com nacionalidade portuguesa por casamento. Destes 53, há 45 adultos e a contabilizar oito crianças. No total, as mortes já ultrapassaram as 1400, números que ainda podem subir devido às operações de busca e resgate.

E na política nacional, o presidente do PS, Carlos César, afirma que Luís Montenegro sofre de síndrome de Estocolmo em relação ao Chega.

Carlos César fez uma curta intervenção na Comissão Nacional do PS, que decorreu hoje em Lisboa, foi no Hotel Altis. O presidente do Partido Socialista diz que não é por o PSD ter recorrido ao PS no caso da Prestação Social Única, que o paradigma político português mudou, até porque, diz Carlos César, Luís Montenegro gosta do Chega e vai voltar para o partido de Ventura.

A circunstância do PSD ter recorrido ao PS no caso da PSU não traduz uma mudança substancial na política portuguesa e na orientação do Governo da República. É que, apesar de maltratado e enganado sucessivamente pelo Chega, o doutor Montenegro revela inequivocamente estar tocado pela síndrome de Estocolmo.

Carlos César, que acrescenta que na sociedade portuguesa está cada vez mais evidente que a alternativa ao extremismo não são os menos extremistas, mas sim os não extremistas.

E o PCP diz que o PS deu a mão a um governo derrotado e isolado para salvar a Prestação Social Única.

E foi depois de terminada a reunião do Comité Central do partido que Paulo Raimundo acusou os socialistas de darem cobertura ao Executivo de Montenegro, um Executivo derrotado e isolado, a quem o PS tentou estender a mão, mas sem ser capaz de resolver o problema da PSU. Raimundo recusa-se também a ceder ao PS qualquer mérito pela queda da reforma laboral, porque diz que essa é uma vitória que pertence aos trabalhadores e deixa um aviso. Diz que se o governo tentar voltar à carga com o mesmo pacote laboral, pode esperar por parte dos trabalhadores vitoriosos a unidade e a rejeição.

Já André Ventura avisa que a aproximação dos partidos do governo ao PS tem consequências.

Foram declarações do líder do Chega sobre a votação da reapreciação do decreto sobre a perda da nacionalidade, uma votação que só vai acontecer na próxima sexta-feira no Parlamento. Mas já na antevisão, André Ventura espera do PSD e do CDS uma tomada firme de posição.

O que eu espero é que o PSD e o CDS não deixem passar a oportunidade de assumirmos na sexta-feira, uma coisa que nos comprometemos, que é: quem vem para Portugal adquirir a nacionalidade portuguesa e comete crimes com essa nacionalidade, deve perdê-la. Isto não parece ser nem desumano, nem injusto. Nós damos o benefício a uma pessoa que vem de fora, obtém a nacionalidade através de um processo. O que nós propusemos na nossa lei é que se cometer um crime de violação, de terrorismo, de homicídio, perde essa nacionalidade, se tiver outra nacionalidade, evidentemente. Isto parece-me do mais justo que há. Se o PSD e o CDS também mudarem nisso, significa que se estão a aproximar mais do Partido Socialista do que daquilo que é a visão do Chega. E isso, obviamente, tem consequências.

André Ventura defende a perda de nacionalidade para cidadãos estrangeiros que cometam crimes graves e diz que se PSD e CDS mudarem de opinião nesta votação, que vai acontecer na próxima sexta-feira, é sinal de que se estão a aproximar ao Partido Socialista. André Ventura sublinha também que tudo aquilo que for feito pelos partidos do governo vai ser avaliado no momento de discutir o Orçamento de Estado para o próximo ano.

E no desporto, o Benfica é bicampeão nacional de futsal, venceu o Sporting em casa por 4 a 3.

No Pavilhão da Luz, as Águias conseguiram levar a melhor, algo que não conseguiam desde 2008. Não conseguiram levar a taça, mas agora, 18 anos depois, o Benfica é bicampeão e a jogar em casa. Do lado do Benfica, golos de Léo Gugiel, André Coelho, Silvestre e Cutus e já do lado do Sporting, três golos marcados por Diogo Santos, Silvestre e Tomás Passó, mesmo assim insuficientes para vencer o Benfica. A festa esta noite no Pavilhão da Luz faz-se de vermelho e branco. E agora vamos ao noticiário local. O Shopping Rio Sul tem um novo mural dedicado ao Seixal, o Vozes do Rio. Foi inaugurado no âmbito dos 20 anos do centro comercial da margem sul do Tejo. Esta obra artística, criada em parceria entre associações e participantes de todas as idades, celebra a diversidade e o espírito de comunidade do Seixal. As histórias de vida e contributos destes participantes podem ser consultadas pelos visitantes através da leitura de um QR code junto a cada ilustração no mural. A Unidade Local de Saúde Amadora Sintra alerta para possíveis constrangimentos pontuais no atendimento nos próximos dias. Em causa, a implementação de novos sistemas de informação clínicos e administrativos. Esta implementação permite uma maior integração da informação clínica e administrativa, também a harmonização de processos e o reforço da articulação entre as diferentes equipas, de acordo com o que adianta a ULS ao "Correio da Manhã". E Santarém está a queimar os últimos cartuchos das festas dos Santos Populares. A festa termina hoje. A noite é longa, com a atuação de Emanuel Moura, que já aconteceu no Largo Emílio Infante da Câmara e segue-se um DJ set do DJ Sassá até às três da manhã. A Diocese de Aveiro está a promover a realização de um ofertório extraordinário no próximo fim de semana a entregar ao bispo de La Guaira. O bispo Dom Antônio Moiteiro contactou o bispo de La Guaira, região na Venezuela, que descreveu a situação da diocese venezuelana como uma zona muito danificada e sem meios para reconstruir as habitações dos mais pobres. Por isso, a Diocese de Aveiro afirma também ter uma dívida de gratidão para com os irmãos venezuelanos, que ajudaram na construção de várias igrejas paroquiais e outros centros sociais. Falamos ainda da equipa de Futebol Clube Porto Vintage, que é campeã nacional de andebol. A formação portista venceu os belenenses e conquistou o título nacional de masters masculinos. Dário Andrade, com 11 gols, foi o melhor marcador do Futebol Clube do Porto Vintage. E a fechar, a Praia do Pedrogão, em Leiria, recebeu este fim de semana a 30ª bandeira azul. Desde 1987, a zona centro da única praia do Conselho de Leiria recebe a bandeira azul. Têm sido também colocadas este ano uma bandeira de praia acessível e uma bandeira de qualidade de ouro.

E é assim que fechamos o jornal das 11, edição da jornalista Beatriz Félix, que está de regresso às 11h30. Eu é que não, estou de saída. Regresso amanhã, Beatriz. Boa noite e até amanhã.

Até amanhã.

E já a seguir, fique com Isto Não Passa na Rádio, na Rádio Observador.